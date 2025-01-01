正在使用双筒望远镜的女子
全新增强功能助力 Slack 成为您的智能工作效率平台

抢先了解 Slack 今年将通过 Dreamforce 介绍哪些功能

2023 年 9 月 6 日

Slack 致力于简化人们的工作流程，使工作更快乐、更高效。而当组织既要追求效率，又要保持增长率和客户满意度时，他们就会让 Slack 来帮助他们发挥潜能。关键不仅在于提高每个人的工作效率，还在于开启新的团队工作方式，促使总体工作效率大于个人工作效率之和。

值此 2023 年度 Dreamforce 大会之际，Slack 将推介一些增强功能，亮点如下：

  • 借助我们推出的全新销售团队专用产品 Slack Sales Elevate，将销售效率带到新高度（现已上线）
  • 让任何人都能实现自动化，无论是使用我们的无代码工作流程构建器，还是构建依附于 Slack 的小程序（现已上线）
  • 利用原生 AI 功能提高工作效率（今冬试点）
  • 利用 Slack 列表帮助团队跟踪协作流程中的工作（今冬试点）

增效的关键在于人尽其才、才尽其用。Slack 将团队、客户、合作伙伴、应用、数据和系统连接至一个智能工作效率平台，使之成为可能。

“在 AI 和自动化时代，Slack 采用协作优先的方法来打造智能工作效率平台。我们致力于为客户提供一套更简单、更舒心、更高效的工具，真正做到人尽其才、才尽其用。”

SlackNoah Desai Weiss
首席产品官

借助 Slack Sales Elevate 进行共同销售，提绩增效

销售团队负责推动收入增长，而销售代表却要将 72% 的时间花在非销售活动上。行政任务和低效流程压得他们喘不过气来，难怪 69% 的销售人员表示，如今的销售任务难度远胜以往

Slack Sales Elevate 为销售团队提供了全新的销售方式，借助 Slack 提供的业内顶流 CRM 的强大功能，销售团队可以共同销售并取得成功。销售团队现可在 Slack 中汇集相关人员、流程和 Sales Cloud 的实时客户数据，从而提高工作效率，加快交易的达成。凭借 Slack Sales Elevate，从销售代表、经理到销售主管，每个人都可以跟踪关键指标，并全面了解团队绩效和交易进度，从而保持步调一致。

借助汇集最佳实践和客户数据的自动化流程，销售团队可以大幅提高效率。实时通知和提醒可帮助销售代表时刻掌握交易情况，并确定优先关注事项。销售代表可以在任何地方、任何设备上轻松更新 Salesforce，从而帮助提高销售管道准确性，并有把握地进行预测。事实上，使用 Slack Sales Elevate 时，销售代表更新交易情况的平均速度是以往的四倍

Slack Sales Elevate 现可供客户使用。即日联系我们，开始使用 Slack Sales Elevate。

利用工作流程构建器实现工作自动化，省时省心

Slack 不只是聊天工具；它还能帮助团队将低效流程转化为自动化工作流程，而且效果明显。据客户报告，使用 Slack 的自动化功能后，多节省了 35% 的时间

为了让更多用户掌握自动化功能，我们推出了全新的工作流程构建器，其中包括灵活的工具集成方式、速成模板，以及在 Slack 中共享和使用工作流程的更好方法。

工作流程连接器可轻松实现 Slack 和其他工具（如 Google Sheets、DocuSign、Jira、Asana 等）之间的任务自动化，同时无需编码。用户还可以将 Salesforce Flow 扩展至工作流程构建器，使用管理员核准的 Salesforce 自动化系统，安全地定制 Slack 工作流程。

借助我们的次世代平台，开发人员也可以更轻松地构建和部署小程序，将内部系统或更高级的业务逻辑引入他们的自动化系统。我们将负责托管、消除基础设施开销，并确保数据安全地存储在 Slack 中。开发人员可将小程序中的业务逻辑扩展至工作流程构建器中，以便用户在自己的自动化系统中进行查找和使用。

建立好工作流程后，就可以在全新自动化中心轻松访问它们，应用和工作流程都汇集于该处。查找最近运行的工作流程、使用模板快速入门，并探索整个组织正在使用的工作流程。用户可以在工作流程构建器中复制其他用户创建的工作流程，并定制其余部分，从而轻松地将其用作他途。

工作流程构建器现可供客户使用。

“工作流程构建器能帮助我们的用户探索新颖的创新方法，在 Slack 内实现任务自动化，同时腾出宝贵的时间用于更具战略意义的工作。”

兼协作工具产品经理AllianceBernstein 助理副总裁Rebecca Hoffman

善用 Slack AI，让工作更加智能化

随着发送的信息、共享画板和剪辑记录逐渐增多，Slack 已成为整个组织的知识宝库。为了充分发挥集体知识的潜力，我们推出了全新衍生 AI 功能 Slack AI，原生内置于我们的产品中：

  • 借助频道回顾功能，用户可以生成任何频道中的关键重要信息，帮助他们直接切入最重要的内容。想象一下，从客户反馈频道中即时提取关键主题，是多么实用。有了能快捷获取的新见解，团队便能做出以客户为中心的知情决策。
  • 借助消息列摘要功能，用户只需点击一下就能了解任何对话。假设客户支持团队正在处理一个案例，并在冗长的消息列中添加了主题专家。有了消息列摘要，专家们就能迅速了解情况，并加入进来帮助解决相关问题。
  • 借助搜索答案功能，用户可以提出问题，并根据相关的 Slack 消息获得简洁明了的答案。例如，在了解一个新项目时，搜索答案功能可以帮助用户快速掌握项目目标、涉及的主要利益相关者等信息。

借助 Slack AI，客户还将获得与 Slack 本身相同的内置安全功能，确保他们能够放心地将 AI 引入组织。所有数据都将在 Slack 墙内得到保护，不会用于第三方模型训练，也不会与其他客户的数据混合。

Slack AI 将于今年冬季开始试点。赶紧登记加入等待列表，掌握一手资讯。

“我们的工作方式日新月异，同时高度依赖于我们有效发展和采用新技术的能力。Slack 不断推陈出新，推出更智能的工具和工作方式，为整个企业的各团队提高步调一致性、提升效能和工作效率。”

社会、社区与协作部副总裁IDCWayne Kurtzman

利用 Slack 列表跟踪协作流程中的工作

管理跨团队的工作需要周密的组织和紧密的协作。但现下的许多工具无法让二者兼得。当员工在一个应用中跟踪工作，而在另一个应用中进行协作时，连贯性就会丢失，步调一致性会受到影响，进而导致工作进度减慢。

这就是我们推出列表功能的原因，为用户提供以协作为中心的全新工作跟踪方式。列表以整个团队为中心，将工作管理系统无缝集成到 Slack 的协作流程中。团队可以使用列表管理各类工作，从管理跨职能项目，到分流 IT 请求和审查法律批准等。

由于列表内置于 Slack 中，因此团队可以像在频道中一样便捷地进行协作。团队成员收到列表更新通知的方式与收到所有 Slack 活动通知的方式相同。有关特定列表项的对话，可以通过自己的专用消息列继续开展和延伸。当然，在 Slack 中共享列表同样丝滑顺畅；与在现下共享任何其他文件或消息并无区别。

通过跟踪团队间协作开展的工作，项目经理、领导者和公司的每个人，都可以获得确保工作顺利开展和进行协作所需的所有信息。

Slack 列表将于今年冬季开始试点。

想要了解更多？敬请莅临 Dreamforce 大会或在 Salesforce+ 上远程观看，了解大家在将 Slack 作为智能工作效率平台后，可以发挥出怎样的潜能。

