Empresas de todos los tamaños trabajan de una forma más rápida e inteligente gracias a IA de Slack

Nota del editor: Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso de proteger los datos de nuestros clientes. Descubre cómo hemos desarrollado Slack para que sea seguro y privado.

Ya está disponible IA de Slack en todos los planes de pago para empresas de todos los tamaños, integrando el poder de la IA generativa donde ya trabajan tus equipos.

El índice Workforce Index de Slack muestra que el 94 % de los ejecutivos considera que incorporar la IA en su empresa es una prioridad urgente; aun así, su última investigación reveló que solo uno de cada cuatro oficinistas afirmaba haber probado las herramientas con IA en el trabajo.

Los equipos no pueden permitirse la espera, así que presentamos una IA sencilla e intuitiva que aporta valor desde el primer día. En febrero, lanzamos IA de Slack y un conjunto de funciones iniciales diseñadas para ayudarte a trabajar de forma más inteligente y rápida. Hoy anunciamos que IA de Slack ya está disponible en inglés, español y japonés, para que la clientela de todos los planes de pago de Slack puedan adquirirla, ahora con nuevas capacidades:

¡Novedad! Las síntesis ofrecen un resumen personalizado diario de lo que ocurre en determinados canales.

Las Las respuestas de búsqueda te ayudan a encontrar al instante respuestas a partir de datos en Slack, tanto si usas palabras clave como si te expresas a tu manera.

Los resúmenes de conversaciones te ponen al día en canales e hilos de conversaciones en un solo clic.

Si alguna vez has experimentado una saturación de información, la nueva función de IA de Slack está aquí para ayudarte a reducir el ruido. Puedes utilizar Síntesis para empezar el día con resúmenes de los canales cuya información quieres, pero que no siempre tienes tiempo de leer. Una vez que añades un canal a tu síntesis, IA de Slack se encarga de lo demás: a partir del día siguiente, recibirás un resumen diario de todo lo que te hayas podido perder.

Funciones de resumen, búsqueda y síntesis de IA de Slack



Con IA de Slack, empresas de todos los tamaños ya están ahorrando una media de 97 minutos por usuario a la semana, según un análisis interno de nuestra clientela piloto. A continuación, presentamos algunos ejemplos de cómo lo están haciendo.

Wayfair capacita a su personal para escalar de forma más inteligente

Wayfair, líder mundial en venta de artículos para el hogar, eligió Slack en 2016 para sustituir su software de mensajería y nuestra plataforma se convirtió rápidamente en una parte integral de los procesos internos. Ahora la empresa está utilizando la IA generativa para poder mejorar la experiencia de su personal.

En una ocasión, el departamento de TI estaba gestionando la renovación de un contrato urgente con un proveedor, lo que suele implicar revisiones meticulosas de extensos documentos e innumerables preguntas. La ingeniera sénior Taylor Keck utilizó las respuestas de búsqueda para preguntar a IA de Slack, “¿Qué novedades hay sobre el contrato?” y obtuvo la información que necesitaba inmediatamente, sin tener que esperar a otras personas.

Wayfair ya utiliza flujos de trabajo para automatizar la gestión de incidencias y ahora, con IA de Slack, puede ir un paso más allá. Dado que toda la información necesaria para el análisis de la causa raíz de la incidencia se encuentra en su canal correspondiente, las personas en ingeniería pueden utilizar resúmenes de conversaciones para extraer información al instante. También les entusiasma el potencial de nuevas funciones como síntesis, que proporciona un resumen diario de la información necesaria de los canales seleccionados. “IA de Slack proporciona a las personas una información precisa con mayor rapidez, desde cualquier canal”, afirma Keck. “Si el personal no tiene que realizar tantas búsquedas tediosas, la plantilla estará más feliz y será más productiva”.

“A medida que Wayfair se expande por todo el mundo, queremos encontrar información rápidamente para que la gente pueda dedicar menos tiempo a ponerse al día y más a realizar su labor. Gracias a las atractivas funciones de IA de Slack, podemos hacer precisamente eso”. Asad Rahman director de tecnología del personal, Wayfair

Beyond Better Foods ahorra tiempo y optimiza la logística

La marca de postres saludables Beyond Better Foods es una organización que trabaja totalmente en remoto y que confía en Slack como plataforma principal de trabajo y comunicación. Ahora, con IA de Slack, la empresa puede aprovechar mejor sus datos colectivos y desbloquear a un nuevo nivel de productividad.

“Slack es fundamental para nosotros”, afirma el vicepresidente de operaciones Andy Kung. “Las funciones de búsqueda mejoradas de IA de Slack han sido realmente útiles para agilizar las respuestas, sobre todo cuando se trata de logística”.

Para desempeñar de forma correcta su función, Kung tiene que estar constantemente al tanto de lo que ocurre en los cuatro almacenes y las seis plantas de la empresa. Ahora, con IA de Slack, Kung utiliza la función de respuestas de búsqueda para encontrar soluciones en cuestión de minutos, sin perder la concentración. “Cuando necesito dar una respuesta rápida a mi director general a las dos de la tarde de un viernes, puedo utilizar la función de búsqueda de IA de Slack”, explica. Kung es capaz de estar al tanto de la logística, agilizar sus propios procesos y responder con detenimiento a las preguntas de la alta dirección.

Al equipo de Beyond Better Foods también le entusiasma utilizar el poder de lassíntesis para realizar un seguimiento de determinados canales con cómodos resúmenes diarios. “La función Síntesis es increíblemente prometedora”, dice Kung. Mi resumen diario destila con precisión todas mis áreas de impacto clave, incluidos los temas de cumplimiento y las tareas pendientes, así como los planes de logística”.

“Solo llevo un mes utilizando IA de Slack, pero ya me ha ayudado a encontrar respuestas rápidamente en incontables ocasiones y estoy ahorrando 30 minutos al día, por lo menos”. Andy Kung vicepresidente de operaciones, Beyond Better Foods

ProService Hawaii se mantiene actualizado y al día sin esfuerzo

Una encuesta reciente de Slack reveló que casi la mitad (47 %) de las pequeñas empresas encuestadas están de acuerdo en que deberían adoptar tecnologías de IA para mantenerse competitivas en el mercado y el 34 % ve la IA como una oportunidad para mejorar las competencias del personal. ProService Hawaii, proveedor de RR. HH. y una de las primeras en adoptar la IA, ya utilizaba y confiaba en Slack como su plataforma de colaboración diaria, lo que convierte a IA de Slack en una opción natural para mantenerse a la vanguardia del sector.

El propietario del producto Jason Morita recibe más de 100 mensajes al día en varios canales de Slack. Durante varias reuniones consecutivas, a menudo no puede consultar Slack en absoluto, lo que le genera una saturación de información. En lugar de recorrer cada canal para encontrar los detalles pertinentes, ahora confía en los resúmenes de conversaciones para ahorrar tiempo. “Poder elegir el día, la semana o el mes en el que me gustaría ponerme al día con IA de Slack ha sido muy útil”, señala.

“La función de resúmenes de conversaciones salva el día tras los maratones de reuniones: me sirve para estar informado de lo que me he perdido mientras me hago cargo de otro tema”. Jason Morita propietario del producto, ProService Hawaii

Sencilla, intuitiva y de ayuda

Las funciones fáciles de usar de IA de Slack ya están haciendo que el trabajo sea más sencillo, agradable y productivo para Wayfair, Beyond Better Foods y ProService Hawaii. Y esto es solo el principio.

En el futuro, tenemos previsto ampliar las funciones de búsqueda y resúmenes de IA de Slack para aprovechar nuevas fuentes de datos, como archivos, aplicaciones de Slack, canvas, clips y mucho más. Esto mejorará la variedad y el detalle del contexto al que IA de Slack tiene acceso, lo que hará que la experiencia sea aún más rica y pertinente.

También estamos incorporando IA de Slack en otras formas de trabajo de tus equipos. Actualmente, las personas dedican 383 millones de minutos a la semana a las juntas. En el futuro, podrás utilizar IA de Slack para que tome notas en las juntas, con capacidad de resumir las conclusiones clave y las tareas pendientes por ti.

Cada semana se envían más de 4700 millones de mensajes en Slack, lo que la convierte en la interfaz de conversación más natural para tus asistentes con IA. Estamos planificando aunar Einstein Copilot, un nuevo asistente con IA para Salesforce, directamente en tu flujo de trabajo en Slack, y estamos desarrollando una integración para que puedas preguntar a IA de Slack sobre los datos de CRM con la misma facilidad con la que hablas con tu equipo en Slack.

Da tus primeros pasos con IA de Slack hoy mismo

¿Todo listo para sumergirte y experimentar estas funciones de IA por ti mismo? Se puede adquirir IA de Slack como un complemento para la clientela de todos los planes de pago de Slack en inglés, español y japonés, a partir de hoy, y próximamente en otros idiomas. Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información y explora los planes a fin de escoger la mejor opción para tu equipo.

Si quieres saber más sobre estas funciones, conocer cómo garantizamos la privacidad de los datos desde el diseño y nuestro compromiso con la confianza, consulta Cómo IA de Slack impulsa la productividad con información institucional.