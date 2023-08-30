La cinco veces campeona olímpica en natación Katie Ledecky dijo algo que bien se puede aplicar a la planificación estratégica: “Establece objetivos que, cuando los marques, creas que son imposibles. Entonces puedes trabajar todos los días para avanzar hacia ellos, de modo que cualquier cosa es posible”.

Y es que una mala planificación estratégica en tu equipo puede tener consecuencias decisivas: desde una falta de dirección o un bajo nivel de compromiso en los equipos humanos hasta el incumplimiento de plazos y objetivos.

Lo que es más importante, un informe de McKinsey halló que, el 70 % de los ejecutivos no está de acuerdo con sus procesos de planificación estratégica, y el 70 % de los miembros de la junta no tiene confianza en los resultados. Se trata de unos datos que confirman la importancia de tomar las riendas y poner en marcha una planificación estratégica que, efectivamente, marque la diferencia.

¿No sabes por dónde empezar? A continuación, te damos las claves.

¿Qué es la planificación estratégica?

La planificación estratégica es un proceso utilizado por las organizaciones para definir sus objetivos a largo plazo y desarrollar una serie de acciones para alcanzarlos.

Se define como un proceso porque implica diferentes etapas: desde la evaluación y comprensión de la situación actual de la organización, hasta la identificación de oportunidades y desafíos futuros, así como la formulación de planes de acción.

Por qué la planificación estratégica es clave

Si bien hay muchas formas de abordar una mejora en la productividad de una empresa, una planificación estratégica sólida puede marcar la diferencia en los resultados que una organización es capaz de lograr.

En el plano teórico, la planificación estratégica establece la visión y misión de la empresa, así como los objetivos a largo plazo. De este modo, proporciona una dirección clara y un marco de referencia para todas las decisiones de la organización.

No obstante, la planificación estratégica va más allá de las ideas y la teoría. Cuando se aplica de forma correcta, se trata de una hoja de ruta para lograr los objetivos de una empresa. De este modo, facilita la toma de decisiones y permite obtener una visión realista de la organización y su potencial.

3 consejos clave para dar un empujón a tu planificación estratégica

A continuación, te brindamos una serie de consejos que debes tener en cuenta si quieres dar un empujón a la planificación estratégica de tu organización:

Flexibilidad: un indispensable

Una planificación estratégica exitosa y eficaz va más allá de desarrollar un plan con base en información y datos históricos: debe ser capaz de adaptarse a los cambios, oportunidades y desafíos que aparezcan de improviso.

Realiza pruebas

Aunque cualquier planificación implique realizar hipótesis del futuro, es también clave insistir en realizar testeos que puedan probar todo lo que las organizaciones están dando por supuesto. Gracias a ellos, los equipos humanos tienen más seguridad a la hora de efectuar cambios que, a priori, podrían generar resistencia.

Revoluciona tus prácticas de comunicación

Como es de esperar, la comunicación clara y transparente es indispensable para cualquier cambio, y la planificación estratégica no es una excepción. En este sentido, existen tres puntos que las empresas pueden trabajar de forma específica.

Por un lado, se debe tratar de eliminar el lenguaje corporativo y vacío, con el fin de adoptar un vocabulario comprensible que dé paso a la acción. Por otro lado, es importante garantizar que las preguntas y los debates sean bienvenidos desde todas las posiciones en la jerarquía organizacional. La retroalimentación permitirá destapar fallos o inexactitudes en la planificación.

Finalmente, contar con herramientas digitales que están revolucionando el potencial de la comunicación en las organizaciones va a dar un giro crucial a la planificación estratégica de cualquier empresa y va a garantizar su éxito.

En este punto, herramientas de comunicación como Slack contribuyen a una buena planificación estratégica, ya que te ayudan a gestionar y organizar todos los detalles de tus proyectos, desde los primeros pasos hasta los indicadores claves de rendimiento. Se trata de una plataforma que pone la comunicación en el centro, de modo que se evita la rigidez de las reuniones e ineficiencias operativas.

Comienza a utilizar Slack y comprueba de primera mano cómo puede ayudarte a dar el impulso que tu planificación estratégica necesita.