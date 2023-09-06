Permita que qualquer pessoa automatize seu trabalho com o novíssimo Criador de fluxo de trabalho

Muitas vezes, as empresas ficam presas em um paradoxo da automação enquanto buscam por eficiência. Quanto mais as pessoas buscam a automação, mais sobrecarregadas ficam as equipes de TI, que já enfrentam uma alta de 41% nos projetos do ano passado. As solicitações se acumulam em uma lista de pendências, e você ainda está atolado em tarefas manuais, sem nenhum alívio à vista — e o ciclo se repete indefinidamente.

É por isso que, há alguns anos, lançamos o Criador de fluxo de trabalho, nossa ferramenta de automação sem código, com a qual qualquer pessoa pode automatizar o trabalho no Slack. Desde então, quase 1 milhão de pessoas criaram fluxos de trabalho sem uma única linha de código, sendo que 80% delas não têm formação técnica. A equipe de suporte da T-Mobile simplificou os tediosos relatórios de status, a equipe de RH da Noom acelerou a integração e a equipe financeira do Canva economizou quase 64 horas por semana com reuniões assíncronas. É uma situação vantajosa para todos, pois alivia a carga do pessoal de TI e aumenta a produtividade geral.

Estamos apresentando hoje um Criador de fluxo de trabalho novo em folha para simplificar ainda mais a automação. Apesar dessa reformulação, mantivemos a automação poderosa para todos, independentemente do nível de conhecimento técnico. Essa atualização abre um novo mundo de possibilidades, facilitando a conexão de suas ferramentas com apenas alguns cliques, integrando os fluxos de trabalho ao dia de trabalho de sua equipe e viabilizando uma personalização avançada com apps hospedados no Slack.

O Criador de fluxo de trabalho permitiu que nossos usuários explorassem abordagens novas e criativas para automatizar tarefas no Slack e, ao mesmo tempo, liberou um tempo valioso para a realização de um trabalho mais estratégico. Rebecca Hoffman Assistente de vice presidente, Gerente de produtos de ferramentas de colaboração, AllianceBernstein

Mantenha suas conversas e ferramentas sincronizadas

Em média, os trabalhadores relatam que, para que o trabalho seja realizado, usam até 52 ferramentas diferentes por semana. Mesmo que cada ferramenta agregue valor, alternar entre elas pode ser frustrante e caro. E quando as equipes criam processos em uma ferramenta, mas colaboram em outra, o contexto se perde, o alinhamento é prejudicado e o progresso fica mais lento.

É aí que entra o Criador de fluxo de trabalho: ele é a cola que une tudo o que há entre seu pessoal e suas ferramentas. Agora, com a caixa de ferramentas de automação expandida no Criador de fluxo de trabalho, é possível ter mais flexibilidade para personalizar os fluxos de trabalho exatamente de acordo com as suas necessidades.

Conecte ferramentas no Criador de fluxo de trabalho sem nenhum código



Com as novas etapas integradas do Slack e conectores de aplicativos de produtividade essenciais, como Salesforce, Google e Atlassian, é fácil criar fluxos de trabalho poderosos que automatizam vários sistemas com apenas alguns cliques.



Mas como isso funciona na prática? Digamos que você esteja iniciando um novo projeto e tenha uma lista de verificação em mente: ferramentas para configurar, pessoas a serem envolvidas e um ritmo de trabalho que deseja estabelecer. Com o Criador de fluxo de trabalho, você pode automatizar esse trabalho:

Criar um novo canal de projeto no qual sua equipe poderá colaborar

Convidar as pessoas certas para o canal

Iniciar um novo projeto no Asana para acompanhar tarefas e metas

Agendar uma chamada no Zoom para a reunião inicial



O resultado? Chega de pular de uma ferramenta para a outra. Tudo acontece automaticamente, economizando tempo e liberando você da coordenação manual. Depois que um fluxo de trabalho é publicado, você pode passá-lo adiante e permitir que outras pessoas também o utilizem, ajudando a padronizar processos não estruturados e a espalhar ganhos de eficiência por toda a organização.

Já somos usuários avançados do Criador de fluxo de trabalho, e esses novos recursos irão revelar casos de uso ainda mais avançados para um público mais amplo, que não precisará de codificação. Karl Owen Engenheiro sênior renomado,, Dell

Leve a automação facilmente para seu fluxo de trabalho

A realidade é que, mesmo com a promessa de eficiência, os novos processos nem sempre se concretizam. O tempo e o esforço necessários para aprendê-los, acessá-los e usá-los podem manter sua equipe presa aos velhos hábitos.

Com o Slack, é fácil reduzir esse atrito. Ao inserir a automação onde sua equipe já está trabalhando, você pode reduzir a curva de aprendizado e tirar os novos processos do papel mais rapidamente. É tão fácil quanto adicionar um link a um fluxo de trabalho e compartilhá-lo em locais relevantes no Slack:

Incorpore-o em um canvas , permitindo que as pessoas saiam rapidamente da leitura e passem à ação. E tudo isso em um só lugar

Adicione-o aos favoritos de um canal, criando mais oportunidades para as pessoas descobrirem e usarem fluxos de trabalho em um contexto relevante

Envie-o em uma mensagem do Slack , redirecionando facilmente as pessoas para um processo sem precisar explicar cada etapa

Compartilhe um fluxo de trabalho em um canvas ou em uma mensagem do Slack



Também estamos apresentando um novo local centralizado para apps e fluxos de trabalho na visualização Automações na guia Mais. Nas próximas semanas, você poderá encontrar e lançar todos os fluxos de trabalho disponíveis em um só lugar e usar modelos para dar início ao seu processo de criação. Se você encontrar um fluxo de trabalho útil criado por outra pessoa, é fácil duplicá-lo no Criador de fluxo de trabalho e personalizar o restante.

Crie apps de nível empresarial personalizados e hospedados no Slack

Quando os clientes desejam transformar processos de ponta a ponta, eles recorrem a apps personalizados criados com nossas APIs abertas e ferramentas flexíveis para desenvolvedores. Veja o caso da Nutanix: a empresa fez a transição de um tíquetes de suporte de TI tradicional para um sistema automatizado no Slack, resultando em uma resolução de tíquetes 34% mais rápida com 27% a menos de técnicos. O Spotify também gerou um aumento de 40% na eficiência ao usar alertas em tempo real no Slack para automatizar a otimização de campanhas.

Nossa plataforma de desenvolvedores de última geração agora acelera e facilita a criação de apps personalizados que alcançam esse tipo de transformação. Hospedaremos seus apps no Slack sem custo adicional, de modo que você possa se concentrar em escrever código em vez de gerenciar a infraestrutura. E seus apps serão executados em um ambiente de nível empresarial que atenda aos padrões de segurança e conformidade do Slack.

Da mesma forma, os apps personalizados de última geração são modulares, o que os torna mais flexíveis e versáteis. Você pode estender funções personalizadas para o Criador de fluxo de trabalho, onde mais pessoas podem descobri-las e usá-las em seus próprios fluxos de trabalho. Uma única função personalizada pode potencializar automações ilimitadas, ampliando seu impacto e reduzindo o custo de desenvolvimento de acordo com o aumento da adoção.



Um bloco de código de uma função codificada se transforma em uma etapa personalizada no Criador de fluxo de trabalho

O que diferencia a plataforma é a grande quantidade de opções e suporte que ela oferece. A experiência de desenvolvimento foi tranquila e abrangente, o que nos ajudou a explorar novas formas de integrar nossa estrutura de suporte diretamente no Slack. Tyler Beckett Engenheiro de operações SaaS,, Workiva

A transição para um novo mundo de automação no Slack

O novo Criador de fluxo de trabalho já está a caminho! Se você usa o Slack Pro ou Business+, ele já está disponível para você. Para usuários do Slack Enterprise Grid, ele estará disponível nas próximas semanas. Caso você seja desenvolvedor de algum plano pago, já poderá começar a criar com a plataforma de última geração agora mesmo.

Você pode criar com o novo Criador de fluxo de trabalho e a plataforma de última geração como parte do seu plano do Slack e criar quantos fluxos de trabalho e apps personalizados desejar. No entanto, os fluxos de trabalho contendo funções personalizadas ou duas ou mais etapas de conector terão preços baseados no uso, que entram em vigor quando a cota mensal de execuções de fluxo de trabalho incluída em seu plano do Slack é excedida.

Queremos tornar esta transição o mais fácil possível. Estamos oferecendo um período promocional até 31 de outubro, de modo que você terá tempo de testar as funcionalidades mais avançadas, como funções e conectores personalizados, sem qualquer custo. Todos os seus fluxos de trabalho existentes do Criador de fluxo de trabalho herdado permanecerão gratuitos e a maioria migrará automaticamente para a nova versão.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com sua equipe de conta ou conosco pelo e-mail: feedback@slack.com. Estamos aqui para ajudar!

Dê início à sua jornada de automação

Para começar, os usuários podem explorar o hub de recursos do Criador de fluxo de trabalho, onde é possível saber mais e encontrar inspiração sobre o que automatizar no Slack.

Os desenvolvedores podem acessar a documentação de nossa API e inscrever-se em nossa próxima série de webinars, na qual especialistas técnicos mostrarão como criar um app personalizado em uma demonstração de codificação ao vivo.

Mal podemos esperar para ver suas criações!

As informações acima têm fins meramente informativos e não contêm nenhum compromisso obrigatório. Não utilize essas informações para tomar decisões a respeito de suas aquisições, já que, em última análise, o desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, recursos ou funcionalidades continuam a critério exclusivo do Slack e estão sujeitos a alterações.