Nuevas mejoras que convierten a Slack en tu plataforma de productividad inteligente

En Slack, trabajamos muy duro para hacer que las vidas laborales de las personas sean más sencillas, más agradables y más productivas. En los tiempos que corren, en los que las organizaciones buscan mejorar la eficiencia sin frenar su crecimiento y sin afectar a la felicidad de sus clientes, las empresas aprovechan Slack para liberar todo su potencial. No se trata solo de mejorar la productividad de cada persona, sino también de encontrar nuevas formas de trabajar en equipo que mejoren la productividad general, en lugar de la individual.

En Dreamforce 2023, Slack presentará nuevas mejoras que permitirán conseguir lo siguiente:

Aumentar la productividad de los equipos de ventas todavía más gracias a Slack Sales Elevate, nuestra nueva solución específica para estos equipos (ya disponible)

Ayudar a todo el mundo a automatizar procesos, ya sea usando nuestro Creador de flujos de trabajo sin código o creando aplicaciones personalizadas alojadas en Slack (ya disponible)

Aprovechar las funciones de IA nativa para agilizar la productividad (programa piloto previsto para este invierno)

Ayudar a los equipos a supervisar el trabajo en el flujo de colaboración usando las listas de Slack (programa piloto previsto para este invierno)

La productividad se consigue cuando todo el mundo puede realizar el mejor trabajo posible. Slack hace que esto sea muy sencillo conectando a los equipos, clientes, socios, aplicaciones, datos y sistemas en una sola plataforma de productividad inteligente.

“En Slack, nos centramos en la colaboración para ofrecer una plataforma de productividad inteligente en la era de la IA y la automatización. Estamos centrados en ofrecer a los clientes un conjunto de herramientas más sencillo, agradable y eficiente, para que todo el mundo pueda realizar su trabajo de la mejor manera posible”. Noah Desai Weiss Director de producto, Slack

Vende más rápido en equipo y aumenta los beneficios con Slack Sales Elevate

Los equipos de ventas generan ingresos, pero los representantes dedican el 72 % de su tiempo a actividades que poco tienen que ver con las ventas . Superados por la cantidad de tareas administrativas y procesos poco eficientes, no es de extrañar que el 69 % de los vendedores afirme que conseguir una venta actualmente es más difícil que nunca .

Te presentamos Slack Sales Elevate, una forma revolucionaria para vender en equipo y generar ingresos con las capacidades del mejor CRM del mundo, todo en Slack. Ahora, los equipos de ventas pueden mejorar la productividad y agilizar las negociaciones reuniendo a las personas, procesos y datos en tiempo real sobre clientes de Sales Cloud en un lugar de trabajo común: Slack. Con Slack Sales Elevate, todo el mundo (desde representantes hasta superiores y directivos de ventas) pueden supervisar las métricas clave y remar en la misma dirección con una visibilidad completa sobre el rendimiento del equipo y el progreso de las negociaciones.

Los equipos de ventas pueden mejorar la eficiencia a escala con procesos automatizados que combinan las prácticas recomendadas con los datos de clientes. Las notificaciones en tiempo real y los recordatorios ayudan a los representantes a estar al tanto de todo lo relacionado con las negociaciones y a gestionar sus prioridades. Los representantes de ventas pueden actualizar Salesforce fácilmente desde cualquier lugar y dispositivo, lo que ayuda a mejorar la precisión de las canalizaciones y a realizar previsiones con total confianza. De hecho, los representantes de ventas actualizan sus negociaciones cuatro veces más rápido (de media) cuando usan Slack Sales Elevate .

Slack Sales Elevate ya está disponible para todos los clientes. Escríbenos para empezar a disfrutar de Slack Sales Elevate.

Ahorra tiempo automatizando procesos con el Creador de flujos de trabajo

Slack no es solo una aplicación de mensajería. En Slack los equipos pueden convertir procesos poco eficientes en flujos de trabajo automatizados y lo cierto es que funciona. Los clientes afirman que el ahorro de tiempo ha aumentado en un 35 % gracias a las automatizaciones de Slack.

Para que más usuarios puedan disfrutar de estas automatizaciones, hemos lanzado un nuevo Creador de flujos de trabajo, que incluye formas flexibles de integrar herramientas, plantillas para dar los primeros pasos lo más rápido posible, así como mejores maneras de compartir y usar flujos de trabajo en Slack.

Los conectores de flujos de trabajo hacen que automatizar tareas en Slack y otras herramientas, como Hojas de cálculo de Google, DocuSign, Jira, Asana y muchas más, sea un proceso sencillo y sin necesidad de código. Los usuarios pueden incluir Salesforce Flow en el Creador de flujos de trabajo, lo que supone una forma sencilla de personalizar flujos de trabajo de Slack usando automatizaciones de Salesforce aprobadas por administradores.

Con nuestra plataforma de nueva generación, es más sencillo para los desarrolladores crear e implementar aplicaciones personalizadas que integren sistemas o lógicas de negocios más avanzadas en sus automatizaciones. Nosotros nos encargaremos de alojarlas, lo que elimina la necesidad de infraestructuras externas y garantiza que los datos se almacenen de forma segura en Slack. Los desarrolladores podrán integrar la lógica de negocios de sus aplicaciones personalizadas en el Creador de flujos de trabajo, donde los usuarios podrán descubrirlas y usarlas para sus propias automatizaciones.

Una vez creados los flujos de trabajo, es muy fácil acceder a ellos en una nueva sede de automatización, en la que se reúnen las aplicaciones y flujos de trabajo. Podrás encontrar los flujos de trabajo ejecutados recientemente, empezar a crear los tuyos con rapidez gracias a las plantillas y explorar los flujos de trabajo utilizados en toda la organización. Los flujos de trabajo creados por otros usuarios se pueden reutilizar fácilmente duplicándolos en el Creador de flujos de trabajo y personalizándolos a tu gusto.

El Creador de flujos de trabajo ya está disponible para los clientes.

“El Creador de flujos de trabajo ha permitido a nuestros usuarios explorar nuevos enfoques creativos para automatizar tareas en Slack, lo que permite liberar tiempo valioso para un trabajo más estratégico”. Rebecca Hoffman Vicepresidenta adjunta, directora de Producto de herramientas de colaboración, AllianceBernstein

Trabaja de forma más inteligente con IA de Slack

Con cada mensaje enviado, canvas compartido y clip grabado, Slack se ha convertido en un repositorio lleno de información sobre las organizaciones. Para aprovechar todo el potencial de esta información, hemos lanzado IA de Slack, que incluye nuevas funciones de IA generativa integradas directamente en nuestro producto:

Con los resúmenes del canal , los usuarios pueden conocer los aspectos destacados de cada canal, lo que ayuda a encontrar la información más importante muy rápido. Imagina poder extraer los temas más importantes de un canal de comentarios de clientes en solo un segundo. Con información nueva a la que se puede acceder de forma rápida y sencilla, los equipos podrán tomar decisiones informadas y basadas en sus clientes.

, los usuarios pueden conocer los aspectos destacados de cada canal, lo que ayuda a encontrar la información más importante muy rápido. Imagina poder extraer los temas más importantes de un canal de comentarios de clientes en solo un segundo. Con información nueva a la que se puede acceder de forma rápida y sencilla, los equipos podrán tomar decisiones informadas y basadas en sus clientes. Con los resúmenes del hilo , los usuarios pueden ponerse al día sobre cualquier conversación con solo un clic. Supongamos que el equipo de Atención al cliente ha organizado un enjambre para tratar un caso y añaden a expertos en un hilo de la conversación interminable. Con estos resúmenes, los expertos podrán informarse sobre todo lo relacionado con el problema y ayudar a resolverlo rápidamente.

, los usuarios pueden ponerse al día sobre cualquier conversación con solo un clic. Supongamos que el equipo de Atención al cliente ha organizado un enjambre para tratar un caso y añaden a expertos en un hilo de la conversación interminable. Con estos resúmenes, los expertos podrán informarse sobre todo lo relacionado con el problema y ayudar a resolverlo rápidamente. Con las respuestas de búsqueda, los usuarios pueden realizar una pregunta y conseguir una respuesta clara y concisa basada en mensajes relevantes de Slack. Por ejemplo, cuando un usuario quiere saber más sobre un nuevo proyecto, las respuestas de búsqueda pueden ayudarle a conocer el objetivo del proyecto, las partes involucradas y mucho más.

Gracias a IA de Slack, los clientes podrán contar con la seguridad integrada de Slack, lo que garantiza que podrán incluir la IA en sus organizaciones con total confianza. Todos los datos se protegerán usando las medidas de Slack y no se utilizarán para modelos de entrenamiento de terceros, ni se mezclarán con datos de otros clientes.

El programa piloto de IA de Slack dará comienzo este invierno. Pruébalo antes que nadie inscribiéndote en la lista de espera.

“Las formas de trabajar están evolucionando rápidamente y dependen en gran medida de nuestra capacidad de adaptación y de adopción de nuevas tecnologías. Slack es el reflejo de ello, ya que añade herramientas nuevas más inteligentes, así como formas de trabajar que fomentan el trabajo en equipo, optimizan la eficiencia y mejoran la productividad de todos los equipos de las empresas”. Wayne Kurtzman Vicepresidente de Redes Sociales, Comunidades y Colaboración, IDC

Supervisa el trabajo en el flujo de colaboración usando las listas de Slack

Gestionar el trabajo de diferentes equipos requiere una organización casi perfecta y trabajar codo con codo. Sin embargo, muchas de las herramientas actuales no permiten conseguir estas dos cosas. Cuando los empleados supervisan el trabajo en una aplicación, pero colaboran usando otra, se pierde información, no es fácil remar en la misma dirección y el progreso se ralentiza.

Por ese motivo, hemos creado las listas, una nueva forma de supervisar el trabajo, centrada en la colaboración. Las listas están diseñadas pensando en todo el equipo e integran la gestión del trabajo en el flujo de colaboración en Slack. Los equipos pueden gestionar todos los tipos de trabajo con las listas, desde proyectos interdepartamentales hasta las pruebas de las solicitudes de TI, pasando por la revisión de aprobaciones legales y mucho más.

Gracias a que las listas están integradas en Slack, los equipos pueden colaborar con la misma facilidad y velocidad de los canales. Los compañeros de equipo recibirán alertas sobre las novedades en las listas, de igual manera que reciben todas las notificaciones de actividad de Slack. Las conversaciones sobre un elemento concreto de la lista podrán realizarse en sus propios hilos de conversaciones. Además, se pueden compartir las listas en Slack sin ningún problema; es igual que compartir cualquier otro archivo o mensaje.

Supervisando el trabajo en el que ya colaboran los equipos, los gestores de proyectos, directivos y todos los miembros de la empresa tendrán a mano toda la información que necesitan para llevar un buen seguimiento y colaborar.

El programa piloto de las listas de Slack dará comienzo este invierno.

¿Quieres saber más? Asiste a Dreamforce o únete a Salesforce+ para descubrir cómo liberar tu potencial y el de tus equipos usando Slack como una plataforma de productividad inteligente.