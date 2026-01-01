更智能的工作流程，无需编写代码：工作流程构建器全新 AI 步骤正式上线

核心要点 AI 自动化，人人可用：通过 Slack 工作流程构建器中全新的“生成 AI 回复”步骤，为任意工作流程添加智能推理能力。

基于数据的结果：将 AI 指向你的 Slack 频道、画板、列表和文件，获取准确、相关的结果。

重新掌控你的时间：构建能让 AI 生成基于数据的回复的工作流程，让你专注于最终决策。

这种情况我们都遇到过。你正全神贯注于最重要的工作，一条通知突然打断了你的状态。项目负责人需要进度更新，客户在询问某个工单。在 Slack 里找到相关信息并不难——但把这些信息整合起来、整理成一条清晰的回复，却需要你根本抽不出来的时间。

在 Slack，我们相信：让所有人都能轻松使用自动化工作流程，是释放企业真正生产力的关键所在。多年来，我们持续打磨工作流程构建器，让任何人都能以最简单的方式自动化日常工作。然而，即便是最强大的自动化流程，仍然需要人工来解读数据——汇总更新、发现规律、决定下一步行动。直到现在。

今天，我们正在扩展工作流程构建器的 AI 功能，推出全新的“生成 AI 回复”步骤。现在，你可以在工作流程中加入 AI 生成步骤，只需一条提示词，即可让 AI 代你完成摘要、翻译和起草内容。这是真正面向所有人的自动化——不只是懂代码的人才能用。

什么是“生成 AI 回复”步骤？

工作流程构建器一直是 Slack 的无代码自动化中心，帮助团队构建工作流程、免去重复劳动，全程无需编写一行代码。借助内置 AI，你只需几次点击即可建立自动化工作流程——只要描述你的需求，AI 便会自动为你搭建。而全新的“生成 AI 回复”步骤更进一步：只需将该步骤添加到工作流程中，写一条提示词，选择知识来源（频道、画板、列表和文件），AI 便可生成摘要、提取关键决策和行动项、对非结构化文本进行分类、将数据转化为标准格式，以及更多功能。

将“生成 AI 回复”步骤添加到任意工作流程： 一次性提示词无法规模化，工作流程才可以。当 AI 嵌入工作流程中，输出结果将保持一致并自动运行。

以你的知识库为 AI 提供依据： AI 的能力取决于它所获得的上下文。这个步骤从频道和文档中的真实 Slack 内容中汲取信息——也就是你的团队实际工作的地方。

以企业级管控保持掌控权： 管理员可以限制谁能使用该步骤进行构建，并控制其所访问的数据范围，全程由 Slack 的 AI 安全机制提供保障。

工作原理：点击操作，无需编写代码

“生成 AI 回复”步骤的设计理念就是简单易用，因为让你的工具变得更智能，不一定总需要工程师介入：

选择步骤： 在步骤库中找到 “生成 AI 回复”——它能像其他任何步骤一样，轻松嵌入你的工作流程。

编写提示词： 用日常语言描述你希望 AI 完成的任务。

关联知识库： 将其指向 Slack 内容或前面步骤中的变量。它可以同时处理多个来源，即使是长篇文档或消息繁忙的频道也不在话下。

发布前先测试： 在正式上线前，使用交互式预览模式测试你的提示词效果。

让它自动运行： 无论是按计划触发还是由事件触发，该步骤每次都能返回基于数据的回复。

这一完整流程充分释放了 AI 在工作流程中的全部能力，具体包括：

对复杂的消息列或长篇文档进行摘要，让所有人保持一致。

自动翻译消息，让你的全球团队保持同步。

以知识来源为依据起草回复，将原始数据转化为可执行的对话。

只需设置提示词、连接各个步骤，剩下的交给工作流程自动完成。

查看实际效果

想象一下，一位项目经理每周五都要花一个小时，从五个频道中汇总更新内容，撰写一份高管摘要。有了“生成 AI 回复”步骤，这一切都可以变成一个工作流程：

触发器： 设置一个定时工作流程，每周五早上 8:00 自动运行。

AI 逻辑： 自动化的核心是 AI 步骤，配置了如下提示词： “总结每个项目频道的最新进展，重点标注：进度、障碍和后续步骤。” 并将五个指定项目频道关联为知识来源。

执行结果： 工作流程自动执行这一指令，基于实时频道数据生成一份简洁清晰的摘要，并直接发布到 #高管更新 频道。每周重复一次的一小时工作，就这样自动搞定了。

更多使用场景

“生成 AI 回复”步骤适用于任何团队和任何流程。以下是更多示例：

客户支持： 通过汇总消息列历史记录并在代理打开工单前提供回复建议，实现对新工单的分类处理。

事故响应： 当警报触发时，工作流程自动汇总相关背景信息并起草初始状态更新——让你的团队有草稿可用，而不是从零开始。

销售（即将推出）： 从客户关系管理数据和频道动态中自动生成交易摘要，让销售代表在每次通话前都能做好充分准备。

构建你的第一个 AI 工作流程

借助“生成 AI 回复”步骤，工作流程构建器为你提供了将 AI 融入日常工作的最简便方式。将流程中耗时的环节交给自动化处理，让你把精力重新放在只有你才能完成的工作上。

准备好开始了吗？前往工作流程构建器，将“生成 AI 回复”步骤添加到你的下一个工作流程中。

了解更多关于 工作流程构建器 的信息。