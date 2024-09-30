Le temps est notre ressource la plus précieuse, mais les salariés en consacrent près d’un tiers à des tâches à faible valeur ajoutée. Selon un sondage effectué par Gartner, 47 % des salariés ont du mal à trouver les informations dont ils ont besoin pour faire leur travail efficacement. Ajouter davantage d’intelligence artificielle et d’applications à un système de travail déjà inefficace peut souvent entraver la productivité au lieu de la relancer. Ce dont les équipes ont vraiment besoin, c’est d’un moyen plus efficace de collaborer avec l’IA, où les personnes et les agents virtuels travaillent ensemble de manière fluide via une interface conviviale et conversationnelle.

Chez Dreamforce, nous avons présenté trois mises à jour d’IA conçues pour vous faire gagner du temps, à vous et à votre équipe, quel que soit le déroulement de votre journée de travail. Ces mises à jour vous permettent de trouver et d’agir rapidement sur les informations provenant de votre GRC, d’agents tiers et des connaissances de votre entreprise, le tout dans un système d’exploitation professionnel optimisé par des agents.

Agentforce (anciennement Einstein Copilot) dans Slack : cet agent d’IA conversationnelle pour Salesforce amène vos informations de GRC optimisées par l’IA directement dans Slack afin que les utilisateurs puissent agir sur les données clients plus rapidement.

Agents d’IA tiers dans Slack : intégrez vos agents d’IA et assistants favoris issus d’entreprises comme Adobe, Anthropic, Cohere, Perplexity et bien d’autres.

Nouvelles fonctionnalités Slack AI : nous rendons le travail encore plus efficace avec des résultats de recherche qui incluent les fichiers et les applications, la transcription et la prise de notes pour les appels d’équipe, et un générateur de flux de travail optimisé par l’IA. Ensemble, ils vous permettent de bénéficier pleinement des connaissances collectives partagées dans Slack.

Le système d’exploitation professionnel de Slack, optimisé par des agents, redéfinit la notion de travail intelligent. Denise Dresser PDG, Slack

Faites émerger rapidement des insights de la GRC et agissez en conséquence avec Agentforce dans Slack

Personne ne connaît mieux les données de vos clients que votre GRC. Et si vous pouviez obtenir toutes les informations spécifiques que vous souhaitez en posant des questions simples ? Et si vous pouviez agir instantanément sur la base de ces informations ?

Agentforce (anciennement Einstein Copilot), dont le lancement est prévu pour le début de l’année prochaine, intégrera votre agent de GRC directement dans Slack. Grâce à une nouvelle interface utilisateur dédiée dans Slack, vous pourrez dialoguer avec Agentforce comme vous le feriez avec un collègue : posez des questions, donnez des instructions et obtenez des réponses basées sur les données client de votre GRC et les données conversationnelles dans Slack.

Par exemple, une équipe de prospection commerciale peut consulter les enregistrements Salesforce sans quitter son canal et obtenir un résumé des opportunités et des cas, ainsi que les prochaines étapes préconisées. De là, Agentforce peut rédiger des e-mails de sensibilisation et partager les projets avec des personnes ou des canaux. Grâce à ces informations et recommandations très précises, les membres de l’équipe peuvent rapidement passer à l’action et se concentrer sur le développement de relations solides et durables avec les clients.

Chaque agent Salesforce Agentforce, alimenté par Data Cloud, peut raisonner, coordonner des tâches et prendre des mesures, offrant ainsi des expériences personnalisées à grande échelle directement dans Slack. Par exemple, Agentforce Sales Coach peut aider un commercial à améliorer ses compétences, directement dans le canal, en créant des scénarios de jeu de rôle dans le cadre d’une négociation et en fournissant un retour d’information personnalisé et objectif.

Agentforce dans Slack sera disponible début 2025 pour les clients ayant accès à Agentforce et disposant d’une licence Slack. Vous avez hâte de commencer à utiliser Agentforce dans Slack ? Contactez l’équipe chargée de votre compte pour rejoindre la version bêta cet automne.

Laissez les agents tiers s’occuper de vos tâches quotidiennes afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus

Agentforce est inestimable lorsque vous travaillez avec des données de GRC, mais qu’en est-il du reste de votre travail ? Désormais, dans Slack, que vous développiez des campagnes, résolviez des problèmes de clients, élaboriez des présentations ou meniez des projets à leur terme, des agents travaillent à vos côtés pour vous aider à mener à bien vos tâches.

À partir de la même interface utilisateur dédiée dans Slack où se trouve Agentforce, vous pouvez parler à des assistants et agents tiers pour obtenir de l’aide dans la rédaction de contenu, la réalisation d’études de marché ou l’extraction et la synthèse de fichiers. Aujourd’hui, nous disposons de plusieurs applications d’IA prêtes à l’emploi et téléchargeables depuis Slack Marketplace, telles qu’Adobe Express et Cohere, et de nombreuses autres sont en cours de développement, comme Claude d’Anthropic, Glean, You.com, IBM et Perplexity. Vous pouvez également créer vos propres agents personnalisés dans Slack grâce à des API spécifiques.

« Ensemble, Adobe et Slack améliorent la collaboration et la création d’images dans les environnements de travail actuels grâce à l’IA. Permettre aux équipes de créer sans effort des visuels de marque et d’accéder à des modèles professionnels sans quitter leur environnement de collaboration changera la donne pour les créatifs comme pour les autres salariés. Nous sommes impatients de voir ce que les équipes créeront en accédant plus facilement et plus rapidement aux agents Adobe directement dans Slack. » Aubrey Cattell Vice-président, plateforme des développeurs et écosystème des partenaires, Adobe

Installez des agents tiers à partir de Slack Marketplace, le hub pour les applications Slack, les agents, les assistants et plus encore. Adobe Express : permet aux utilisateurs de créer du contenu de marque, comme des présentations de projets, des campagnes médiatiques, des publications pour les réseaux sociaux ou des prospectus, à partir d’une simple invite. Amazon Q Business : répond aux questions, fournit des résumés, génère du contenu et exécute des tâches en toute sécurité sur la base des données et des informations contenues dans les systèmes d’entreprise du client. (Prochainement) Anthropic’s Claude : aide à créer, éditer et résumer le contenu ; analyse les données pour identifier des modèles et des idées ; écrit et débogue le code ; accélère la recherche en synthétisant des informations provenant de sources multiples. (Prochainement) Asana : affiche des informations et des recommandations sur les projets, telles que l’état d’avancement, les obstacles, les prochaines étapes, et plus encore, dans le contexte des conversations Slack. Box : fournit des informations sur le contenu alimentées par l’IA qui permettent d’analyser les contrats de compte téléchargés, de répondre rapidement aux questions sur la concurrence à partir de documents internes et de résumer les rapports. Cohere : augmente l’efficacité grâce à une application d’IA conversationnelle dans Slack qui fournit du contenu et des réponses fondées sur vos données commerciales exclusives. Glean : connecte et comprend toutes les données de l’entreprise, afin que les utilisateurs puissent trouver des réponses et automatiser les tâches quotidiennes et les flux de travail. (Prochainement) Perplexity : recherche sur le Web des sources fiables, fournissant des informations précises pour l’analyse de la concurrence et les recommandations stratégiques. (Prochainement) Workday : fournit aux salariés et aux responsables un assistant IA pour accéder aux tâches et aux informations relatives aux dossiers financiers et RH, tels que la rémunération, les horaires et les absences, les demandes d’emploi, et plus encore. (Prochainement) Writer : rédige des actifs, analyse des données, répond à des questions et trouve de nouvelles idées avec des applications d’IA adaptées aux données, à la marque et aux flux de travail du client. ​​You.com : rationalise l’accès à l’information et aux services en offrant une expérience de recherche personnalisée avec des outils intégrés tels que des calculatrices, des outils de traductions, des environnements de codage, etc. (Prochainement)

Slack procède à un examen préliminaire de la qualité et de la sécurité avant que des agents tiers puissent être publiés sur Slack Marketplace. Les entreprises qui créent des agents tiers pour Slack Marketplace doivent accepter de se conformer aux directives de l’application de Slack, qui interdisent notamment d’utiliser les données de Slack pour former les LLM et exigent des entreprises qu’elles partagent des informations importantes sur la sécurité et la conformité de leurs applications. En outre, les propriétaires et les administrateurs de Slack peuvent contrôler les applications d’agent qui peuvent être ajoutées à leurs espaces de travail. Pour en savoir plus sur les politiques et les autorisations relatives aux agents tiers, consultez cet article.

Les agents tiers peuvent désormais être téléchargés depuis Slack Marketplace pour les clients ayant souscrit à des forfaits Slack payants.

Libérez le plein potentiel des connaissances de votre entreprise avec les toutes nouvelles fonctionnalités de Slack AI

En plus d’activer les données clients dans votre GRC et d’obtenir l’assistance d’agents tiers, votre entreprise doit être en mesure d’agir sur les informations natives dans Slack. Plus les équipes travaillent dans Slack, plus la base de connaissances collectives s’enrichit, en additionnant les conversations et les données des projets et décisions antérieurs. Imaginez que vous puissiez trouver instantanément ce dont vous avez besoin dans cette mine d’informations !

C’est pourquoi, plus tôt cette année, nous avons lancé Slack AI, une expérience d’IA simple, intuitive et fiable qui vous aide à accéder instantanément à la base de connaissances d’une entreprise dans Slack. Slack AI répond à vos questions, résume les canaux et les fils de discussion, et fournit des récaps quotidiens des canaux. Depuis son lancement, les clients ont résumé plus de 600 millions de messages et économisé 1,1 million d’heures , ce qui leur a permis de se concentrer sur des tâches plus importantes.

Aujourd’hui, nous vous aidons à travailler encore plus intelligemment :

La recherche Slack AI fait apparaître des résultats qui incluent des informations provenant de fichiers et d’applications pour des réponses plus riches et plus pertinentes. Auparavant, vous pouviez poser une question à Slack AI, telle que « Qu’est-ce que le projet Fiction S.A. ? », et obtenir une réponse concise basée sur les conversations auxquelles vous aviez accès. Désormais, Slack AI générera des réponses encore plus intelligentes en utilisant des informations dissimulées dans des fichiers partagés dans des messages directs ou des canaux auxquels vous avez déjà accès. Cela inclut les canevas , les transcriptions de clips , les documents provenant d’applications connectées comme les fichiers Google et Microsoft, et bien plus encore.

Slack AI Notes pour les appels d’équipe capture les principaux points et les actions à entreprendre afin que vous puissiez vous concentrer sur l’avancement du travail. La prochaine fois que vous vous synchroniserez en direct lors d’un appel d’équipe , vous pourrez activer Slack AI Notes pour les appels d’équipe afin de capturer les messages clés de l’appel d’équipe, en vous inspirant de ce qui est partagé dans la conversation audio et dans le fil de discussion de l’appel d’équipe. À la fin de l’appel d’équipe, Slack AI crée un canevas avec des notes, des actions et des fichiers partagés, ainsi qu’une transcription générée automatiquement. Toutes les personnes présentes dans le canal ou le message où l’appel d’équipe a été lancé peuvent voir ces notes générées par l’IA, de sorte que toute l’équipe peut rester dans la boucle et prendre rapidement des mesures après l’appel.

Le générateur de flux de travail alimenté par l’IA génère des flux de travail communs avec des invites simples rédigées de manière naturelle pour automatiser facilement les tâches répétitives. Désormais, vous pouvez simplement saisir une invite, telle que « Rappeler à mon équipe d’envoyer des mises à jour de projet tous les lundis à 9 h 00 PT », et regarder Slack AI et le générateur de flux de travail créer un flux de travail que vous pouvez éditer avant de le publier. Et grâce à une nouvelle étape « résumer le canal », les utilisateurs peuvent créer un flux de travail qui publie des résumés récurrents des et dans les canaux publics qu’ils ont choisis.

Nous avons développé Slack AI pour qu’il soit simple et intuitif, mais nous avons également veillé à ce qu’il soit sécurisé et privé. Slack AI conserve toutes vos données dans la sphère de confiance qu’est Slack, avec de grands modèles de langage (LLM) hébergés directement dans des clouds privés virtuels (VPC) contrôlés par Slack, et Slack n’entraîne pas les LLM sur les données de ses clients. Slack AI respecte les mêmes pratiques de sécurité et les mêmes normes de conformité que celles que les clients sont en droit d’attendre de Slack. Et pour plus de contrôle et de gouvernance, les administrateurs et propriétaires de Slack peuvent choisir de désactiver certaines fonctionnalités de Slack AI. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Slack AI, consultez cet article.

Ces nouvelles fonctionnalités de Slack AI sont maintenant disponibles pour tous les clients Slack AI. Slack AI est disponible en tant que module complémentaire payant pour tous les forfaits Slack payants.

Slack est le lieu le plus adapté aux agents et à l’IA

Grâce à Slack et aux capacités des agents, exploitez toutes vos données de GRC et les informations de votre entreprise et obtenez de l’aide dans votre travail quotidien avec la même facilité que si vous sollicitiez un collègue. Cela fait de Slack la plateforme ultime pour l’IA conversationnelle. Les agents et l’IA vous permettent de répondre à tous les besoins de votre entreprise tout au long de la journée, dans le cadre de votre travail, tout en garantissant la sécurité de vos données.

Et ce n’est que le début. Alors que nous continuons à développer Slack en tant que système d’exploitation de travail alimenté par des agents, nous nous dirigeons vers un avenir où humains et agents peuvent travailler en toute sécurité et se compléter les uns les autres, afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail qui compte le plus.

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Clause de non-responsabilité : les informations qui précèdent ne sont présentées qu’À TITRE INDICATIF. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités Slack restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.