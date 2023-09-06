Nuevas mejoras que potencian Slack como tu plataforma de productividad inteligente

Slack se compromete a hacer que la vida laboral de las personas sea más sencilla, agradable y productiva. Pero, en un momento como el actual, en que se busca la eficiencia al tiempo que se mantienen el crecimiento y la satisfacción del cliente, las organizaciones recurren a Slack para que les ayude a alcanzar todo su potencial. No se trata solo de hacer que cada individuo sea más productivo, sino de desbloquear nuevas formas de trabajar en equipo que potencien la productividad y sean mayores que la suma de sus partes.

A medida que nos acercamos a Dreamforce 2023, Slack está introduciendo nuevas mejoras que conllevan lo siguiente:

Llevan la productividad de los departamentos de ventas hasta nuevas cotas de excelencia con Slack Sales Elevate, nuestra nueva oferta diseñada específicamente para los equipos de ventas (ya disponible).

Permiten a cualquier persona automatizar las tareas, ya sea que utilicen nuestro Generador de flujos de trabajo sin código o que construyan aplicaciones personalizadas alojadas en Slack (ya disponible).

Aprovechan las capacidades nativas de IA para agilizar la productividad (prueba piloto este invierno).

Ayudan a los equipos a hacer seguimiento del trabajo en el flujo de colaboración con las listas de Slack (prueba piloto este invierno).

La productividad gira en torno a permitir que todas las personas puedan hacer su trabajo lo mejor posible. Slack hace que esto sea posible conectando a los equipos, clientes, socios, aplicaciones, datos y sistemas en una plataforma de productividad inteligente.

“En Slack, damos prioridad a la colaboración para ofrecer una plataforma de productividad inteligente en la era de la IA y la automatización. Nos centramos en ofrecer a los clientes un conjunto de herramientas más sencillas, agradables y eficientes para que cada persona pueda hacer el mejor trabajo de su vida”. Noah Desai Weiss Directora de producto, Slack

Vende más rápido en conjunto y gana en grande con Slack Sales Elevate

Los equipos de ventas generan ingresos, pero los representantes pasan el 72 % de su tiempo en actividades que no son de ventas . Abrumados por tareas administrativas y procesos ineficientes, no es de extrañar que el 69 % de los vendedores informen que hoy en día es más difícil vender .

Slack Sales Elevate es una forma totalmente nueva de que los equipos de ventas vendan juntos y ganen con la potencia del CRM número 1 del mundo en Slack. Ahora, los equipos de ventas pueden mejorar la productividad y agilizar el cierre de acuerdos reuniendo a las personas adecuadas, los procesos y los datos de clientes en tiempo real de Sales Cloud justo donde los equipos ya trabajan: en Slack. Con Slack Sales Elevate, todos, desde los representantes a los gerentes y líderes de ventas, pueden realizar un seguimiento de las métricas clave y mantenerse alineados con una visibilidad completa del rendimiento del equipo y la progresión de los acuerdos.

Los equipos de ventas pueden impulsar la eficiencia a gran escala con procesos automatizados que reúnen las prácticas recomendadas y los datos de los clientes. Las notificaciones y recordatorios en tiempo real ayudan a los representantes a mantenerse al tanto de los acuerdos y priorizar su atención. Los representantes de ventas pueden actualizar Salesforce sin esfuerzo desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, lo que ayuda a mejorar la precisión del embudo de ventas y a pronosticar con confianza. De hecho, los representantes de ventas actualizan sus acuerdos cuatro veces más rápido en promedio cuando utilizan Slack Sales Elevate .

Slack Sales Elevate ya está disponible para los clientes. Contáctanos para comenzar con Slack Sales Elevate hoy mismo.

Ahorra tiempo automatizando el trabajo con el Generador de flujos de trabajo

Slack no es simplemente el lugar donde se llevan a cabo las conversaciones; es el lugar donde los equipos están capacitados para convertir procesos ineficientes en flujos de trabajo automatizados. Y funciona. Los clientes informan un aumento del 35 % en el ahorro de tiempo gracias a las automatizaciones después de utilizar Slack.

Para poner la automatización en manos de aún más usuarios, hemos lanzado un nuevo Generador de flujos de trabajo que incluye formas flexibles de integrar herramientas, plantillas para comenzar rápidamente y mejores formas de compartir y utilizar flujos de trabajo en Slack.

Los conectores de flujos de trabajo facilitan la automatización de tareas en Slack y otras herramientas como Google Sheets, DocuSign, Jira, Asana y otros, sin necesidad de utilizar código. Los usuarios también pueden ampliar Salesforce Flow al Generador de flujos de trabajo, ofreciendo una forma segura de personalizar los flujos de trabajo de Slack utilizando automatizaciones aprobadas por el administrador de Salesforce.

Con nuestra plataforma de última generación, también es más fácil para los desarrolladores construir e implementar aplicaciones personalizadas que integren sistemas internos o lógica empresarial más avanzada en sus automatizaciones. Nos encargaremos del alojamiento, eliminando la sobrecarga de infraestructura y garantizando que los datos se almacenen de forma segura en Slack. Los desarrolladores pueden ampliar la lógica empresarial de sus aplicaciones personalizadas al Generador de flujos de trabajo, donde los usuarios pueden descubrirlas y utilizarlas en sus propias automatizaciones.

Una vez que se crean los flujos de trabajo, es fácil acceder a ellos en un nuevo centro de automatización donde las aplicaciones y los flujos de trabajo están todos en un mismo lugar. Encuentra flujos de trabajo recientemente ejecutados, comienza rápidamente con plantillas y explora los flujos de trabajo que se utilizan en toda la organización. Los flujos de trabajo creados por otros usuarios se pueden reutilizar fácilmente al duplicarlos en el Generador de flujos de trabajo y personalizar el resto.

El Generador de flujos de trabajo ya está disponible para los clientes.

“El Generador de flujos de trabajo ha capacitado a nuestros usuarios para explorar nuevos enfoques creativos sobre la automatización de tareas en Slack, todo ello a la vez que libera tiempo valioso para tareas más estratégicas”. Rebecca Hoffman Vicepresidenta adjunta y gerente de productos de herramientas de colaboración, AllianceBernstein

Trabaja de forma más inteligente gracias a la IA de Slack

Con cada mensaje enviado, canvas compartido y clip grabado, Slack se ha convertido en un tesoro de conocimiento para toda la organización. Para aprovechar todo el potencial de ese conocimiento colectivo, estamos presentando IA de Slack, nuevas funcionalidades de IA generativa, integradas nativamente en nuestro producto:

Con recapitulaciones de canales , los usuarios pueden generar lo más destacado de cualquier canal, ayudándoles a ir directamente a lo más importante. Imagina poder extraer instantáneamente los temas clave de un canal de comentarios de clientes. Con nuevos conocimientos de acceso rápido y fácil, los equipos pueden tomar decisiones informadas centradas en el cliente.

, los usuarios pueden generar lo más destacado de cualquier canal, ayudándoles a ir directamente a lo más importante. Imagina poder extraer instantáneamente los temas clave de un canal de comentarios de clientes. Con nuevos conocimientos de acceso rápido y fácil, los equipos pueden tomar decisiones informadas centradas en el cliente. Con resúmenes de hilos , los usuarios pueden ponerse al día de cualquier conversación en un solo clic. Supongamos que el equipo de Asistencia está trabajando en un caso y agrega expertos en la materia a un largo hilo. Con los resúmenes de hilos, los expertos pueden ponerse rápidamente al tanto y unirse para resolver el problema.

, los usuarios pueden ponerse al día de cualquier conversación en un solo clic. Supongamos que el equipo de Asistencia está trabajando en un caso y agrega expertos en la materia a un largo hilo. Con los resúmenes de hilos, los expertos pueden ponerse rápidamente al tanto y unirse para resolver el problema. Con respuestas de búsqueda, los usuarios pueden hacer una pregunta y obtener una respuesta clara y concisa basada en mensajes relevantes de Slack. Por ejemplo, al aprender sobre un nuevo proyecto, las respuestas de búsqueda pueden ayudar a los usuarios a comprender rápidamente el objetivo del proyecto, las partes interesadas clave involucradas y más.

Con la IA de Slack, los clientes también obtendrán la misma seguridad incorporada en la que confían en Slack, lo que garantiza que puedan implementar la IA en sus organizaciones con confianza. Todos los datos estarán protegidos dentro de los límites de Slack y no se utilizarán para el entrenamiento de modelos de terceros ni se mezclarán con los datos de otros clientes.

La prueba piloto de la IA de Slack comenzará este invierno. Sé el primero en enterarte registrándote en la lista de espera.

“La forma en la que trabajamos está evolucionando rápidamente, y depende en gran medida de nuestra capacidad para evolucionar y adoptar nuevas tecnologías de manera efectiva. Slack continúa evolucionando con nuevas herramientas más inteligentes y formas de trabajo que impulsan la alineación, optimizan la eficiencia y aumentan la productividad para los equipos en toda la empresa”. Wayne Kurtzman Vicepresidente de redes sociales, comunidades y colaboración, IDC

Haz seguimiento del trabajo en el flujo de colaboración con las listas de Slack

Gestionar el trabajo entre equipos requiere organización minuciosa y una colaboración estrecha. Pero muchas de las herramientas actuales no fueron diseñadas para respaldar ambas cosas. Cuando los empleados hacen seguimiento del trabajo en una aplicación y colaboran en otra, se pierde el contexto, la alineación se resiente y el progreso se ralentiza.

Por eso estamos presentando las listas, una nueva forma de hacer seguimiento del trabajo centrada en la colaboración. Diseñadas pensando en todo el equipo, las listas integran de forma fluida la gestión del trabajo en el flujo de colaboración en Slack. Los equipos pueden gestionar todo tipo de trabajo con listas, desde la gestión de proyectos multidisciplinares hasta la clasificación de solicitudes de TI y la revisión de aprobaciones legales, entre otros.

Dado que las listas están integradas en Slack, los equipos pueden colaborar con la misma facilidad y velocidad que en los canales. Los compañeros de equipo reciben notificaciones de actualizaciones de listas de la misma manera en que reciben todas las notificaciones de actividad de Slack. Las conversaciones sobre un elemento específico de la lista tienen espacio para continuar y evolucionar a través de sus propios hilos dedicados. Y, por supuesto, compartir listas en Slack es sencillo; no es diferente a compartir cualquier otro archivo o mensaje hoy en día.

Al hacer seguimiento del trabajo donde los equipos ya están trabajando juntos, los gestores de proyectos, los líderes y todos en la empresa pueden tener toda la información que necesitan para mantenerse en el camino correcto y colaborar.

La prueba piloto de las listas de Slack comenzará este invierno.

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