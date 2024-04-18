Les entreprises de toutes tailles travaillent plus vite et plus efficacement grâce à Slack AI

Note de l’éditeur : nous prenons au sérieux notre engagement à protéger les données de nos clients. Découvrez comment nous avons créé Slack de manière à ce que les données restent sécurisées et privées.

Slack AI est désormais disponible avec tous les forfaits payants pour les entreprises de toutes tailles, intégrant la puissance de l’IA générative là où vos équipes travaillent déjà.

D’après l’indice Workforce Index de Slack, 94 % des cadres reconnaissent que l’intégration de l’IA au sein de leur entreprise devient prioritaire. Pourtant, une récente étude révèle que seul 1 salarié sur 4 a déjà essayé des outils IA au travail.

Les équipes n’ont pas de temps à perdre. C’est pourquoi nous proposons une IA simple et intuitive qui apporte une plus-value immédiate. En février dernier, nous avons lancé Slack AI et diverses fonctionnalités pour vous aider à travailler plus vite et plus intelligemment. Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer que Slack AI est désormais disponible en anglais, en espagnol et en japonais pour les clients disposant d’un forfait Slack payant. Nous y avons également ajouté de nouvelles fonctionnalités :

Nouveau ! Les récaps offrent un récapitulatif quotidien personnalisé de l’activité survenue dans les canaux sélectionnés.

Les La recherche de réponses vous permet d’obtenir instantanément les informations souhaitées en consultant les données disponibles dans Slack, que vous utilisiez des mots-clés ou vos propres mots.

Les résumés de conversation vous tiennent au courant en un clic du déroulé des canaux et des fils de discussion.

Si vous avez déjà éprouvé des difficultés à garder le fil des informations disponibles, la nouvelle fonctionnalité de Slack AI devrait vous aider à faire le tri. Grâce aux récaps, vous pouvez suivre l’activité des canaux sur lesquels vous souhaitez garder un œil sans avoir le temps de les consulter. Il vous suffit d’ajouter un canal à votre récap et Slack AI se charge du reste : dès le lendemain, vous recevrez un récapitulatif quotidien de tout ce que vous avez peut-être manqué.

Fonctionnalités Slack AI de Résumé, Recherche, et Récap



D’après une analyse interne menée auprès de nos clients pilotes, Slack AI permet déjà aux entreprises de toutes tailles de gagner en moyenne 97 minutes par utilisateur chaque semaine. Voici des exemples d’applications.

Wayfair permet à son personnel de travailler plus intelligemment

Leader mondial de la vente de produits pour la maison, Wayfair a choisi Slack en 2016 pour remplacer son logiciel de messagerie et notre plateforme s’est rapidement imposée dans ses processus internes. Aujourd’hui, l’entreprise utilise l’IA générative pour améliorer son expérience collaborateur.

À un moment donné, le service informatique devait renouveler un contrat avec un fournisseur de façon urgente, mais ce processus impliquait généralement d’examiner quantité de documents interminables et de poser d’innombrables questions. L’ingénieur senior Taylor Keck a utilisé la recherche de réponses pour demander à Slack AI les données les plus récentes concernant le contrat. Il les a immédiatement obtenues, sans avoir à attendre que d’autres personnes ne lui répondent.

Si Wayfair utilise déjà des flux de travail pour automatiser la gestion des incidents, Slack AI peut l’aider à repousser ses limites. Toutes les informations utiles à l’analyse des causes fondamentales d’un incident étant disponibles dans les canaux concernés, les ingénieurs peuvent utiliser les résumés de conversation pour extraire instantanément les données souhaitées. Sans parler de l’intérêt que suscitent les nouvelles fonctionnalités telles que les récaps, qui offrent un récapitulatif quotidien des informations utiles issues des canaux. « Slack AI permet d’obtenir plus rapidement des informations précises provenant de n’importe quel canal », explique Taylor Keck. « Le fait de ne plus avoir à effectuer de recherches fastidieuses contribue au bien-être et à la productivité des effectifs. »

« À mesure que Wayfair se développe à l’échelle mondiale, nous devons rapidement obtenir les informations nécessaires afin de consacrer moins de temps à nous mettre à jour et d’être plus efficaces. C’est là que les remarquables fonctionnalités de Slack AI interviennent. » Asad Rahman Directeur des technologies du personnel, Wayfair

Beyond Better Foods gagne du temps et simplifie les opérations logistiques

Beyond Better Foods est une entreprise de vente en ligne de desserts sains qui utilise Slack comme principale plateforme de travail et de communication. Désormais, grâce à Slack AI, elle peut exploiter pleinement ses données collectives et atteindre un niveau de productivité incomparable.

« La plateforme Slack occupe un rôle central dans nos activités », confie Andy Kung, vice-président des opérations. « Les capacités de recherche améliorées de Slack AI permettent d’obtenir des réponses rapides, notamment à toutes les questions logistiques. »

Dans le cadre de ses fonctions, Andy Kung doit surveiller les quatre entrepôts et les six usines de l’entreprise. Désormais, il utilise Slack AI et la fonctionnalité de recherche de réponses pour trouver des solutions en quelques minutes sans s’éparpiller. « Lorsque je dois donner une réponse rapide à mon PDG à 14 h un vendredi, il me suffit d’utiliser la fonction de recherche de Slack AI », explique-t-il. Andy Kung peut suivre de près les opérations logistiques, accélérer ses propres processus et répondre de manière éclairée aux questions de la direction.

L’équipe de Beyond Better Foods tire également parti des récaps pour suivre les activités qui se déroulent dans certains canaux au moyen de synthèses quotidiennes pratiques. « Les récaps sont particulièrement intéressants », se réjouit Andy Kung. « Ma synthèse quotidienne résume avec précision tous les aspects clés qui me concernent, de l’exécution aux mesures à prendre, en passant par les plans logistiques. »

« Je n’utilise Slack AI que depuis un mois environ, mais l’outil m’a déjà aidé à trouver des réponses à de nombreuses reprises. Il me fait gagner au moins 30 minutes par jour. » Andy Kung Vice-président des opérations, Beyond Better Foods

ProService Hawaii garde le rythme et reste à jour sans effort

Dans le cadre d’une enquête récente réalisée par Slack, près de la moitié des petites entreprises interrogées (47 %) ont reconnu qu’elles devaient adopter des technologies d’IA pour rester compétitives sur le marché, tandis que 34 % considéraient l’IA comme une opportunité d’améliorer les compétences des collaborateurs. En tant que prestataires de services RH ayant rapidement perçu l’intérêt de l’IA, ProService Hawaii utilise Slack comme plateforme de collaboration quotidienne depuis quelque temps et n’a pas hésité à employer Slack AI pour rester à la pointe de son secteur.

Le responsable produits Jason Morita reçoit plus de 100 messages par jour via divers canaux Slack. Lorsque plusieurs réunions s’enchaînent, il n’a pas vraiment le temps de consulter Slack, laissant les informations s’accumuler. Au lieu de parcourir chaque canal à la recherche de données utiles, il utilise désormais les résumés de conversation pour gagner du temps. « Le fait de pouvoir choisir le jour, la semaine ou le mois qui m’intéresse grâce à Slack AI représente un avantage inestimable », confie-t-il.

« Les résumés de conversation me sauvent la mise les jours où j’enchaîne réunion sur réunion. Je les utilise pour me tenir informé de ce que j’ai manqué tout en effectuant d’autres tâches. » Jason Morita Responsable produits, ProService Hawaii

Simple, intuitif et à votre service

Les fonctionnalités conviviales de Slack AI simplifient la tâche de Wayfair, Beyond Better Foods et ProService Hawaii tout en favorisant le bien-être et la productivité des collaborateurs. Et ce n’est qu’un début.

À l’avenir, nous envisageons d’étendre les capacités de recherche et de résumé de Slack AI afin d’exploiter de nouvelles sources de données telles que les fichiers, les applications Slack, les canevas, les clips et bien plus encore. Cette démarche permettra d’améliorer l’étendue et la profondeur du contexte auquel Slack AI a accès, pour une expérience toujours plus riche et pertinente.

Nous visons également à intégrer Slack AI dans tous les processus de travail de vos équipes. À l’heure actuelle, les utilisateurs consacrent 383 millions de minutes par semaine aux appels d’équipe. À l’avenir, vous pourrez utiliser Slack AI pour prendre des notes lors de ces appels et résumer les points clés et les mesures à prendre à votre place.

Plus de 4,7 milliards de messages sont envoyés chaque semaine dans Slack. La plateforme est ainsi tout indiquée pour assumer le rôle d’interface conversationnelle naturelle pour vos assistants IA. Par ailleurs, nous envisageons d’intégrer Einstein Copilot, un nouvel assistant IA pour Salesforce, directement dans votre flux de travail dans Slack. Nous développons également une intégration vous permettant d’interroger Slack AI concernant vos données CRM aussi facilement que si vous échangiez avec votre équipe dans Slack.

Découvrez Slack AI dès aujourd’hui

Vous souhaitez découvrir et tester ces fonctionnalités IA par vous-même ? Slack AI est disponible à l’achat en tant que module complémentaire pour les clients disposant d’un forfait Slack payant en anglais, en espagnol et en japonais. D’autres langues seront bientôt prises en charge. Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus et examinez nos forfaits afin de choisir l’option la plus appropriée pour votre équipe.

Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, sur la manière dont nous garantissons la confidentialité des données dès la conception et sur notre engagement en faveur de la confiance, lisez l’article Slack AI drives productivity using institutional knowledge (Les fonctionnalités de Slack AI exploitent le savoir institutionnel pour booster la productivité).