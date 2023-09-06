L’automatisation du travail à la portée de tous grâce au tout nouveau Générateur de flux de travail

Toujours en quête d’efficacité, les entreprises se retrouvent souvent confrontées au paradoxe de l’automatisation : plus elles cherchent à automatiser leurs processus, plus les équipes informatiques sont surchargées. Ces dernières font déjà face à une hausse de 41 % des projets au cours de l’année passée. Les requêtes en attente s’accumulent et les tâches manuelles vous ralentissent encore, sans aucune amélioration en perspective. Et ce cycle recommence encore et encore.

C’est pour cette raison que nous avons lancé il y a quelques années le Générateur de flux de travail, notre outil d’automatisation sans code qui permet à tous d’automatiser le travail au sein de Slack. Depuis son lancement, près de 1 million de personnes ont créé des flux de travail sans rédiger une seule ligne de code. 80 % d’entre elles n’ont pas de formation en informatique. L’équipe d’assistance de T-Mobile a rationalisé ses rapports d’avancement de projets fastidieux, l’équipe des ressources humaines de Noom a accéléré l’intégration des nouvelles recrues et l’équipe financière de Canva a économisé près de 64 heures par semaine grâce aux réunions asynchrones. Tout le monde y gagne : les équipes informatiques sont moins surchargées et la productivité à l’échelle de l’entreprise est renforcée.

Aujourd’hui, nous présentons un tout nouveau Générateur de flux de travail. L’objectif ? Une automatisation plus simple et plus puissante pour tous, quel que soit votre niveau d’expertise technique. Cette mise à jour vous donne accès à de nouvelles possibilités d’automatisation. Connectez facilement vos outils en quelques clics, intégrez très simplement les flux de travail dans les tâches de votre équipe et profitez d’une personnalisation plus poussée grâce aux applications hébergées dans Slack.

Le Générateur de flux de travail a offert à nos utilisateurs la possibilité de découvrir de nouvelles approches créatives pour automatiser les tâches au sein de Slack, tout en gagnant un temps précieux à consacrer au travail plus stratégique. Rebecca Hoffman Vice-présidente adjointe, chef de produit des outils de collaboration, AllianceBernstein

Synchronisez vos conversations et vos outils

En moyenne, les salariés utilisent jusqu’à 52 outils de travail différents chaque semaine pour mener à bien leurs tâches. Même s’il est certain que chaque outil apporte de la valeur, le passage de l’un à l’autre constitue parfois une source de frustration et engendre des coûts. Bien souvent, les équipes créent des processus dans un outil, mais collaborent dans un autre. Résultat : une perte de contexte et des collaborateurs qui ne sont pas sur la même longueur d’onde, ce qui ralentit la progression des projets.

C’est là qu’intervient le Générateur de flux de travail : il joue le rôle de ciment pour rassembler vos collaborateurs et vos outils. Désormais, grâce à la boîte à outils d’automatisation étendue dans le Générateur de flux de travail, vous bénéficiez d’une plus grande flexibilité pour personnaliser les flux de travail selon vos besoins.

Connectez vos outils dans le Générateur de flux de travail sans avoir à coder



Avec les nouvelles étapes Slack et les connecteurs intégrés issus des outils de productivité principaux comme Salesforce, Google et Atlassian, créer des flux de travail puissants est extrêmement simple. Automatisez vos processus entre plusieurs systèmes en seulement quelques clics.



Et dans la pratique, comment ça marche ? Imaginons que vous commenciez un nouveau projet. Vous avez une liste de tâches en tête : des outils à mettre en place, des personnes à impliquer et un calendrier de travail à établir. Grâce au Générateur de flux de travail, vous avez la possibilité d’effectuer tout ceci en pilote automatique :

Créez un nouveau canal de projet dans lequel votre équipe pourra collaborer

Invitez les personnes concernées à rejoindre ce canal

Lancez un nouveau projet dans Asana pour suivre les tâches et les étapes importantes

Planifiez un appel dans Zoom pour la réunion de lancement



Résultat ? Plus besoin de passer d’un outil à l’autre. Tout se fait de façon automatique : vous gagnez ainsi du temps et évitez la coordination manuelle. Lorsqu’un flux de travail est publié, vous pouvez passer le relais et laisser les autres collaborateurs l’utiliser. Vous standardisez ainsi des processus non structurés pour gagner en efficacité à l’échelle de l’entreprise.

Nous sommes déjà de fervents utilisateurs du Générateur de flux de travail, et ces nouvelles fonctionnalités permettront de gérer des cas d’utilisation encore plus avancés pour un public plus large, qui ne se sert pas du codage. Karl Owen Ingénieur en chef senior, Dell

Automatisez votre flux de travail en toute simplicité

En réalité, même avec la promesse d’une plus grande efficacité, les nouveaux processus sont difficiles à mettre en place et rencontrent souvent des résistances au sein de l’entreprise. Le temps et les efforts nécessaires pour se familiariser avec eux, y accéder et les utiliser peut pousser votre équipe à conserver ses anciennes méthodes de travail.

Slack vous aide à réduire cet obstacle. En intégrant l’automatisation dans l’espace de travail de votre équipe, vous réduisez le temps d’adaptation et faites fonctionner les nouveaux processus plus rapidement. Il vous suffit d’ajouter un lien vers un flux de travail et de le partager au sein de Slack, dans les endroits pertinents :

Intégrez-le dans un canevas , ce qui permet à vos collaborateurs de le visionner puis d’agir rapidement, le tout au même endroit

Ajoutez-le aux marque-pages d’un canal ; cela crée ainsi davantage de possibilités pour les utilisateurs de découvrir et d’utiliser les flux de travail dans un contexte pertinent

Envoyez-le par le biais d’un message Slack , afin de rediriger facilement les personnes vers un processus sans devoir expliquer chaque étape

Partagez un flux de travail dans un canevas ou dans un message Slack



Nous proposons également un nouvel endroit centralisé dédié aux applications et aux flux de travail dans la vue Automatisations de l’onglet Plus. Au cours des prochaines semaines, vous serez en mesure de trouver et de lancer tous les flux de travail disponibles depuis un seul endroit en utilisant des modèles pour démarrer votre processus de création. Un flux de travail créé par une autre personne vous semble utile ? Dupliquez-le facilement dans le Générateur de flux de travail et personnalisez le reste.

Créez des applications de niveau professionnel hébergées dans Slack

Lorsque les clients souhaitent transformer des processus de bout en bout, ils optent pour des applications personnalisées créées avec nos API ouvertes et nos outils flexibles pour les développeurs. Prenons l’exemple de Nutanix : l’entreprise est passée d’un système de tickets informatiques traditionnel à un processus automatisé au sein de Slack. Résultat : une résolution des tickets plus rapide de 34 % et 27 % de techniciens nécessaires en moins. Spotify a également amélioré son efficacité de 40 % en utilisant les alertes en temps réel dans Slack pour automatiser l’optimisation des campagnes.

Notre plateforme pour la nouvelle génération de développeurs vous permet désormais de créer des applications personnalisées plus rapidement et en toute simplicité afin d’atteindre cette transformation. Nous hébergerons vos applications au sein de Slack sans frais supplémentaires, afin que vous puissiez vous concentrer sur l’écriture du code, et non sur la gestion de l’infrastructure. En outre, vos applications seront exécutées dans un environnement de niveau professionnel qui répond aux normes de sécurité et de conformité de Slack.

Les applications personnalisées de nouvelle génération sont également modulaires, ce qui les rend plus flexibles et plus polyvalentes. Vous avez la possibilité d’étendre les fonctions personnalisées au Générateur de flux de travail, où un plus grand nombre de personnes a la possibilité de les découvrir et de les utiliser dans leurs propres flux de travail. Une seule fonction personnalisée alimente un nombre illimité d’automatisations, ce qui élargit ainsi votre impact et réduit le coût de développement au fur et à mesure de son adoption.



Un bloc de code issu d’une fonction codée devient une étape personnalisée dans le Générateur de flux de travail

Ce qui distingue cette plateforme, c’est la multiplicité d’options et de services d’assistance proposés. L’expérience de développement était fluide et complète, ce qui nous a aidés à découvrir de nouvelles méthodes pour intégrer notre structure d’assistance directement dans Slack. Tyler Beckett Ingénieur des opérations SaaS, Workiva

Découvrez un nouvel aspect de l’automatisation au sein de Slack

Le nouveau Générateur de flux de travail est déjà en chemin ! Si vous êtes abonné à un forfait Slack Pro ou Business+, vous pouvez l’utiliser dès maintenant. Pour les forfaits Slack Enterprise Grid, il sera disponible au cours des semaines à venir. Pour les développeurs disposant de l’un des forfaits payants, vous pouvez commencer à créer avec notre plateforme nouvelle génération dès maintenant.

Utilisez le nouveau Générateur de flux de travail et notre plateforme nouvelle génération dans le cadre de votre forfait Slack pour créer autant de flux de travail et d’applications personnalisées que vous le souhaitez. Toutefois, pour les flux de travail contenant des fonctions personnalisées ou deux étapes de connecteur ou plus, une tarification basée sur l’utilisation s’applique. Celle-ci prend effet lorsque vous dépassez le quota mensuel d’exécution de flux de travail compris dans votre forfait Slack.

Nous souhaitons faciliter au maximum cette transition. Nous mettons en place une période promotionnelle jusqu’au 31 octobre, afin de vous laisser le temps d’essayer des fonctionnalités plus avancées, comme les fonctions personnalisées et les connecteurs, et ce sans frais supplémentaires. L’ensemble de vos flux de travail existants dans l’ancien Générateur de flux de travail resteront gratuits, et la plupart seront transférés automatiquement vers la nouvelle version.

Pour toute question, veuillez contacter votre équipe ou envoyer un e-mail à l’adresse feedback@slack.com. Nous sommes là pour vous aider !

Lancez-vous dans l’automatisation

Pour faire vos premiers pas, explorez le centre de ressources sur le Générateur de flux de travail, où vous pourrez en savoir plus et trouver des idées d’automatisation au sein de Slack.

Développeurs, consultez notre documentation relative à l’API et inscrivez-vous pour participer à notre prochaine série de webinaires, où des experts techniques vous montrerons comment créer une application personnalisée lors d’une démo de code en direct.

Nous avons hâte de découvrir vos créations !

Les informations ci-dessus ne sont présentées qu’à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Enfin, le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.