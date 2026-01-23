Puntos clave: El 21,1 % de las empresas españolas ya utiliza inteligencia artificial, según datos del INE de 2024

La IA puede multiplicar hasta por cinco la productividad en sectores como las finanzas o la atención al cliente

El Reglamento Europeo de IA (AI Act) establece un marco basado en riesgos para garantizar un desarrollo responsable

Según datos del INE de 2024, el 21,1 % de las empresas españolas ya utiliza inteligencia artificial en sus operaciones diarias. Bajo la promesa de un aumento de la productividad no visto desde la revolución industrial, la IA está cada vez más presente en el entorno laboral, desde asistentes virtuales que agendan reuniones hasta algoritmos que optimizan la cadena de suministro o predicen tendencias de mercado.

Actualmente, la IA es fundamental en sectores como la salud, el transporte, la educación y los negocios. Sin embargo, mientras esta tecnología trae consigo grandes oportunidades, también plantea retos y desafíos importantes. Analizar las ventajas y desventajas de la IA nos ayuda a comprender mejor su impacto potencial y a tomar decisiones informadas sobre su desarrollo y regulación.

¿Qué es la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de una máquina o software de realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje.

En esencia, la IA busca replicar o imitar ciertos aspectos de la inteligencia humana mediante algoritmos avanzados y grandes volúmenes de datos.

El campo de la IA se divide en dos grandes ramas: la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. La IA débil está diseñada para realizar tareas específicas, como el asistente virtual de un teléfono móvil, mientras que la IA fuerte (aún en desarrollo) aspira a emular la inteligencia humana en su totalidad, permitiendo a la máquina razonar y adaptarse como una persona.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial?

La IA funciona principalmente a través de algoritmos que procesan datos, detectan patrones y “aprenden” de ellos para mejorar su precisión en las tareas que realiza. Se emplean redes neuronales artificiales inspiradas en el cerebro humano y que tienen la capacidad de aprender y mejorar con el tiempo mediante el procesamiento de grandes volúmenes de información.

Este proceso de aprendizaje puede clasificarse en tres tipos: aprendizaje supervisado, no supervisado y de refuerzo.

Aprendizaje supervisado : La IA es entrenada con datos etiquetados, lo que significa que los datos de entrada tienen una respuesta correcta conocida. A medida que el sistema procesa más datos, aprende a identificar patrones para realizar predicciones precisas.

Aprendizaje no supervisado : Aquí, el sistema recibe datos sin etiquetas y se espera que encuentre patrones o agrupaciones por sí mismo. Es muy útil para el análisis de grandes volúmenes de datos, como el comportamiento de los consumidores en plataformas digitales.

Aprendizaje por refuerzo : Este enfoque permite a la IA aprender mediante ensayo y error, tomando decisiones basadas en recompensas o penalizaciones según los resultados de sus acciones.

¿En qué sectores se aplica la IA?

Según un estudio de ONTSI, el 44 % de las grandes empresas españolas han usado IA en 2024. Todos los sectores se están beneficiando de esta tecnología, aunque algunos, como el de la salud, finanzas, educación, transporte, atención al cliente o entretenimiento, están a la cabeza en su adopción. Algunas de las aplicaciones prácticas más destacadas son:

Salud : diagnóstico de enfermedades, asistencia en cirugías y descubrimiento de nuevos fármacos.

Educación : personalización de contenidos para los estudiantes y creación de plataformas de aprendizaje adaptativo.

Finanzas : análisis de riesgos, predicción de mercados y detección de fraudes.

Transporte : desarrollo de vehículos autónomos y optimización de rutas y tráfico.

Entretenimiento : recomendación de contenido en plataformas de streaming y generación de efectos especiales en el cine.

Atención al cliente : uso de chatbots y asistentes virtuales para responder preguntas frecuentes y mejorar la experiencia de usuario.

Cada una de estas aplicaciones muestra cómo la IA puede transformar sectores completos, impulsando tanto la eficiencia como la innovación.

¿Cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial?

La automatización de tareas, la reducción de errores humanos, la mejora de la productividad, la disponibilidad total o la mejora en la toma de decisiones son algunas de las principales ventajas de la inteligencia artificial.

Automatización de tareas repetitivas : la IA permite automatizar tareas que requieren mucho tiempo o que son rutinarias, como la atención al cliente mediante chatbots o la clasificación de grandes volúmenes de datos. Esto libera a los empleados para que se centren en actividades más complejas y creativas.

Reducción de errores humanos : al ser controlada y ejecutada por máquinas, la IA puede realizar ciertas tareas con mayor precisión y exactitud que los humanos, reduciendo el margen de error y mejorando la calidad de los resultados, especialmente en campos críticos como la medicina o la aviación.

Mejora de la productividad y eficiencia : según un estudio de PWC de 2024, el 84 % de los CEO cree que la IA aumentará la eficiencia laboral. Y es que la IA opera sin descanso y permite analizar enormes cantidades de información en tiempo real, lo cual mejora considerablemente la productividad y reduce costes.

Disponibilidad 24/7 : la IA permite que los sistemas de atención al cliente, por ejemplo, estén disponibles las 24 horas del día, todos los días del año. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también reduce la dependencia de recursos humanos.

Acceso a datos en tiempo real y mejores decisiones : con su capacidad para analizar y procesar grandes cantidades de datos en tiempo real, la IA proporciona información clave para la toma de decisiones. Esto es esencial para empresas y organizaciones que necesitan actuar rápidamente en entornos de cambio constante.

¿Cuáles son las desventajas de la inteligencia artificial?

El desempleo y el desplazamiento laboral, la dependencia tecnológica, los problemas de privacidad/seguridad, los sesgos de los algoritmos y cuestiones éticas son los principales riesgos de la inteligencia artificial.

Desempleo y desplazamiento laboral : según un estudio del FMI (Fondo Monetario Internacional) el 40 % del empleo mundial está expuesto a la IA . Ciertos puestos de trabajo, especialmente en aquellos que involucran tareas repetitivas o poco cualificadas, podrían desaparecer en los próximos años. Esto aumentaría la tasa de desempleo y generaría desigualdad en el mercado laboral.

Dependencia tecnológica : al depender cada vez más de la IA para resolver problemas, existe el riesgo de que las habilidades humanas en ciertas áreas se deterioren. En casos extremos, una dependencia excesiva de la tecnología podría reducir la capacidad humana para resolver problemas de manera independiente.

Problemas de privacidad y seguridad : la IA recopila y analiza grandes volúmenes de datos personales, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. En manos equivocadas, esta tecnología puede ser utilizada para acceder y manipular información sensible.

Sesgo en los algoritmos : la IA aprende de los datos que se le proporcionan, y si estos datos contienen sesgos, la IA puede perpetuar o amplificar prejuicios. Esto puede ser problemático en áreas como la selección de personal, la justicia y el acceso a servicios financieros, donde la imparcialidad es esencial.

Problemas éticos y de control : la IA plantea dilemas éticos, especialmente cuando se utiliza en decisiones que afectan vidas humanas. Además, a medida que la IA se vuelve más compleja, controlar y regular su desarrollo se vuelve más difícil, lo que genera preocupación sobre su uso en ámbitos sensibles como la seguridad y la vigilancia.

¿Cómo se regula la inteligencia artificial en Europa?

La Unión Europea ha sido pionera en establecer un marco regulatorio para la inteligencia artificial con el Reglamento UE 2024/1689, también conocido como AI Act (Ley de Inteligencia Artificial). Este reglamento se ha convertido en el primer marco legal integral del mundo para regular el desarrollo y uso de sistemas de IA.

La AI Act adopta un enfoque basado en riesgos, clasificando los sistemas de IA en cuatro categorías según el nivel de riesgo que representen para los derechos fundamentales y la seguridad de las personas:

Riesgo inaceptable : sistemas prohibidos, como aquellos que manipulan el comportamiento humano o realizan puntuación social por parte de gobiernos.

Riesgo alto : sistemas que requieren evaluaciones estrictas y cumplimiento de requisitos específicos, como IA en infraestructuras críticas, educación o empleo.

Riesgo limitado : sistemas con obligaciones de transparencia, como chatbots que deben informar a los usuarios que están interactuando con IA.

Riesgo mínimo : la mayoría de aplicaciones de IA, que pueden utilizarse libremente sin requisitos adicionales.

La puesta en marcha de la AI Act seguirá un calendario de aplicación progresiva:

Agosto de 2024 : entrada en vigor del reglamento tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.

Febrero de 2025 : aplicación de las prohibiciones de sistemas de IA de riesgo inaceptable.

Agosto de 2026 : aplicación plena del reglamento, incluyendo todos los requisitos para sistemas de alto riesgo y las obligaciones de transparencia.

Este marco regulatorio busca garantizar que la IA se desarrolle de manera segura y respetando los derechos fundamentales, al tiempo que fomenta la innovación y la competitividad europea en el sector tecnológico.

Como hemos podido comprobar, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que, cuando se utiliza adecuadamente, tiene el potencial de mejorar la eficiencia laboral y optimizar procesos. Sin embargo, la IA también presenta riesgos y desafíos, especialmente en términos de ética, privacidad e impacto en el empleo.

Para aprovechar al máximo sus beneficios y minimizar sus riesgos, es necesario adoptar un enfoque equilibrado que contemple tanto el avance tecnológico como el respeto por los valores humanos. La IA es una de las herramientas más poderosas de nuestro tiempo y su impacto será tan positivo o negativo como las decisiones que tomemos respecto a su desarrollo y uso.

En este aspecto, Slack se está posicionando como una plataforma que integra capacidades de IA de manera responsable y centrada en el usuario, ayudando a los equipos a trabajar de forma más eficiente sin comprometer la privacidad ni la seguridad de los datos.

Con herramientas como Slack AI, las organizaciones pueden automatizar tareas rutinarias, obtener resúmenes instantáneos de conversaciones y acceder a información relevante en tiempo real, todo ello dentro de un entorno colaborativo que pone a las personas en el centro.