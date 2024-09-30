Il tempo è la nostra risorsa più preziosa, ma i dipendenti ne spendono quasi un terzo in attività di basso valore. Secondo un sondaggio di Gartner, il 47% dei lavoratori della conoscenza ha difficoltà a trovare le informazioni di cui ha bisogno per svolgere il proprio lavoro in modo efficace. Aggiungere più intelligenza artificiale e app a un sistema di lavoro già inefficiente può spesso ostacolare la produttività invece di migliorarla. Quello di cui i team hanno veramente bisogno è un modo più efficiente di collaborare con l’intelligenza artificiale, in cui le persone e gli agenti digitali lavorano insieme senza problemi attraverso un’interfaccia conversazionale intuitiva.

A Dreamforce abbiamo introdotto tre potenti aggiornamenti dell’IA progettati per far risparmiare tempo a te e al tuo team, qualunque sia il tipo di attività da svolgere. Questi aggiornamenti ti consentono di trovare e utilizzare rapidamente le informazioni del CRM, gli agenti terzi e le conoscenze aziendali, il tutto in un unico sistema operativo di lavoro basato su agenti.

Agentforce (precedentemente Einstein Copilot) in Slack: questo agente IA conversazionale per Salesforce integra le informazioni CRM basate sull'IA direttamente in Slack in modo che gli utenti possano lavorare più velocemente sui dati dei clienti.

Agenti IA terzi in Slack: integra i tuoi agenti e assistenti IA preferiti di aziende come Adobe, Anthropic, Cohere, Perplexity e altre.

Nuove funzioni dell’IA di Slack: stiamo rendendo il lavoro ancora più efficiente con risultati di ricerca che includono file e app, trascrizioni e note per gli incontri e Workflow Builder basato sull'IA. Combinando tutti questi elementi, riuscirai a ottenere ancora più valore dalle conoscenze collettive condivise in Slack.

Il sistema operativo di lavoro basato su agenti di Slack sta ridefinendo il significato di lavorare in modo più intelligente, non solo in modo diverso. Denise Dresser CEO, Slack

Ottieni rapidamente informazioni dettagliate del CRM e agisci di conseguenza con Agentforce in Slack

Nessuno conosce i dettagli dei tuoi clienti meglio del CRM. E se potessi ottenere le informazioni specifiche sull'account che stai cercando ponendo semplici domande? E poi agire immediatamente in base a tali informazioni?

Agentforce (precedentemente Einstein Copilot), il cui lancio è previsto per l'inizio del prossimo anno, integrerà il tuo agente basato su CRM direttamente in Slack. Attraverso una nuova interfaccia utente dedicata in Slack, sarai in grado di interagire con Agentforce proprio come faresti con un membro del team: fai domande, dai istruzioni e aspettati risposte informate dai dati dei clienti dal CRM e dai dati delle conversazioni in Slack.

Ad esempio, un team che si occupa di potenziali clienti può analizzare i record di Salesforce senza uscire dal proprio canale e ottenere un riepilogo delle opportunità e dei casi, insieme ai passi successivi consigliati. Da lì, Agentforce può scrivere e-mail di contatto e condividere le bozze con individui o canali. Disponendo delle informazioni e dei consigli più accurati, i membri del team possono agire rapidamente e concentrarsi sulla costruzione di relazioni solide e durature con i clienti.

Inoltre, ogni agente Salesforce Agentforce, basato su Data Cloud, può ragionare, orchestrare attività e agire, offrendo esperienze personalizzate su larga scala direttamente in Slack. Ad esempio, Agentforce Sales Coach può aiutare un venditore a migliorare le proprie competenze, direttamente nel canale, creando scenari di giochi di ruolo nel contesto di una trattativa e fornendo feedback personalizzati e oggettivi.

Agentforce in Slack sarà disponibile all'inizio del 2025 per i clienti con accesso ad Agentforce e una licenza Slack. Non vedi l'ora di iniziare a utilizzare Agentforce in Slack? Contatta il team di account per partecipare alla beta questo autunno.

Lascia che gli agenti terzi si occupino delle tue attività quotidiane in modo da poterti concentrare su ciò che conta di più

Agentforce ha un valore inestimabile quando lavori con i dati CRM, ma che succede con il resto del lavoro? Ora in Slack, indipendentemente dal fatto che tu stia creando campagne, risolvendo problemi dei clienti, organizzando presentazioni o gestendo progetti, gli agenti lavorano al tuo fianco per aiutarti a portare a termine tutte le tue attività.

Direttamente dalla stessa interfaccia utente dedicata in Slack in cui trovi Agentforce, puoi parlare con assistenti e agenti terzi per ottenere aiuto nella stesura di contenuti, nell'analisi di ricerche di mercato o nel recupero e riepilogo di file. Oggi sono disponibili diverse app IA pronte per essere utilizzate e scaricate da Slack Marketplace, come Adobe Express e Cohere, e molte altre sono in arrivo, come Anthropic Claude, Glean, You.com, IBM e Perplexity. Puoi anche creare i tuoi agenti personalizzati in Slack con API appositamente create.

“Insieme, Adobe e Slack stanno migliorando la collaborazione e la generazione di immagini nel mondo del lavoro moderno con l’intelligenza artificiale. Consentire ai team di creare facilmente elementi visivi in ​​linea con il marchio e accedere a modelli professionali senza uscire dal proprio ambiente collaborativo rappresenterà un punto di svolta sia per i creativi che per gli altri lavoratori. Non vediamo l’ora di vedere cosa creeranno i team con un accesso più semplice e veloce agli agenti Adobe direttamente in Slack.” Aubrey Cattell VP, Ecosistema di partner e piattaforme di sviluppo, Adobe

Installa agenti terzi da Slack Marketplace, l'hub di Slack per app, agenti, assistenti e molto altro. Adobe Express: consente agli utenti di creare contenuti incentrati sul marchio, come presentazioni di design, campagne mediatiche, post sui social o brochure, da un semplice messaggio. Amazon Q Business: risponde a domande, fornisce riepiloghi, genera contenuti e completa in modo sicuro le attività sulla base di dati e informazioni contenuti nei sistemi aziendali del cliente. Presto disponibile. Anthropic Claude: aiuta a creare, modificare e riepilogare i contenuti, analizza i dati per individuare modelli e approfondimenti, scrive ed esegue il debug del codice e accelera le ricerche sintetizzando informazioni da più fonti. Presto disponibile. Asana: presenta approfondimenti e consigli sui progetti, come stato, ostacoli, passi successivi e altro, nel contesto delle conversazioni in Slack. Box: fornisce informazioni sui contenuti basate sull'IA che aiutano ad analizzare i contratti degli account caricati, a rispondere rapidamente alle domande sulla base di documenti interni e a riepilogare i report. Cohere: migliora l'efficienza con un'app IA conversazionale in Slack che fornisce contenuti e risposte basati sui dati aziendali proprietari. Glean: connette e comprende tutti i dati aziendali, in modo che gli utenti possano trovare risposte e automatizzare le attività e i workflow quotidiani. Presto disponibile. Perplexity: cerca sul web fonti attendibili, fornendo approfondimenti accurati per analisi competitive e consigli strategici. Presto disponibile. Workday: fornisce a dipendenti e manager un assistente IA per accedere ad attività e approfondimenti sui record finanziari e delle risorse umane come retribuzione, orari e assenze, richieste di lavoro e altro ancora. Presto disponibile. Writer: elabora risorse, analizza dati, risponde a domande e fa brainstorming su nuove idee con app IA personalizzate in base ai dati, al marchio e ai flussi di lavoro del cliente. ​​You.com: semplifica l'accesso a informazioni e servizi fornendo un'esperienza di ricerca personalizzata con strumenti integrati come calcolatori, traduzioni, ambienti di codifica e altro ancora. Presto disponibile.

Slack conduce una revisione preliminare della qualità e della sicurezza prima che gli agenti terzi possano essere pubblicati su Slack Marketplace. Le aziende che creano agenti terzi per Slack Marketplace devono accettare di rispettare le linee guida per le app di Slack, che includono il divieto di utilizzare i dati di Slack per addestrare LLM e richiedono alle aziende di condividere importanti dettagli di sicurezza e conformità sulle loro app. Inoltre, i proprietari e gli amministratori di Slack possono controllare quali app possono essere aggiunte alle aree di lavoro. Per ulteriori informazioni sui criteri e sulle autorizzazioni relative agli agenti terzi, consulta questo articolo.

Gli agenti terzi sono ora disponibili per il download da Slack Marketplace per i clienti con piani Slack a pagamento.

Libera tutto il potenziale delle conoscenze della tua azienda con le nuovissime funzionalità dell’IA di Slack

Oltre ad attivare i dati dei clienti nel CRM e ottenere assistenza da agenti terzi, la tua organizzazione deve essere in grado di sfruttare la preziosa miniera di informazioni che si trovano nativamente in Slack. Più team lavorano in Slack, più ricche diventano le conoscenze collettive, sommando conversazioni e dati relativi a decisioni e progetti passati. Immagina se potessi trovare immediatamente esattamente ciò di cui hai bisogno in questa moltitudine di informazioni.

Ecco perché, all'inizio di quest'anno, abbiamo introdotto l’IA di Slack, un'esperienza di intelligenza artificiale semplice, intuitiva e affidabile che ti aiuta ad attingere immediatamente dalla knowledge base aziendale in Slack. L’IA di Slack risponde alle tue domande, riassume canali e conversazioni e fornisce sintesi giornaliere dei canali. Dal suo rilascio, i clienti hanno riepilogato oltre 600 milioni di messaggi e risparmiato 1,1 milioni di ore , guadagnando tempo per concentrarsi su attività più significative.

Ora ti aiutiamo a lavorare in modo ancora più intelligente:

La ricerca dell’IA di Slack restituisce risultati che includono informazioni da file e app per risposte più complete e pertinenti. Prima potevi porre una domanda all’IA di Slack, come “Che cos'è il progetto Azienda?” e ottenere una risposta concisa basata sulle conversazioni a cui hai accesso. Ora l’IA di Slack genererà risposte ancora più intelligenti utilizzando le informazioni nascoste nei file condivisi nei messaggi diretti o nei canali a cui hai già accesso. Ciò include canvas , trascrizioni di clip , documenti di app connesse come file di Google e Microsoft e altro ancora.

Le note dell'IA di Slack per gli incontri catturano i punti salienti e le azioni da completare in modo che tu possa concentrarti sul lavoro. La prossima volta che ti aggiorni dal vivo in un incontro , puoi attivare le note dell'IA di Slack per gli incontri per catturare i punti chiave dell’incontro, attingendo a tutto quello che viene condiviso tramite audio e nella conversazione dei messaggi dell’incontro. Al termine dell’incontro, l’IA di Slack crea un canvas con note, azioni e file condivisi, insieme a una trascrizione generata automaticamente. Tutte le persone nel canale o nel messaggio in cui è stato avviato l’incontro possono visualizzare queste note basate sull'IA, in modo che l'intero team possa rimanere aggiornato e agire rapidamente dopo la chiamata.

Workflow Builder con IA genera workflow comuni con semplici istruzioni in linguaggio naturale per automatizzare facilmente le attività di routine. Ora puoi semplicemente digitare un messaggio, ad esempio “Ricorda al mio team di inviare aggiornamenti sul progetto ogni lunedì alle 9:00” e aspettare che l’IA di Slack e Workflow Builder generino un workflow che puoi modificare prima della pubblicazione. E con un nuovo passaggio di riepilogo canale, gli utenti possono creare un workflow che pubblica riepiloghi ricorrenti dei – e nei – canali pubblici scelti.

Abbiamo progettato l’IA di Slack in modo che fosse semplice e intuitiva, ma ci siamo anche concentrati sulla realizzazione di un sistema sicuro e privato. L'IA di Slack mantiene tutti i tuoi dati all’interno dei confini affidabili di Slack, con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ospitati direttamente in cloud privati ​​virtuali (VPC) controllati da Slack, e Slack non addestra gli LLM sui dati dei clienti. L’IA di Slack applica le stesse pratiche di sicurezza e standard di conformità che i clienti si aspettano da Slack. E per un maggiore controllo e governance, gli amministratori e i proprietari di Slack possono scegliere di disabilitare specifiche funzioni dell’IA di Slack. Per saperne di più su come funziona l'IA di Slack, consulta questo articolo.

Queste nuove funzioni dell’IA di Slack sono ora disponibili per tutti i clienti dell’IA di Slack. L’IA di Slack è disponibile come componente aggiuntivo a pagamento per tutti i piani Slack a pagamento.

Slack è l’ambiente naturale per gli agenti e l'intelligenza artificiale

Con Slack e la potenza degli agenti, sfrutta tutti i dati CRM e le informazioni aziendali e ottieni aiuto per le tue attività quotidiane con la stessa facilità con cui ti rivolgi a un membro del team, rendendo Slack la destinazione ideale per l'IA conversazionale. Puoi soddisfare tutte le tue esigenze aziendali durante il giorno con agenti e IA integrati direttamente nel tuo flusso di lavoro e avere la certezza che i tuoi dati sono al sicuro.

Ma questo è solo l'inizio. Mentre continuiamo a sviluppare Slack come sistema operativo di lavoro basato sugli agenti, stiamo costruendo un futuro in cui gli esseri umani e tutti gli agenti potranno lavorare in sicurezza fianco a fianco, potenziandosi a vicenda, in modo che tu possa concentrarti sul lavoro che conta di più.

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Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni precedenti sono intese UNICAMENTE A SCOPO INFORMATIVO e non costituiscono un obbligo vincolante. Non basare le tue decisioni di acquisto su queste informazioni. Lo sviluppo, il lancio e le tempistiche di ogni prodotto, funzione o funzionalità di Slack restano a esclusiva discrezione di Slack e sono soggetti a modifiche.