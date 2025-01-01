帮助所有人使用新版工作流程构建器实现工作自动化

在追求效率的过程中，公司往往会陷入自动化困境。人们越是追求自动化功能，IT 团队就越容易不堪重负。过去一年的项目数量已经激增 41%。大量请求不断堆积，而你仍被手动任务所拖累，且没有缓解的迹象。这种情况一直循环往复。

因此，我们在几年前推出了工作流程构建器，这种自动化工具无需任何代码，可以帮助所有人在 Slack 中实现工作自动化。之后，近一百万人在未编写任何代码的情况下创建了工作流程，其中 80% 的人不具备技术知识。T-Mobile 客服简化了冗长的状况报告，Noom 人力资源团队加速入职流程，Canva 财务团队通过异步会议每周节省大约 64 个小时。这是一种双赢，既帮助 IT 团队减轻负担，又提高了所有人的工作效率。

今天，我们隆重推出全新工作流程构建器。它让所有人都能使用强大且简单易用的自动化功能，无论是否具备技术知识。此次升级开辟了自动化的全新领域，仅需点击即可轻松连接工具，顺利将工作流程引入团队的日常工作，并通过 Slack 托管应用实现进一步定制化。

工作流程构建器能帮助我们的用户探索新颖的创新方法，在 Slack 内实现任务自动化，同时腾出宝贵的时间用于更具战略意义的工作。 兼协作工具产品经理 AllianceBernstein 助理副总裁 Rebecca Hoffman

让对话和工具保持同步

根据报告，员工每周平均使用多达 52 种不同的工具来完成工作。虽然每种工具都有所帮助，但如果来回切换，不仅费时费力，还会产生较高成本。当团队使用一种工具创建流程但使用另一种工具展开协作时，前后联系就会丢失，一致性会受到影响，并且进度也会减慢。

这就是工作流程构建器的用武之地：它是将人员和工具联系在一起的纽带。现在，借助工作流程构建器中扩展的自动化工具箱，你可以更灵活地根据具体需求自定义工作流程。

在工作流程构建器中连接工具而无需任何代码



借助 Slack 全新内置步骤以及来自 Salesforce、Google 和 Atlassian 等必备效率工具的连接器，仅需点击即可轻松创建出功能强大的工作流程，从而跨多个系统实现工作自动化。



那么它在实际操作中是否可行？假设你正在启动新项目。你构思了一份清单，其中包括要设置的工具、参与人员以及希望采用的工作节奏。有了工作流程构建器，你可以将这项工作自动化处理：

创建新项目频道 ，方便你的团队展开协作

邀请相关人员 加入该频道

在 Asana 中启动新项目 ，记录任务和重大进展

预定 Zoom 通话 ，举行启动会议



结果是什么？再也不用来回切换工具。一切流程进行自动化后，你就可以节约时间，并且无需进行人工协调。发布工作流程后，你可以进行转发，让其他人也使用这个工作流程，帮助统一非结构化流程，并在整个组织内提高效率。

我们已经成为工作流程构建器的高级用户，这些新功能将帮助更多无需编写代码的受众解锁更加高级的用例。 高级特聘工程师 Dell Karl Owen

轻松将自动化功能引入工作流程

实际上，即便可以提高效率，新版流程仍然没有得到广泛应用。学习、访问和使用这些流程需要大量时间和精力，可能促使你的团队继续使用旧版流程。

借助 Slack，你可以轻松减少这种障碍。通过在团队开展工作的地方引入自动化功能，你可以缩短学习曲线并更快地启用新版流程。仅需添加工作流程链接并在 Slack 中的相关位置进行共享：

将链接嵌入 画板 ，之后成员即可快速从阅读切换到执行某个操作——所有功能集中在同一处

将链接添加至频道书签中 ，为成员创造更多机会，让他们在相关平台探索和使用工作流程

在 Slack 消息中发送链接 ，轻松将成员重定向至某个流程，而无需解释每个步骤

在画板或 Slack 消息中共享工作流程



我们还将应用和工作流程集中到新的位置，即“更多”标签中的自动化视图下方。在接下来的几周内，你将能够在同一位置找到并启动所有可用的工作流程，以及使用模板来启动创建流程。如果你发现了其他人创建的实用工作流程，可以轻松在工作流程构建器中进行复制并自定义其余部分。

创建企业级小程序，托管在 Slack 中

当客户想要转换端到端流程时，他们会转而使用开放 API 和灵活的开发人员工具创建而成的小程序。以 Nutanix 为例，该公司从传统的 IT 服务记录平台过渡到 Slack 中的自动化系统，从而将服务工单解决速度提高了 34%，同时所需技术人员减少了 27% 。Spotify 使用 Slack 实时提醒将营销活动优化工作自动化，也将效率提高了 40%。

我们的下一代开发人员平台可以更快、更轻松地创建实现这种转换的小程序。我们可以在 Slack 托管你的应用而不收取任何额外费用，这样一来，你可以专注于编写代码，而无需管理基础设施。你的应用将在企业级环境下运行，该环境符合 Slack 安全及合规标准。

下一代小程序也是模块化的，这让它们更灵活且更通用。你可以将自定义功能扩展到工作流程构建器中，让更多人可以在自己的工作流程中发现并使用这些功能。单个自定义功能支持无限自动化，随着采用范围的扩大，能提高影响力并降低开发成本。



已编码函数中的一段代码转变为工作流程构建器中的自定义步骤

该平台的不同之处在于能够提供许多选项和支持，开发体验流畅而开放，能帮助我们探索将支持结构直接集成到 Slack 中的新方法。 SaaS 运营工程师 Workiva Tyler Beckett

过渡到 Slack 的全新自动化功能

即将推出新版工作流程构建器！如果你正在使用 Slack 专业套餐或企业增强套餐，可以立刻使用该服务。如果你正在使用 Slack Enterprise Grid，可以在未来几周内享受该服务。如果你是使用任何付费套餐的开发人员，可以立刻开始使用下一代平台进行构建。

作为 Slack 套餐福利的一部分，你可以使用工作流程构建器和下一代平台进行构建，以及随意创建多个工作流程和小程序。然而，如果工作流程包含自定义功能或者两个或多个连接器步骤，则将根据使用情况进行定价，在工作流程运行次数超出 Slack 套餐的月度配额后，将开始向你收费。

我们希望确保尽量简化过渡流程。促销期将持续至 10 月 31 日，你可以免费试用更加高级的功能（例如自定义功能和连接器）。旧版工作流程构建器中的任何现有工作流程仍可免费使用，其中大多数工作流程 将自动迁移至新版构建器。

如果你有任何疑问，请联系客户团队，或发送电子邮件至 feedback@slack.com 联系我们。我们可以提供帮助！

开启自动化之旅

如需开始体验，用户可以访问工作流程构建器资源中心，了解更多信息并学习如何在 Slack 中实现自动化。

开发人员可以查阅 API 文档，以及注册参加即将举行的网络会议，届时技术专家将实时编写代码，展示如何创建小程序。

我们很期待看到你的杰作！

以上信息仅供参考，不得作为约束性承诺。任何产品、特性或功能的开发、发布和时间安排等，最终均由 Slack 自行决定，并且可能会出现变更，因此，请勿依赖这些信息做出购买决定。