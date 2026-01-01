更智能的工作流程，无需编写代码：工作流程构建器全新 AI 步骤正式上线

这种情况我们都遇到过。你正全神贯注于最重要的工作，一条通知突然打断了你的状态。项目负责人需要进度更新，客户在询问某个工单。在 Slack 里找到相关信息并不难——但把这些信息整合起来、整理成一条清晰的回复，却需要你根本抽不出来的时间。
在 Slack，我们相信：让所有人都能轻松使用自动化工作流程，是释放企业真正生产力的关键所在。多年来，我们持续打磨工作流程构建器，让任何人都能以最简单的方式自动化日常工作。然而，即便是最强大的自动化流程，仍然需要人工来解读数据——汇总更新、发现规律、决定下一步行动。直到现在。
今天，我们正在扩展工作流程构建器的 AI 功能，推出全新的“生成 AI 回复”步骤。现在，你可以在工作流程中加入 AI 生成步骤，只需一条提示词，即可让 AI 代你完成摘要、翻译和起草内容。这是真正面向所有人的自动化——不只是懂代码的人才能用。
什么是“生成 AI 回复”步骤？
工作流程构建器一直是 Slack 的无代码自动化中心，帮助团队构建工作流程、免去重复劳动，全程无需编写一行代码。借助内置 AI，你只需几次点击即可建立自动化工作流程——只要描述你的需求，AI 便会自动为你搭建。而全新的“生成 AI 回复”步骤更进一步：只需将该步骤添加到工作流程中，写一条提示词，选择知识来源（频道、画板、列表和文件），AI 便可生成摘要、提取关键决策和行动项、对非结构化文本进行分类、将数据转化为标准格式，以及更多功能。
- 将“生成 AI 回复”步骤添加到任意工作流程：一次性提示词无法规模化，工作流程才可以。当 AI 嵌入工作流程中，输出结果将保持一致并自动运行。
- 以你的知识库为 AI 提供依据： AI 的能力取决于它所获得的上下文。这个步骤从频道和文档中的真实 Slack 内容中汲取信息——也就是你的团队实际工作的地方。
- 以企业级管控保持掌控权： 管理员可以限制谁能使用该步骤进行构建，并控制其所访问的数据范围，全程由 Slack 的 AI 安全机制提供保障。
工作原理：点击操作，无需编写代码
“生成 AI 回复”步骤的设计理念就是简单易用，因为让你的工具变得更智能，不一定总需要工程师介入：
- 选择步骤： 在步骤库中找到 “生成 AI 回复”——它能像其他任何步骤一样，轻松嵌入你的工作流程。
- 编写提示词： 用日常语言描述你希望 AI 完成的任务。
- 关联知识库： 将其指向 Slack 内容或前面步骤中的变量。它可以同时处理多个来源，即使是长篇文档或消息繁忙的频道也不在话下。
- 发布前先测试： 在正式上线前，使用交互式预览模式测试你的提示词效果。
- 让它自动运行： 无论是按计划触发还是由事件触发，该步骤每次都能返回基于数据的回复。
这一完整流程充分释放了 AI 在工作流程中的全部能力，具体包括：
- 对复杂的消息列或长篇文档进行摘要，让所有人保持一致。
- 自动翻译消息，让你的全球团队保持同步。
- 以知识来源为依据起草回复，将原始数据转化为可执行的对话。
只需设置提示词、连接各个步骤，剩下的交给工作流程自动完成。
查看实际效果
想象一下，一位项目经理每周五都要花一个小时，从五个频道中汇总更新内容，撰写一份高管摘要。有了“生成 AI 回复”步骤，这一切都可以变成一个工作流程：
- 触发器：设置一个定时工作流程，每周五早上 8:00 自动运行。
- AI 逻辑：自动化的核心是 AI 步骤，配置了如下提示词：“总结每个项目频道的最新进展，重点标注：进度、障碍和后续步骤。” 并将五个指定项目频道关联为知识来源。
- 执行结果：工作流程自动执行这一指令，基于实时频道数据生成一份简洁清晰的摘要，并直接发布到 #高管更新 频道。每周重复一次的一小时工作，就这样自动搞定了。
更多使用场景
“生成 AI 回复”步骤适用于任何团队和任何流程。以下是更多示例：
- 客户支持：通过汇总消息列历史记录并在代理打开工单前提供回复建议，实现对新工单的分类处理。
- 事故响应：当警报触发时，工作流程自动汇总相关背景信息并起草初始状态更新——让你的团队有草稿可用，而不是从零开始。
- 销售（即将推出）：从客户关系管理数据和频道动态中自动生成交易摘要，让销售代表在每次通话前都能做好充分准备。
构建你的第一个 AI 工作流程
借助“生成 AI 回复”步骤，工作流程构建器为你提供了将 AI 融入日常工作的最简便方式。将流程中耗时的环节交给自动化处理，让你把精力重新放在只有你才能完成的工作上。
准备好开始了吗？前往工作流程构建器，将“生成 AI 回复”步骤添加到你的下一个工作流程中。
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