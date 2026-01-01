俗話說：「時間會扼殺所有交易」，作為銷售主管，你需要清除妨礙團隊盡快實現目標的一切阻撓。耗費時間的罪魁禍首包括零散在數個頻道中的銷售交易對話、不準確的記錄資料，以及在多項軟體工具中管理的重複手動工作。Salesforce 的一項研究發現，組織平均使用 10 種工具來完成交易。這種亂象的代價高昂：銷售代表實際花在銷售工作的時間只有 28%。冗餘事務繁多，加上要一直切換工具，都是背後成因。

各位銷售主管，你們的心聲我們聽到了。我們將協助你們簡化日常營運，讓你們將時間集中在最重要的高價值活動上。在 2023 年，我們為銷售團隊推出了 Slack Sales Elevate。這款重要工具將人員、流程、應用程式和 Salesforce Sales Cloud 的即時 CRM 資料整合至 Slack 的工作流程，幫助銷售人員節省時間並加速完成交易。

我們現在為這款工具加入全新銷售主管體驗：一套功能強大的檢視畫面，你在 Slack 中可以即時掌握團隊交易狀況和成效，並採取行動。透過銷售主管檢視畫面，你可以追蹤重要指標、取得交易進度通知、審查管道變動和輕鬆管理 Sales Cloud 記錄，進而自信預測、做出更明智的決策並加快推動交易。接下來將說明運作方式。

使用 Sales Elevate 讓銷售變得更快更輕鬆 我們訪問了 400 多名在一個月內使用過 Sales Elevate 的 Slack 和 Salesforce 員工，以下是調查結果： 87% 銷售經理表示，掌握最新交易動態明顯變得更加容易

76% 受訪者表示，Sales Elevate 提高了他們的工作效率

63% 受訪者表示，這款工具令銷售變輕鬆

1. 透過即時檢視控管交易

即時追蹤業務是銷售主管最欠缺的能力之一。他們的 CRM 系統和團隊報告常有衝突，而且與帳戶相關的對話散落在各種電子郵件、電話、簡訊和 Slack 訊息中，這要領導者如何精準透視全局？

Sales Elevate 銷售首頁是 Slack 的一個工作區，專為解決上述問題而設計。連結 Salesforce CRM 資料後，銷售首頁會集中顯示重要績效指標、帳戶記錄和實用的交易通知，便於你追蹤銷售人員進度，並盡早發現成交的機會或阻礙。

無論人在辦公室還是出門在外，你都可以在行動裝置上獲得同樣的順暢體驗。無需等待下一次團隊通話聽取交易進度詳情，全新交易洞察通知會主動提供每日或每週交易成敗摘要，或告訴你哪些交易的價值或成交日期有所變動。掌握最新交易動態並為預測做好準備從未如此輕鬆簡單。

此外，組織管道的完整概覽會顯示需要你採取行動的地方，無需再點開十幾個分頁才能知道。透過管道檢視畫面，你可以在單一畫面中查看和管理團隊的 Sales Cloud 機會與管道，有助於你快速深入瞭解特定交易，以檢閱 Salesforce 的記錄詳情，然後馬上前往 Slack 中的帳戶頻道制定發展策略。從交易資訊跳到 Slack 對話不過幾秒鐘的事情，完全不用切換系統。

需要在與領導團隊開會等情境下立即進一步掌握資料嗎？交易篩選工具能協助你依照帳戶負責人或預測類別來排序機會或進行分組，這樣就可以快速識別有利發展的機會 (例如每季可提前結案的交易)，並深入瞭解 Slack 頻道中的對話，幫助團隊談定交易。

當然，資料的準確性完全取決於團隊報告的內容。Sales Elevate 消除了銷售代表在 Slack 中管理管道的阻力。而有了機會清單，銷售代表可以在幾秒鐘內存​​取和編輯交易，這些更新會與 Sales Cloud 即時同步，使 CRM 管理時間減少 53%。

這對你和銷售人員來說是雙贏。銷售人員會有更多時間來支援客戶，你則是可以更清楚瞭解你所依賴的業務資料，進而快速制定出明智決策。這些優勢都能在你和團隊已在使用的工具，也就是 Slack 中實現。

2. 運用自動化和生成式 AI 加速交易

AI 成為當紅炸子雞其來有自：自動化和 AI 將銷售組織的效率提升到全新境界。

透過工作流程自動執行事務，簡化營運

作為銷售主管，當重要交易發展不順，你得即刻瞭解狀況，然而你也許沒有時間逐一清查每個帳戶。將這些繁重事務交給 Sales Elevate 工作流程，你就有餘裕專心處理更重要的策略層面工作。

Sales Elevate 的開箱即用工作流程內含有助於推動交易進展的自動化功能。例如，如果交易停滯不前，你會收到快訊提醒你立即採取行動。銷售代表還可以觸發工作流程來請求交易支援或核准，藉此省下尋找資源的寶貴時間。在 Slack 頻道中分享各項資訊有利於所有人都清楚現況，還能減少大家浪費在切換應用程式的時間。

「透過現代化行動版使用者介面，在 Slack Sales Elevate 中就能與串聯起我的團隊、客戶、工具和即時 CRM 資料。光是在管理方面我的團隊就省下了 53% 的時間。」 Slack 營收長 Kaylin Voss

藉由 Slack AI 充分善用集體資料

想像一下這個情境：你在地球的另一端參加會議，與你的團隊身處不同時區，但你需要取得特定帳戶的狀況摘要，並且得盡快找到負責專案的領域專家。你會怎樣做？

若在以往，你可能要翻遍 Slack 頻道和私訊，詳讀好幾份簡報、筆記和電子郵件，才能找到所需內容。如今銷售主管可以依賴 Slack AI。

Slack AI 可在幾秒內產生對話摘要，幫助你省下平常尋找所需答案的時間。適合銷售主管的 Slack AI 功能如下：

搜尋答覆 - 在你使用自然語言提問時，立即幫你從 Slack 的資料找到相關答案，而不只是提供籠統的結果清單

對話摘要 - 按一下即可追上訊息進度，並從頻道和對話串產生重點內容

要點回顧 - 提供個人化每日摘要，讓你一目瞭然最重要頻道的狀況，如此一來不只不用花大把時間掌握進度，還能將更多心力投入於較為優先的工作

Slack AI 已為各規模企業的使用者每週平均省下 97 分鐘 ，因此我相信各位肯定一試成主顧。

3. 標準化並擴展團隊的致勝策略

優秀的領導者會設法幫助團隊發展茁壯。打造出一支高績效銷售團隊，表示能夠抓準團隊擅長之事，並在整個組織中將其標準化。今年夏天，Slack Sales Elevate 的銷售範本將幫助你拷貝和擴展團隊的致勝策略，將每位業務執行人員改造成黃金業務員。

銷售人員可以使用範本自動建立帳戶計畫、雙向議定計畫或執行簡報，不必從頭開始耗時又耗力。這些範本立即可用，也能加以自訂來反映團隊的最佳做法。範本會自動從 Salesforce 擷取相關資料，為繁忙的銷售人員省去管理工作。最棒的是，使用銷售範本建立的內容都可以直接在 Slack 頻道中存取。

除此之外，團隊能夠在 Slack 清單中追蹤客戶會議準備工作、交易核准和成交計畫的所有交付項目、負責人、截止日期等。清單是今年夏天將推出的一項新功能，你可以使用此功能在 Slack 中整理資訊，藉此管理從跨職能專案到傳入請求等各種類型的工作。將清單嵌入銷售範本不僅能讓團隊工作更井井有條、責任歸屬更明確，還會自動從第三方應用程式擷取資料到清單中，簡化你的工作。

我們將在下半年推出記錄頻道，一種對應 Salesforce 記錄的 Slack 頻道，為你已在使用的頻道增添火力。當銷售代表在 Salesforce 中建立新機會時，記錄的所有詳情都會自動新增至所有正在處理此交易的團隊成員所在的 Slack 頻道。若銷售代表記錄了活動並更新交易狀態，該資訊會同時更新於頻道和 Salesforce 記錄。

成交後，頻道會自行封存，接下來就可以大肆慶祝啦！記錄頻道功效著實驚人，Sales Cloud 和 Slack 得以緊密結合，銷售資料和銷售對話隨處可得，改善了整個帳戶團隊掌握情況的能力。透過統合銷售體驗，擴展成功的策略、分享知識和即時協作處理交易變動比以往更加便利，一切盡在 Slack。

運用 Slack Sales Elevate 改造銷售組織

優秀的銷售主管肯定明白將團隊、流程和 CRM 資料集中一處的威力。當你減少搜尋資訊與資源的時間，你和團隊就可以專注在最重要的事：銷售。不只如此，使用 Slack 可以輕鬆宣達重要更新事項，並隨時隨地存取重要帳戶資訊，進一步幫助團隊取得成功。