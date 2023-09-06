Offri a tutti la possibilità di automatizzare il lavoro con il nuovo Workflow Builder

Nella ricerca dell’efficienza, le aziende spesso si trovano ad affrontare un paradosso di automazione. Più cercano di automatizzare i processi, maggiore è il carico di lavoro che si riversa sui team IT, che già lottano con un aumento del 41% dei progetti nell’ultimo anno. Le richieste si accumulano in un backlog mentre le attività manuali continuano a rallentare il lavoro, senza alcun miglioramento in vista, e il ciclo si ripete all’infinito.

Per questo motivo qualche anno fa abbiamo lanciato Workflow Builder, lo strumento di automazione senza codice che consente a chiunque di automatizzare il lavoro in Slack. Da quel momento, circa 1 milione di persone, di cui l’80% senza un background tecnico, hanno creato workflow senza una singola riga di codice. Il team di assistenza di T-Mobile ha semplificato dei complessi report sullo stato, il team di risorse umane di Noom ha accelerato l’onboarding e il team finanziario di Canva ha risparmiato circa 64 ore a settimana con i meeting brevi asincroni. Si tratta di una situazione vantaggiosa per tutti che alleggerisce il carico per l’IT e aumenta la produttività.

Oggi presentiamo un Workflow Builder completamente nuovo che rende l’automazione più semplice ma più potente per tutti, indipendentemente dalle competenze tecniche. Questo aggiornamento apre nuovi orizzonti per le possibilità di automazione, consentendo di connettere facilmente gli strumenti con pochi clic, integrare i workflow senza problemi nel lavoro quotidiano del team e favorire una personalizzazione più profonda con le app ospitate in Slack.

Workflow Builder ha consentito ai nostri utenti di esplorare nuovi approcci creativi all’automazione delle attività all’interno di Slack, liberando al contempo del tempo prezioso per il lavoro più strategico. Rebecca Hoffman AVP, Product manager degli strumenti di collaborazione , AllianceBernstein

Mantieni la sincronia tra conversazioni e strumenti

In media, i lavoratori riferiscono di usare fino a 52 strumenti di lavoro diversi ogni settimana per completare il lavoro. Anche se ogni strumento aggiunge valore, il dover passare da uno all’altro può essere frustrante e dispendioso. E quando i team creano processi in uno strumento ma collaborano in un altro, il contesto si perde, l’allineamento ne risente e i progressi rallentano.

A questo punto interviene Workflow Builder: è il collante che tiene tutto insieme, tra persone e strumenti. Ora, con il set di strumenti di automazione ampliato in Workflow Builder, hai maggiore flessibilità per personalizzare i workflow in base alle esigenze specifiche.

Connettere gli strumenti in Workflow Builder senza codice



Con i nuovi passaggi e connettori integrati di Slack da elementi essenziali per la produttività come Salesforce, Google e Atlassian, è semplice creare workflow potenti che applicano l’automazione in diversi sistemi con pochi clic.



Ma quindi come funziona nella pratica? Supponiamo che tu stia avviando un nuovo progetto. Hai in mente un elenco di cose da fare: strumenti da configurare, persone da coinvolgere e una cadenza che vuoi stabilire. Con Workflow Builder, tutto questo lavoro può essere guidato dal pilota automatico:

Crea un nuovo canale di progetto dove il tuo team può collaborare

Invita le persone giuste nel canale

Avvia un nuovo progetto in Asana per tenere traccia di attività e tempistiche

Programma una chiamata in Zoom per la riunione di kickoff



Il risultato? Nessun passaggio tra i vari strumenti. Tutto avviene in modo automatico, facendoti risparmiare tempo e liberandoti dal coordinamento manuale. Una volta pubblicato un workflow, puoi metterlo a disposizione e consentire anche ad altre persone di usarlo in modo da standardizzare processi non strutturati e migliorare l’efficienza in tutta l’organizzazione.

Siamo già utenti esperti di Workflow Builder e queste nuove funzionalità offriranno casi d’uso ancora più avanzati per un pubblico più ampio che non utilizza codice. Karl Owen Senior Distinguished Engineer, Dell

Introduci facilmente l’automazione nel flusso di lavoro

La realtà è che, anche se promettono efficienza, i nuovi processi non sempre vengono accettati. Il tempo e gli sforzi richiesti per apprenderli, accedervi e usarli può indurre il team a continuare a usare le vecchie modalità.

Con Slack è facile ridurre questo attrito. Integrando l’automazione dove il team lavora già, puoi ridurre la curva di apprendimento e fare in modo che i nuovi processi vengano adottati più velocemente. È semplice quanto aggiungere un link a un workflow e condividerlo dove serve in Slack:

Incorporalo in un canvas , consentendo alle persone di passare rapidamente dalla teoria alla pratica, tutto in un unico posto

Aggiungilo ai segnalibri di un canale , offrendo alle persone maggiori opportunità di scoprire e usare i workflow in un contesto rilevante

Invialo in un messaggio di Slack , indirizzando facilmente le persone a un processo senza dover spiegare ogni passaggio

Condividere un workflow in un canvas o in un messaggio di Slack



Stiamo inoltre introducendo un nuovo posto centralizzato per app e workflow nella visualizzazione Automazioni della scheda Altro. Nelle prossime settimane, potrai trovare e lanciare tutti i workflow disponibili da un unico posto e usare i modelli per avviare i processi di creazione. Se trovi un workflow utile creato da qualcun altro, è semplice duplicarlo in Workflow Builder e personalizzare il resto.

Crea app personalizzate di livello aziendale, ospitate in Slack

Quando i clienti vogliono trasformare i processi end-to-end, si affidano alle app personalizzate create con le nostre API aperte e gli strumenti di sviluppo flessibili. Ad esempio, Nutanix è passata da un sistema di ticketing IT tradizionale a un sistema automatico in Slack, generando una risoluzione dei ticket più rapida del 34% con il 27% dei tecnici in meno. Anche Spotify ha aumentato l’efficienza del 40% usando gli avvisi in tempo reale in Slack per automatizzare l’ottimizzazione delle campagne.

La nostra piattaforma di sviluppo di nuova generazione ora semplifica e velocizza la creazione di app personalizzate che attuano questo tipo di trasformazione. Ospiteremo le tue app in Slack senza costi aggiuntivi così potrai concentrarti sulla scrittura di codice invece che sulla gestione dell’infrastruttura. E le app verranno eseguite in un ambiente di livello aziendale conforme agli standard di sicurezza e conformità di Slack.

Inoltre, le app personalizzate di nuova generazione sono modulari, quindi più flessibili e versatili. Puoi estendere le funzioni personalizzate a Workflow Builder, dove più persone possono scoprirle e usarle nei propri workflow. Una singola funzione personalizzata può alimentare automazioni illimitate, ampliando l’impatto e riducendo i costi di sviluppo man mano che l’adozione cresce.



Un blocco di codice da una funzione codificata si trasforma in un passaggio personalizzato in Workflow Builder

Quello che distingue la piattaforma è l’enorme quantità di opzioni e supporto che offre. L’esperienza di sviluppo è stata fluida ed estesa e ci ha aiutato a esplorare nuovi modi di integrare la nostra struttura di supporto direttamente in Slack. Tyler Beckett SaaS Operations Engineer, Workiva

Scopri un nuovo mondo di automazione in Slack

Il nuovo Workflow Builder sta arrivando! Se disponi di Slack Pro o Business+, puoi usarlo subito. Se hai Slack Enterprise Grid, sarà disponibile nelle prossime settimane. Se sei uno sviluppatore con qualsiasi piano a pagamento, puoi iniziare immediatamente a creare con la piattaforma di nuova generazione.

Puoi sviluppare con il nuovo Workflow Builder e la piattaforma di nuova generazione come parte del tuo piano Slack e creare tutti i workflow e le app personalizzate che vuoi. Tuttavia, i workflow che contengono funzioni personalizzate o due o più passaggi di connettore saranno soggetti a prezzi basati sull’utilizzo che verranno applicati quando si supera una quota assegnata mensile di esecuzioni di workflow inclusa nel piano Slack.

Desideriamo semplificare al massimo questa transizione. Offriamo pertanto un periodo di promozione fino al 31 ottobre per darti il tempo di testare le funzionalità più avanzate, come le funzioni personalizzate e i connettori, gratuitamente. Tutti i workflow esistenti del Workflow Builder legacy rimarranno gratuiti e la maggior parte verrà migrata automaticamente alla nuova versione.

Se hai domande, rivolgiti al team di account o contattaci all’indirizzo feedback@slack.com. Siamo qui per aiutarti!

Inizia il tuo viaggio verso l’automazione

Per iniziare, gli utenti possono esplorare l’hub di risorse di Workflow Builder, dove troverai ulteriori informazioni e fonti di ispirazione sull’automazione in Slack.

Gli sviluppatori possono consultare la nostra documentazione sulle API e registrarsi per la prossima serie di webinar, dove esperti tecnici mostreranno come creare un’app personalizzata in una demo dal vivo.

Non vediamo l’ora di scoprire cosa hai creato!

Le informazioni precedenti sono intese unicamente a scopo informativo e non costituiscono un obbligo vincolante. Non basare le tue decisioni di acquisto su queste informazioni poiché lo sviluppo, il rilascio e le tempistiche di ogni prodotto, funzione o funzionalità restano essenzialmente ad esclusiva discrezione di Slack e sono soggetti a modifiche.