Neue Slack-Profil-Updates verbessern die hybride Arbeitserfahrung für deine Teams

Hast du dich in einer Besprechung schon einmal umgesehen und dich gefragt: Wer sind all diese Leute? Ohne Kontext kann sich die Zusammenarbeit mit neuen Teammitgliedern in deiner Organisation unzusammenhängend, unpersönlich und vor allem wie Arbeit anfühlen.

Das Knüpfen von Kontakten kann sich in hybriden und ortsunabhängigen Arbeitsumgebungen als besonders schwierig erweisen. Möglicherweise hast du vor und nach Meetings keine Zeit mehr, um die Art von Smalltalk zu führen, die oft positive Arbeitsbeziehungen fördert, wie es früher der Fall war.

Uns bei Slack liegt es am Herzen, dein digitales Büro zu verbessern und dir dabei zu helfen, mit neuen Kolleg:innen in Kontakt zu treten und schnell die richtigen Partner:innen für die Zusammenarbeit zu finden – egal, wo du bist. Heute kündigen wir unsere neu gestalteten Slack-Profile an, die es einfacher machen, zu sehen, mit wem du zusammenarbeitest, damit die Zusammenarbeit noch besser läuft. Außerdem gibt es neue Funktionen, die dir dabei helfen, auch bei der Arbeit ganz du selbst zu sein.

„Indem wir Mitarbeitenden helfen, ihre Kolleg:innen besser kennenzulernen, machen unsere neu gestalteten Profile es für Teammitglieder einfacher, zusammenzuarbeiten, sich verbunden zu fühlen und gemeinsam ihr Bestes zu geben.“ Maxwell Hayman Leiter der Produktabteilung, Slack

5 Wege, wie Slack-Profile das virtuelle Navigieren in einer Organisation erleichtern

neue Slack-Profil-Verbesserungen

1. Einfachere, umfangreichere Profil-Benutzeroberfläche

Wir haben die Benutzerprofile neu gestaltet, um eine größere Anzahl von Informationen in einer übersichtlichen, schlankeren Form zu präsentieren. In dem neuen Profil findest du drei neue Module: Kontaktinformationen, Leute und Zusätzliche Infos.

Der Abschnitt Kontaktinformationen macht seinem Namen alle Ehre und enthält verschiedene Möglichkeiten, dich zu erreichen. Das Modul Leute zeigt anderen, mit wem du zusammenarbeitest. Und im Abschnitt Zusätzliche Infos kannst du anpassbare Felder hinzufügen, z. B. dein Startdatum, gesprochene Sprachen und interessante Dinge wie Haustiere und Geburtstage.

Wenn dir das wie eine Menge Informationen vorkommt, sei unbesorgt. Wir haben das Layout unserer Profile optimiert, um die Informationshierarchie zu verbessern.

2. Sprich Namen richtig aus – beim ersten Mal

Die korrekte Aussprache des Namens einer Person ist ein wichtiges Mittel, um ihr das Gefühl zu geben, respektiert, geschätzt und gesehen zu werden, was die Integration und Zugehörigkeit in deiner Organisation fördern kann. Aus diesem Grund haben wir allen Nutzerprofilen eine Audiofunktion hinzugefügt, mit der du die genaue Aussprache deines Namens aufnehmen kannst.

Auf diese Weise können sich alle, die dein Profil anschauen, den Namen anhören und erfahren, wie sie ihn richtig aussprechen – und zwar beim ersten Mal. Außerdem kannst du die phonetische Aussprache deines Namens zu deinem Profil hinzufügen.

Diese Funktion wird ab dem 1. Juni für Slack-Benutzer:innen verfügbar sein.

3. Sieh mit Hover Cards Informationen auf einen Blick

Hover Cards sind eine subtile Designverbesserung, die wir vorgenommen haben, um die Reibung zu verringern, die einer digitalen Verbindung im Wege steht. Wenn du mit der Maus über den Namen einer Person fährst, wird eine Karte mit deren Bild und Kurzprofil angezeigt. Du kannst das Profil erweitern, indem du darauf klickst.

Du kannst auch von der Karte aus Huddles, Anrufe oder Direktnachrichten starten. So sparst du gleich ein paar Klicks.

Diese Funktion wird ab dem 1. Juni für Slack-Benutzer:innen verfügbar sein.

4. Schaffe umfangreichere Verbindungen durch flexiblen Text

Mit flexiblem Text, der Anfang des Jahres eingeführt wurde, können Profilfelder für Slack Atlas-Kund:innen jetzt bis zu 5.000 Rich-Text-Zeichen unterstützen, sodass du dich tiefgehender ausdrücken kannst – denke an einen erweiterten Lebenslauf, Aufzählungspunkte oder Links zu nützlichen Ressourcen. Diese erweiterten Felder können Sonderzeichen, Zeilenumbrüche, Codeblöcke und sogar Emojis enthalten.

Die Inhalte deines Profils sind durchsuchbar, so dass andere Personen dich anhand der von dir hinzugefügten Elemente finden können.

5. Finde mit Smart Tags schnell die richtigen Kolleg:innen

Smart Tags, ein weiteres Slack Atlas-Update, das am 28. April eingeführt wurde, sind eine effektive neue Möglichkeit, alle Profile deiner Kolleg:innen innerhalb deiner Organisation zu durchsuchen. Mit dem Smart Tag-Datentyp können Admins Felder erstellen, die in durchsuchbare, filterbare „Tags“ umgewandelt werden. Denke an Fachwissen, Schwerpunktbereiche, Sprachen usw.

Nehmen wir an, du versuchst, einen französischsprachigen Kunden zu unterstützen und musst eine Mitarbeitende finden, die eine Anfrage übersetzt. Mit Smart Tags kannst du schnell die richtige Kollegin finden, indem du „Französisch“ suchst und auf die Registerkarte „Personensuche“ klickst. Alternativ kannst du alle Personen, die dieses Merkmal aufweisen, in der Personensuche finden, indem du auf ein Smart Tag in deren Profil klickst.

„Slack Atlas war eine der neuen Funktionen, die wir implementiert haben, um unseren neu eingestellten Mitarbeitenden die Eingewöhnung zu erleichtern, da sie nahtlos auf Personen, Organisationsstrukturen und Berichtslinien verweisen können.“ Emily Guerin Leiterin der Kommunikationsabteilung, Flatiron Health

Bist du bereit, das Beste aus deinem Slack-Profil herauszuholen? Bearbeite dein Profil, um die Zusammenarbeit mit deinen Kolleg:innen noch einfacher zu gestalten, oder wechsle zu Enterprise Grid, um alle Funktionen von Slack Atlas freizuschalten.