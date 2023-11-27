As equipes de marketing da Salesforce usam a automação para simplificar processos e impulsionar a produtividade

Assim como os fotógrafos profissionais, as equipes de marketing têm a tarefa de trazer trabalhos de alto impacto para o foco. No entanto, desafios diários como tarefas manuais repetitivas, mudança de contexto entre sistemas e equipes isoladas podem dificultar o trabalho. Esses obstáculos atrasam os profissionais de marketing na hora de lançar campanhas e colocar novos clientes no funil de vendas. No entanto, ter as ferramentas e os sistemas certos pode fazer com que o trabalho seja mais rápido e produtivo.

Imagine informações sobre campanhas e solicitações de aprovação que são automaticamente direcionadas para as pessoas certas, possibilitando ações rápidas em uma única plataforma. Essa é uma das formas que as equipes de marketing da Salesforce usam o Slack como uma plataforma de produtividade, possibilitando prazos de entrega mais rápidos e relacionamentos mais sólidos.

Veja um resumo de como os profissionais de marketing do Slack usam as ferramentas de automação do Slack para transformar decisões orientadas por dados e a colaboração entre agências em obras-primas de marketing.

Promova o alinhamento da equipe e acelere aprovações com os fluxos de trabalho

No ambiente de trabalho rápido e híbrido dos dias de hoje, manter o alinhamento com as equipes é essencial para levar campanhas ao mercado sem obstáculos. É aí que entram os fluxos de trabalho personalizáveis e sem código do Criador de fluxo de trabalho.

“Você pode criar fluxos de trabalho para fazer com que sua organização trabalhe de maneira mais rápida e eficaz, promovendo coesão entre suas equipes”, afirma Vikram Mediratta, diretor sênior de marketing corporativo da Salesforce. “É possível eliminar a busca por intermináveis e-mails e plataformas consolidando todos os elementos essenciais em um único local. Esta é a prioridade para os líderes. O objetivo deles é que suas equipes trabalhem de forma eficaz, maximizando a produtividade.”

Fluxos de trabalho de aprovação, por exemplo, reúnem e despacham automaticamente todas as informações solicitadas necessárias, permitindo que as partes interessadas revisem os resumos e aprovem tudo rapidamente. Arquivos e documentos centralizados em fluxos de trabalho do Slack impulsionam o trabalho. Como a plataforma do Slack é facilmente pesquisável, os fluxos de trabalho também ajudam a orientar as equipes sobre como responder a solicitações semelhantes. As informações nos fluxos de trabalho e suas conversas fornecem informações contextuais sobre as solicitações, incluindo as pessoas envolvidas na tomada de decisões e o tempo de resposta.

“Não me perco mais ao procurar informações. Além disso, não há mais atraso nas aprovações como acontecia antes de adotarmos o Slack”, afirma Mediratta. “É muito mais fácil estar em um único sistema. Os resumos são claros e passíveis de ação, e os fluxos de trabalho me permitem ser supereficiente, seja usando o Slack no meu laptop ou no meu telefone enquanto estou em trânsito.”

Quando o assunto é conectar pessoas, os fluxos de trabalho também são transformadores. Fluxos de trabalho de atendimento ao cliente ou de engajamento podem rotear automaticamente perguntas para grupos específicos de especialistas que podem fornecer informações, recursos e respostas. Os gerentes que monitoram esses fluxos de trabalho podem acompanhar tendências e oportunidades para capacitação ou criação de conteúdo.

Antes dos fluxos de trabalho, as equipes perdiam tempo procurando informações em vários lugares. “Você não encontrava algo e eventualmente precisava perguntar a alguém, e depois enviar um e-mail ou participar de uma reunião para descobrir o que estava acontecendo”, afirma Mediratta. “Ou você simplesmente desistia e esperava pelo melhor.”

Agora, os colegas podem usar os fluxos de trabalho no Slack dedicados a assuntos relacionados a vendas para fazer perguntas sobre negócios diretamente aos profissionais de marketing de produtos. Esse suporte ajuda a resolver preocupações imediatas e fornece um arquivo pesquisável de informações valiosas para que os recém-chegados possam tomar conhecimento.

“As informações podem escapar de diversas maneiras quando usamos o e-mail. Se alguém deixar você de fora por engano ou se um anexo não for incluído em um encaminhamento, você perderá tempo rastreando as informações. Com o Slack, temos uma maneira melhor de trabalhar que se concentra na maximização da produtividade.” Vikram Mediratta Diretor sênior de marketing corporativo, Salesforce

Tome decisões orientadas por dados em conjunto

Quando pessoas, apps e processos são conectados, as equipes de marketing têm o contexto para tomar decisões inteligentes. A integração do Slack com aplicativos essenciais dos profissionais de marketing, como Google Analytics, Asana, DocuSign, Quip e Concierge, ajuda a alinhar equipes internas de vendas, sucesso do cliente e gestão de produtos em canais dedicados do Slack. De acordo com as Métricas de sucesso do cliente e de mercado da Salesforce de agosto de 2023, o uso do Slack resulta em respostas 36% mais rápidas para clientes, clientes em potencial, colegas e parceiros, e leva a uma tomada de decisão 37% mais rápida entre as equipes.

A integração dos produtos do Salesforce Marketing Cloud, como o Tableau e o Account Engagement, com o Slack possibilita que as empresas recebam notificações instantâneas no canal quando surgem problemas ou solicitações de clientes. Isso permite que as equipes compreendam melhor as necessidades do mercado e ajustem as iniciativas da campanha de acordo. O Tableau fornece acesso a dados, informações e previsões de IA valiosos para ajudar as equipes a tomar decisões informadas; e o Account Engagement utiliza a IA para identificar contas importantes com a maior probabilidade de compra.

A integração Marketing Cloud para Slack possibilita que as equipes planejem e executem campanhas dentro do Slack, atualizando automaticamente seus dados no Marketing Cloud ao longo do caminho. Alertas sobre o engajamento de leads e informações sobre as campanhas são direcionados para os canais de campanha relevantes por meio de fluxos de trabalho, permitindo que os profissionais de marketing analisem e aprimorem as campanhas em tempo real, tudo em um só lugar.

Entregue resultados melhores com uma colaboração mais estreita com a agência

Sem as ferramentas adequadas, pode ser difícil para empresas de grande porte usufruir ao máximo de suas parcerias de marketing. O tempo de resposta lento dos parceiros e as caixas de entrada de e-mail lotadas costumam causar atrasos na produção e no lançamento. Além disso, a troca de contexto entre várias ferramentas de colaboração e documentos pode resultar na negligência de detalhes essenciais.

Slack Connect acelera a comunicação com parceiros e fornecedores externos possibilitando que as empresas acessem os mesmos fluxos de trabalho, integrações de apps e ferramentas dentro do Slack. Como a única fonte de verdade, o Slack elimina o tempo de inatividade entre as atualizações de reuniões e ajuda os parceiros a se integrar perfeitamente à equipe, para que todas as partes possam tomar decisões estratégicas rapidamente.

“O Slack é uma ferramenta de execução em tempo real para tomarmos decisões com base nos dados.” Erin Oles Vice-presidente sênior de eventos estratégicos, Salesforce

O Slack Connect ajuda as equipes de marketing da Salesforce a expandir a colaboração sem esforço durante o Dreamforce, o maior evento anual para clientes da empresa. Erin Oles, vice-presidente sênior de eventos estratégicos, supervisiona a conferência e afirma que sua equipe depende dos fluxos de trabalho para gerenciar os escalonamentos de tecnologia.

“No Dreamforce, a equipe de registro acessa análises em tempo real das nuvens do Salesforce nos canais do Slack”, afirma Oles. “Fornecedores e não fornecedores no mesmo canal usam os fluxos de trabalho para solucionar seus problemas e fornecer atualizações. O Slack é uma ferramenta de execução em tempo real para tomarmos decisões com base nos dados.”

Tudo fica mais fácil quando os profissionais de marketing trabalham com as ferramentas de automação do Slack. Em breve, novos recursos de automação vão capacitar os profissionais de marketing a criar fluxos de trabalho ainda mais avançados que conectarão suas ferramentas preferidas sem esforço. Com apenas alguns cliques, as equipes de marketing podem obter uma perspectiva totalmente nova. Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje mesmo para saber mais.