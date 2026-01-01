성공 스토리
Slack Connect로 고객 관계를 강화하기 위한 3가지 방법
Crema, IQ Accountants 및 Spark 64가 고객과의 협업을 위한 더 많은 기회를 창출하는 방법
미래의 업무가 이루어지는 곳, Slack Tour Seoul 2024
누구나 자기가 속한 조직에서 행복하게 일할 수 있어야 합니다. Slack Tour Korea 2024는 고객이 Slack을 통해 만들어 가는 행복한 일터의 현재와 미래를 엿볼 수 있는 시간이었습니다.
Slack AI를 통해 더욱 스마트하고 빠르게 일하는 모든 규모의 기업들
Slack AI는 모든 유료 플랜에서 구매가 가능하며, 고객이 데이터의 잠재력을 최대한 활용하여 직원들의 생산성을 극대화할 수 있도록 지원합니다.
Donut에서 팀 문화를 개선하는 Slack 중심의 비즈니스를 구축한 방법
Slack에 내장된 도달 범위와 배포로 강력해진 Donut 앱은 사용자가 어디에 있든 직관적으로 연결될 수 있도록 도와줍니다.
신경다양성을 지닌 팀을 통해 직장 내 포용에 대해 배울 수 있는 점
Ultra Testing 직원의 75%가 자폐 스펙트럼에 속합니다. 이 원격 팀이 Slack을 통해 함께 작업 능률을 높이는 방법을 소개합니다.