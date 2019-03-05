신경다양성을 지닌 팀을 통해 직장 내 포용에 대해 배울 수 있는 점

회사가 성공하는 길은 강점을 활용하는 것입니다. 뉴욕에 기반을 둔 IT 신생 기업 Ultra Testing은 2013년부터 자폐 인재를 적극 채용하며 소프트웨어 및 데이터 품질 엔지니어링 분야에서 두각을 나타냈습니다. 팀의 75%가 자폐 스펙트럼에 속하며, 전체 팀이 재택 근무를 합니다. 이들 개개인은 품질 엔지니어링 분야에 맞춤화된 일련의 기술을 갖추고 패턴 인식, 논리적 추론, 시스템 사고 부문의 소질을 타고난 사람입니다.

원격 근무는 특히 광범위한 학습 방식과 소통 요구 사항, 스트레스 유발 요인을 갖춘 다양성 높은 팀을 고립시킬 수 있습니다. 사회적 고립은 직장에서 드문 문제는 아닙니다. 실제로 미국 성인의 40% 이상이 외로움을 느끼고 있습니다.

사회적으로 고립되는 경향을 없애고 직원들이 최선의 노력을 다할 수 있도록 Ultra는 팀원들이 서로의 강점을 이해하며, 직원들이 언제 외로움을 느낄지 파악하고, 직원들이 훨씬 더 빛날 수 있도록 개선될 만한 영역을 발견하는 일을 한결 수월하게 만들었습니다. Ultra의 인력 통계학적 정보는 귀사와 다를지도 모르지만, 이 회사에서 사용하는 도구가 맞춤 제작 방식으로 만들어지지는 않았습니다.

Ultra Testing의 Rajesh Anandan CEO 겸 공동 설립자는 이렇게 말합니다. “저희 회사는 저희가 하는 일에 대해 서로 다른 성향의 동료를 위한 편의를 만드는 일이라고 생각하지 않습니다. 저희가 만들어 나가는 비즈니스 관행과 직장 규범이 진정으로 포용적이며 궁극적으로 모두에게 더 나은 일이 되도록 노력하는 거지요.”

Anandan는 Ultra 팀이 직원들 간의 격차를 해소하기 위해 사용하고 있는 두 가지 도구를 다음과 같이 자세히 설명합니다.

직원을 위한 Biodex: ‘상대를 알아가는’ 과정의 간소화

사무실 어느 자리에 앉든 동료를 알아가고, 동료와 가장 잘 소통하며 지원하는 방법을 알기란 어렵습니다. 프로젝트에 따라 팀원을 섞고 완전히 원격 근무를 시행하는 Ultra와 같은 회사의 경우 이 문제는 더 어려워집니다.

Anandan은 이렇게 말합니다. “프로젝트 초기 며칠이나 몇 주 동안은 서로를 알아가는 시기가 있는데 팀에 있어선 대단히 비효율적입니다. 이는 비단 저희 팀뿐 아니라 모든 팀에 해당하는 이야기입니다. 다양한 소통 방식, 학습 방식, 정보 처리 모델과 스트레스 유발 요인들이 있는 팀 말이죠.”

Ultra의 한 팀원이 지나가는 말로 조직의 모든 사람의 사용 설명서가 있으면 좋겠다고 말했습니다. 이를 듣고 다른 팀원들도 생각하게 되었죠. 안 될 것도 없잖아? 그리하여 각 직원의 Slack 프로필에 첨부된 28개의 영역을 이용하여 개인 ‘사용 설명서,’ Biodex가 만들어지게 되었습니다.

직원들은 Biodex에 본인에게 가장 효과적인 업무 방식을 설명합니다. 예를 들어 Slack에서 그들의 일반적인 응답 시간은 어떻게 될까요? 누군가 ‘업무 종료 시간’을 기준으로 일한다면 동료들은 그 직원에게 즉각적인 응답을 기대하지 말아야 한다는 것을 알 수 있습니다. 직원들이 선호하는 커뮤니케이션 채널은 무엇일까요? Slack의 ‘비대면’ 커뮤니케이션일 수도, 비디오 채팅을 통한 대면 협업일 수도 있습니다.

Ultra의 모든 직원에게는 본인의 Slack 프로필과 연결된 Biodex가 있습니다. 다른 사람의 Biodex를 검토하는 일과 더불어 Biodex를 작성하는 일이 회사 온보딩의 기본 요소입니다.

특히 유용한 Biodex 질문을 한 가지 꼽자면, 팀 멤버가 선호하는 피드백 수신 방식을 묻는 것입니다. 예를 들면 이런 질문입니다. 피드백을 바로 받는 게 좋은가요, 아니면 업무 종료 시간에 받는 게 좋은가요? 실시간 대화 방식이 가장 좋은가요, 아니면 서면 방식을 선호하나요? Anandan에게는 모든 답변이 업무 진행에 필수적입니다. 그는 “저희 회사의 존속성은 모든 직원이 빠르게 배울 수 있는지에 달려 있습니다. 빠르게 배우려면 코칭이 필요하고, 코칭하려면 피드백이 필요합니다.”라고 밝혔습니다.

직원들의 행복을 살피는 봇

Ultra의 팀은 초기부터 매일 직원 행복에 관한 설문조사를 실시했습니다. 그러나 요즘에는 설문조사가 Slack의 인기 설문조사 앱 Polly(애칭: Smilecorp)와의 통합을 통해 제공됩니다.

각 팀 멤버는 현지 시간으로 매일 오후 5시에 Smilecorp 설문조사가 하나 포함된 다이렉트 메시지를 받게 되며, 이 설문 결과는 리커트 척도(매우 동의함, 동의함, 보통, 동의하지 않음, 전혀 동의하지 않음)로 측정됩니다. 총 12가지 이상의 주제가 있으며, 표시되는 메시지는 다음과 같습니다.

회사에서 나의 고유한 강점을 이해하고 높이 평가합니다.

내 직무 성과에 대해 정기적으로 피드백을 받습니다.

내 기술을 개발하고 전문성을 키우는 데 필요한 리소스와 도구에 액세스할 수 있습니다.

내 요구 사항과 문의 사항을 상사와 편하게 공유합니다.

직장에서 외로움을 느끼지 않습니다.

Anandan은 “이 주제들은 우리가 포용적인 직장을 만들기 위해 측정해야 한다고 생각하는 요소들을 나타냅니다.”라고 설명했습니다.

Ultra는 이러한 관점 중 일부를 핵심 성과 지표(예: 팀의 순 외로움 지수)로 바꿔 수익 지수와 순 추천고객 지수 같은 일반적인 비즈니스 지표와 동일한 회사 대시보드에 게시합니다. 결과는 추세 파악을 위해 분기별로 분석되며 문제의 근본 원인을 밝히고 해결책을 찾는 심도 있는 논의로 이어집니다.

측정을 통해 얻게 되는 것

Ultra의 지난 몇 분기 데이터에 따르면, 직원의 15% 미만이 직장에서 외로움을 느낀다고 보고했습니다. 이는 미국 성인 통계인 40%보다 훨씬 낮은 수치입니다.

Anandan은 “웰빙을 측정함으로써 조직 전체에 책임감이 생깁니다. 직원들은 동료의 근황에 더욱 주의를 기울이고 동료의 성공을 지원하는 데 보다 주도적으로 나설 것입니다.”라고 말합니다.