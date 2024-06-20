Cinco vías que el personal directivo puede seguir para aplicar la IA de forma fructífera

Empresas de todos los tamaños están tratando a marchas forzadas de comprender cómo puede la inteligencia artificial generativa ayudar a su personal a trabajar con mayor rapidez y aumentar su productividad. Sin embargo, en una época en la que el mundo laboral experimenta con estrategias de IA emergentes, muchas organizaciones se han quedado rezagadas a la hora de integrar plenamente la tecnología en sus operaciones empresariales.

Según un estudio de Slack Workforce Lab, el 96 % del personal ejecutivo siente la perentoria necesidad de incorporar la IA en las operaciones de su empresa, y entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, la cifra de directivos con planes para implementar la IA en los próximos 18 meses se septuplicó. No obstante, más de dos terceras partes del personal de oficina todavía no ha probado la IA para trabajar, y el 93 % de estas personas aún no se fían del todo de ella.

En Slack y Salesforce queríamos indagar más en esta tendencia, por lo que le encargamos un informe a Harvard Business Review Analytic Services para descubrir cómo se están preparando los directivos de empresas más excelsos del mundo para un futuro potenciado por la IA generativa. El informe se complementa con estadísticas; las posibles repercusiones de la IA generativa sobre el trabajo según el personal directivo de las empresas; los desafíos culturales, organizativos y tecnológicos de impulsar la adopción de la IA; y las prácticas recomendadas que definen el liderazgo, el talento y la cultura necesarios para aumentar la productividad y mejorar la comunicación con la IA.

En lo que respecta a cómo aplicar la IA generativa de forma fructífera, del informe se extraen cinco pautas:

Unifica y gestiona tus datos en un entorno seguro y en el que confíes. Para empezar, haz pruebas piloto de la IA en un área restringida de tu empresa como, por ejemplo, tu plataforma de trabajo de Slack, donde el personal pueda probarla cumpliendo tus políticas de seguridad (en vez de hacerlo en aplicaciones externas no aprobadas). Crea una hoja de ruta clara, concisa y factible para implementar la IA. La información fundamentada en datos procedente de consultoras como Deloitte y McKinsey puede ayudarte a contemplar posibles aplicaciones prácticas que encajen con los objetivos de tu empresa (ahora bien, para que no se te vaya de las manos, no te plantees implementar más de cuatro o seis al mismo tiempo). Desarrolla estructuras de gobernanza para amoldarte al carácter cambiante de la IA generativa. Es importante definir principios rectores y límites para el uso de la IA en el trabajo. Una de las empresas perfiladas por Harvard Business Review Analytic Services creó su propio centro de excelencia en IA en el que reunió a un equipo interdisciplinario de líderes que comentan con regularidad las tendencias, los aspectos éticos, los desafíos legales y las posibles aplicaciones prácticas de la IA. Planifica estratégicamente cómo automatizar procesos habituales en toda tu organización. Las tareas de redacción básicas (como, por ejemplo, escribir correos electrónicos y actas y órdenes del día de reuniones) constituyen un ámbito excelente en el que introducir la automatización. Otra forma de aumentar la eficiencia es mediante chatbots fiables que puedan dar respuesta a las preguntas de tu personal a partir de la base de datos de tu empresa. Por ejemplo, Einstein Copilot es un asistente de IA para gestionar las relaciones con la clientela que está disponible en todas las aplicaciones de Salesforce, y ofrece respuestas fundamentadas en los datos de la empresa para resolver dudas, generar contenidos y automatizar flujos de trabajo. Domina la gestión de cambios en tu organización. Para que la directiva funcione de forma inteligente, es crucial entender cómo puede la IA transformar las operaciones de su empresa y, al mismo tiempo, tener una perspectiva clara de las ventajas que la IA puede ofrecer a corto plazo. La gestión de los cambios y la ampliación de las competencias del personal son dos áreas de inversión vitales en las que la IA puede echarte una mano.

“Las herramientas de IA deben ser sumamente fiables, estar integradas de forma intuitiva en el flujo de trabajo y fundamentadas en los datos únicos de tu empresa. Y ese es el enfoque que hemos adoptado con las propias prestaciones de IA de Slack”. Denise Dresser Directora general, Slack

Apenas nos estamos empezando a adentrar en la revolución de la IA, y las transformaciones integrales no se producen de la noche a la mañana. Aunque es indudable que la IA ayudará a las empresas a desempeñar su trabajo habitual con una rapidez y una eficiencia mayores, la verdadera ventaja vendrá de la capacidad para innovar de formas que antes eran imposibles. Sin embargo, para abrir satisfactoriamente nuevos caminos, se requiere una hoja de ruta bien definida en la que la directiva, el personal y la clientela puedan confiar.

Denise Dresser, la directora general de Slack, explica lo siguiente en el informe: “Las herramientas de IA deben ser sumamente fiables, estar integradas de forma intuitiva en el flujo de trabajo y fundamentadas en los datos únicos de tu empresa. Y ese es el enfoque que hemos adoptado con las propias prestaciones de IA de Slack… que permiten a nuestra clientela acceder a los conocimientos colectivos que han acumulado en Slack para poder trabajar de forma más inteligente, avanzar con mayor rapidez e invertir tiempo en tareas que den lugar a unas innovaciones y a un crecimiento reales”.

Indaga en los datos y obtén más información sobre las decisiones que está adoptando el personal directivo para utilizar la IA generativa con el fin de aumentar la productividad del personal, automatizar el trabajo y simplificar las operaciones, entre otras ventajas. Ya puedes descargarte Preparing for a future powered by generative AI (Cómo prepararse para un futuro impulsado por la IA generativa).