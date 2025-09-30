Slack- und Salesforce-Beratungspartner:innen bringen branchenspezifische Lösungen auf den Markt

Da die digitale Transformation weiter an Fahrt aufnimmt, suchen Unternehmen nach Lösungen, die ihnen helfen, die Produktivität zu steigern, die Vernetzung und Zusammenarbeit zu verbessern und die Arbeit in der digitalen Welt zu automatisieren.

Jedes Unternehmen – ob klein oder groß – kann von einer digitalen Plattform profitieren, die Silos durchbricht, um Menschen, Tools und Kund:innen miteinander zu vernetzen – kurzum: von einem digitalen Büro. Doch die digitale Transformation ist kein einfacher Prozess. Sie erfordert Expertise und ein umfassendes Verständnis der Trends bezüglich Unternehmen und Mitarbeitenden, um einen Ansatz zu erarbeiten, der alle Bereiche abdeckt: Technologieintegration, Änderungsmanagement und betriebliche Transformation.

Aus diesem Grund haben wir mit Beratungspartner:innen von Slack und Salesforce zusammengearbeitet, um die erste Welle von Slack Partner Industry Solutions zu launchen.

Anfang dieses Jahres haben wir das Wachstum des globalen Slack-Ökosystems von Beratungspartner:innen angekündigt. Und da der Markt Slack immer mehr annimmt, haben unsere Partner:innen in die Entwicklung von Lösungen investiert, um spezifische Kundenanforderungen aus der Branche zu erfüllen, wodurch Slack nahtloser in die Arbeitsweise von Kund:innen integriert werden kann. Ab heute sind noch mehr Lösungen und Dienste verfügbar, die Slack- und Salesforce-Kund:innen helfen, ihre digitalen Tools optimal zu nutzen.

Branchenspezifische Lösungen, um dein digitales Büro zum Leben zu erwecken

Suchst du nach einer noch stärker personalisierten Lösung, die die einzigartigen Attribute deiner Branche berücksichtigt? Dann hast du Glück. Slack-zertifizierte Beratungspartner:innen – darunter Accenture, Atrium, Capgemini, Deloitte, Globant, IBM, KPMG, NeuraFlash, PwC, Silverline und Slalom – haben eine Reihe von Lösungen für Branchen wie Finanzdienstleistungen, Fertigung, Kommunikation, Einzelhandel, Medien, Technologie und mehr entwickelt. Das sind gute Nachrichten für Slack-Kund:innen, die sich ein digitales Büro wünschen, das den spezifischen Anforderungen ihres Geschäftsbereichs entspricht.

Slack-Kund:innen profitieren von erstklassigen Technologien von Slack und Customer 360 von Salesforce, die jetzt mit nützlichen Diensten unserer Partner:innen kombiniert werden – einschließlich Beratung, Strategie, organisatorischer Transformation und Änderungsmanagement. Das Ergebnis? Du kannst endlich aus Datensilos ausbrechen, die deine Organisation daran hindern, in der Remote-Arbeitswelt produktiv zusammenzuarbeiten.

„Die größten und einflussreichsten Beratungsunternehmen der Welt haben erkannt, dass alle Kund:innen ein digitales Büro brauchen.“ Richard Hasslacher VP, Slack Alliances & Channels

Du erhältst zudem strategische Beratung von unseren Partner:innen, die dir dabei helfen, ein digitales Büro zu schaffen, das zur Lösung branchenspezifischer Herausforderungen beiträgt – wie die intelligente gemeinsame Bearbeitung von auslaufenden Versicherungspolicen, das Antizipieren von Kundenabwanderungen in der Vermögensverwaltung, das Optimieren des Onboardings und Managements bei Fertigungslieferanten, das Transformieren von Kontaktzentren bei Handels- und Konsumgüterunternehmen oder die Steigerung des Anzeigenverkaufs bei Kommunikations- und Medienunternehmen.

„Die größten und einflussreichsten Beratungsunternehmen der Welt haben erkannt, dass alle Kund:innen ein digitales Büro brauchen“, sagt Richard Hasslacher, VP, Slack Alliances & Channels. „Slack und Salesforce sind wichtige Wegbereiter, die das möglich machen. Diese Partner:innen zu haben, die motiviert und darauf vorbereitet sind, diese Branchenlösungen bereitzustellen, trägt sehr dazu bei, das wir das digitale Büro auf den Markt bringen können.“

Zertifizierte Slack-Berater:innen für jeden Branchenbedarf

Die Beratungspartner:innen hinter unseren neuen Branchenangeboten verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen für ihre Kund:innen und empfehlen Slack nun als Mittel des Wandels für Unternehmen, die in ihre digitale Zukunft blicken.

Die erfolgreichen Aufträge, von denen unsere Partner:innen berichten, haben eines gemeinsam: die Einführung schneller, effizienter Prozesse, die die Produktivität steigern und die Mitarbeitenden zur effektiveren Zusammenarbeit ermutigen.

„Slack hilft Organisationen dabei, ihre Pläne zur digitalen Transformation voranzutreiben und zu beschleunigen, was den vielen Unternehmen zugute kommen kann, die Salesforce bereits nutzen“, sagt Tyler Prince, EVP, Worldwide Alliances & Channels, Salesforce. „Und jetzt bieten unsere Beratungspartner:innen in Slack integrierte Branchenlösungen mit Funktionen an, die auf ganz spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Das hilft Kund:innen, das Beste aus ihrer Slack- und Salesforce-Technologie herauszuholen.“

Möchtest du mehr über die Auswirkungen der gemeinsamen Verwendung von Slack und Salesforce erfahren? Unsere Slack Partner Industry Solutions-Partner:innen findest du auf AppExchange. Wenn du ein Dienstleister bist und Teil unseres Ökosystems von Partner:innen werden möchtest, erhältst du hier mehr Infos dazu, was das Salesforce Consulting Partner Program für dich tun kann.