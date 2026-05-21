Intelligentere Workflows, ganz ohne Code: Neue KI-Schritte im Workflow-Builder

Das Wichtigste auf einen Blick KI-Automatisierung für alle: Füge jedem Workflow mit dem neuen „KI-Antwort generieren“-Schritt im Workflow-Builder von Slack intelligente Funktionen und die Fähigkeit zum logischen Schlussfolgern hinzu.

Datenbasiert: Gib deiner KI für genaue, relevante Ergebnisse Zugriff auf deine Slack-Channels, Canvases, Listen und Dateien.

Spare deine Zeit: Erstelle Workflows, in denen KI datenbasierte Antworten generiert, damit du dich auf die finale Entscheidung konzentrieren kannst.

Wir kennen es alle. Du arbeitest gerade an einer wichtigen Aufgabe, als eine Benachrichtigung dich aus dem Konzept bringt. Die Projektleiterin braucht ein Status-Update. Ein Kunde hat eine Frage zu einem Ticket. Die Informationen in Slack zu finden ist einfach – aber alles zusammenzutragen und eine klare Antwort zu formulieren kostet wertvolle Zeit, die du gerade nicht hast.

Bei Slack sind wir der Überzeugung, dass Automatisierungs-Workflows für alle zugänglich sein müssen, denn sie sind der Schlüssel zu echter Produktivität in Unternehmen. Seit Jahren arbeiten wir daran, den Workflow-Builder zur einfachsten Möglichkeit zu machen, mit der alle Routineaufgaben automatisieren können. Doch selbst die fortschrittlichsten Automatisierungen haben noch eine Person erfordert, die die Daten interpretiert: Updates zusammenfasst, Muster erkennt oder entscheidet, was als nächstes zu tun ist. Bis jetzt.

Heute erweitern wir die KI-Funktionen des Workflow-Builders um den neuen „KI-Antwort generieren“-Schritt. Damit kannst du Workflows mit einem KI-generierten Schritt erstellen, der auf Basis eines einzigen Prompts zusammenfasst, übersetzt und Entwürfe für dich erstellt. So sieht Automatisierung für alle aus – ganz ohne Programmierkenntnisse.

Was ist der „KI-Antwort generieren“-Schritt?

Der Workflow-Builder war schon immer zentrale Automatisierungsplattform ohne Code in Slack – er hilft Teams, Workflows zu erstellen, die wiederkehrende Aufgaben erledigen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Mit integrierter KI kannst du automatisierte Workflows in wenigen Klicks erstellen – beschreibe einfach, was du brauchst, und die KI erledigt den Rest. Der neue „KI-Antwort generieren“-Schritt geht jetzt noch einen Schritt weiter. Füge den Schritt einfach zu deinem Workflow hinzu, schreibe einen Prompt, wähle deine Wissensquellen (Channels, Canvases, Listen und Dateien) – und die KI kann Zusammenfassungen erstellen, wichtige Entscheidungen und Aktionspunkte herausarbeiten, unstrukturierten Text klassifizieren, Daten in ein Standardformat umwandeln und vieles mehr.

Füge den „KI-Antwort generieren“-Schritt zu jedem Workflow hinzu: Einmalige Prompts lassen sich nicht skalieren, Workflows schon. Wenn KI in einem Workflow eingebettet ist, sind die Ergebnisse konsistent und automatisch.

KI datenbasiert einsetzen: KI ist nur so gut wie der Kontext, den sie erhält. Dieser Schritt greift auf echte Slack-Inhalte in Channels und Dokumenten zurück – genau dort, wo dein Team tatsächlich arbeitet.

Behalte die Kontrolle mit Governance auf Enterprise-Ebene: Administrator:innen können einschränken, wer den Schritt verwenden darf, und kontrollieren, welche Daten er nutzt – alles abgesichert durch die KI-Richtlinien von Slack.

So funktioniert es: Klicks statt Code

Der „KI-Antwort generieren“-Schritt ist bewusst einfach gehalten, denn du solltest nicht immer eine:n Entwickler:in brauchen, um deine Tools intelligenter zu machen:

Schritt auswählen: Suche in der Schrittübersicht nach „KI-Antwort generieren“ – er fügt sich nahtlos in deinen Workflow ein, genau wie jeder andere Schritt.

Prompt schreiben: Beschreibe in einfacher Sprache, was die KI tun soll.

Wissen verknüpfen: Verweise auf Slack-Inhalte oder Variablen aus früheren Schritten. Der Schritt kann mehrere Quellen gleichzeitig verarbeiten – auch lange Dokumente oder sehr aktive Channels.

Vor der Veröffentlichung testen: Teste deinen Prompt im interaktiven Vorschaumodus, bevor du ihn live schaltest.

Laufen lassen: Ob per Zeitplan oder durch ein Ereignis ausgelöst – der Schritt liefert jedes Mal eine datenbasierte Antwort.

Dieser gesamte Prozess entfaltet die volle Leistungskraft von KI in deinem Workflow und ermöglicht es:

Komplexe Threads oder lange Dokumente zusammenzufassen, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben

Nachrichten automatisch übersetzen zu lassen, damit deine globalen Teams stets synchron bleiben

Antworten datenbasiert auf Grundlage deiner Wissensquellen zu verfassen und Rohdaten in handlungsrelevante Gespräche zu verwandeln

Lege einfach deinen Prompt fest, verbinde deine Schritte und lass deinen Workflow den Rest erledigen.

In der Praxis

Stell dir eine Projektmanagerin vor, die jeden Freitag eine Stunde damit verbringt, Updates aus fünf Channels zusammenzutragen, um eine Management-Zusammenfassung zu erstellen. Mit dem „KI-Antwort generieren“-Schritt wird daraus ein Workflow:

Der Trigger: Ein geplanter Workflow ist so eingestellt, dass er jeden Freitagmorgen um 8:00 Uhr ausgeführt wird.

Die KI-Logik: Das Herzstück der Automatisierung ist der KI-Schritt, der mit einem Prompt wie diesem konfiguriert wird: „Fasse die neuesten Updates aus jedem Projekt-Channel zusammen. Hebe Fortschritt, etwaige Blocker und nächste Schritte hervor.“ Anschließend wird der Schritt mit den fünf vorgesehenen Projekt-Channels als Wissensquellen verknüpft.

Das Ergebnis: Der Workflow führt diese Anweisung automatisch aus, erstellt eine prägnante, übersichtliche Zusammenfassung auf Basis von aktuellen Channel-Daten und postet sie direkt in den #exec-updates-Channel. Diese Stunde repetitiver Arbeit wird also jede Woche automatisch erledigt.

Weitere Einsatzmöglichkeiten

Der „KI-Antwort generieren“-Schritt funktioniert für jedes Team und jeden Prozess. Noch ein paar weitere Beispiele:

Kundensupport: Eingehende Tickets per Triage priorisieren, indem der Thread-Verlauf zusammengefasst und eine Antwort vorgeschlagen wird, bevor ein Agent den Fall überhaupt öffnet.

Vorfallsreaktion: Wenn ein Alert ausgelöst wird, ruft der Workflow relevanten Kontext ab und erstellt einen ersten Statusbericht – damit dein Team mit einem Entwurf startet und nicht vor einer leeren Seite sitzt.

Vertrieb (demnächst verfügbar): Generiere automatisch Geschäftszusammenfassungen aus CRM-Daten und Channel-Aktivitäten, damit deine Vertriebsmitarbeitenden bestens vorbereitet in jedes Meeting gehen.

Erstelle deinen ersten KI-Workflow

Mit dem „KI-Antwort generieren“-Schritt bietet dir der Workflow-Builder die einfachste Möglichkeit, KI in deinen Arbeitsalltag zu integrieren. Automatisiere die zeitaufwendigen Teile deiner Prozesse und konzentriere dich wieder auf das Wesentliche.

Bereit loszulegen? Öffne den Workflow-Builder und füge den „KI-Antwort generieren“-Schritt zu deinem nächsten Workflow hinzu.

Erfahre mehr über den Workflow-Builder.