Dirigeants d’entreprise : 5 façons d’exploiter avec succès l’IA générative

Quelle que soit leur taille, les entreprises cherchent toutes à comprendre rapidement comment l’IA générative peut aider leurs collaborateurs à travailler plus rapidement et à augmenter leur productivité. Néanmoins, tandis que le monde du travail explore les nouvelles stratégies en matière d’IA, nombre d’entre elles peinent à intégrer pleinement cette technologie à leurs opérations commerciales.

Une étude du Workforce Lab de Slack montre que 96 % des cadres estiment qu’il faut impérativement intégrer l’IA aux opérations commerciales. Entre septembre 2023 et mars 2024, le nombre d’implémentations programmées de l’IA par les dirigeants au cours des 18 mois à venir a été multiplié par sept. Toutefois, plus de deux salariés sur trois n’ont pas encore essayé l’IA au travail et 93 % ne s’y fient pas entièrement.

Slack et Salesforce souhaitaient mener une analyse approfondie de cette tendance. C’est pourquoi nous avons commandé un rapport à Harvard Business Review Analytic Services afin de comprendre comment les chefs d’entreprise les plus clairvoyants se préparent à intégrer l’IA générative dans leur structure. Ce rapport vous donne accès à des statistiques, aux répercussions potentielles de l’IA générative sur le travail selon divers dirigeants d’entreprise, ainsi qu’aux défis culturels, organisationnels et technologiques engendrés par l’adoption de l’IA. Il met également en lumière les bonnes pratiques qui construisent le leadership, le savoir-faire et la culture nécessaires pour booster la productivité et renforcer la communication avec l’IA.

Ce rapport vous propose 5 moyens d’exploiter le potentiel de l’IA générative :

Centralisez et gérez vos données dans un environnement sécurisé et sûr. Commencez par utiliser l’IA dans des domaines limités de votre entreprise, comme votre plateforme de travail Slack. Ainsi, vos collaborateurs peuvent essayer l’IA tout en respectant vos politiques de sécurité (et ainsi éviter de l’expérimenter dans des applications externes non approuvées). Créez une feuille de route claire, synthétique et réaliste du déploiement de l’IA. Les informations basées sur des données de cabinets de conseil, comme Deloitte et McKinsey, peuvent vous aider à réfléchir à des scénarios d’utilisation potentiels qui correspondent aux objectifs de votre entreprise. Toutefois, nous vous conseillons d’en implémenter seulement quatre à six à la fois pour ne pas compliquer les choses. Développez des structures directrices pour vous adapter à la constante évolution de l’IA générative. L’implémentation de lignes directrices sur l’utilisation de l’IA au travail est primordiale. L’une des entreprises étudiées par Harvard Business Review Analytic Services a créé son propre centre d’excellence de l’IA en constituant une équipe transversale de dirigeants qui échangent régulièrement sur les tendances, la déontologie, les défis juridiques et les scénarios d’utilisation potentiels de l’IA. Élaborez une stratégie d’automatisation des processus communs de votre entreprise. Les tâches de rédaction classiques, comme les e-mails ou les notes et les points de réunions, sont le point de départ idéal de l’automatisation. Pour améliorer votre productivité, vous pouvez également utiliser des agents conversationnels sécurisés qui répondront aux questions de vos clients, en utilisant la base de données de votre entreprise. Par exemple, Einstein Copilot est un assistant IA de gestion des relations client disponible avec les applications Salesforce. Il fournit des réponses à partir des données de l’entreprise, génère du contenu et automatise les flux de travail. Encouragez la gestion du changement dans votre entreprise. Il est crucial pour les dirigeants avisés de comprendre comment l’IA peut transformer leurs opérations commerciales, tout en restant bien conscients des avantages que l’IA peut apporter à court terme. La gestion du changement et le renforcement des compétences des collaborateurs sont deux domaines où l’investissement est essentiel et où l’IA peut être utile.

« Les outils d’IA doivent être parfaitement sûrs, s’intégrer intuitivement dans le flux de travail et puiser dans les données uniques de votre entreprise. Voilà l’approche que nous avons choisie pour les fonctionnalités d’IA de Slack. » Denise Dresser PDG, Slack

Nous ne sommes qu’aux prémices de la révolution de l’IA et la transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Bien que l’IA aidera certainement les entreprises à travailler plus rapidement et de manière plus productive, c’est la capacité à innover de manière inédite qui fera la différence. Cependant, l’ouverture de cette nouvelle voie nécessite une feuille de route bien conçue et fiable pour les dirigeants, les collaborateurs et les clients.

En tant que PDG de Slack, Denise Dresser confie dans le rapport : « Les outils d’IA doivent être parfaitement sécurisés, s’intégrer intuitivement dans le flux de travail et puiser dans les données uniques de votre entreprise. Voilà l’approche que nous avons choisie pour les fonctionnalités d’IA de Slack, […] qui offrent à nos clients un accès aux connaissances collectives qu’ils ont acquises sur Slack, afin de travailler de manière plus efficace et plus rapide et de consacrer leur temps à des activités qui génèrent de l’innovation et une croissance réelles. »

Parcourez les données et découvrez comment les dirigeants utilisent l’IA générative pour booster la productivité de leurs collaborateurs, automatiser le travail, simplifier leurs opérations et plus encore. Téléchargez Vers un avenir optimisé par l’IA générative.