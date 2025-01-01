时间是我们最宝贵的资产，然而员工却将近三分之一的时间花在了低价值的任务上。根据 Gartner 的一项调查，47% 的知识工作者很难找到有效完成工作所需的信息。在已经效率低下的工作系统中添加更多的 AI 和应用，往往会阻碍而不是提高工作效率。团队真正需要的是一种更高效的 AI 协作方式，让人们和数字代理通过用户友好的对话界面无缝协作。

在 Dreamforce 大会上，我们推出了三项强大的 AI 更新，旨在为你和你的团队节省时间，不受工作内容的限制。这些更新使你能够在一个由代理驱动的工作操作系统中，从客户关系管理、第三方代理和公司知识中快速查找信息并采取行动。

Slack 中的 Agentforce（以前为 Einstein Copilot）： 这款适用于 Salesforce 的对话式 AI 代理可将 AI 驱动的 CRM 洞察直接带入 Slack，这样用户就能更快地对客户数据采取行动。

Slack 中的第三方 AI 代理： 从 Adobe、Anthropic、Cohere、Perplexity 等公司集成你最喜欢的 AI 代理和助理。

新的 Slack AI 功能： 借助包含文件和应用的搜索结果、适用于抱团的转录和笔记功能，以及 AI 驱动的工作流程构建器，我们让工作更加高效。这些功能结合在一起，可以帮助你从 Slack 中共享的集体知识中获取更多价值。

Slack 的代理驱动型工作操作系统正在重新定义“更智能地工作”，而不仅仅是“与众不同地工作”。 Slack 首席执行官 Denise Dresser

利用 Slack 中的 Agentforce 快速了解 CRM 洞察并采取相应行动

没有人比客户关系管理 (CRM) 系统更了解客户的详细信息。如果通过简单的提问就能获得所需的特定账户信息，然后根据这些信息立即采取行动，会是什么样的效果？

Agentforce（以前为 Einstein Copilot）预计将于明年初推出，它将把基于 CRM 的代理直接引入 Slack。通过 Slack 中新的专用用户界面 (UI)，你就可以像与团队成员一样与 Agentforce 进行互动：提出问题、给出指示，并根据 CRM 中的客户数据和 Slack 中的对话数据获得回复。

例如，销售团队可以在不离开频道的情况下挖掘 Salesforce 记录，并获得业务机会和案例的摘要以及建议的后续步骤。在此基础上，Agentforce 可以编写外联电子邮件，并将草稿与个人或频道共享。有了最准确的信息和建议，团队成员就可以迅速采取行动，专注于建立稳固、持久的客户关系。

此外，由数据云提供支持的每个 Salesforce Agentforce 代理都可以在 Slack 中进行推理、协调任务并采取行动，从而提供大规模的个性化体验。例如，Agentforce 销售教练可以通过在交易背景下创建角色扮演场景并提供个性化的客观反馈，帮助销售人员在频道中提高技能。

Agentforce in Slack 将于 2025 年初面向获得 Agentforce 和 Slack 许可证的客户推出。迫不及待地想在 Slack 中使用 Agentforce？请联系你的客户团队，加入今年秋季的测试版。

让第三方代理处理你的日常工作，让你专注于最重要的事情

Agentforce 对于 CRM 数据的处理非常有价值，但对于你需要完成的其他工作呢？现在，在 Slack 中，无论你是要开展营销活动、解决客户问题、整理演示文稿，还是要将项目推进到终点，代理们都会与你并肩工作，帮助你将待办事项“完成”。

你可以在 Slack 中直接找到 Agentforce 的专用用户界面，与第三方代理和助理对话，获得起草内容、市场调研或检索和汇总文件方面的帮助。如今，我们已经有几款开箱即用的 AI 应用可供使用，它们已在 Slack Marketplace 上提供下载，如 Adobe Express 和 Cohere，还有更多的应用即将加入，如 Anthropic 的 Claude、Glean、You.com、IBM 和 Perplexity。你还可以使用专用 API 在 Slack 中创建自己的自定义代理。

“Adobe 和 Slack 携手，利用 AI 提升了现代工作场所的协作和图像生成能力。团队能够在不离开协作环境的情况下，轻松创建符合品牌的视觉效果并访问专业模板，这对创意工作者和办公室员工来说将是一个革命性的改变。我们期待看到团队在 Slack 中通过更便捷、更快速的 Adobe 助手访问，创造出更多精彩的作品。” Adobe 副总裁 Aubrey Cattell

从 Slack 应用、代理、助理等内容的集散地 Slack Marketplace 安装第三方代理。 Adobe Express：允许用户通过简单的提示创建品牌内容，如设计演示、媒体宣传、社交帖子或传单。 Amazon Q Business：根据客户企业系统中的数据和信息回答问题、提供摘要、生成内容并安全地完成任务。（即将推出） Anthropic's Claude：帮助创建、编辑和总结内容；分析数据以确定模式和见解；编写和调试代码；通过综合多种来源的信息加快研究速度。（即将推出） Asana：在 Slack 会话的上下文中显示项目见解和建议，如状态、阻碍因素、后续步骤等。 Box：提供 AI 驱动的内容洞察，帮助分析上传的账户合同，快速回答内部文件中的竞争性问题，并汇总报告。 Cohere：通过 Slack 中的对话式 AI 应用提高效率，该应用可根据你的专有业务数据提供内容和答案。 Glean：连接并理解所有公司数据，以便用户找到答案并自动执行日常任务和工作流程。（即将推出） Perplexity：通过网络搜索可信来源，为竞争分析和战略建议提供准确见解。（即将推出） Workday：为员工和管理人员提供 AI 助理，帮助他们访问财务和人力资源记录方面的任务和见解，如薪资、时间和缺勤、工作申请等。（即将推出） Writer：根据客户的数据、品牌和工作流程，使用 AI 应用起草资产、分析数据、回答问题和集思广益。 ​You.com：通过提供个性化搜索体验以及计算器、翻译、编码环境等内置工具，简化信息和服务的获取。（即将推出）

在第三方代理能够发布到 Slack Marketplace 之前，Slack 会进行初步的质量和安全审查。为 Slack Marketplace 构建第三方代理的公司必须同意遵守 Slack 的应用准则，其中包括禁止使用 Slack 数据来训练 LLM，并要求公司共享有关其应用的重要安全和合规细节。此外，Slack 拥有者和管理员可以控制哪些代理应用可以添加到他们的工作区。有关第三方代理的政策和权限的更多信息，请参阅本文。

使用付费 Slack 套餐的客户现在可以从 Slack Marketplace 下载第三方代理。

借助全新的 Slack AI 功能，释放公司知识的全部潜能

除了激活客户关系管理 (CRM) 中的客户数据并从第三方代理那里获得帮助外，你的组织还需要能够对 Slack 中的信息库采取行动。团队在 Slack 中工作的次数越多，集体知识就越丰富，过去项目和决策中积累的对话和数据也就越多。想象一下，如果你能立即从这些丰富的信息中准确找到你所需要的内容，那将是多么美妙的事情。

因此，我们在今年早些时候推出了 Slack AI，这是一种简单、直观、值得信赖的人工智能体验，可帮助你在 Slack 中即时利用公司的知识库。Slack AI 可以回答你的问题，汇总频道和消息列，并提供频道的每日回顾。自发布以来，客户已总结了超过 6 亿条消息，节省了 110 万小时 ，让他们有时间专注于更有意义的工作。

现在，我们将帮助你更聪明地工作：

我们在设计 Slack AI 时力求简单直观，同时也注重其安全性和私密性。Slack AI 将你的所有数据都保存在 Slack 受信任的边界内，大型语言模型 (LLM) 直接托管在 Slack 控制的虚拟私有云 (VPC) 中，Slack 不会在客户数据上训练 LLM。Slack AI 坚持与客户对 Slack 的期望相同的安全实践和合规标准。若要加强控制和管理，Slack 管理员和拥有者可以选择禁用特定的 Slack AI 功能。要了解有关 Slack AI 运作方式的更多信息，请查看本文。

所有 Slack AI 客户现在都可以使用这些新的 Slack AI 功能。Slack AI 作为付费插件适用于所有付费 Slack 套餐。

Slack 是最适合代理和 AI 的平台

借助 Slack 和代理的强大功能，你可以利用所有 CRM 数据和公司信息，在日常工作中获得帮助，就像向团队成员寻求帮助一样轻松，这使得 Slack 成为对话式 AI 的终极目标。通过代理和人工智能，你可以在一天的工作流程中解决所有业务需求，并确信你的数据是安全可靠的。

而这仅仅是个开始。随着我们继续将 Slack 发展成为代理驱动的工作操作系统，我们正在建设一个人类和所有代理都能安全并肩工作、相互增强的未来，这样你就能专注于最重要的工作。

如需了解更多信息，请联系销售人员，或观看我们最新的网络会议，了解我们所有的 AI 创新。

免责声明：以上信息仅供参考，不得作为约束性承诺。请勿依赖这些信息做出购买决定。任何 Slack 产品、特性或功能的开发、发布和时间安排等，均由 Slack 自行决定，并且可能会出现变更。