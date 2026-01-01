時間是我們最寶貴的資產，員工卻花費了接近三分之一的時間來做低價值的工作。Gartner 的問卷調查顯示，47% 的知識工作者很難有成效地找到完成工作所需的資訊。如果工作系統原本就效率不彰，加入更多 AI 和應用程式往往會導致生產力變差，沒有辦法提升生產力。團隊真正需要的其實是更有效率的 AI 協作方式，讓他們使用方便好用的對話介面，即可與數位代理順暢協作。

在 Dreamforce 中，我們推出了三項功能強大的 AI 更新，讓你和團隊無論需要處理什麼工作，都能節省時間。經過這些更新，你就能從 CRM、第三方代理和公司內部知識庫中迅速找出資訊並展開行動，而且所有這些資訊都整合在一個有代理協助的工作作業系統中。

Slack 中的 Agentforce (前稱為 Einstein Copilot)： 這是 Salesforce 專用對話 AI 代理，可直接將採用 AI 技術的 CRM 深入分析資料帶入 Slack，讓使用者處理客戶資料更迅速。

Slack 中的第三方 AI 代理： 整合你喜歡的 AI 代理和助理，無論是 Adobe、Anthropic、Cohere 和 Perplexity，還是其他公司所推出的服務都沒問題。

全新 Slack AI 功能： 現在搜尋結果包含檔案和應用程式，你還可以使用微型會議的文字轉出和記錄功能以及 AI 工作流程建立工具，這些都有助於提升工作效率。結合這些功能，你更能善用 Slack 中分享的集體知識，獲得更多價值。

Slack 以代理驅動的工作作業系統不只是改變工作方式，更重新定義什麼叫做「聰明工作不費力」。 Slack 執行長 Denise Dresser

使用 Slack 中的 Agentforce 迅速找到並處理 CRM 深入分析資料

沒人會比你的 CRM 更瞭解客戶詳細資料。有沒有想像過，只需提出簡單的問題，就能取得並馬上處理所需的特定帳戶資訊？

預計明年初推出的 Agentforce (前稱為 Einstein Copilot) 會將以 CRM 為基礎的代理直接帶入 Slack。透過 Slack 中全新的專用使用者介面 (UI)，你可以和 Agentforce 互動，就像與團隊成員合作一樣，提出問題和給出指示，以及根據 CRM 中的客戶資料和 Slack 中的對話資料得到答覆。

例如，發掘潛在客戶的銷售團隊無需離開頻道，即可深入探究 Salesforce 記錄，並取得機會和個案的摘要，以及後續步驟建議。接著，Agentforce 可以撰寫行銷推廣電子郵件，並將草稿分享給個別人員或頻道。有了最精確的資訊和建議，團隊成員可以迅速採取行動，專注於建立穩固而持久的客戶關係。

此外，每個 Salesforce Agentforce 代理都有 Data Cloud 技術支援，可以做出推斷、協調工作及採取行動，直接在 Slack 提供大量個人化服務。例如，Agentforce Sales Coach 可以在頻道中根據交易資料情境建立角色扮演場景，並按照個別需要提供客觀的意見回饋，幫助銷售人員提升技巧。

Slack 中的 Agentforce 將於 2025 年初提供給具有 Agentforce 存取權和 Slack 授權的客戶。等不及要開始使用 Slack 中的 Agentforce？請聯絡帳戶團隊，一起體驗今年秋天推出的 Beta 版。

交給第三方代理處理日常工作，就能專注在最重要的事項上

Agentforce 是你處理 CRM 資料時的最佳幫手，但對於其他需要完成的工作，Agentforce 也能幫上忙嗎？現在在 Slack 中，無論是要建立行銷活動、解決客戶問題和整理簡報，還是完成專案，代理都會與你並肩合作，協助你完成待辦事項。

在能存取 Agentforce 的 Slack 專用 UI 中，你可以與第三方代理和助理對話，就能獲得撰寫內容草稿、取得市場調查，或擷取檔案並為檔案產生摘要方面的協助。現在，我們有多款立即可用的 AI 應用程式，前往 Slack Marketplace 即可下載，其中包括 Adobe Express 和 Cohere。不僅如此，還有更多 AI 應用程式即將推出，例如 Anthropic 的 Claude、Glean、You.com、IBM 和 Perplexity。你也可以使用專門打造的 API，在 Slack 中建立自訂代理。

「Adobe 與 Slack 攜手合作，以 AI 提升現代工作場所的協作與影像產生作業。讓團隊不需離開協作環境，便能輕鬆建立符合品牌風格的影像內容，以及存取專業範本，這對於創意人員和辦公室人員來說，都將是天翻地覆的改變。我們期待看到團隊在 Slack 中更輕鬆、更快速地存取 Adobe 代理後，能創造什麼樣的成果。」 Adobe 開發人員平台與合作夥伴生態系統副總裁 Aubrey Cattell

Slack Marketplace 是 Slack 應用程式、代理、助理等服務的中心，從這裡即可安裝第三方代理。 Adobe Express：讓使用者透過簡單的提示，就能建立符合品牌風格的內容，例如設計簡報、媒體行銷活動、社群貼文或傳單。 Amazon Q Business：根據客戶企業系統中的資料和資訊回答問題、提供摘要、產生內容，並安全地完成任務。(即將推出) Anthropic 的 Claude：協助建立和編輯內容，以及產生內容摘要；分析資料以找出模式並提供深入分析；編寫程式碼並偵錯；以及透過多方來源的資訊加速研究。(即將推出) Asana：根據 Slack 對話的情境資訊，顯示專案深入分析和建議，例如狀態、阻礙因素和後續步驟等。 Box：提供採用 AI 技術的內容深入分析功能，協助分析上傳的帳戶合約、快速回答內部文件中與競爭對手相關的問題，以及產生報告摘要。 Cohere：Slack 中的對話型 AI 應用程式會根據專有業務資料提供內容和答案，可幫助提升效率。 Glean：連結並理解所有公司資料，讓使用者可以找到答案，並將日常任務和工作流程自動化。(即將推出) Perplexity：在網路上搜尋可靠的資訊來源，為競爭分析和策略建議提供精確的深入分析。(即將推出) Workday：為員工和經理提供 AI 助理，讓他們可以存取與財務和人力資源記錄相關的工作內容和深入分析，例如薪資、工時、缺勤和工作請求等。(即將推出) Writer：利用針對客戶的資料、品牌和工作流程量身打造的 AI 應用程式，撰寫素材草稿、分析資料、回答問題，以及構思新點子。 ​​You.com：提供個人化搜尋服務與計算機、翻譯、程式設計環境等內建工具，簡化取得資訊與服務的過程。(即將推出)

第三方代理在發布到 Slack Marketplace 之前，Slack 會先進行初步的品質與安全性審查。建立第三方代理並發布到 Slack Marketplace 的公司必須同意遵守 Slack 的應用程式準則，當中的規定包括禁止使用 Slack 資料訓練大型語言模型 (LLM)，並要求這類公司分享應用程式的重要安全性與合規詳細資訊。此外，Slack 擁有者和管理員可以控制能夠將哪些代理應用程式新增至工作空間。如需深入瞭解第三方代理的政策和權限，請參閱這篇文章。

使用 Slack 付費方案的客戶現在可以從 Slack Marketplace 下載第三方代理。

利用全新的 Slack AI 功能，完全發揮公司知識庫的潛能

除了利用 CRM 中的客戶資料以及獲得第三方代理的協助外，你的組織還必須能根據 Slack 中現有的資訊庫採取行動。在 Slack 中工作的團隊越多，集體知識就越豐富，從過去的專案和決策中累積的對話和資料也就越多。想像一下，如果可以立即從這些豐富的資料中找出需要的資訊，那該有多好！

這就是我們在今年初推出 Slack AI 的原因，這是一種簡單、直觀又值得信賴的 AI 服務，可協助你隨時在 Slack 中運用公司的知識庫。Slack AI 會回答你的問題、產生頻道和對話串的摘要，並提供頻道的每日要點回顧。自推出以來，客戶已產生超過 6 億則訊息的摘要，節省了 110 萬小時 ，讓他們有時間專注於更有意義的工作。

現在，我們還進一步幫助你更聰明地工作：

我們將 Slack AI 設計得簡單直觀，同時也著重於保障安全性和隱私。Slack AI 會將你的所有資料保存在 Slack 的可信賴範圍內，例如大型語言模型 (LLM) 會直接託管在 Slack 控制的虛擬私有雲 (VPC) 中，而且 Slack 不會使用客戶資料訓練 LLM。Slack AI 堅守與客戶對 Slack 的期望相同的安全措施和合規標準。為了加強控管，Slack 管理員和擁有者可以選擇停用特定 Slack AI 功能。如要深入瞭解 Slack AI 如何運作，請參閱這篇文章。

這些新的 Slack AI 功能目前提供給所有 Slack AI 客戶使用，Slack AI 則是所有 Slack 付費方案中的付費擴充套件。

Slack 是最適合代理和 AI 的地方

運用 Slack 和代理的強大功能，即可善加運用所有 CRM 資料和公司資訊，就如同向團隊成員求助一樣，輕鬆獲得日常工作上的協助，讓 Slack 成為存取對話式 AI 的平台。你可以按照自己的步調處理工作，並運用代理和 AI 滿足一整天的所有業務需求，同時相信你的資料安全得到保障。

這只是個開始。隨著 Slack 繼續發展成為代理驅動的工作作業系統，我們正朝著人類與所有代理都能安全並肩合作、相輔相成的未來邁進，讓你能專注於最重要的工作。

如果想深入瞭解，請聯絡銷售團隊，或觀看介紹我們全部 AI 創新的最新網路研討會

免責聲明：上述資訊僅供參考，不具法律約束力。請勿依據本文資訊做出購買決策。任何 Slack 產品與功能的開發、發布和時程安排均由 Slack 全權決定，可能有所變動。