El tipo de organigrama ideal depende del tamaño, cultura y objetivos de tu empresa. Las pymes suelen beneficiarse de estructuras verticales o planas, mientras que las grandes corporaciones optan por modelos matriciales o divisionales.

Es posible configurar este documento a partir de diferentes modelos. Y es que la disposición de cada individuo y departamento en la representación tiene mucho que ver con la filosofía y las estrategias de una empresa, por eso podemos clasificar hasta 11 posibles tipos de organigrama empresarial:

Tipo de organigrama Representación Para qué tipo de organización es ideal Ventaja principal Horizontal Lineal, de izquierda a derecha con los líderes a la izquierda Empresas con un liderazgo horizontal, comunicativo y participativo Representa un modelo más abierto y transparente Vertical Vertical, de arriba a abajo y con los líderes en la parte alta Empresas con un liderazgo muy diferenciado en cada uno de sus departamentos Muestra con claridad en quién recae la autoridad, la gestión y la toma de decisiones Mixto La jerarquía se representa de arriba a abajo y las distintas áreas de izquierda a derecha Empresas con la jerarquía marcada, pero al mismo tiempo abierta y transparente Indica el liderazgo con claridad, al mismo tiempo que propicia la bidireccionalidad Divisional Agrupa distintos organigramas, uno para representar cada área de la empresa Empresas donde los departamentos entran muy diferenciados entre sí Diversifica el liderazgo y la toma de decisiones en equipos pequeños e independientes Plano Muestra la función de cada uno de los miembros que conforman la empresa Pymes en las que no hay un liderazgo claro, sino diversas responsabilidades Establece una relación igualitaria entre los distintos roles que forman la empresa Jerárquico Similar al vertical, pero con mayor importancia al cargo que a quien lo ocupa Empresas cuyos puestos de mando presentan una gran rotación Dota a los cargos empresariales de una relevancia mayor que la de las personalidades Matricial Un organigrama mixto que detalla roles y funciones de cada miembro y departamento Empresas con gran cantidad de departamentos y responsabilidades distintas Muestra con mayor detalle a quién corresponde cada rol, gestión y decisión Circular Los puestos de mando se ubican en el centro y se rodean de los distintos departamentos Empresas con gran interdependencia departamental, cuyo líder principal tiene gran influencia Es más visual y aclara el funcionamiento de la empresa y los roles en un vistazo De socios Se muestran únicamente los socios de la empresa y cuál es su papel en la misma Empresas cuyos únicos miembros son los socios, que desarrollan funciones diferenciadas Representa con claridad el papel de cada socio en la empresa, así como su responsabilidad y funciones Para pymes Un organigrama sencillo en el que aparecen muy pocas posiciones e incluye incluso a los empleados Empresas pequeñas en las que el líder forma parte del equipo y trabaja con sus empleados Muestra a la perfección el funcionamiento de la organización en todos sus niveles Estructural Muestra una jerarquía muy clara de forma estructurada y con los departamentos muy delimitados Empresas con departamentos diferenciados pero sometidos a un liderazgo único Señala claramente sobre quiénes recae la responsabilidad y la toma de decisiones

Organigrama empresarial horizontal

Aquí la jerarquización se presenta de forma lineal de izquierda a derecha, situando a los líderes de la organización en el lateral izquierdo del documento. Suele emplearse en organizaciones que pretenden trabajar mediante una jerarquía horizontal, dirigiendo la empresa de forma comunicativa y participativa.

Organigrama empresarial vertical

Un organigrama empresarial vertical, también llamado lineal, muestra una percepción contraria de la jerarquía y las responsabilidades en la organización, donde el mando está bien diferenciado y va de arriba a abajo entre líderes y departamentos. Se utiliza muy a menudo, ya que se desarrolla de forma sencilla y muestra perfectamente la distribución tradicional de las compañías.

Organigrama empresarial mixto

El organigrama empresarial mixto es una mezcla de los anteriores y es utilizado en grandes corporaciones para estructurar mejor los distintos departamentos de la empresa. Se representa situando los directivos jerarquizados de arriba hacia abajo y las diversas áreas de derecha a izquierda.

Organigrama empresarial de división

El organigrama empresarial de división o divisional es una especie de agrupación de distintos organigramas; un documento que incluye diversas representaciones de la estructura de cada una de las áreas de una misma empresa. Nos encontramos ante un modelo aplicable únicamente en negocios en los que cada área funciona de manera independiente.

Organigrama empresarial plano

En el punto opuesto, el de las pequeñas empresas, nos encontramos con el organigrama plano, diseñado para representar situaciones en las que no existe una cadena de mando como tal, sino una serie de miembros que desarrollan autónomamente sus responsabilidades, de forma lineal y sin jerarquización decreciente.

Organigrama empresarial jerárquico

El organigrama empresarial jerárquico podría incluirse dentro de la tipología lineal o vertical: la diferencia entre es que en aquí se le da más importancia a los departamentos, las posiciones y responsabilidades que a los miembros que las ocupan,muy útil para organizaciones con una rotación elevada en puestos de mando.

Organigrama empresarial matricial

El organigrama de empresa matricial une departamentos y roles mediante líneas horizontales y verticales, relacionando las posiciones de mando con cada una de las funciones que se desarrollan en él y los miembros que lo ocupan. De este modo, casi todos los puntos quedan unidos entre sí de forma vertical u horizontal.

Organigrama empresarial circular

En el organigrama circular nos encontramos un planteamiento más visual. Se recomienda para organizaciones en las que haya una fuerte interdependencia entre las distintas áreas y se desarrolla situando los puestos de mando en el centro y rodeándolos por departamentos , disminuyendo la jerarquización desde dentro hacia fuera.

Organigrama empresarial de socios

El organigrama empresarial de socios está diseñado para corporaciones en las que únicamente trabajen los socios de la misma. Es similar al modelo de organigrama plano: aquí no hay jerarquías, ya que todos son líderes y cuentan con responsabilidades específicas.

Organigrama empresarial en pequeñas empresas

El organigrama para microempresas representa a la perfección el funcionamiento y la jerarquización de la misma. Se trata de equipos con muy pocos empleados en los que las responsabilidades resultan muy evidentes a nivel interno y externo.

Organigrama empresarial estructural

También llamado funcional, el organigrama estructural es aquel que se representa nuevamente de forma vertical, mostrando los distintos departamentos de manera separada, uniforme y muy estructurada jerárquicamente. Está prácticamente obsoleto, ya que aísla notablemente unas áreas de otras sin que sean independientes en la práctica.

Cómo hacer un organigrama empresarial en 6 pasos

Crear un organigrama empresarial requiere recopilar información sobre la estructura actual, definir jerarquías y responsabilidades y plasmarlo en un formato visual claro. Puedes usar herramientas digitales como Lucidchart, Canva o el canvas de Slack para colaborar en tiempo real.

Independientemente de la tipología escogida, la realización de un organigrama empresarial es un proceso que se compone de una serie de pasos imprescindibles y que se debe abordar desde el área de Recursos Humanos. Su resultado depende de la obtención de datos y de su organización en función de los intereses del negocio, algo que se logra a través de los siguientes pasos:

Escoge el tipo de organigrama adecuado según su propósito

Existen múltiples posibilidades a la hora de escoger el organigrama empresarial más adecuado en cada caso y es conveniente elegir el modelo que mejor concuerde con la situación, las necesidades y la estructura de cada organización, para desarrollarlo a partir de esta base.

Identifica los diferentes departamentos

Cualquier corporación está compuesta por diversas áreas que deben quedar plasmadas con claridad en el organigrama. Es necesario identificarlas, diferenciarlas y entender su organización propia antes de representarlas en el documento, ya que en muchos modelos conforman la estructura sobre la que se asienta el resto de los datos.

Define las jerarquías

Si algo está claro es que en un organigrama de empresa la jerarquía es determinante en su configuración, independientemente de si está más marcada o resulta más plana, abierta y dispersa. Es otra de las cuestiones que se deben determinar previamente antes de diseñar el documento.

Asigna responsabilidades y funciones

Además de la jerarquización de la compañía y de sus distintas áreas, el otro elemento fundamental en el organigrama empresarial son las funciones y responsabilidades de cada miembro. Es aconsejable tener cierto conocimiento de todos los roles antes de crear el documento.

Detalla un primer boceto global

Lo más habitual es desarrollar un primer boceto que nos ayude a visualizar cómo debe quedar el organigrama final. Esto nos sirve para redefinir la estructura que pretendíamos darle originalmente, ya que, además de los propósitos concretos de la representación, su estética también es relevante.

Diseña el organigrama de empresa

Cuando todo está definido por completo, no queda más que trasladarlo al documento final, en el que deben quedar contemplados los elementos mencionados anteriormente y todos los miembros de la organización que formen parte de su jerarquía a nivel general y departamental.

¿Para qué sirve un organigrama? 8 beneficios clave

Un organigrama bien diseñado mejora la comunicación interna, clarifica la toma de decisiones, facilita la incorporación de nuevas personas y permite identificar oportunidades de mejora en la estructura de la empresa. Y es que, según Deloitte, el 85 % de las organizaciones con estructuras claras son más eficientes en la toma de decisiones.

El organigrama de empresa tiene una marcada función informativa para los propios miembros y para las partes interesadas externas. Dentro de este propósito podemos encontrar distintas utilidades que determinan la importancia de este documento para el negocio :

Mejora la comunicación interna con mayor claridad al escoger los interlocutores.

Determina quién debe encargarse de tomar cada decisión.

Permite identificar con claridad oportunidades de mejora.

Clasifica las diferentes áreas del negocio y quiénes las componen.

Facilita la incorporación de nuevos empleados , que obtienen una visión más clara de la disposición de la empresa.

Ayuda en la planificación del crecimiento de la empresa a partir de la identificación de necesidades y responsabilidades.

Asigna los recursos a cada área con más claridad.

Muestra la cadena de mando y la jerarquía de la empresa.

Por qué tu empresa necesita un organigrama actualizado

Crear un organigrama empresarial y mantenerlo actualizado ofrece claridad a todos los miembros que interactúan con la organización, tanto a nivel interno como a nivel externo. El documento muestra cómo y con quién deben comunicarse en cada momento en función de sus objetivos y necesidades.

Y es que nos encontramos en un mercado cada vez más competitivo en el que los detalles son determinantes, y todas las funciones que cumple un organigrama empresarial son suficientes como para tenerlo en cuenta en la comunicación de la empresa. Esto mejora el clima organizacional, cuyo impacto sobre el rendimiento es de un 20 % a un 30 % según Daniel Goleman.

Recurre a Slack para resolver las necesidades comunicativas que plantea el organigrama empresarial mediante canales, juntas y flujos de trabajo. La plataforma permite crear distintas conversaciones y clasificarlas por áreas y departamentos, además de incluir la unidireccionalidad de los mensajes como una posibilidad más en estos espacios. ¿Por qué no dotar a tus equipos de las herramientas necesarias para comunicarse de forma organizada, clara y eficiente?

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué diferencia hay entre un organigrama vertical y horizontal?

El organigrama vertical representa la jerarquía de arriba hacia abajo (con el CEO en la cima), mientras que el horizontal lo hace de izquierda a derecha, fomentando una percepción más igualitaria. El vertical es más tradicional; el horizontal es común en empresas con culturas participativas.

¿Cuál es el mejor tipo de organigrama para una pyme?

Para pymes, el organigrama vertical o el plano suelen ser los más adecuados por su sencillez. Si la empresa tiene equipos multidisciplinares, el organigrama funcional puede ser mejor opción.

¿Con qué frecuencia se debe actualizar un organigrama?

Se recomienda revisar el organigrama cada vez que haya cambios significativos: nuevas contrataciones, salidas, reestructuraciones o creación de departamentos. Como mínimo, una revisión anual es aconsejable.

¿Qué herramientas puedo usar para crear un organigrama?

Existen múltiples opciones: desde herramientas gratuitas como Canva o Google Slides, hasta software especializado como Lucidchart u OrgChart. En entornos colaborativos, el canvas de Slack permite crear y compartir organigramas con el equipo en tiempo real.