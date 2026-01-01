全新強化功能讓 Slack 如虎添翼，成為你的智慧生產力平台

拿著望遠鏡觀看的女人
Slack 致力使人們的工作時光更簡單、更愉快、更高效。不過，組織在努力提高效率的同時，也需要維持成長動能及客戶滿意度，因此組織選擇改用 Slack，以協助他們發揮自身潛力。這不僅關乎提升每個人的生產力，也涉及團隊探索新的工作方式，以利提高整體生產力，達到一加一大於二的效果。

在 Dreamforce 2023 即將登場之際，Slack 趁此機會推出以下全新強化功能：

  • 我們為銷售團隊打造全新專用工具 Slack Sales Elevate (現已推出)，讓銷售生產力攀上高峰
  • 不論是使用我們無程式碼的工作流程建立工具，或是建置託管於 Slack 的自訂應用程式 (現已推出)，所有人都能將工作自動化
  • 運用原生 AI 功能提高生產力 (於今年冬季展開前導測試)
  • 利用 Slack 清單協助團隊追蹤協作流程中的工作 (於今年冬季展開前導測試)

生產力的關鍵，在於每個人都能發揮最佳的工作表現。Slack 將團隊、客戶、合作夥伴、應用程式、資料和系統全部串連起來，透過單一智慧生產力平台就能達成這個目標。

「Slack 採用協作優先的方法，在 AI 與自動化的世代提供智慧生產力平台。我們力求為客戶提供一套更簡單、更好用、更高效的工具，讓每個人都能發揮最佳表現。」

Slack 產品總監Noah Desai Weiss

利用 Slack Sales Elevate 加快銷售速度並大獲全勝

銷售團隊負責創造營收，但銷售代表有 72% 的時間都在處理銷售以外的事務。繁重的行政工作令人不堪負荷，而且流程效率低下，難怪有 69% 的銷售人員表示，現在銷售產品比以往更加艱難

Slack Sales Elevate 是專為銷售團隊設計的嶄新工具，透過在 Slack 使用全球首屈一指的 CRM，銷售團隊可以共同銷售產品，爭取亮眼佳績。將適當的人員、流程和 Sales Cloud 的即時客戶資料匯聚到團隊目前使用的 Slack 中，就能提升銷售團隊的生產力，並加快成交。有了 Slack Sales Elevate，不論是銷售代表、經理或是銷售主管，所有人都可以追蹤各項重要指標，並完全掌握團隊績效和交易進度。

自動化流程匯集了最佳實務和客戶資料，讓銷售團隊可以大規模提高效率。即時通知和提醒功能有助銷售代表掌握交易狀況，並適時調整優先處理順序。銷售代表可以隨時随地透過任何裝置輕鬆更新 Salesforce 資料，從而改善管道的準確度，做出更篤定的預測。事實上，使用 Slack Sales Elevate 後，銷售代表更新交易的平均速度是以往的 4 倍

Slack Sales Elevate 現已開放給客戶使用。如要立即開始使用 Slack Sales Elevate，請與我們聯絡

使用工作流程建立工具將工作自動化，以節省寶貴時間

Slack 不僅是進行對話的地方，在這裡，團隊還能將效率低下的流程轉變為自動化工作流程，而且確實有效。客戶表示，使用 Slack 後，自動化所省下的時間提高了 35%

為了讓更多使用者都可以使用自動化功能，我們推出了全新的工作流程建立工具，不僅以極具彈性的方式整合各種工具，還有範本協助使用者快速上手，而且在 Slack 中分享及使用工作流程，也有了更好的方法。

在工作流程連接器的輔助下，想要將 Slack 與 Google 試算表、DocuSign、Jira、Asana 等其他工具之間的工作自動化，從此變得輕鬆簡單，而且不必費心編寫程式碼。使用者還可以將 Salesforce Flow 延伸到工作流程建立工具，利用管理員核准的 Salesforce 自動化功能，安全地自訂 Slack 工作流程。

藉助我們新一代的平台，開發人員也可以更輕鬆地建置及部署自訂應用程式，將內部系統或更進階的業務邏輯融入自動化應用中。我們會負責處理託管工作，全面吸收基礎架構可能產生的支出，並確保資料安全儲存於 Slack。開發人員可以從他們的自訂應用程式，將業務邏輯拓展到工作流程建立工具，讓使用者能自行探索，在自己的自動化應用中運用這些業務邏輯。

應用程式和工作流程集中於一處，建立工作流程後，不論是要尋找最近執行的工作流程、使用範本快速執行，或是探索組織內使用的工作流程，全都可以在全新的自動化中心輕鬆完成。此外，使用者還能在工作流程建立工具中複製其他人建立的工作流程，只要搭配其他自訂項目，就能將工作流程輕鬆用於其他用途。

工作流程建立工具現已開放給客戶使用。

「透過工作流程建立工具，我們的使用者能夠探索具有創意的新方法，將 Slack 中的工作自動化，騰出寶貴的時間處理更著重於策略層面的工作。」

AllianceBernstein 助理副總裁與協作工具產品經理Rebecca Hoffman

運用 Slack AI 更聰明地工作

使用者傳送的訊息、分享的畫板和錄製的剪輯，在 Slack 累積成組織的知識寶庫。為了充分發揮這些集體資料的潛力，我們即將推出 Slack AI，這是原生內建於產品中的全新生成式 AI 功能：

  • 使用者可以利用頻道回顧彙整任何頻道的重點，讓使用者對最重要的內容一目了然。想像一下，這樣你就能立即掌握客戶意見回饋的重要主軸。由於可以快速輕鬆地取得新的深入分析，團隊就能以客戶為中心做出明智決策。
  • 使用者可以利用對話串摘要，一鍵快速掌握任何對話的重點。比方說，客戶支援團隊正忙於處理某個案例，並將相關領域的專家加入冗長的對話串。有了對話串摘要，專家就可以立即進入狀況，幫忙解決問題。
  • 使用者可以透過搜尋答覆提出問題﹐由其根據相關的 Slack 訊息提供簡潔明瞭的答案。舉例來說，在瞭解新的專案內容時，搜尋答覆可協助使用者快速掌握專案目標、相關的利害關係人等資訊。

使用 Slack AI 時，客戶也能享有 Slack 原有的內建安全防護，因此可以放心將 AI 導入組織中使用。所有資料都會受到 Slack 保護，不會用於第三方模型訓練，也不會與其他客戶的資料混合處理。

Slack AI 的前導測試將於今年冬季展開，登記參加測試即可搶先收到最新消息。

「工作方式正在急速改變，我們能否與時俱進、採用新的科技，成了攸關成敗的關鍵。Slack 不斷進化，推出各種更聰明的新工具和新的工作方式，協助企業內的團隊保持一致步調、改善效率及提升生產力。」

IDC 社交、社群及協作副總裁Wayne Kurtzman

利用 Slack 清單追蹤協作流程中的工作

管理跨團隊的工作需要周密的組織和緊密的合作，然而現今許多工具都並非為了支援這兩點而設計。當員工在不同應用程式中追蹤工作及協作，往往難以掌握背景資訊，導致工作無法保持一致，從而拖慢進度。

對此我們推出清單功能，這是一種以協作為主，方便追蹤工作的全新工作方式。清單以整個團隊為核心所建置，將工作管理無縫整合到 Slack 的協作流程。團隊可以利用清單管理所有類別的工作，從管理跨職務的專案、將 IT 請求分門別類，乃至審查法務核准案件，一目了然。

由於清單內建於 Slack，因此團隊可以像使用頻道一樣，簡單快速地多方協作。團隊成員會收到清單更新提醒，如同接收所有 Slack 活動通知一樣。特定清單項目的相關對話，也可透過各自專屬的對話串繼續進行和發展。當然，在Slack 中分享清單也一樣順暢無阻，方法與分享其他任何檔案或訊息別無二致。

透過追蹤團隊正在合力處理的工作，專案經理、主管以及公司所有人都能獲得所需資訊，方便掌握進度及協作。

Slack 清單將於今年冬季展開前導測試。

想要瞭解更多資訊嗎？歡迎參加 Dreamforce 或留意 Salesforce+ 的最新內容，瞭解大家如何將 Slack 作為智慧生產力平台，充分發揮自身潛能。

