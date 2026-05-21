Workflow più intelligenti, senza bisogno di codice: arrivano i nuovi passaggi IA in Workflow Builder

Punti chiave Automazione IA per tutti: aggiungi intelligenza e capacità di ragionamento a qualsiasi workflow con il nuovo passaggio Genera risposta IA in Workflow Builder di Slack.

Basato sui tuoi dati: indirizza l’IA verso i canali, canvas, elenchi e file di Slack per ottenere risultati accurati e pertinenti.

Riprenditi il tuo tempo: crea workflow in cui l’IA può generare risposte basate sui dati, permettendoti di concentrarti sulla decisione finale.

È capitato a tutti. Sei nel bel mezzo del tuo lavoro più importante quando una notifica ti interrompe. Un responsabile di progetto ha bisogno di un aggiornamento sullo stato di avanzamento. Un cliente chiede informazioni su un ticket. Trovare le informazioni in Slack è facile, ma raccoglierle e redigere una risposta chiara richiede tempo che non hai.

In Slack crediamo che rendere i workflow di automazione accessibili a tutti sia la chiave per sbloccare la vera produttività organizzativa. Abbiamo dedicato anni a rendere Workflow Builder il modo più semplice per chiunque di automatizzare le parti ripetitive del proprio lavoro. Ma anche le automazioni più avanzate richiedevano ancora l’intervento umano per dare senso ai dati: riassumere aggiornamenti, individuare schemi o decidere il passo successivo. Fino ad ora.

Oggi ampliamo le capacità IA di Workflow Builder con il nuovo passaggio Genera risposta IA. Ora puoi creare workflow con un passaggio generato dall’IA che, partendo da un singolo prompt, può riassumere, tradurre e redigere contenuti al posto tuo. È automazione per tutti, non solo per chi sa programmare.

Cos’è il passaggio Genera risposta IA?

Workflow Builder è sempre stato l’hub di automazione senza codice di Slack, che aiuta i team a creare workflow che eliminano il lavoro ripetitivo senza scrivere una sola riga di codice. Grazie all’IA integrata, puoi creare workflow automatizzati in pochi clic: descrivi semplicemente ciò di cui hai bisogno e l’IA lo crea per te. Ora il nuovo passaggio Genera risposta IA va ancora oltre. Aggiungi semplicemente il passaggio al workflow, scrivi un prompt, scegli le fonti di conoscenza (canali, canvas, elenchi e file) e l’IA può generare riepiloghi, estrarre decisioni chiave e azioni da intraprendere, classificare testo non strutturato, trasformare i dati in un formato standard e molto altro.

Aggiungi il passaggio Genera risposta IA a qualsiasi workflow: i prompt singoli non sono scalabili. I workflow sì. Quando l’IA è integrata in un workflow, l’output è coerente e automatico.

Basa l’IA sulla tua conoscenza: l’IA è efficace quanto il contesto che le viene fornito. Questo passaggio attinge ai contenuti reali di Slack presenti in canali e documenti, ovvero i posti dove il tuo team lavora effettivamente.

Mantieni il controllo con una governance di livello enterprise: gli amministratori possono limitare chi può usare il passaggio e controllare quali dati può toccare, il tutto supportato dai controlli di sicurezza delI’IA di Slack.

Come funziona: clic, non codice

Il passaggio Genera risposta IA è progettato per essere semplice, perché non dovresti aver bisogno di un ingegnere per rendere i tuoi strumenti più intelligenti:

Seleziona il passaggio: cerca “Genera risposta IA” nella raccolta dei passaggi, si integrerà nel tuo workflow proprio come qualsiasi altro passaggio.

Scrivi un prompt: descrivi in linguaggio semplice cosa deve fare l’IA.

Allega le conoscenze: indica contenuti di Slack o variabili dei passaggi precedenti. Può gestire più fonti contemporaneamente, anche documenti lunghi o canali molto attivi.

Testa prima di pubblicare: prova il tuo prompt con la modalità di anteprima interattiva prima di andare live.

Lascialo lavorare: che venga attivato secondo una pianificazione o da un evento, il passaggio restituisce ogni volta una risposta basata sui dati.

Questo intero processo sblocca tutta la potenza dell’IA all’interno del tuo workflow, rendendolo capace di:

Riassumere conversazioni complesse o documenti lunghi per mantenere tutti allineati.

Tradurre automaticamente i messaggi in modo che i team globali rimangano sincronizzati.

Redigere risposte basate sulle tue fonti di conoscenza, trasformando dati grezzi in conversazioni utili.

Imposta il tuo prompt, connetti i passaggi e lascia che il workflow faccia il resto.

Vedilo in azione

Immagina un project manager che ogni venerdì trascorre un’ora a raccogliere aggiornamenti da cinque canali per redigere un riepilogo esecutivo. Con il passaggio Genera risposta IA, tutto questo diventa un workflow:

Il trigger: un workflow programmato è impostato per essere eseguito ogni venerdì mattina alle 8:00.

La logica IA: il cuore dell’automazione è il passaggio IA, configurato con un prompt come: “Riassumi gli ultimi aggiornamenti da ciascun canale di progetto. Metti in evidenza: progressi, eventuali ostacoli e prossimi passi” e collegato ai cinque canali di progetto designati come fonti di conoscenza.

Il risultato: il workflow esegue automaticamente questa istruzione, generando un riepilogo chiaro e conciso basato sui dati dei canali in tempo reale, che viene poi postato direttamente nel canale #aggiornamenti-esecutivi. Un’ora di lavoro ripetitivo, gestita automaticamente ogni settimana.

Altri modi per usarlo

Il passaggio Genera risposta IA funziona per qualsiasi team e qualsiasi processo. Ecco altri esempi:

Assistenza clienti: esegui il triage dei ticket in arrivo riassumendo la cronologia delle conversazioni e suggerendo una risposta prima ancora che un agente apra il caso.

Gestione degli incidenti: quando scatta un avviso, il workflow raccoglie il contesto rilevante e redige un aggiornamento iniziale sullo stato, in modo che il team possa partire da una bozza e non da una pagina bianca.

Vendite (disponibile a breve): genera automaticamente riepiloghi delle trattative combinando i dati del CRM e l’attività nei canali, in modo che i rappresentanti arrivino preparati a ogni chiamata.

Crea il tuo primo workflow IA

Con il passaggio Genera risposta IA, Workflow Builder ti offre il modo più semplice per integrare la potenza dell’IA nel tuo lavoro quotidiano. Automatizza le parti più dispendiose del processo e recupera tempo ed energia per il lavoro che solo tu puoi fare.

Vuoi iniziare a creare? Vai su Workflow Builder e aggiungi il passaggio Genera risposta IA al tuo prossimo workflow.

Scopri di più su Workflow Builder.