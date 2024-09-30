O tempo é nosso ativo mais valioso. No entanto, os funcionários passam quase um terço dele em tarefas de baixo valor. De acordo com uma pesquisa da Gartner, 47% dos trabalhadores do conhecimento têm dificuldade em encontrar as informações necessárias para desempenhar suas funções de maneira eficiente. Adicionar mais IA e apps a um sistema de trabalho já ineficiente pode prejudicar a produtividade em vez de aumentá-la. O que as equipes realmente precisam é de uma forma mais eficaz de colaborar com a IA, em que pessoas e agentes digitais trabalhem juntos de maneira integrada por meio de uma interface conversacional e fácil de usar.

Na Dreamforce, apresentamos três atualizações avançadas de IA criadas para economizar tempo para você e sua equipe, independentemente das suas tarefas diárias. Essas atualizações permitem que você encontre e utilize rapidamente as informações do seu CRM, de agentes de terceiros e do conhecimento da empresa, tudo em um único sistema operacional de trabalho otimizado por agentes.

O Agentforce (anteriormente chamado de Einstein Copilot) no Slack: este agente de IA conversacional para Salesforce leva as informações obtidas com IA do seu CRM diretamente para o Slack, permitindo que os usuários tomem medidas mais rápidas em relação aos dados dos clientes.

Agentes de IA de terceiros no Slack: integre seus agentes e assistentes de IA favoritos de empresas como Adobe, Anthropic, Cohere, Perplexity e muito mais.

Novos recursos da IA do Slack: estamos tornando o trabalho ainda mais eficiente com resultados de pesquisa que incluem arquivos e apps, transcrição e anotações para círculos, além de um Criador de fluxo de trabalho com tecnologia de IA. Juntos, eles ajudam você a extrair ainda mais valor do conhecimento coletivo compartilhado no Slack.

O sistema operacional de trabalho do Slack otimizado por agentes está redefinindo o significado de trabalhar de forma mais inteligente, e não apenas diferente. Denise Dresser CEO, Slack

Acesse e use as informações do CRM rapidamente com o Agentforce no Slack

Ninguém conhece os detalhes dos seus clientes melhor do que seu CRM. E se fosse possível obter as informações específicas da conta que você está procurando fazendo perguntas simples? E depois agir com base nessas informações instantaneamente?

Com lançamento previsto para o início do ano que vem, o Agentforce (anteriormente chamado de Einstein Copilot) levará seu agente baseado em CRM diretamente para o Slack. Por meio de uma interface de usuário (UI) dedicada no Slack, você poderá interagir com o Agentforce assim como faz com um colega de trabalho: fazer perguntas, dar instruções e esperar respostas baseadas em dados de clientes do seu CRM e de dados conversacionais no Slack.

Por exemplo, uma equipe de prospecção de vendas pode acessar os registros do Salesforce sem sair do canal e obter um resumo das oportunidades e dos casos, além de recomendações de próximos passos. A partir daí, o Agentforce pode redigir e-mails e compartilhar os rascunhos com pessoas ou canais. Com as informações e as recomendações mais precisas em mãos, os membros da equipe podem agir rapidamente e se concentrar em estabelecer relacionamentos sólidos e duradouros com os clientes.

Além disso, todo agente do Agentforce da Salesforce, com tecnologia do Data Cloud, pode raciocinar, orquestrar tarefas e realizar ações, proporcionando experiências personalizadas em escala diretamente no Slack. Por exemplo, o Coach de Vendas do Agentforce pode ajudar um vendedor a aprimorar suas habilidades, diretamente no canal, criando cenários de simulação dentro do contexto de um negócio e oferecendo feedback personalizado e objetivo.

O Agentforce no Slack será disponibilizado no início de 2025 para clientes com acesso ao Agentforce e uma licença do Slack. Não vê a hora de usar o Agentforce no Slack? Fale com a sua equipe da conta para usar a versão beta neste último trimestre do ano.

Deixe que agentes de terceiros cuidem do trabalho diário para que você possa se concentrar no que mais importa

O Agentforce é essencial quando você está trabalhando com dados de CRM, mas e o restante do trabalho que precisa ser feito? Agora, no Slack, não importa se você está criando campanhas, resolvendo problemas de clientes, montando apresentações ou direcionando projetos até a conclusão, os agentes estão ao seu lado para ajudar a concluir suas tarefas.

Na mesma UI dedicada no Slack onde você encontra o Agentforce, é possível conversar com agentes e assistentes de terceiros para obter ajuda na redação de conteúdo, na pesquisa de mercado ou na recuperação e no resumo de arquivos. Atualmente, temos vários apps de IA prontos para uso e que podem ser baixados do Slack Marketplace (como Adobe Express e Cohere), com muitos outros a caminho, como Claude da Anthropic, Glean, You.com, IBM e Perplexity. Você também pode criar seus próprios agentes personalizados no Slack com APIs especificamente desenvolvidas.

“Juntos, a Adobe e o Slack estão elevando a colaboração e a geração de imagens no workplace moderno com IA. Permitir que as equipes criem com facilidade elementos visuais alinhados com a marca e acessem modelos profissionais sem sair do ambiente colaborativo será uma grande mudança para trabalhadores administrativos e criativos. Estamos ansiosos para ver o que as equipes vão criar com o acesso mais fácil e rápido aos agentes da Adobe diretamente no Slack.” Aubrey Cattell Vice-presidente, Plataforma de desenvolvedor e ecossistema de parceiro, Adobe

Instale agentes de terceiros do Slack Marketplace, a central do Slack para apps, agentes, assistentes e muito mais. Adobe Express: permite que os usuários criem conteúdo alinhado com a marca, como apresentações de design, campanhas de mídia, postagens em redes sociais ou folhetos, usando um prompt simples. Amazon Q Business: responde a perguntas, fornece resumos, gera conteúdo e conclui tarefas de forma segura com base em dados e informações nos sistemas empresariais do cliente. (Em breve) Claude da Anthropic: ajuda a criar, editar e resumir conteúdo; analisa dados para identificar padrões e informações; escreve e depura código; e acelera a pesquisa sintetizando informações de várias fontes. (Em breve) Asana: apresenta insights e recomendações de projetos, como status, obstáculos, próximos passos e muito mais, dentro do contexto das conversas no Slack. Box: fornece insights de conteúdo com tecnologia de IA que ajudam a analisar contratos de contas enviados, responder rapidamente a questões competitivas de documentos internos e resumir relatórios. Cohere: melhora a eficiência com um app de IA conversacional no Slack que fornece conteúdo e respostas baseadas nos seus dados empresariais. Glean: conecta e compreende todos os dados da empresa, para que os usuários possam encontrar respostas e automatizar tarefas e fluxos de trabalho diários. (Em breve) Perplexity: pesquisa na web fontes confiáveis, fornecendo informações precisas para análise competitiva e recomendações estratégicas. (Em breve) Workday: fornece aos funcionários e gerentes um assistente de IA para acessar tarefas e informações sobre registros financeiros e de RH, como pagamentos, carga horária, faltas, requisitos do trabalho, entre outros. (Em breve) Writer: esboça ativos, analisa dados, responde a perguntas e faz o brainstorming de novas ideias com apps de IA adaptados aos dados, à marca e aos fluxos de trabalho do cliente. ​​You.com: facilita o acesso a informações e serviços fornecendo uma experiência de pesquisa personalizada com ferramentas integradas, como calculadoras, traduções, ambientes de codificação e muito mais. (Em breve)

O Slack conduz uma análise preliminar de qualidade e segurança para que os agentes de terceiros possam ser publicados no Slack Marketplace. As empresas que criam agentes de terceiros para o Slack Marketplace devem cumprir as diretrizes de app do Slack, que incluem proibições sobre o uso de dados do Slack para treinar LLMs e exigem que as empresas compartilhem informações importantes de segurança e conformidade sobre seus apps. Além disso, os proprietários e os administradores no Slack podem controlar quais apps de agentes podem ser adicionados a seus workspaces. Para saber mais sobre políticas e permissões em relação a agentes de terceiros, consulte este artigo.

Agentes de terceiros já estão disponíveis para baixar no Slack Marketplace para clientes em planos pagos do Slack.

Desbloqueie todo o potencial do conhecimento da sua empresa com os novos recursos da IA do Slack

Além de ativar os dados de clientes no seu CRM e contar com a ajuda de agentes de terceiros, sua organização deve ser capaz de usufruir da vasta quantidade de informações nativas do Slack. Quanto mais as equipes trabalham no Slack, mais esse conhecimento coletivo cresce, reunindo conversas e dados de projetos e decisões anteriores. Agora imagine poder encontrar exatamente o que precisa nesse rico acervo de informações de forma instantânea.

É por isso que, no início deste ano, nós apresentamos a IA do Slack, uma experiência de IA simples, intuitiva e confiável que permite acessar imediatamente a base de conhecimento da empresa no Slack. A IA do Slack responde a perguntas, resume canais e conversas e fornece destaques diários de canais. Desde o lançamento, já foram resumidas mais de 600 milhões de mensagens, economizando 1,1 milhão de horas e devolvendo tempo para as equipes se concentrarem em trabalhos mais significativos.

Agora estamos ajudando você a trabalhar de forma ainda mais inteligente:

A pesquisa da IA do Slack mostra resultados que incluem informações de arquivos e apps para respostas mais ricas e relevantes. Antes, você poderia perguntar à IA do Slack algo do tipo “O que é o Projeto Empresa?” e ela daria uma resposta concisa com base nas conversas às quais você tem acesso. Agora a IA do Slack gerará respostas ainda mais inteligentes usando informações ocultas em arquivos compartilhados em mensagens diretas ou canais aos quais você já tem acesso. Isso inclui canvas , transcrições de clipes , documentos de apps conectados como arquivos do Google e da Microsoft e muito mais.

As anotações de círculo feitas pela IA do Slack registram os principais pontos e ações para que você possa se concentrar em avançar no trabalho. Na próxima vez que entrar ao vivo em um círculo , você poderá ativar as anotações de círculo feitas pela IA do Slack para registrar os destaques dele, com base no que foi compartilhado por áudio e nas mensagens do círculo. Quando o círculo termina, a IA do Slack cria um canvas com anotações, itens de ação e arquivos compartilhados, além de uma transcrição gerada automaticamente. Todos no canal ou na mensagem onde o círculo foi iniciado podem ver essas anotações, permitindo que a equipe se mantenha informada e aja rapidamente após a chamada.

O Criador de fluxo de trabalho com IA gera fluxos de trabalho comuns com prompts de linguagem natural simples para automatizar tarefas rotineiras com facilidade. Agora, basta digitar um prompt, como “Lembre minha equipe de enviar atualizações de projeto toda segunda-feira às 9h”, e a IA do Slack e o Criador de fluxo de trabalho vão gerar um fluxo de trabalho que você pode editar antes de publicar. E, com a nova etapa “resumir canal”, os usuários podem criar um fluxo de trabalho que publica resumos periódicos dos (e nos) canais públicos escolhidos.

Nós criamos a IA do Slack para ser simples e intuitiva, mas também queríamos que ela fosse segura e privada. A IA do Slack mantém todos os seus dados dentro dos limites confiáveis do Slack — com grandes modelos de linguagem (LLMs) hospedados diretamente em nuvens privadas virtuais (VPCs) controladas pelo Slack — e o Slack não treina LLMs com dados dos clientes. A IA do Slack mantém as mesmas práticas de segurança e padrões de conformidade que os clientes esperam do Slack. E, para ainda mais controle e governança, os administradores e os proprietários no Slack podem optar por desativar recursos específicos da IA do Slack. Para saber mais sobre como a IA do Slack funciona, leia este artigo.

Esses novos recursos já podem ser usados por todos os clientes da IA do Slack, que está disponível como um complemento pago para todos os planos pagos do Slack.

O Slack é o lugar mais natural para agentes e IA

Com o Slack e o poder dos agentes, você pode aproveitar todos os seus dados de CRM e informações da empresa e obter ajuda nas suas tarefas diárias, com a mesma facilidade que tem ao pedir o auxílio de um colega de trabalho. Isso faz com que o Slack seja o destino ideal para a IA conversacional. Você pode atender a todas as suas necessidades de negócios ao longo do dia com IA e agentes integrados ao seu fluxo de trabalho, confiando que seus dados estão seguros.

E isso é apenas o começo. Continuamos desenvolvendo o Slack como o sistema operacional de trabalho impulsionado por agentes, rumo a um futuro em que humanos e agentes possam colaborar de forma segura, se ajudando mutuamente, para que você possa se dedicar ao trabalho que mais importa.

Entre em contato com o setor de vendas para saber mais ou assista ao nosso último webinar sobre todas as nossas inovações de IA.

Aviso legal: as informações anteriores têm FINS PURAMENTE INFORMATIVOS e não implicam nenhum compromisso obrigatório. Não se baseie nelas para tomar decisões a respeito de suas aquisições. O desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, recursos ou funcionalidades do Slack continuam a critério exclusivo do Slack e estão sujeitos a alterações.