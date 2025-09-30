I nuovi aggiornamenti ai profili di Slack migliorano l’esperienza di lavoro ibrido per i team

Ti è mai capitato di guardarti intorno in una riunione chiedendoti chi sono tutte queste persone? Senza contesto, collaborare con nuovi membri del team in tutta l’organizzazione può risultare impersonale, asettico e soprattutto “solo lavoro”.

Creare delle connessioni può sembrare particolarmente difficile negli ambienti di lavoro ibridi e in remoto. Possono mancare quei momenti prima e dopo le riunioni di complicità e chiacchiere che spesso aiutano a creare relazioni di lavoro positive, come si faceva un tempo.

In Slack, il nostro obiettivo fisso è migliorare l’ambiente digitale, aiutandoti a connetterti con i nuovi colleghi e trovare rapidamente i partner giusti per collaborare, indipendentemente da dove ti trovi. Oggi annunciamo i profili di Slack ridisegnati che ti consentono di capire facilmente con chi lavori e migliorare il modo in cui collabori. Inoltre, abbiamo introdotto delle nuove funzioni che ti permetteranno di esprimerti in modo completo e autentico al lavoro.

“Aiutando le persone a capire chi sono i loro colleghi dal punto di vista umano, i nostri profili ridisegnati semplificano la collaborazione, la connessione e il lavoro di squadra tra i membri del team.” Maxwell Hayman Direttore di prodotto, Slack

5 modi in cui i profili di Slack aiutano a esplorare virtualmente un’organizzazione

miglioramenti ai nuovi profili di slack

1. Interfaccia utente più ricca e più semplice

Abbiamo ridisegnato i profili utente per presentare un set molto più completo di informazioni in modo chiaro e ordinato. Nel nuovo profilo, troverai tre nuovi moduli: Informazioni di contatto, Persone e Info su di me.

La sezione Informazioni di contatto comprende esattamente quello che dice: le modalità per entrare in contatto con te. Il modulo Persone consente agli altri di conoscere le persone con cui lavori. E la sezione Info su di me ti permette di aggiungere campi personalizzabili come la tua data di assunzione, le lingue che parli e altri elementi divertenti come cuccioli e compleanni.

Ti può sembrare che siano tante informazioni, ma non preoccuparti. Abbiamo ottimizzato il layout dei profili con una gerarchia di informazioni migliorata.

2. Pronuncia corretta dei nomi, dalla prima volta

Pronunciare correttamente il nome di una persona è un modo importante per farla sentire rispettata, apprezzata e vista, il che può contribuire a promuovere l’inclusione e il senso di appartenenza in tutta l’organizzazione. Per questo motivo, abbiamo aggiunto una funzione audio a tutti i profili utente che ti permette di registrare l’esatta pronuncia del tuo nome.

In questo modo, chiunque guardi il tuo profilo può ascoltare e sapere come pronunciare il tuo nome correttamente, sin dalla prima volta. Inoltre, puoi aggiungere al profilo la pronuncia fonetica del tuo nome.

Questa funzione inizierà a essere distribuita agli utenti di Slack il 1 giugno.

3. Visualizzazione immediata delle informazioni con le schede interattive

Le schede interattive sono un miglioramento sottile del design che abbiamo apportato con l’intento di ridurre l’attrito nella connessione digitale. Quando passi il mouse sul nome di una persona, apparirà una scheda che contiene la foto e un breve profilo dell’utente. Basta cliccarci sopra per espandere il profilo.

Dalla scheda stessa, puoi anche avviare incontri, chiamate o messaggi diretti. Puoi risparmiarti qualche clic, offre la casa.

Questa funzione inizierà a essere distribuita agli utenti di Slack il 1 giugno.

4. Connessioni più ricche con il testo flessibile

Grazie al testo flessibile, lanciato all’inizio di quest’anno, i campi del profilo per i clienti di Atlas di Slack ora possono supportare fino a 5.000 caratteri di testo RTF così da poterti esprimere in modo più creativo, ad esempio con una bio estesa, elenchi puntati o link a risorse utili. Questi campi ampliati possono contenere caratteri speciali, ritorni a capo, blocchi di codice e persino emoji.

Il contenuto del profilo è ricercabile, quindi le persone potranno trovarti in base agli elementi che aggiungi.

5. Ricerca rapida dei colleghi con i tag intelligenti

I tag intelligenti, un altro aggiornamento di Atlas di Slack lanciato il 28 aprile, sono un nuovo potente modo per cercare in tutti i profili dei colleghi all’interno dell’organizzazione. Con questo tipo di dati, gli amministratori possono creare campi che si convertono in “tag” ricercabili e filtrabili, come competenze, aree di specializzazione, lingue, ecc.

Ad esempio, supponiamo che tu stia provando a supportare un cliente di lingua francese e devi trovare un collega per tradurre una richiesta. Con i tag intelligenti, potrai individuare rapidamente la persona giusta cercando “francese” e cliccando sulla scheda di ricerca Persone. In alternativa, puoi trovare tutti coloro che condividono quella caratteristica nel browser Persone cliccando su un tag intelligente nel loro profilo.

“Atlas di Slack è una delle nuove funzioni che abbiamo implementato per aiutare i neoassunti in remoto ad ambientarsi più facilmente poiché possono fare riferimento in modo semplice a persone, strutture organizzative e linee gerarchiche.” Emily Guerin Responsabile della comunicazione, Flatiron Health

Vuoi ottenere il massimo dal profilo di Slack? Modifica il tuo profilo per semplificare ulteriormente la collaborazione con i tuoi colleghi o esegui l’aggiornamento a Enterprise Grid per accedere a tutte le nuove funzioni di Atlas di Slack.