지능형 생산성 플랫폼, Slack의 힘을 강화하는 새로운 개선 사항들

Slack에서는 사람들의 업무 생활을 더 간편하고 즐겁고 생산적으로 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 그런데 조직들은 성장과 고객의 행복을 지키면서 효율성을 높이기 위해 노력하는 이 시대에 잠재력을 발휘할 수 있도록 Slack으로 전환하고 있습니다. 그저 각 개인의 생산성을 높이는 데 그치는 것이 아니라, 한 팀이 되어 일하는 새로운 방식을 활용해 개개인이 일할 때보다 팀으로 일할 때 시너지를 내며 더 큰 생산성을 발휘할 수 있도록 하는 것이죠.

2023년 Dreamforce가 다가옴에 따라 Slack은 다음 개선 사항들을 새롭게 도입합니다.

영업 팀을 위한 새로운 전용 제품인 Slack Sales Elevate(현재 사용 가능)로 영업 생산성을 새로운 차원으로 끌어올리기

노코드 워크플로 빌더를 사용하든 Slack에서 호스팅되는 사용자 지정 앱을 구축하든 누구나 자동화를 사용할 수 있도록 지원(현재 사용 가능)

기본 AI 기능을 활용하여 생산성 가속화(올 겨울 파일럿 진행)

Slack 리스트로 팀이 협업 흐름에서 업무를 추적할 수 있도록 지원(올 겨울 파일럿 진행)

생산성을 위해서는 모두가 최선을 다해 일할 수 있도록 역량을 강화해야 합니다. Slack은 팀, 고객, 파트너, 앱, 데이터, 시스템을 단일 지능형 생산성 플랫폼에 연결하여 이를 가능하게 합니다.

“Slack은 AI와 자동화 시대에 협업 우선 접근 방식을 취해 지능형 생산성 플랫폼을 제공하고 있습니다. Slack은 고객에게 더 간단하고 즐겁고 효율적인 도구 세트를 제공하여 모든 사람이 각자의 삶에서 최선을 다해 일할 수 있도록 돕는 데 주력하고 있습니다.” Slack 최고 제품 책임자 Noah Desai Weiss

Slack Sales Elevate로 함께 더 빠르게 판매하고 큰 성과 달성

영업 팀이 수익을 창출하지만, 정작 영업 담당자는 업무 시간의 72%를 영업 외 활동에 소비합니다 . 행정 업무와 비효율적인 프로세스에 묻혀 있다 보니 판매자의 69%가 오늘날 그 어느 때보다도 판매가 어렵다고 말하는 것은 당연한 결과입니다 .

Slack에서 제공되는 세계 1위 CRM의 강력한 성능을 통해 영업 팀이 함께 판매하고 성공할 수 있는 완전히 새로운 방식, Slack Sales Elevate를 만나보세요. 이제 영업 팀은 팀이 이미 작업하고 있는 Slack에서 올바른 사람과 프로세스, Sales Cloud의 실시간 고객 데이터를 통합하여 생산성을 개선하고 거래 성사를 가속화할 수 있습니다. Slack Sales Elevate를 사용하면 영업 담당자부터 관리자와 영업 리더에 이르기까지 모두가 핵심 지표를 추적하고 팀 성과와 거래 진행 상황에 대한 완전한 가시성을 확보하고 동일한 이해 선상에 있을 수 있습니다.

영업 팀은 모범 사례와 고객 데이터를 불러오는 자동화 프로세스를 통해 대규모로 효율성을 높일 수 있습니다. 실시간 알림과 리마인더를 통해 담당자가 거래 상황을 파악하고 우선 순위에 따라 업무를 처리할 수 있습니다. 영업 담당자는 모든 장치를 사용해 어디서든 Salesforce를 쉽게 업데이트할 수 있으므로 파이프라인 정확도를 높이고 자신 있게 예측할 수 있습니다. 실제로 영업 담당자는 Slack Sales Elevate를 사용할 때 평균 4배 더 빠르게 거래를 업데이트합니다 .

Slack Sales Elevate를 이제 모든 고객이 사용할 수 있습니다. Slack에 문의하여 지금 Slack Sales Elevate를 시작해 보세요.

워크플로 빌더로 업무를 자동화하여 시간 단축

Slack은 단순히 대화만 이루어지는 곳이 아니라 팀이 비효율적인 프로세스를 자동화 워크플로로 전환할 수 있도록 역량을 높이는 곳입니다. 그리고 실제로 효과가 있죠. 고객은 Slack 사용 후 자동화를 통해 단축한 업무 시간이 35% 증가했다고 답합니다.

더 많은 사용자에게 자동화를 제공하기 위해 Slack은 도구를 유연하게 통합하는 방법, 빠르게 작업을 시작할 수 있는 템플릿, Slack 전반에서 워크플로를 공유하고 사용하는 더 나은 방법이 포함된 완전히 새로운 워크플로 빌더를 출시했습니다.

워크플로 커넥터를 사용하면 코딩 없이도 Slack과 Google Sheets, DocuSign, Jira, Asana 등 다른 도구에서 작업을 쉽게 자동화할 수 있습니다. 사용자는 워크플로 빌더로 Salesforce 플로를 확장하여 관리자가 승인한 Salesforce 자동화를 이용해 Slack 워크플로를 맞춤 설정하는 안전한 방법을 제공할 수도 있습니다.

차세대 플랫폼을 이용하면 개발자가 내부 시스템이나 더 앞선 비즈니스 로직을 자동화에 도입하는 사용자 지정 앱을 더 쉽게 구축하고 배포할 수 있습니다. Slack은 호스팅을 관리하여 인프라 간접비를 없애고 데이터가 Slack에 안전하게 저장되도록 해 줍니다. 개발자는 사용자 지정 앱의 비즈니스 로직을 워크플로 빌더로 확장할 수 있으며 사용자는 이를 검색해 자체 자동화에서 사용할 수 있습니다.

워크플로가 구축되면 앱과 워크플로가 모두 한 곳에 있는 새로운 자동화 허브에서 쉽게 액세스할 수 있습니다. 최근 실행한 워크플로를 찾고 템플릿을 이용해 빠르게 작업을 시작하고 조직 전반에서 사용되고 있는 워크플로를 탐색해 보세요. 다른 사용자가 생성한 워크플로는 워크플로 빌더에서 복제하고 나머지는 필요에 맞게 쉽게 용도를 변경할 수 있습니다.

워크플로 빌더를 이제 모든 고객이 사용할 수 있습니다.

“워크플로 빌더를 통해 사용자는 Slack에서 작업을 자동화하는 새롭고 창의적인 접근 방식을 탐색하는 동시에 보다 전략적인 업무에 집중할 수 있는 소중한 시간을 확보할 수 있죠.” AllianceBernstein AVP, 협업 도구 제품 관리자 Rebecca Hoffman

Slack AI로 더 스마트하게 작업

모든 메시지가 전송되고 캔버스가 공유되고 클립이 녹화되면서 Slack은 조직 전반에서 지식의 보고가 되었습니다. 이런 집단 지식의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 Slack은 제품에 기본적으로 내장된 새로운 생성형 AI 기능인 Slack AI를 도입합니다.

채널 요약 을 통해 사용자는 모든 채널에 대한 핵심 하이라이트를 생성하여 가장 중요한 내용으로 바로 이동할 수 있습니다. 고객 피드백 채널에서 핵심 주제를 즉시 추출할 수 있다고 상상해 보세요. 새로운 인사이트에 빠르고 쉽게 액세스할 수 있으므로 팀은 정보에 입각하여 고객 중심의 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

을 통해 사용자는 모든 채널에 대한 핵심 하이라이트를 생성하여 가장 중요한 내용으로 바로 이동할 수 있습니다. 고객 피드백 채널에서 핵심 주제를 즉시 추출할 수 있다고 상상해 보세요. 새로운 인사이트에 빠르고 쉽게 액세스할 수 있으므로 팀은 정보에 입각하여 고객 중심의 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 스레드 요약 을 통해 사용자는 클릭 한 번으로 모든 대화를 따라잡을 수 있습니다. 고객 지원팀이 사례를 스워밍하고 있고 긴 스레드에 주제 전문가를 추가한다고 가정해 보죠. 전문가는 스레드 요약을 통해 빠르게 상황을 파악하고 문제 해결에 도움을 줄 수 있습니다.

을 통해 사용자는 클릭 한 번으로 모든 대화를 따라잡을 수 있습니다. 고객 지원팀이 사례를 스워밍하고 있고 긴 스레드에 주제 전문가를 추가한다고 가정해 보죠. 전문가는 스레드 요약을 통해 빠르게 상황을 파악하고 문제 해결에 도움을 줄 수 있습니다. 사용자는 검색 답변 기능을 통해 질문하고 관련 Slack 메시지를 토대로 명확하고 간결한 답변을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 새로운 프로젝트에 관해 알아볼 때 검색 답변을 통해 사용자는 프로젝트 목표, 관련된 이해관계자 등을 빠르게 파악할 수 있습니다.

Slack AI를 통해 고객은 Slack에서 이용하는 것과 동일한 기본 보안을 제공받으므로 안심하고 조직에 AI를 도입할 수 있습니다. 모든 데이터는 Slack 내부에서 보호되며 타사 모델 교육에 사용되거나 다른 고객의 데이터와 섞이지 않습니다.

Slack AI 파일럿이 올 겨울에 시작됩니다. 대기 명단에 등록해 가장 먼저 소식을 받아보세요.

“업무 방식은 빠르게 진화하고 있으며 새로운 기술을 효과적으로 발전시키고 도입하는 능력에 기반하는 경우가 많습니다. Slack은 비즈니스 전반에서 팀의 일관성을 촉진하고 효율성을 간소화하며 생산성을 높이는 새로운 지능형 도구와 업무 방식으로 계속해서 발전하고 있습니다.” IDC 소셜, 커뮤니티, 협업 부문 부사장 Wayne Kurtzman

Slack 리스트로 협업 흐름에서 업무 추적

팀 전반의 업무를 관리하려면 철저한 조직과 긴밀한 협업이 모두 필요합니다. 하지만 오늘날의 많은 도구들이 두 가지 모두를 지원하도록 만들어지지 않았습니다. 직원이 한 앱에서 업무를 추적하고 다른 앱에서 협업을 하면 업무 맥락을 잃게 되고 일관성에 문제가 생기며 진행 속도가 더뎌집니다.

이에 Slack은 협업 중심으로 업무를 추적하기 위한 새로운 방법인 리스트를 도입하게 되었습니다. 팀 전체를 염두에 두고 구축된 리스트는 업무 관리를 Slack의 협업 흐름에 원활하게 통합합니다. 팀은 부서 간 프로젝트 관리부터 IT 요청 분류와 법적 승인 검토 등 모든 유형의 업무를 리스트로 관리할 수 있습니다.

리스트는 Slack에 내장되어 있으므로 팀은 채널과 동일한 속도로 수월하게 협업할 수 있습니다. 팀원은 모든 Slack 활동 알림을 받는 것과 동일한 방식으로 리스트 업데이트에 대한 알림을 받습니다. 리스트의 특정 항목에 관한 대화는 계속 이어지고 발전시킬 수 있도록 전용 스레드 공간이 마련돼 있습니다. 물론 Slack 전반에서 리스트를 공유하는 것은 현재 다른 파일이나 메시지를 공유하는 것과 다를 바 없이 원활하게 이루어집니다.

팀이 이미 협력하고 있는 업무를 추적하여 프로젝트 관리자, 리더, 회사 전체의 모든 사람이 진행 상황을 파악하고 협업하는 데 필요한 모든 정보를 파악할 수 있습니다.

Slack 리스트 파일럿은 올 겨울에 시작됩니다.

자세히 알고 싶으신가요? Dreamforce 대면 행사에 참석하거나 Salesforce+를 시청하여 지능형 생산성 플랫폼인 Slack을 활용해 모두가 잠재력을 발휘할 수 있는 방법을 알아보세요.