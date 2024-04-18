Empresas de todos os portes estão trabalhando de forma mais inteligente e rápida com a IA do Slack

Nota do editor: levamos muito a sério nosso compromisso de proteger os dados dos clientes. Saiba como criamos o Slack para ser seguro e privado.

A IA do Slack já está disponível em todos os planos pagos para empresas de todos os portes, incorporando o poder da IA generativa exatamente onde as equipes já estão trabalhando.

O Índice de Força de Trabalho do Slack mostra que 94% dos executivos reconhecem que incorporar IA nas empresas é uma prioridade urgente. No entanto, na pesquisa mais recente, apenas 1 em cada 4 funcionários administrativos relata que já experimentou ferramentas de IA no trabalho.

As equipes não podem esperar, por isso estamos introduzindo uma IA simples e intuitiva que gera valor logo no início. Em fevereiro lançamos a IA do Slack e um conjunto de recursos introdutórios projetados para ajudar você a trabalhar de forma mais inteligente e rápida. Apresentamos hoje a IA do Slack que já está disponível em inglês, espanhol e japonês para clientes de todos os planos pagos do Slack, agora com novos recursos:

Novo! Os destaques oferecem um resumo diário personalizado do que está acontecendo em canais selecionados

As respostas da pesquisa ajudam a encontrar instantaneamente respostas nos dados do Slack, seja utilizando palavras-chave ou fazendo perguntas com suas próprias palavras

Os resumos de conversas deixam você por dentro de canais e tópicos com um clique

Se você já teve uma sobrecarga de informações, o recurso mais recente da IA do Slack está aqui para ajudar a reduzir o ruído. Com os destaques, você pode começar o dia com resumos dos canais sobre os quais você quer ficar por dentro, mas nem sempre tem tempo. Depois de adicionar um canal ao destaque, a IA do Slack tratará do resto: no dia seguinte, você receberá um resumo diário das informações que possa ter perdido.

Recursos de resumo da IA do Slack, pesquisa e destaques



Com a IA do Slack, empresas de todos os portes já estão economizando uma média de 97 minutos por usuário a cada semana, de acordo com uma análise interna de nossos clientes piloto. Veja alguns exemplos de como eles estão fazendo isso.

A Wayfair prepara os funcionários para expandir de forma mais inteligente

Líder global em varejo doméstico, a Wayfair escolheu o Slack em 2016 para substituir seu software de mensagens, e nossa plataforma rapidamente se tornou parte integrante dos processos internos. Agora, a empresa está usando a IA generativa para ajudar a melhorar a experiência dos funcionários.

Em um caso, o departamento de TI estava lidando com uma renovação de contrato urgente com um fornecedor, o que geralmente envolve revisões meticulosas de documentos longos e inúmeras perguntas. O engenheiro sênior Taylor Keck usou as respostas da pesquisa para perguntar à IA do Slack: “Quais são as novidades mais recentes sobre o contrato?” e obteve as informações necessárias imediatamente, sem ter que esperar pelos outros.

A Wayfair já usa fluxos de trabalho para automatizar o gerenciamento de incidentes e, agora, com a IA do Slack, ela vai além. Como todas as informações necessárias para a análise da origem de um incidente estão no canal relevante, os engenheiros podem usar resumos de conversas para extrair informações instantaneamente. Eles também estão entusiasmados com o potencial de novos recursos, como os destaques, que apresentam um resumo diário das informações necessárias de canais selecionados. “A IA do Slack traz às pessoas informações precisas com mais rapidez, de qualquer canal”, diz Keck. “Quando os funcionários não têm que fazer tantas pesquisas cansativas, isso se traduz em uma força de trabalho mais satisfeita e produtiva.”

“Com o crescimento global da Wayfair, queremos que as informações sejam encontradas rapidamente para que as pessoas passem menos tempo se atualizando e mais tempo trabalhando. Com os incríveis recursos da IA do Slack, podemos fazer tudo isso.” Asad Rahman Diretor de tecnologia dos funcionários, Wayfair

A Beyond Better Foods economiza tempo e simplifica a logística

A marca de sobremesas saudáveis Beyond Better Foods é uma organização totalmente remota que conta com o Slack como sua principal plataforma de trabalho e comunicação. Agora, com a IA do Slack, a empresa pode aproveitar ainda mais seus dados coletivos e atingir um nível totalmente novo de produtividade.

“O Slack é essencial para nós”, afirma o vice-presidente de operações Andy Kung. “Os recursos aprimorados de pesquisa da IA do Slack têm sido muito úteis para acelerar as respostas, especialmente quando se trata de logística.”

Para desempenhar adequadamente sua função, Kung precisa acompanhar constantemente o que está acontecendo nos quatro armazéns e seis fábricas da empresa. Agora, com a IA do Slack, Kung usa respostas de pesquisa para encontrar soluções com rapidez, sem perder o foco. “Quando preciso dar uma resposta rápida ao meu CEO às 14h de uma sexta-feira, posso usar a função de pesquisa da IA do Slack”, afirma ele. Kung consegue manter-se a par da logística, agilizar seus próprios processos e responder de forma ponderada às perguntas da administração.

A equipe da Beyond Better Foods também está motivada para usar o poder dos destaques para acompanhar canais selecionados com resumos diários práticos. “Os destaques são bem interessantes”, diz Kung. “Meu resumo diário descreve com precisão todas as principais áreas de impacto, incluindo tópicos de atendimento e itens de ação, além de planos de logística.”

“Estou usando a IA do Slack há cerca de um mês, mas ela já me ajudou a encontrar respostas de forma rápida inúmeras vezes e já me permite poupar pelo menos 30 minutos do meu tempo por dia.” Andy Kung Vice-presidente de operações, Beyond Better Foods

A ProService Hawaii está sempre atualizada e informada

Uma pesquisa recente do Slack constatou que quase metade (47%) das pequenas empresas entrevistadas concordam que devem adotar tecnologias de IA para se manterem competitivas no mercado, e 34% veem a IA como uma oportunidade para aprimorar as habilidades dos funcionários. A ProService Hawaii, provedora de RH e pioneira na adoção da IA, já usava e confiava no Slack como sua plataforma de colaboração diária, tornando a IA do Slack uma opção natural para se manter na liderança do setor.

O gerente de produtos Jason Morita recebe mais de 100 mensagens em vários canais do Slack diariamente. Frequentemente, com várias reuniões consecutivas, ele não consegue verificar o Slack, deixando muitas informações para serem analisadas posteriormente. Em vez de ir em cada canal para ver detalhes relevantes, ele passou a usar os resumos das conversas para economizar tempo. “Poder escolher o dia, a semana ou o mês que eu quero para me atualizar com a IA do Slack tem sido muito impactante”, diz ele.

“Os resumos de conversas são a solução para as maratonas de reuniões: uso-os para me manter informado sobre o que perdi enquanto trato de outras coisas.” Jason Morita Gerente de produtos, ProService Hawaii

Simples, intuitiva e pronta para ajudar

Os recursos dinâmicos da IA do Slack já estão simplificando o trabalho, tornando-o mais agradável e mais produtivo para a Wayfair, a Beyond Better Foods e a ProService Hawaii. Mas isso é só o começo.

No futuro, queremos expandir os recursos de pesquisa e resumos da IA do Slack para explorar novas fontes de dados, como arquivos, apps do Slack, canvas, clipes e muito mais. Isso aumentará a amplitude e a profundidade do contexto ao qual a IA do Slack tem acesso, tornando a experiência ainda mais completa e relevante.

Também estamos introduzindo a IA do Slack em outras áreas de trabalho das equipes. Atualmente, os usuários passam 383 milhões de minutos por semana em reuniões. No futuro, você poderá usar a IA do Slack como sua ferramenta para anotações de círculos, resumindo as principais conclusões e itens de ação para você.

Mais de 4,7 bilhões de mensagens são enviadas todas as semanas no Slack, tornando-o a interface de conversação mais natural para os assistentes de IA. Planejamos trazer o Einstein Copilot, um novo assistente de IA do Salesforce, diretamente para o fluxo de trabalho no Slack. Também estamos criando uma integração para que você possa perguntar à IA do Slack sobre seus dados de CRM, assim como você pergunta à sua equipe no Slack.

Comece a usar a IA do Slack hoje

Que tal conhecer e experimentar esses recursos de IA por conta própria? A IA do Slack está disponível para compra como um complemento para clientes em todos os planos pagos do Slack em inglês, espanhol e japonês, com suporte a outros idiomas em breve. Entre em contato com nossa equipe de vendas para saber mais e analise os planos para escolher a melhor opção para sua equipe.

Para obter mais orientações sobre esses recursos, como garantimos a privacidade de dados desde o início e nosso compromisso com a confiança, leia A IA do Slack impulsiona a produtividade usando informações da empresa.