Nuovi miglioramenti che trasformano Slack in una piattaforma di produttività intelligente

In Slack, ci impegniamo per rendere la vita lavorativa delle persone più semplice, più piacevole e più produttiva. Ma in un momento in cui puntano ad aumentare l’efficienza continuando a garantire crescita e soddisfazione dei clienti, le organizzazioni si rivolgono a Slack per raggiungere il proprio potenziale. Non si tratta solo di aumentare la produttività delle singole persone, ma anche di trovare nuove modalità per lavorare in team che possano migliorare la produttività a livello globale.

Mentre ci avviciniamo a Dreamforce 2023, Slack sta introducendo dei nuovi miglioramenti che:

Innalzano la produttività delle vendite a nuovi livelli con Slack Sales Elevate, la nostra offerta specificatamente progettata per i team di vendita (ora disponibile)

Consentono a tutti di automatizzare, che sia usando il nostro Workflow Builder senza codice o creando delle app personalizzate ospitate in Slack (ora disponibile)

Sfruttano le funzionalità dell’IA nativa per accelerare la produttività (pilota questo inverno)

Aiutano i team a tenere traccia del lavoro nel flusso di collaborazione con gli elenchi di Slack (pilota questo inverno)

La produttività consiste nel consentire a chiunque di svolgere al meglio il proprio lavoro. Slack lo rende possibile connettendo team, partner, app, dati e sistemi in una piattaforma di produttività intelligente.

“In Slack, adottiamo un approccio basato sulla collaborazione per fornire una piattaforma di produttività intelligente nell’era dell’IA e dell’automazione. Ci concentriamo per offrire ai clienti un set di strumenti più semplice, più piacevole e più efficiente in modo che ognuno possa svolgere al meglio il proprio lavoro.” Noah Desai Weiss Chief Product Officer, Slack

Vendere più velocemente in team e aumentare i profitti con Slack Sales Elevate

I team di vendita generano fatturato, tuttavia i rappresentanti trascorrono il 72% del tempo in attività non strettamente legate alle vendite . Sopraffatti da attività amministrative e processi inefficienti, non sorprende che il 69% dei venditori affermi che oggi concludere una vendita è più difficile che mai .

Ecco quindi Slack Sales Elevate, un modo completamente nuovo per i team di vendita di vendere insieme e avere successo con la potenza del sistema CRM numero 1 al mondo integrato in Slack. Ora i team di vendita possono migliorare la produttività e accelerare le trattative da chiudere riunendo le persone giuste, i processi e i dati dei clienti in tempo reale da Sales Cloud proprio dove i team già lavorano, ovvero in Slack. Con Slack Sales Elevate, tutti, dai rappresentanti ai dirigenti ai responsabili delle vendite, possono tenere traccia delle metriche chiave e rimanere allineati con una totale visibilità sulle prestazioni dei team e l’avanzamento delle trattative.

I team di vendita possono promuovere l’efficienza su larga scala con processi automatizzati che riuniscono le procedure consigliate e i dati dei clienti. I promemoria e le notifiche in tempo reale consentono ai rappresentanti di tenere sotto controllo le trattative e assegnare le giuste priorità. I rappresentanti di vendita possono aggiornare con facilità Salesforce ovunque e su qualsiasi dispositivo, migliorando l’accuratezza delle pipeline e l’affidabilità delle previsioni. Infatti, in media i rappresentanti aggiornano le trattative quattro volte più velocemente se usano Slack Sales Elevate .

Slack Sales Elevate ora è disponibile per i clienti. Contattaci per iniziare a usare Slack Sales Elevate oggi stesso.

Risparmiare tempo automatizzando il lavoro con Workflow Builder

Slack non è solo il posto dove avvengono le conversazioni, è anche dove i team hanno la possibilità di trasformare processi inefficienti in workflow automatizzati. E funziona. I clienti riferiscono un aumento del 35% del tempo risparmiato grazie all’automazione dopo aver usato Slack.

Per mettere l’automazione a disposizione di un maggior numero di utenti, abbiamo lanciato un Workflow Builder completamente nuovo che include modi flessibili di integrare strumenti, modelli per iniziare rapidamente e migliori modalità per condividere e usare i workflow in Slack.

I connettori di workflow semplificano l’automazione delle attività in Slack e altri strumenti come Fogli Google, DocuSign, Jira, Asana e altri, senza necessità di usare codice. Gli utenti possono anche estendere Salesforce Flow a Workflow Builder, offrendo un modo sicuro di personalizzare i workflow di Slack usando automazioni di Salesforce approvate dagli amministratori.

Con la nostra piattaforma di nuova generazione, è inoltre più semplice per gli sviluppatori creare e distribuire app personalizzate che integrano sistemi interni o logica aziendale più avanzata nelle automazioni. Noi ci occuperemo dell’hosting, eliminando i costi dell’infrastruttura e garantendo che i dati vengano archiviati in modo sicuro in Slack. Gli sviluppatori possono estendere la logica aziendale dalle app personalizzate a Workflow Builder, dove gli utenti possono scoprirle e usarle nelle proprie automazioni.

Una volta creati i workflow, è semplice accedervi in un nuovo hub di automazione, dove le app e i workflow sono tutti in un unico posto. È possibile trovare i workflow eseguiti di recente, iniziare velocemente con i modelli ed esplorare i workflow usati in tutta l’organizzazione. I workflow creati da altri utenti possono essere facilmente riutilizzati duplicandoli in Workflow Builder e personalizzando il resto.

Workflow Builder è ora disponibile per i clienti.

“Workflow Builder ha consentito ai nostri utenti di esplorare nuovi approcci creativi all’automazione delle attività all’interno di Slack, liberando contemporaneamente del tempo prezioso per il lavoro più strategico.” Rebecca Hoffman AVP, Product manager degli strumenti di collaborazione, AllianceBernstein

Lavorare in modo più intelligente con l’IA di Slack

Con ogni messaggio inviato, canvas condiviso e clip registrato, Slack è diventato una miniera delle conoscenze di un’organizzazione. Per sviluppare appieno il potenziale di queste conoscenze collettive, stiamo introducendo l’IA di Slack, nuove funzionalità di IA generativa integrate in modo nativo nel nostro prodotto:

Con i riepiloghi dei canali , gli utenti possono generare i punti chiave in evidenza in qualsiasi canale, in modo da poter individuare in modo immediato le cose più importanti. Ad esempio, la possibilità di estrarre istantaneamente i temi chiave da un canale di feedback del cliente rende rapidamente e facilmente accessibili nuove informazioni dettagliate, consentendo ai team di prendere decisioni informate e orientate al cliente.

, gli utenti possono generare i punti chiave in evidenza in qualsiasi canale, in modo da poter individuare in modo immediato le cose più importanti. Ad esempio, la possibilità di estrarre istantaneamente i temi chiave da un canale di feedback del cliente rende rapidamente e facilmente accessibili nuove informazioni dettagliate, consentendo ai team di prendere decisioni informate e orientate al cliente. Con i riepiloghi delle conversazioni , gli utenti possono aggiornarsi su qualsiasi conversazione con un semplice clic. Ad esempio, se il team di assistenza clienti sta lavorando su un caso e aggiunge degli esperti in materia alla lunga conversazione, con il riepilogo della conversazione questi potranno mettersi rapidamente in pari e intervenire per aiutare a risolvere il problema.

, gli utenti possono aggiornarsi su qualsiasi conversazione con un semplice clic. Ad esempio, se il team di assistenza clienti sta lavorando su un caso e aggiunge degli esperti in materia alla lunga conversazione, con il riepilogo della conversazione questi potranno mettersi rapidamente in pari e intervenire per aiutare a risolvere il problema. Con cercare risposte, gli utenti possono porre una domanda e ottenere una risposta chiara e concisa in base ai messaggi di Slack rilevanti. Ad esempio, quando viene annunciato un nuovo progetto, cercare risposte può aiutare gli utenti a farsi velocemente un’idea degli obiettivi del progetto, individuare le parti interessate coinvolte e molto altro.

Con l’IA di Slack, i clienti otterranno inoltre la stessa sicurezza integrata che offre Slack, in modo da poter introdurre l’IA nelle loro organizzazioni senza problemi. Tutti i dati saranno protetti all’interno di Slack e non verranno usati per il training di modelli di terze parti o uniti con dati di altri clienti.

Il pilota per l’IA di Slack inizierà questo inverno. Se vuoi essere tra i primi a saperlo, registrati per la lista d’attesa.

“Il modo in cui lavoriamo è in rapida evoluzione e si basa notevolmente sulla nostra capacità di progredire in modo efficace e adottare nuove tecnologie. Slack continua a evolversi con nuovi strumenti più intelligenti e modalità di lavoro che favoriscono l’allineamento, promuovono l’efficienza e aumentano la produttività per tutti i team aziendali.” Wayne Kurtzman Vicepresidente di social, community e collaborazione, IDC

Tenere traccia del lavoro nel flusso di collaborazione con gli elenchi di Slack

La gestione del lavoro tra diversi team richiede un’organizzazione capillare e una stretta collaborazione. Tuttavia, molti degli strumenti moderni non sono stati progettati per supportare entrambe. Quando i dipendenti tengono traccia del lavoro in un’app ma collaborano in un’altra, il contesto si perde, l’allineamento ne risente e i progressi rallentano.

Per questo motivo stiamo introducendo gli elenchi, un nuovo modo per tenere traccia del lavoro incentrato sulla collaborazione. Pensati per l’intero team, gli elenchi integrano perfettamente la gestione del lavoro nel flusso di collaborazione in Slack. I team possono gestire tutti i tipi di attività con gli elenchi, dalla gestione di progetti interfunzionali alla valutazione delle richieste IT alla revisione delle approvazioni legali e molto altro.

Poiché gli elenchi sono integrati in Slack, i team possono collaborare con la stessa facilità e velocità dei canali. I membri del team vengono avvisati degli aggiornamenti agli elenchi nello stesso modo in cui ricevono tutte le notifiche per le attività in Slack. Le discussioni su un elemento specifico dell’elenco hanno lo spazio per svilupparsi ed evolversi tramite le conversazioni dedicate. E naturalmente la condivisione degli elenchi in Slack è estremamente semplice, proprio come la condivisione di qualsiasi altro file o messaggio.

Tenendo traccia del lavoro dove i team già lavorano insieme, project manager, responsabili e tutti gli altri in azienda possono disporre di tutte le informazioni di cui hanno bisogno per rimanere aggiornati e collaborare.

Il pilota degli elenchi di Slack inizierà questo inverno.

Vuoi saperne di più? Partecipa a Dreamforce in presenza o collegati su Salesforce+ per scoprire come chiunque può raggiungere il proprio potenziale usando Slack come piattaforma di produttività intelligente.