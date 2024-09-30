El tiempo es el recurso más valioso que tenemos y, aun así, los empleados dedican casi un tercio de su tiempo a tareas de bajo valor. Según una encuesta de Gartner, el 47 % de los trabajadores capacitados tienen dificultades para encontrar la información que necesitan a fin de hacer su trabajo de forma eficaz. Sumar más IA y aplicaciones a un sistema de trabajo que ya es ineficiente a menudo puede obstaculizar la productividad en lugar de impulsarla. Lo que los equipos realmente necesitan es una forma más eficiente de colaborar con la IA, donde las personas y los agentes digitales trabajen en perfecta sintonía a través de una interfaz conversacional fácil de usar.

En Dreamforce, presentamos tres actualizaciones potentes de IA diseñadas para ahorrarles tiempo a ti y a tu equipo, sin importar cómo sea el día laboral. Estas actualizaciones te dan el poder de encontrar y utilizar rápidamente la información clave de tu CRM, agentes de terceros y el conocimiento de tu empresa, todo dentro de un sistema operativo de trabajo impulsado por agentes.

Agentforce (anteriormente conocido como Einstein Copilot) en Slack: este agente de IA conversacional para Salesforce lleva la información clave impulsada por IA de tu CRM directamente a Slack, para que los usuarios puedan utilizar los datos de los clientes más rápido.

Agentes de IA de terceros en Slack: integra tus agentes y asistentes de IA favoritos de empresas como Adobe, Anthropic, Cohere, Perplexity y muchas más.

Nuevas funciones de IA de Slack: estamos haciendo que el trabajo sea aún más eficaz gracias a resultados de búsqueda que incluyen archivos y aplicaciones; transcripción y toma de notas para las juntas; y un generador de flujos de trabajo impulsado por IA. Si los combinas, puedes obtener incluso más valor del conocimiento compartido en Slack.

El sistema operativo de trabajo impulsado por agentes de Slack está cambiando el significado de trabajar de manera más inteligente, y no solo de forma diferente. Denise Dresser Directora general, Slack

Encuentra y utiliza rápidamente la información clave de CRM con Agentforce en Slack

Nadie conoce mejor los datos de tus clientes que el CRM. ¿Qué te parecería poder acceder a la información específica de la cuenta que estás buscando formulando preguntas simples y poder utilizar esa información de forma instantánea para tomar decisiones?

Con lanzamiento previsto para principios del año que viene, Agentforce (anteriormente conocido como Einstein Copilot) llevará tu agente basado en CRM directamente a Slack. A través de una nueva interfaz de usuario (IU) exclusiva en Slack, podrás interactuar con Agentforce de la misma forma que lo harías con un compañero de equipo: haz preguntas, da instrucciones y espera respuestas basadas en los datos de clientes del CRM y en los datos conversacionales de Slack.

Por ejemplo, un equipo de prospección de ventas puede revisar los registros de Salesforce sin salir de su canal y recibir un resumen de oportunidades y casos, junto con los próximos pasos sugeridos. A partir de eso, Agentforce puede redactar correos electrónicos de contacto y compartir los borradores con personas o canales. Equipados con la información más precisa y las recomendaciones adecuadas, los miembros del equipo pueden actuar rápidamente y centrarse en desarrollar relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

Además, cada agente de Salesforce Agentforce impulsado por Data Cloud tiene la capacidad de razonar, organizar tareas y actuar, lo que brinda experiencias personalizadas a gran escala dentro de Slack. Por ejemplo, Agentforce Sales Coach puede ayudar a un vendedor a perfeccionar sus habilidades, directamente en el canal, mediante la creación de escenarios de simulación dentro del contexto de una venta, y ofrecer comentarios personalizados y objetivos.

Agentforce en Slack estará disponible a principios de 2025 para los clientes que tengan acceso a Agentforce y una licencia de Slack. ¿No quieres esperar tanto para empezar a usar Agentforce en Slack? Comunícate con tu equipo de cuentas para unirte a la versión beta este otoño.

Deja que los agentes de terceros se ocupen de tu trabajo diario para poder concentrarte en lo más importante

Agentforce es invaluable cuando trabajas con datos de CRM pero, ¿qué pasa con el resto de las tareas que hay que hacer? Ahora en Slack, ya sea que estés creando campañas, resolviendo problemas de clientes, preparando presentaciones o completando proyectos, los agentes trabajan contigo para ayudarte a convertir tus tareas pendientes en tareas completadas.

Puedes hablar con agentes y asistentes de terceros para que te ayuden a redactar contenido, realizar una búsqueda de mercado o recuperar y resumir archivos directamente en la misma interfaz de usuario exclusiva en Slack donde tienes Agentforce. Hoy contamos con varias aplicaciones de IA innovadoras y listas para usar que se pueden descargar de Slack Marketplace (como Adobe Express o Cohere) y hay muchas más en camino, como Claude de Anthropic, Glean, You.com, IBM y Perplexity. También puedes crear tus propios agentes personalizados en Slack con API especialmente diseñadas.

“Adobe y Slack están revolucionando la colaboración y la generación de imágenes en el lugar de trabajo moderno gracias a la IA. Permitir que los equipos creen elementos visuales alineados con la marca y accedan a plantillas profesionales sin salir de su entorno colaborativo será un cambio radical tanto para creativos como para trabajadores de oficina. Tenemos muchas ganas de ver lo que los equipos crearán con un acceso más fácil y rápido a los agentes de Adobe directamente en Slack”. Aubrey Cattell Vicepresidente de Plataforma para Desarrolladores y Ecosistema de Socios, Adobe

Instala agentes de terceros desde Slack Marketplace, el centro de Slack para aplicaciones, agentes, asistentes y mucho más. Adobe Express: permite a los usuarios crear contenido alineado con la marca (como presentaciones de diseño, campañas de medios, publicaciones en redes sociales o folletos) con una simple indicación. Amazon Q Business: responde preguntas, proporciona resúmenes, genera contenido y completa tareas de manera segura utilizando los datos y la información de los sistemas de las empresas de los clientes. (Próximamente) Claude de Anthropic: ayuda a crear, editar y resumir contenido; analiza datos para identificar patrones e información clave; redacta y depura código; y acelera la búsqueda sintetizando información de varias fuentes. (Próximamente) Asana: muestra información clave y recomendaciones del proyecto, como el estado, los obstáculos, los próximos pasos y más, dentro del contexto de las conversaciones en Slack. Box: proporciona información clave sobre el contenido impulsada por IA para analizar contratos de cuentas cargados, responder rápidamente a preguntas competitivas con documentos internos y resumir informes. Cohere: mejora la eficacia con una aplicación de IA conversacional en Slack que ofrece contenido y respuestas basadas en tus datos comerciales confidenciales. Glean: conecta e interpreta todos los datos de la empresa para que los usuarios puedan encontrar respuestas y automatizar las tareas y los flujos de trabajo diarios. (Próximamente) Perplexity: busca fuentes confiables en internet y brinda información precisa para elaborar un análisis competitivo y recomendaciones estratégicas. (Próximamente) Workday: proporciona a empleados y gerentes un asistente de IA para acceder a tareas e información clave relacionadas con registros financieros y de recursos humanos, como pagos, tiempo y ausencias, solicitudes de empleo y mucho más. (Próximamente) Writer: redacta borradores, analiza datos, responde preguntas y genera ideas nuevas con aplicaciones de IA personalizadas según los datos, la marca y los flujos de trabajo del cliente. ​​You.com: agiliza el acceso a información y servicios mediante una experiencia de búsqueda personalizada con herramientas integradas como calculadoras, traducciones, entornos de programación y mucho más. (Próximamente)

Slack lleva a cabo una revisión de calidad y seguridad preliminar antes de publicar agentes de terceros en Slack Marketplace. Las empresas que desarrollan agentes de terceros para Slack Marketplace deben comprometerse a cumplir con las directrices de aplicaciones de Slack, que incluyen prohibiciones del uso de los datos de Slack para entrenar modelos grandes de lenguaje (LLM) y obligan a las empresas a compartir datos de cumplimiento y seguridad importantes sobre sus aplicaciones. Además, los propietarios y administradores de Slack pueden controlar qué aplicaciones de agentes se pueden agregar a sus espacios de trabajo. Para obtener más información sobre las políticas y los permisos relacionados con agentes de terceros, consulta este artículo.

Ahora los clientes con planes de pago de Slack pueden descargar agentes de terceros desde Slack Marketplace.

Libera todo el potencial del conocimiento de tu empresa con las funciones nuevas de IA de Slack

Además de activar los datos de los clientes en tu CRM y recibir asistencia de agentes de terceros, tu organización necesita poder aprovechar el tesoro de información que ya se encuentra en Slack. Cuanto más trabajen los equipos en Slack, más crece ese conocimiento colectivo ya que se suman conversaciones y datos de proyectos y decisiones anteriores. Imagina si pudieras encontrar al instante exactamente lo que necesitas de esta gran cantidad de información.

Por eso, a principios de este año, presentamos IA de Slack, una experiencia de IA sencilla, intuitiva y confiable que te permite acceder instantáneamente a la base de conocimiento de una empresa en Slack. IA de Slack responde tus preguntas, resume canales e hilos y realiza síntesis diarias de los canales. Desde su lanzamiento, los clientes resumieron más de 600 millones de mensajes y ahorraron 1,1 millones de horas , con lo que recuperaron tiempo para concentrarse en tareas más significativas.

Ahora te ayudamos a trabajar de manera más inteligente:

La búsqueda de IA de Slack brinda resultados que incluyen información de archivos y aplicaciones para que las respuestas sean más valiosas y relevantes. Antes si le preguntabas a IA de Slack algo como “¿Qué es el proyecto Acme?”, obtenías una respuesta concisa basada en las conversaciones a las que tenías acceso. Ahora IA de Slack generará respuestas aún más inteligentes utilizando la información almacenada en archivos compartidos en mensajes directos o canales a los que ya tienes acceso. Esto incluye canvas , transcripciones de clips , documentos de aplicaciones conectadas, como archivos de Google y Microsoft, y mucho más.

Las notas de las juntas generadas por IA de Slack registran las conclusiones principales y los elementos de acción, lo que te permite enfocarte en avanzar con el trabajo. La próxima vez que entres a una junta en vivo, podrás activar las notas de las juntas generadas por IA de Slack para registrar los momentos más destacados, extrayendo información de lo que se comparte por audio y en el hilo de mensajes. Cuando la junta termine, IA de Slack creará un canvas con notas, tareas a realizar y archivos compartidos, junto con una transcripción generada automáticamente. Todas las personas en el canal o mensaje donde se inició la junta podrán ver estas notas generadas por IA para que todo el equipo esté al tanto y pueda actuar rápidamente después de la llamada.

El Generador de flujos de trabajo con IA genera flujos de trabajo comunes mediante indicaciones en lenguaje natural simples para automatizar tareas de rutina con facilidad. Ahora puedes simplemente escribir una indicación como “Recordar a mi equipo que debe enviar actualizaciones del proyecto todos los lunes a las 9:00, hora del Pacífico” y observar de qué manera IA de Slack y el Generador de flujos de trabajo generan un flujo de trabajo que puedes editar antes de publicar. Gracias a un nuevo paso llamado “Resumir canal”, los usuarios pueden crear un flujo de trabajo que publique resúmenes recurrentes de los canales públicos elegidos en ellos.

Diseñamos IA de Slack para que sea una herramienta simple e intuitiva, pero también nos centramos en desarrollarla de tal modo que sea segura y privada. IA de Slack mantiene todos tus datos dentro de los límites confiables de Slack, con modelos grandes de lenguaje (LLM) alojados directamente en las nubes privadas virtuales (VPC) controladas por Slack. IA de Slack cumple con las mismas prácticas de seguridad y normas de cumplimiento que los clientes esperan de Slack. Y para un mayor control y gobernanza, los administradores y propietarios de Slack pueden optar por deshabilitar funciones específicas de IA de Slack. Para obtener más información sobre cómo funciona IA de Slack, consulta este artículo.

Estas nuevas funciones de IA de Slack ahora están disponibles para todos sus clientes. IA de Slack está disponible como complemento de pago en todos los planes de pago de Slack.

Slack es el lugar más natural para los agentes e IA

Con Slack y el potencial de los agentes, aprovecha todos tus datos de CRM y la información de la empresa y obtén ayuda con tu trabajo cotidiano con la misma facilidad que pedirle ayuda a un compañero de equipo, lo que convierte a Slack en el destino final para la IA conversacional. Puedes satisfacer todas tus necesidades comerciales durante el día a través de los agentes y la IA dentro de tu flujo de trabajo y confiar que los datos están seguros y protegidos.

Y esto es solo el comienzo. A medida que seguimos desarrollado Slack como un sistema operativo de trabajo impulsado por agentes, estamos construyendo un futuro en el que las personas y los agentes puedan trabajar codo a codo de forma segura, aumentando su productividad mutuamente, de modo que puedas concentrarte en el trabajo más importante.

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Renuncia de responsabilidad: La información anterior se proporciona SOLO CON FINES INFORMATIVOS y no constituye un compromiso vinculante. No uses esta información para tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y los tiempos de cualquier producto, función o funcionalidad de Slack quedan a exclusivo criterio de Slack y están sujetos a cambios.