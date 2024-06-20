비즈니스 리더가 생성형 AI로 승리하는 5가지 방법

크고 작은 모든 규모의 회사들이 생성형 AI로 어떻게 직원들의 업무 속도와 생산성을 높일 수 있는지 파악하기 위해 경쟁하고 있습니다. 새로운 AI 전략이 실험적으로 업무에 적용되고는 있지만 많은 조직이 AI 기술을 기업 운영에 완전히 통합하는 데까지는 오랜 시간이 걸립니다.

Slack 인력 연구소의 조사에 따르면 경영진의 96%가 기업 운영에 AI를 도입해야 한다고 느끼고 있으며, 2023년 9월부터 2024년 3월까지 향후 18개월 내 AI 도입을 계획하는 리더의 수가 7배나 증가했습니다. 그러나 사무직 직원의 3분의 2 이상이 아직 업무에 AI를 사용해 본 적이 없으며, 이들 중 93%는 AI를 완전히 신뢰하지 않는다고 답했습니다.

Slack과 Salesforce는 이러한 추세를 더 자세히 알아보고자 Harvard Business Review 분석 서비스에 의뢰하여 세계의 가장 뛰어난 기업 리더들이 생성형 AI로 움직이는 미래를 어떻게 준비하고 있는지 조사했습니다. 이 보고서에는 기업 리더들이 말하는 생성형 AI가 업무에 미치는 잠재적 영향, AI 도입을 추진하기 위한 문화적, 조직적, 기술적 과제에 대한 통계뿐만 아니라, 생산성을 높이고 AI와의 소통을 강화하는 데 필요한 리더십, 인재, 문화를 구축하는 모범 사례가 포함되어 있습니다.

보고서의 5가지 요점을 통해 생성형 AI로 승리하는 방법을 알아보세요.

안전하고 신뢰할 수 있는 환경에서 데이터를 통합하고 관리하세요. 직원들이 승인되지 않은 외부 앱이 아닌 보안 정책에 따라 테스트할 수 있도록, Slack 업무 플랫폼과 같은 기업의 제한된 영역에서 AI를 시범적으로 사용해 보세요. 명확하고 간결하며 달성 가능한 AI 배포 로드맵을 만드세요. Deloitte와 McKinsey와 같은 컨설팅 회사의 데이터 기반 인사이트를 통해 비즈니스 목표에 맞는 잠재적 사용 사례를 생각해 볼 수 있을 것입니다. 하지만 용이한 관리를 위해 한 번에 4~6가지만 구현해 보세요. 진화하는 생성형 AI의 특성을 수용할 수 있는 관리 구조를 개발하세요. 업무에 AI를 사용하는 방식에 대한 원칙과 보호 장치를 마련하는 것이 중요합니다. Harvard Business Review 분석 서비스에 소개된 기업 중 한 곳은 AI 트렌드, 윤리, 법적 문제, 잠재적 사용 사례를 정기적으로 논의하는 리더들로 구성된 다기능 팀을 구성하여 자체 AI 전문 센터를 만들었습니다. 조직 전반의 공통 프로세스를 자동화할 수 있는 방법에 대한 전략을 세우세요. 이메일, 회의록, 업무 개요 등 기본적인 문서 작성 작업은 자동화를 도입하기에 좋은 분야입니다. 효율성을 높이는 또 다른 방법은 회사 지식 기반을 사용해 직원의 질문에 답변이 가능한 신뢰할 수 있는 챗봇을 사용하는 것입니다. 예를 들어, Einstein Copilot은 Salesforce 애플리케이션에서 사용할 수 있는 고객 관계 관리용 AI 어시스턴트로, 회사 데이터를 기반으로 질문에 답하고 콘텐츠를 생성하며 워크플로를 자동화하는 응답을 제공합니다. 조직에서 변화 관리를 주도하세요. 현명한 리더라면 AI가 기업 운영을 어떻게 혁신할 수 있는지 이해하는 동시에 단기적으로 AI가 제공할 수 있는 이점을 명확히 파악해야 합니다. 변화 관리 및 직원 역량 강화는 AI가 도움을 줄 수 있는 두 가지 중요한 투자 영역입니다.

지금은 AI 혁명의 1라운드에 불과하며 완전한 변화는 하룻밤 사이에 일어나지 않을 것입니다. AI는 분명 기업이 일상 업무를 더 빠르고 효율적으로 해낼 수 있도록 돕겠지만, 진정한 우위는 이전엔 불가능했던 방식으로 혁신할 수 있는 능력에 있을 것입니다. 그러나 새로운 길을 성공적으로 개척하려면 리더, 직원, 고객이 신뢰할 수 있는 로드맵이 잘 짜여져 있어야 합니다.

Slack CEO Denise Dresser는 보고서에서 다음과 같이 말합니다. “AI 도구는 깊이 신뢰받고, 업무 흐름에 직관적으로 포함되며, 기업의 고유한 데이터에 기반을 두어야 합니다. 이것이 바로 Slack의 자체 AI 기능을 통해 취한 접근 방식입니다… Slack의 자체 AI 기능은 고객이 Slack에서 구축한 집단 지식에 액세스하여 더 스마트하게 작업하고, 더 빠르게 일을 진행하며, 진정한 혁신과 성장을 일으키는 일에 시간을 투자할 수 있도록 지원합니다.”

데이터를 자세히 살펴보고 리더들이 직원 생산성 향상, 업무 자동화, 운영 간소화 등을 위해 생성형 AI를 어떻게 사용할지 결정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 오늘날 생성형 AI로 미래를 준비하는 법을 다운로드하세요.