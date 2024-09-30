Zeit ist unser wertvollstes Gut. Trotzdem verbringen Mitarbeitende fast ein Drittel ihrer Zeit mit unwichtigen Aufgaben. Laut einer Gartner-Umfrage haben 47 % der Wissensarbeitenden Schwierigkeiten, die Informationen zu finden, die sie benötigen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen. Wenn man einem bereits ineffizienten Arbeitssystem noch mehr KI und Apps hinzufügt, kann dies die Produktivität oft eher bremsen als steigern. Was Teams wirklich brauchen, ist eine effizientere Art der Zusammenarbeit mit KI, bei der Menschen und digitale Agenten über eine benutzerfreundliche, dialogorientierte Schnittstelle nahtlos zusammenarbeiten.

Auf der Dreamforce haben wir drei effektive KI-Updates vorgestellt, die dir und deinem Team viel Zeit sparen werden, egal, was der Arbeitstag mit sich bringt. Mit diesen Updates kannst du Informationen aus deinem CRM-System, von Drittanbieter-Agenten und aus dem Wissenspool deines Unternehmens schnell finden und auf sie reagieren – und das alles in einem einzigen agentenbasierten Arbeitsbetriebssystem.

Agentforce (ehemals Einstein Copilot) in Slack: Dieser dialogorientierte KI-Agent für Salesforce integriert eure KI-gestützten CRM-Erkenntnisse direkt in Slack, damit Benutzer:innen schneller auf Kundendaten zugreifen können.

KI-Agenten von Drittanbietern in Slack: Integriere deine liebsten KI-Agenten und -Assistenten von Unternehmen wie Adobe, Anthropic, Cohere, Perplexity und anderen.

Neue Slack AI-Funktionen: Wir machen die Arbeit noch effizienter – mit Suchergebnissen, die Dateien und Apps enthalten, Transkriptionen und Notizen für Huddles und einem KI-gestützten Workflow-Builder. All diese Funktionen zusammen helfen dir, noch mehr aus dem kollektiven Wissen zu machen, das in Slack geteilt wird.

Das agentengestützte Arbeitsbetriebssystem von Slack definiert die Bedeutung dessen neu, was es heißt intelligenter und nicht nur anders zu arbeiten. Denise Dresser CEO, Slack

Rufe CRM-Erkenntnisse mit Agentforce in Slack schnell ab und setze sie um

Niemand kennt die Informationen über deine Kund:innen besser als dein CRM-System. Was wäre, wenn du die spezifischen Account-Informationen, nach denen du suchst, durch einfache Fragen erhalten könntest? Und dann sofort auf diese Informationen reagieren könntest?

Agentforce (ehemals Einstein Copilot) wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres veröffentlicht und ermöglicht es, deinen CRM-basierten Agenten direkt in Slack einzubinden. Über eine neue spezielle Benutzeroberfläche (UI) in Slack kannst du mit Agentforce wie mit einem Teammitglied interagieren: Stelle Fragen, gib Anweisungen und erhalte Antworten, die auf Kundendaten aus deinem CRM-System und Unterhaltungsdaten in Slack basieren.

Ein Team für die Neukundenakquise kann beispielsweise Salesforce-Datensätze einsehen, ohne den Channel zu verlassen, und erhält eine Zusammenfassung über Opportunitys und Fälle sowie Empfehlungen für die nächsten Schritte. Auf dieser Grundlage kann Agentforce E-Mails zur Kontaktaufnahme verfassen und die Entwürfe mit Einzelpersonen oder Channels teilen. Mit den genauesten Informationen und Empfehlungen können die Teammitglieder schnell Maßnahmen ergreifen und sich auf den Aufbau enger, dauerhafter Kundenbeziehungen konzentrieren.

Darüber hinaus können alle Salesforce Agentforce-Agenten, die mit Data Cloud arbeiten, in Slack maßgeschneiderte Erfahrungen in großem Umfang bereitstellen, indem sie Aufgaben begründen, koordinieren und Maßnahmen ergreifen. So kann beispielsweise der Agentforce Sales Coach Vertriebsmitarbeitenden direkt im Channel dabei helfen, ihre Kompetenzen zu verbessern, indem er Rollenspielszenarien im Kontext eines Geschäftsabschlusses erstellt und personalisiertes und objektives Feedback gibt.

Agentforce in Slack wird Anfang 2025 für Kund:innen mit Zugang zu Agentforce und einer Slack-Lizenz verfügbar sein. Du kannst es kaum erwarten, Agentforce in Slack zu nutzen? Wende dich an dein Account-Team, um im Herbst an der Beta-Version teilzunehmen.

Lass deine tägliche Arbeit von Drittanbieter-Agenten erledigen, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst

Agentforce ist von unschätzbarem Wert, wenn du mit CRM-Daten arbeitest, aber was ist mit dem Rest deiner Arbeit, die erledigt werden muss? In Slack arbeiten digitale Agenten jetzt mit dir zusammen, um deine Aufgaben zu erledigen – egal, ob du Kampagnen erstellst, Kundenprobleme löst, Präsentationen zusammenstellst oder Projekte zum Abschluss bringst.

Über dieselbe spezielle Benutzeroberfläche in Slack, in der du auch Agentforce nutzen kannst, kannst du mit Drittanbieter-Agenten und -Assistenten sprechen, um Hilfe bei der Erstellung von Inhalten, der Durchführung von Marktforschung oder dem Abrufen und Zusammenfassen von Dateien zu erhalten. Heute stehen im Slack Marketplace mehrere sofort einsatzbereite KI-Apps wie Adobe Express und Cohere zum Download bereit – und viele weitere sind in Vorbereitung, darunter Anthropic's Claude, Glean, You.com, IBM und Perplexity. Mit speziell entwickelten APIs kannst du in Slack auch deine eigenen benutzerdefinierten digitalen Agenten erstellen.

„Gemeinsam verbessern Adobe und Slack die Zusammenarbeit und Bildgenerierung bei der Arbeit von heute mit Hilfe von KI. Die Möglichkeit, mühelos markenspezifische Bilder zu erstellen und auf professionelle Vorlagen zuzugreifen, ohne die Arbeitsumgebung verlassen zu müssen, wird sowohl für Entwickler:innen als auch für Büroangestellte ein großer Fortschritt sein. Wir freuen uns darauf, zu sehen, welche Ergebnisse Teams mit dem einfacheren und schnelleren Zugriff auf Adobe-Agenten direkt in Slack erzielen werden.“ Aubrey Cattell VP, Developer Platform und Partner Ecosystem, Adobe

Installiere Drittanbieter-Agenten von Slack Marketplace, der zentralen Anlaufstelle für Slack-Apps, digitale Agenten, Assistenten und mehr. Adobe Express: ermöglicht es Benutzer:innen, über eine einfache Eingabeaufforderung markenspezifische Inhalte – wie Design-Präsentationen, Medienkampagnen, Social-Media-Beiträge oder Flyer – zu erstellen. Amazon Q Business beantwortet Fragen, stellt Zusammenfassungen bereit, generiert Inhalte und erledigt Aufgaben auf sichere Weise und basierend auf Daten und Informationen in den Unternehmenssystemen von Kund:innen. (in Kürze verfügbar) Anthropic’s Claude hilft beim Erstellen, Bearbeiten und Zusammenfassen von Inhalten; analysiert Daten, um Muster und Erkenntnisse zu erkennen; schreibt und debuggt Code; und beschleunigt die Recherche durch das Zusammenführen von Informationen aus verschiedenen Quellen. (in Kürze verfügbar) Asana: Projekt-Einblicke und -Empfehlungen, wie z. B. Status, Probleme, nächste Schritte und mehr, werden im Rahmen von Slack-Unterhaltungen bereitgestellt. Box: bietet KI-gestützte Einblicke in Inhalte, die bei der Analyse hochgeladener Kontoverträge helfen, Wettbewerbsfragen aus internen Dokumenten schnell beantworten und Berichte zusammenfassen. Cohere: steigert die Effizienz mit einer dialogorientierten KI-App in Slack, die Inhalte und Antworten auf der Grundlage deiner firmeneigenen Geschäftsdaten bereitstellt. Glean vernetzt und analysiert alle Unternehmensdaten, sodass Benutzer:innen Antworten finden und alltägliche Aufgaben und Workflows automatisieren können. (in Kürze verfügbar) Perplexity durchsucht das Internet nach vertrauenswürdigen Quellen und liefert präzise Erkenntnisse für Wettbewerbsanalysen und strategische Empfehlungen. (in Kürze verfügbar) Workday: stellt Mitarbeitenden und Führungskräften einen KI-Assistenten zur Verfügung, der ihnen Zugriff auf Aufgaben und Einblicke in Finanz- und Personaldaten wie Gehalt, Arbeitszeit und Urlaub, Stellenanforderungen und vieles mehr bietet. (in Kürze verfügbar) Writer: erstellt Entwürfe, analysiert Daten, beantwortet Fragen und entwickelt neue Ideen mit KI-Apps, die auf die Daten, die Marke und die Workflows von Kund:innen zugeschnitten sind. ​You.com vereinfacht den Zugang zu Informationen und Dienstleistungen durch eine personalisierte Suchfunktion mit integrierten Tools wie Rechnern, Übersetzungen, Programmierumgebungen und mehr. (in Kürze verfügbar)

Slack führt eine vorläufige Qualitäts- und Sicherheitsüberprüfung durch, bevor digitale Drittanbieter-Agenten im Slack Marketplace veröffentlicht werden können. Unternehmen, die Drittanbieter-Agenten für den Slack Marketplace entwickeln, müssen sich verpflichten, die App-Richtlinien von Slack einzuhalten, die ein Verbot der Nutzung von Slack-Daten zur Schulung von LLMs (Large Language Models bzw. Großen Sprachmodellen) beinhalten und Unternehmen dazu verpflichten, wichtige Sicherheits- und Compliance-Details über ihre Apps zu teilen. Darüber hinaus können Slack-Inhaber:innen und -Admins steuern, welche Agenten-Apps zu ihren Workspaces hinzugefügt werden können. Weitere Informationen zu Richtlinien und Berechtigungen für digitale Drittanbieter-Agenten findest du in diesem Artikel.

Digitale Drittanbieter-Agenten stehen jetzt für Kund:innen mit kostenpflichtigen Slack-Plänen im Slack Marketplace zum Download zur Verfügung.

Schöpfe das volle Potenzial des Know-hows deines Unternehmens mit den brandneuen Slack AI-Funktionen aus

Zusätzlich zur Nutzung der Kundendaten in deinem CRM-System und der Unterstützung durch digitale Drittanbieter-Agenten muss deine Organisation in der Lage sein, auf die Fülle an Informationen zuzugreifen, die nativ in Slack vorhanden sind. Je mehr Teams in Slack arbeiten, desto umfangreicher wird das kollektive Wissen, das sich aus Unterhaltungen und Daten aus vergangenen Projekten und Entscheidungen zusammensetzt. Stell dir vor, du könntest in dieser Fülle an Informationen sofort genau das finden, was du brauchst.

Aus diesem Grund haben wir Anfang des Jahres Slack AI eingeführt, eine einfache, intuitive und vertrauenswürdige KI-Lösung, mit der du sofort auf die Wissensdatenbank eines Unternehmens in Slack zugreifen kannst. Slack AI beantwortet deine Fragen, fasst Channels und Threads zusammen und bietet tägliche Channel-Übersichten. Seit seiner Einführung haben Kund:innen über 600 Millionen Nachrichten zusammengefasst und 1,1 Millionen Arbeitsstunden eingespart , sodass sie sich wieder auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können.

Jetzt helfen wir dir, noch intelligenter zu arbeiten:

Die Slack AI-Suche liefert Ergebnisse, die Informationen aus Dateien und Apps enthalten, um umfassendere und relevantere Antworten zu erhalten. Bisher konntest du Slack AI eine Frage stellen, z. B. „Was ist Projekt Fiktion?“, und eine präzise Antwort erhalten, die auf Unterhaltungen basiert, auf die du Zugriff hast. Jetzt generiert Slack AI noch intelligentere Antworten, indem es Informationen nutzt, die in Dateien versteckt sind, die in Direktnachrichten oder Channels geteilt werden und auf die du bereits Zugriff hast. Dazu gehören Canvases , Transkripte von Video- und Sprachnachrichten , Dokumente aus vernetzten Apps wie Google- und Microsoft-Dateien und vieles mehr.

Huddle-Notizen von Slack AI erfassen die wichtigsten Erkenntnisse und Maßnahmen, damit du dich darauf konzentrieren kannst, die Arbeit voranzutreiben. Wenn du dich das nächste Mal live in einem Huddle mit anderen abstimmst, kannst du Slack AI Huddle-Notizen aktivieren, um die Highlights des Huddles zu erfassen, indem du auf das zurückgreifst, was über Audio besprochen und im Huddle-Nachrichten-Thread geteilt wurde. Nach Abschluss des Huddles erstellt Slack AI ein Canvas mit Notizen, Maßnahmen und geteilten Dateien sowie einem automatisch generierten Transkript. Alle Personen im Channel oder in der Nachricht, in dem bzw. in der das Huddle gestartet wurde, können diese KI-gestützten Notizen einsehen, sodass das gesamte Team auf dem Laufenden bleibt und nach dem Call schnell Maßnahmen ergreifen kann.

Der KI-Workflow-Builder erstellt alltägliche Workflows mit einfachen Aufforderungen in natürlicher Sprache, um Routineaufgaben leicht zu automatisieren. Jetzt kannst du einfach eine Aufforderung eingeben, z. B. „Erinnere mein Team daran, jeden Montag um 9:00 Uhr CET Projekt-Updates zu senden“, und zusehen, wie Slack AI und der Workflow-Builder einen Workflow erstellen, den du vor der Veröffentlichung bearbeiten kannst. Und mit dem neuen Schritt „Channel zusammenfassen“ können Benutzer:innen einen Workflow erstellen, der wiederkehrende Zusammenfassungen von und in den von ihnen gewählten Offenen Channels veröffentlicht.

Wir haben Slack AI so konzipiert, dass es einfach und intuitiv ist, aber wir haben auch darauf geachtet, dass es sicher und privat ist. Slack AI sorgt dafür, dass alle deine Daten innerhalb der vertrauenswürdigen Grenzen von Slack bleiben – mit Großen Sprachmodellen (LLMs), die direkt in von Slack kontrollierten Virtual Private Clouds (VPCs) gehostet werden – und Slack trainiert LLMs nicht mit Kundendaten. Slack AI hält dieselben Sicherheitspraktiken und Compliance-Standards ein, die Kund:innen von Slack erwarten können. Und für zusätzliche Steuerung und Governance können Slack-Admins und -Inhaber:innen bestimmte Slack AI-Funktionen deaktivieren. Mehr darüber, wie Slack AI funktioniert, erfährst du in diesem Artikel.

Diese neuen Slack AI-Funktionen sind jetzt für alle Slack AI-Kund:innen verfügbar. Slack AI ist als kostenpflichtiges Add-on für alle kostenpflichtigen Slack-Pläne verfügbar.

Slack ist der ideale Ort für digitale Agenten und KI

Mit Slack und der Unterstützung von digitalen Agenten kannst du alle deine CRM-Daten und Unternehmensinformationen nutzen und dir bei deiner täglichen Arbeit genauso einfach helfen lassen, wie wenn du dich an ein Teammitglied wendest – das macht Slack zur ultimativen Anlaufstelle für dialogorientierte KI. Du kannst alle deine geschäftlichen Anforderungen im Laufe des Tages mit digitalen Agenten und KI direkt in deinem Arbeitsablauf bewältigen und darauf vertrauen, dass deine Daten sicher und geschützt sind.

Und das ist erst der Anfang. Während wir Slack als KI-agentengestütztes Arbeitsbetriebssystem weiterentwickeln, arbeiten wir auf eine Zukunft hin, in der Menschen und KI-Agenten sicher Seite an Seite arbeiten können und sich gegenseitig ergänzen, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst.

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Haftungsausschluss: Die folgenden Informationen sind AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN bestimmt und stellen keine verbindliche Verpflichtung dar. Bitte verlasse dich bei deinen Kaufentscheidungen nicht auf diese Informationen. Die Entwicklung, die Freigabe und das Timing von Slack-Produkten, -Merkmalen oder -Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.