Neue Verbesserungen, die Slack zu deiner intelligenten Produktivitätsplattform machen

Wir bei Slack haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Arbeitsleben der Menschen einfacher, angenehmer und produktiver zu gestalten. In einer Zeit, in der viele Organisationen nach Effizienz und gleichzeitig nach Wachstum und höherer Kundenzufriedenheit streben, hilft Slack ihnen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Es geht nicht nur darum, die Produktivität von Einzelpersonen zu steigern, sondern auch darum, neue Wege der Zusammenarbeit im Team zu erschließen, die zu einer Produktivität führen, die mehr ist als die Summe ihrer Teile.

Mit Blick auf die Dreamforce 2023 stellt Slack neue Verbesserungen vor, die:

Die Vertriebsproduktivität auf ein neues Level heben – mit Slack Sales Elevate, unserem neuen, speziell für Vertriebsteams entwickelten Angebot (jetzt verfügbar)

Allen die Automatisierung ermöglichen, unabhängig davon, ob sie unseren codefreien Workflow-Builder verwenden oder benutzerdefinierte, in Slack gehostete Apps erstellen (jetzt verfügbar)

Native KI-Funktionen zur Steigerung der Produktivität nutzen (Pilotprojekt in diesem Winter)

Teams dabei helfen, ihre Arbeit im Rahmen der Zusammenarbeit mit Slack Lists nachzuverfolgen (Pilotprojekt im Winter)

Produktivität bedeutet, dass alle Mitarbeitenden in die Lage versetzt werden, ihre bestmögliche Arbeit zu leisten. Slack macht das möglich, indem es Teams, Kund:innen, Partner:innen, Apps, Daten und Systeme in einer intelligenten Produktivitätsplattform miteinander vernetzt.

„Wir bei Slack verfolgen einen Ansatz, bei dem die Zusammenarbeit im Vordergrund steht, um im Zeitalter von KI und Automatisierung eine intelligente Produktivitätsplattform zu schaffen. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kund:innen ein einfacheres, attraktiveres und effizienteres Toolset zur Verfügung zu stellen, damit alle Beteiligten Spitzenleistungen erbringen können.“ Noah Desai Weiss Chief Product Officer, Slack

Optimiere den Vertrieb und fahre große Erfolge ein – mit Slack Sales Elevate

Vertriebsteams steigern den Umsatz. Dennoch verbringen Mitarbeitende im Vertrieb 72 % ihrer Zeit mit nicht verkaufsbezogenen Aktivitäten . Angesichts der Überlastung durch administrative Aufgaben und ineffiziente Prozesse ist es kein Wunder, dass 69 % der Vertriebsmitarbeitenden angeben, dass es heute schwieriger denn je ist, erfolgreich Geschäfte zu machen .

Die Lösung: Slack Sales Elevate – ein völlig neuer Weg für Vertriebsteams, gemeinsam den Vertrieb zu stärken und Erfolge einzufahren – dank der Power des weltweit führenden CRM in Slack. Jetzt können Vertriebsteams ihre Produktivität steigern und Geschäftsabschlüsse beschleunigen, indem sie die richtigen Mitarbeitenden, Prozesse und Echtzeit-Kundendaten aus Sales Cloud genau dort zusammenbringen, wo Teams bereits arbeiten: in Slack. Mit Slack Sales Elevate können alle – von Vertriebsmitarbeitenden über Führungskräfte bis hin zu den Vertriebsleitenden – wichtige Kennzahlen nachverfolgen und mit vollständiger Transparenz über die Teamleistung und den Verlauf von Geschäftsabschlüssen auf dem Laufenden bleiben.

Vertriebsteams können mit automatisierten Prozessen, die bewährte Verfahren und Kundendaten miteinander kombinieren, die Effizienz in großem Umfang steigern. Echtzeit-Benachrichtigungen und -Erinnerungen helfen Vertriebsmitarbeitenden, den Überblick über Geschäfte zu behalten und ihre Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken. Sie können Salesforce mühelos von jedem Ort und jedem Gerät aus aktualisieren, um die Pipeline-Genauigkeit zu verbessern und zuverlässige Prognosen zu erstellen. Tatsächlich aktualisieren Mitarbeitende im Vertrieb ihre Geschäftsabschlüsse im Durchschnitt viermal schneller, wenn sie Slack Sales Elevate verwenden .

Slack Sales Elevate ist jetzt für Kunden verfügbar. Nimm Kontakt mit uns auf, um noch heute mit Slack Sales Elevate loszulegen.

Spare durch Automatisierung der Arbeit mit dem Workflow-Builder wertvolle Zeit

Slack ist nicht nur ein Ort, an dem Unterhaltungen stattfinden, sondern auch ein Ort, an dem Teams die Möglichkeit haben, aus ineffizienten Prozessen automatisierte Workflows zu machen. Und es funktioniert. Kund:innen berichten, dass sie durch Automatisierungen infolge der Nutzung von Slack 35 % mehr Zeit sparen.

Wir wollten die Automatisierung für noch mehr Benutzer:innen zugänglich machen und haben daher einen völlig neuen Workflow-Builder eingeführt, der flexible Möglichkeiten zur Integration von Tools, Vorlagen für den schnellen Einstieg und bessere Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung von Workflows in Slack bietet.

Workflow-Connectors erleichtern die Automatisierung von Aufgaben in Slack und anderen Tools wie Google Sheets, DocuSign, Jira, Asana und vielen weiteren – ganz ohne Programmierkenntnisse. Benutzer:innen können Salesforce Flow auch auf den Workflow-Builder anwenden und so auf sichere Weise Slack-Workflows mit von Admins genehmigten Salesforce-Automatisierungen individuell anpassen.

Mit unserer zukunftsweisenden Plattform ist es auch für Entwickler:innen einfacher, maßgeschneiderte Apps zu entwickeln und bereitzustellen, die interne Systeme oder komplexere Geschäftsprozesse in ihre Automatisierungen integrieren. Wir kümmern uns um das Hosting, eliminieren den Infrastruktur-Overhead und sorgen dafür, dass die Daten sicher in Slack gespeichert sind. Entwickler:innen können die Geschäftsprozesse ihrer benutzerdefinierten Apps in den Workflow-Builder übertragen, wo Benutzer:innen sie dann finden und in ihren eigenen Automatisierungen verwenden können.

Sobald die Workflows erstellt sind, können alle ganz einfach auf sie zugreifen: auf einer neuen zentralen Automatisierungsplattform, auf der sich alle Apps und Workflows befinden. Hier findest du kürzlich ausgeführte Workflows, kannst mit Vorlagen schnell loslegen und Workflows erkunden, die innerhalb der gesamten Organisation verwendet werden. Workflows, die von anderen Benutzer:innen erstellt wurden, können leicht wiederverwendet werden, indem sie im Workflow-Builder dupliziert werden und der Rest angepasst wird.

Der Workflow-Builder ist jetzt für Kunden verfügbar.

„Der Workflow-Builder hat unseren Benutzer:innen neue, kreative Ansätze zur Automatisierung von Aufgaben in Slack ermöglicht und gleichzeitig wertvolle Zeit für andere, strategisch wichtige Aufgaben freigemacht.“ Rebecca Hoffman AVP, Product Manager of Collaboration Tools, AllianceBernstein

Arbeite mit Slack AI intelligenter

Mit jeder gesendeten Nachricht, jedem geteilten Canvas und jeder aufgezeichneten Video- und Sprachnachricht ist Slack in deiner Organisation zu einem echten Wissensfundus geworden. Um das volle Potenzial dieses kollektiven Wissens auszuschöpfen, führen wir jetzt Slack AI ein: neue generative KI-Funktionen, die nativ in unser Produkt integriert sind:

Mit Channel-Zusammenfassungen können Benutzer:innen die wichtigsten Highlights jedes Channels erstellen und sich so direkt auf das Wesentliche konzentrieren. Stelle dir vor, du könntest aus einem Channel sofort die wichtigsten Punkte für Kundenfeedback herausfiltern. Mit neuen Erkenntnissen, die schnell und einfach zugänglich sind, können Teams fundierte, kundenorientierte Entscheidungen treffen.

können Benutzer:innen die wichtigsten Highlights jedes Channels erstellen und sich so direkt auf das Wesentliche konzentrieren. Stelle dir vor, du könntest aus einem Channel sofort die wichtigsten Punkte für Kundenfeedback herausfiltern. Mit neuen Erkenntnissen, die schnell und einfach zugänglich sind, können Teams fundierte, kundenorientierte Entscheidungen treffen. Mit Thread-Zusammenfassungen können Benutzer:innen jede Unterhaltung mit nur einem Klick nachverfolgen. Nehmen wir an, das Kundensupport-Team arbeitet zusammen an einem Fall und fügt Fachleute zu dem jeweiligen Thread hinzu, der allerdings sehr umfangreich ist. Mit Thread-Zusammenfassungen können sich die Fachleute schnell auf den neuesten Stand bringen und bei der Lösung des Problems mithelfen.

können Benutzer:innen jede Unterhaltung mit nur einem Klick nachverfolgen. Nehmen wir an, das Kundensupport-Team arbeitet zusammen an einem Fall und fügt Fachleute zu dem jeweiligen Thread hinzu, der allerdings sehr umfangreich ist. Mit Thread-Zusammenfassungen können sich die Fachleute schnell auf den neuesten Stand bringen und bei der Lösung des Problems mithelfen. Mit Antworten suchen können Benutzer:innen eine Frage stellen und anhand relevanter Slack-Nachrichten eine klare, prägnante Antwort erhalten. Wenn sie beispielsweise etwas über ein neues Projekt erfahren möchten, kann die Funktion den Benutzer:innen helfen, sich schnell einen Überblick über das Ziel des Projekts, die wichtigsten beteiligten Akteure und mehr zu verschaffen.

Mit Slack AI erhalten Kund:innen außerdem die gleiche integrierte Sicherheit, die sie bei Slack bereits haben, um sicherzustellen, dass sie in ihrem Unternehmen KI ohne Bedenken einsetzen können. Alle Daten werden in Slack gesichert und werden nicht für das Training von Modellen Dritter verwendet oder mit Daten anderer Kund:innen zusammengeführt.

Die Pilotphase für Slack AI beginnt diesen Winter. Trage dich in die Warteliste ein und erfahre alle Neuigkeiten als erstes.

„Unsere Arbeitsweise entwickelt sich rasant weiter und hängt in hohem Maße von unserer Fähigkeit ab, neue Technologien effektiv weiterzuentwickeln und zu übernehmen. Slack entwickelt sich mit neuen, intelligenteren Tools und Arbeitsweisen, die die Zusammenarbeit verbessern, die Effizienz steigern und die Produktivität von Teams in allen Geschäftsbereichen erhöhen, ständig weiter.“ Wayne Kurtzman Vice President of Social, Communities and Collaboration, IDC

Verfolge deine Arbeit im Rahmen der Zusammenarbeit mit Slack Lists nach

Die Organisation der Teamarbeit erfordert sowohl gründliche Planung als auch eine enge Zusammenarbeit. Viele der heutigen Tools wurden jedoch nicht für beides gleichzeitig entwickelt. Wenn Mitarbeitende ihre Arbeit in einer App nachverfolgen, aber in einer anderen zusammenarbeiten, geht der jeweilige Kontext verloren, die Abstimmung leidet und die Arbeit geht langsamer voran.

Deshalb führen wir Lists ein: eine neue Art, Arbeit nachzuverfolgen, bei der die Zusammenarbeit im Mittelpunkt steht. Lists wurden für das gesamte Team entwickelt und integrieren die Aufgabenverwaltung nahtlos in die Arbeitsabläufe in Slack. Teams können alle Arten von Arbeit mit Lists verwalten – von der Verwaltung funktionsübergreifender Projekte bis hin zur Bearbeitung von IT-Anfragen und der Überprüfung rechtlicher Genehmigungen und vielem mehr.

Da Lists in Slack integriert sind, können Teams ebenso einfach und schnell zusammenarbeiten wie in Channels. Die Teammitglieder werden über Lists-Updates auf die gleiche Weise informiert wie über alle Slack-Aktivitätsbenachrichtigungen. Unterhaltungen über ein bestimmtes Thema in einer List können in eigenen Threads weitergeführt und vertieft werden. Und natürlich funktioniert das Teilen von Lists über Slack völlig problemlos; es unterscheidet sich nicht vom Teilen von Dateien oder anderen Nachrichten.

Durch die Nachverfolgung von Aufgaben, bei denen Teams bereits zusammenarbeiten, können Projektmanager:innen, Führungskräfte und alle anderen Mitarbeitenden im Unternehmen auf alle Informationen zugreifen, die sie benötigen, um den Überblick zu behalten und erfolgreich zusammenzuarbeiten.

Die Pilotphase für Slack Lists startet diesen Winter.

Du willst mehr erfahren? Besuche uns persönlich auf der Dreamforce oder schaue bei Salesforce+ vorbei, um zu erfahren, wie alle mit Slack als intelligenter Produktivitätsplattform ihr volles Potenzial ausschöpfen können.