Slack AI를 통해 더욱 스마트하고 빠르게 일하는 모든 규모의 기업들

Slack AI는 모든 규모의 기업을 위한 모든 유료 플랜에서 사용 가능하며, 이미 작업 중인 곳에 생성형 AI를 탑재해 강력한 기능을 제공합니다.

Slack의 인력 지수에 따르면 경영진의 94%가 회사에 AI를 도입하는 것이 시급한 우선순위라고 인식하지만, 최신 연구에 따르면 사무직 근로자 4명 중 1명만이 직장에서 AI 도구를 사용해 본 적이 있다고 보고합니다.

Slack 팀은 지체할 이유가 없기에 도입 첫날부터 가치를 창출할 간편하고도 직관적인 AI를 소개합니다. 지난 2월, 저희는 Slack AI와 더 스마트하고 빠르게 작업할 수 있도록 설계된 첫 기능들을 출시했습니다. 이제 모든 유료 Slack 플랜을 구매하는 고객에게 영어, 스페인어, 일본어로 지원되며, 새로운 기능이 추가된 Slack AI를 제공할 수 있게 된 것을 알려드립니다.

새로운 기능! 한눈에 정리 는 선택한 채널에서 일어난 일에 대해 개인에게 맞춤화된 하루 요약 정보를 제공합니다.

검색 답변 은 키워드를 사용하든 또는 직접 단어를 사용하여 질문하든 상관없이 Slack 내 데이터에서 즉시 답변을 찾을 수 있도록 도와줍니다.

대화 요약 은 클릭 한 번으로 채널과 스레드를 파악할 수 있게 도와줍니다.

정보 과부하를 경험한 적이 있다면 Slack AI의 최신 기능으로 잡음을 줄일 수 있습니다. 한눈에 정리를 사용하면 정보를 계속 확인하고 싶지만 항상 시간을 내어 확인하기는 어려운 채널의 요약 정보로 하루를 시작할 수 있습니다. 한눈에 정리에 특정 채널을 추가하면 나머지는 Slack AI가 알아서 처리합니다. 놓쳤을 지도 모를 하루의 모든 요약 정보를 다음 날부터 매일 받아볼 수 있습니다.

시범 운영 고객을 대상으로 한 내부 분석 자료에 따르면, 모든 규모의 기업에서 Slack AI를 사용하여 사용자당 매주 평균 97분을 절약하고 있다고 합니다. 다음은 그 사례의 몇 가지 예시를 보여줍니다.

직원들이 더욱 스마트하게 확장할 수 있도록 지원하는 Wayfair

홈 리테일 분야의 글로벌 리더인 Wayfair는 2016년에 회사의 메시징 소프트웨어를 대체할 대안으로 Slack을 선택했습니다. 그래서 Slack 플랫폼은 빠르게 내부 프로세스의 필수 요소로 자리잡았습니다. 이제 이 회사는 직원 경험을 개선하기 위해 생성형 AI를 사용하고 있습니다.

한 사례에서 IT 부서는 어느 벤더와의 계약 갱신을 위해 시간이 촉박한 상황에서 긴 문서를 꼼꼼하게 검토하고 수많은 질문을 해야 했습니다. 선임 엔지니어인 Taylor Keck은 검색 답변을 사용하여 Slack AI에 “계약에 관한 최신 정보는 무엇입니까?”라고 질문하여 다른 사람을 기다리지 않고도 즉시 필요한 정보를 얻었습니다.

Wayfair는 이미 워크플로를 사용하여 문제 관리를 자동화하고 있으며, 이제 Slack AI를 통해 한 단계 더 나아갈 수 있습니다. 문제의 근본 원인 분석에 필요한 모든 정보가 관련 채널 내에 있으므로 엔지니어는 대화 요약을 사용하여 즉시 인사이트를 추출할 수 있습니다. 또 선택한 채널에서 알아야 할 정보를 매일 요약해 주는 한눈에 정리와 같은 새로운 기능의 잠재력에 대한 기대가 큽니다. Keck은 다음과 같이 말합니다. “Slack AI는 사람들에게 더 빠르게 모든 채널에 대한 정확한 정보를 제공합니다. 지루한 조사를 많이 할 필요가 없어지면 직원들은 더욱 행복하고 생산적인 인력으로 전환될 수 있습니다.”

“Wayfair가 전 세계로 사업을 확장함에 따라, 저희는 정보를 빠르게 검색하여 사람들이 정보를 따라잡는 데 더 적은 시간을 쓰고 결과를 내는 데에 더 많은 시간을 할애할 수 있기를 바랍니다. Slack AI의 강력한 기능 덕분에 이 모든 것이 가능해졌죠.” Asad Rahman 기술 책임자 Wayfair

시간을 절약하고 물류를 간소화하는 Beyond Better Foods

건강 디저트 브랜드인 Beyond Better Foods는 업무와 커뮤니케이션을 위한 기본 플랫폼으로서 Slack을 사용하는 원격 업무 조직입니다. 이제 Beyond Better Foods는 Slack AI를 통해 수집된 데이터를 훨씬 더 많이 활용하여 완전히 새로운 수준으로 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

운영 부문 부사장인 Andy Kung은 다음과 같이 말합니다. “Slack은 저희에게 매우 중요합니다. 특히 물류와 관련하여 Slack AI의 향상된 검색 기능은 빠르게 답변을 찾는 데 큰 도움을 주고 있죠.”

Kung은 자신의 직무를 제대로 수행하려면 회사의 4개 창고와 6개 공장에서 무슨 일이 일어나고 있는지 지속적으로 추적해야 합니다. 이제 Kung은 Slack AI의 검색 답변을 사용하여 집중력에 방해 받지 않고 단 몇 분 안에 해결책을 찾을 수 있습니다. 그는 “금요일 오후 2시에 CEO에게 빠른 답변을 전해야 할 때 Slack AI의 검색 기능을 사용할 수 있죠.”라고 말합니다. Kung은 물류 현황을 파악하고 자신의 프로세스를 신속하게 처리하며 경영진의 질문에도 신중하게 답변할 수 있습니다.

Beyond Better Foods 팀은 또한 한눈에 정리 기능을 사용하여 선택한 채널에 대한 그날의 요약 정보를 편리하게 추적할 수 있는 이 기능에 대해 기대가 큽니다. Kung은 “한눈에 정리는 매우 기대되는 기능으로, 하루의 요약 정보를 통해 수행 주제, 실행 항목, 물류 계획 등 영향력이 큰 모든 주요 영역에 대해 정확하게 뽑아낸 정보를 확인할 수 있습니다.”

“Slack AI를 사용한 지 한 달 정도밖에 되지 않았지만 이미 빠르게 답을 찾는 데 수많은 도움을 받고 있으며, 하루에 최소 30분의 시간을 절약하고 있죠.” Andy Kung 운영 부문 부사장 Beyond Better Foods

최신 정보를 간편하게 확인하는 ProService Hawaii

최근 Slack 설문 조사에 따르면 조사에 참여한 중소기업 중 거의 절반 가량(47%)이 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 AI 기술을 도입해야 한다는 데 동의하고 있으며, 34%는 AI를 직원 역량을 강화할 수 있는 기회로 생각하고 있다고 답합니다. HR 제공업체이자 AI의 얼리 어답터인 ProService Hawaii는 이미 Slack을 일상적인 협업 플랫폼으로 사용하며 신뢰하고 있었기 때문에, Slack AI는 업계의 최첨단 기술을 유지하는 데 적합한 방식으로 자연스럽게 인정받고 있습니다.

제품 책임자인 Jason Morita는 다양한 Slack 채널에서 하루 100개 이상의 메시지를 받습니다. 그는 여러 차례 계속되는 회의 중에 Slack을 전혀 확인할 수 없는 경우가 많아서 받아들여야 할 정보가 너무 많습니다. 그는 관련 세부 정보를 찾기 위해 각 채널을 들여다보는 대신 시간을 아껴주는 대화 요약을 사용하게 되었습니다. 그는 “원하는 달, 주간, 날을 선택하여 Slack AI를 사용할 수 있게 된 것은 매우 효과적이었죠.”라고 말합니다.

“대화 요약은 마라톤 회의 이후의 어려움으로부터 벗어나게 도와주죠. 다른 일을 처리하는 동안 이 기능을 통해 놓친 내용을 파악할 수 있습니다.” Jason Morita 제품 책임자 ProService Hawaii

간편하고 직관적이며 많은 도움을 주는 Slack AI

Slack AI의 사용하기 쉬운 기능은 이미 Wayfair, Beyond Better Foods 및 ProService Hawaii의 업무를 더 간편하고, 즐겁고, 생산적으로 만들어 주고 있습니다. 그리고 이것은 시작에 불과합니다.

향후 Slack은 파일, Slack 앱, 캔버스, 클립 등과 같은 새로운 데이터 소스를 활용할 수 있도록 Slack AI 검색 및 요약 기능을 더욱 확장할 계획입니다. 이렇게 하면 Slack AI가 액세스할 수 있는 정보의 폭과 깊이가 향상되어 더욱 풍부하고 관련도 높은 경험을 제공할 수 있습니다.

Slack은 또한 팀의 더 많은 업무 방식에 Slack AI를 도입하고 있습니다. 사용자들은 현재 일주일에 3억 8,300만 분의 시간을 허들에 사용하고 있습니다. 향후 허들 노트 작성기로서 Slack AI를 활용하여 주요 요점과 실행 항목을 요약할 수 있으므로 여러분이 직접 이런 작업을 하지 않아도 됩니다.

Slack에서는 매주 47억 건 이상의 메시지가 전송되고 있으며, 이는 AI 비서를 위한 가장 자연스러운 대화 인터페이스가 되고 있습니다. Slack은 Salesforce의 새로운 AI 비서인 Einstein Copilot을 Slack 내 작업 흐름에 바로 도입할 계획을 세우고 있으며, Slack에서 팀원과 대화하는 것처럼 쉽게 Slack AI에게 CRM 데이터에 대해 질문할 수 있도록 통합을 구축하고 있습니다.

오늘 바로 Slack AI 시작하기

