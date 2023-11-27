Marketing-Teams bei Salesforce verwenden Automatisierung zur Vereinfachung von Prozessen und Steigerung der Produktivität

Ähnlich wie professionelle Fotograf:innen haben auch Marketing-Teams die Aufgabe, ihre Arbeit ins rechte Licht zu rücken. Aber alltägliche Herausforderungen wie wiederkehrende manuelle Aufgaben, Kontextwechsel zwischen Systemen und isolierte Teams können dazu führen, dass die Arbeit nicht perfekt läuft. Aufgrund dieser Hindernisse können Marketingfachleute keine Kampagnen starten und keine neuen Leads in die Vertriebspipeline aufnehmen. Mit den richtigen Tools und Systemen kann die Arbeit jedoch schneller und produktiver ablaufen.

Stell dir vor, dass Kampagneneinblicke und Genehmigungsanfragen automatisch an die richtigen Personen weitergeleitet werden, um auf einer Plattform schnelle Entscheidungen zu ermöglichen. Das ist eine Art, wie Marketing-Teams bei Salesforce Slack als Produktivitätsplattform einsetzen, um schnellere Reaktionszeiten und stärkere Beziehungen zu fördern.

Hier ist ein Einblick, wie Salesforce-Marketingfachleute die Automatisierungstools von Slack nutzen, um mit datengesteuerten Entscheidungen und der Zusammenarbeit mit Agenturen wahre Marketing-Meisterwerke zu schaffen.

Fördere die Team-Abstimmung und beschleunige Genehmigungen mit Workflows

In der heutigen schnelllebigen und hybriden Arbeitsumgebung ist die Abstimmung zwischen Teams entscheidend, um Kampagnen ohne Verzögerungen auf den Markt zu bringen. Hier kommen die anpassbaren, codefreien Workflows von Workflow-Builder ins Spiel.

„Alle können Workflows erstellen, die dazu beitragen, dass die Organisation schneller und effektiver arbeitet und dass der Zusammenhalt zwischen den Teams gestärkt wird“, sagt Vikram Mediratta, Senior Director of Corporate Marketing bei Salesforce. „Durch die Zusammenführung aller wichtigen Elemente an einem zentralen Ort kann die Suche durch endlose E-Mails und Plattformen vermieden werden. Das hat für Führungskräfte Priorität. Sie wünschen sich, dass ihre Teams effektiv arbeiten und gleichzeitig ihre Produktivität maximieren.“

Genehmigungs-Workflows beispielsweise sammeln und versenden automatisch alle erforderlichen Informationen, sodass die Beteiligten Zusammenfassungen schnell einsehen und in wenigen Minuten abzeichnen können. Zentralisierte Dateien und Dokumente in Slack-Workflows sorgen dafür, dass die Arbeit vorankommt. Da die Slack-Plattform leicht durchsuchbar ist, unterstützen Workflows die Teams darüber hinaus bei der Wiederholung ähnlicher Anfragen. Die Informationen in den Workflows und ihren Threads liefern kontextbezogene Informationen zu den Anfragen, einschließlich der Personen, die an der Entscheidungsfindung beteiligt waren, und der Bearbeitungszeit.

„Ich verliere bei der Suche nach Informationen nicht mehr den Überblick. Außerdem verzögern sich Genehmigungen nicht mehr, wie es vor der Einführung von Slack der Fall war“, sagt Vikram Mediratta. „Es ist viel einfacher, mit einem einzigen System zu arbeiten. Die Zusammenfassungen sind übersichtlich, verständlich und umsetzbar – und dank der Workflows kann ich sehr effizient arbeiten, egal ob ich Slack auf meinem Laptop oder unterwegs auf meinem Telefon verwende.“

Workflows sind auch dann hilfreich, wenn es darum geht, Menschen zu vernetzen. Workflows für den Kundensupport oder die Kundenbindung können Fragen automatisch an bestimmte Gruppen von Fachleuten weiterleiten, die Informationen, Ressourcen und Antworten bereitstellen können. Führungskräfte, die diese Workflows im Auge behalten, können Trends und Möglichkeiten für Enablement oder Inhalte verfolgen.

Bevor es Workflows gab, mussten die Teams zeitaufwändig an verschiedenen Stellen nach Informationen suchen. „Wenn eine Person etwas nicht gefunden hat, musste sie fragen, eine E-Mail schicken oder ein Meeting einberufen, um herauszufinden, was los ist“, sagt Vikram Mediratta. „Oder sie hat einfach aufgegeben und auf das Beste gehofft.“

Jetzt können Kolleg:innen in Slack Workflows zur Unterstützung von vertriebsbezogenen Aufgaben verwenden, um Fragen zu Geschäften direkt an Produktfachleute weiterzuleiten. Dadurch werden unmittelbare Probleme gelöst und es entsteht ein durchsuchbares Archiv mit unschätzbaren Informationen für Neulinge.

„Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie Informationen mit E-Mails verloren gehen können. Wenn eine Person aus Versehen in einer E-Mail vergessen wurde oder ein Anhang nicht mitgeschickt wurde, ist wertvolle Zeit verloren gegangen, um Informationen zu finden. Mit Slack steht uns eine bessere Art zu arbeiten zur Verfügung, bei der die Maximierung der Produktivität im Vordergrund steht.“ Vikram Mediratta Sr. Director of Corporate Marketing, Salesforce

Zusammen datenbasierte Entscheidungen treffen

Wenn Menschen, Apps und Prozesse miteinander vernetzt sind, erhalten Marketing-Teams den nötigen Kontext, um intelligentere Entscheidungen zu treffen. Durch die Integration von Slack in die wichtigsten Apps von Marketingfachleuten wie Google Analytics, Asana, DocuSign, Quip und Concierge können interne Teams aus den Bereichen Vertrieb, Customer Success und Produktmanagement in speziellen Slack-Channels zusammengeführt werden. Laut den Kunden- und Markterfolgsmetriken von Salesforce vom August 2023 werden durch die Verwendung von Slack 36 % der Anfragen von Kund:innen, potenziellen Kund:innen, Kolleg:innen und Partner:innen schneller beantwortet, und die Entscheidungsfindung wird teamübergreifend um 37 % beschleunigt.

Durch die Integration von Produkten der Salesforce Marketing Cloud, wie z. B. Tableau und Account Engagement, in Slack werden Unternehmen sofort im Channel benachrichtigt, wenn Probleme oder Anfragen von Kund:innen auftreten. So können Teams die Anforderungen des Marktes besser verstehen und die Kampagnen entsprechend anpassen. Tableau bietet Zugang zu wertvollen Daten, Einblicken und KI-Vorhersagen, um Teams dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen; und Account Engagement identifiziert mithilfe von KI wichtige Kund:innen mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit.

Mit der Integration von Marketing Cloud für Slack können Teams Kampagnen in Slack planen und durchführen und dabei ihre Marketing Cloud-Daten automatisch aktualisieren. Warnmeldungen zum Lead-Engagement und Kampagneneinblicke werden über Workflows in relevante Kampagnen-Channels geleitet, sodass Marketingfachleute Kampagnen in Echtzeit analysieren und optimieren können, und zwar alles an einem Ort.

Liefere bessere Ergebnisse durch engere Zusammenarbeit mit Agenturen

Ohne die richtigen Tools kann es für Unternehmen schwierig sein, den größtmöglichen Mehrwert aus ihren Marketing-Partnerschaften zu ziehen. Langsame Reaktionszeiten der Partner:innen und überfüllte E-Mail-Postfächer führen oft zu Verzögerungen bei der Produktion und Markteinführung. Außerdem kann das Wechseln zwischen verschiedenen Tools bei der Zusammenarbeit und Dokumenten dazu führen, dass wichtige Details verloren gehen.

Slack Connect beschleunigt die Kommunikation mit externen Partner:innen und Anbieter:innen, da Unternehmen auf dieselben Workflows, App-Integrationen und Tools innerhalb von Slack zugreifen können. Als zentrale Informationsquelle beseitigt Slack Wartezeiten zwischen Meeting-Updates und hilft Partner:innen, nahtlos Teil des Teams zu werden, sodass alle Beteiligten schnell strategische Entscheidungen treffen können.

„Slack ist ein Echtzeit-Tool, mit dem wir datengestützte Entscheidungen treffen können.“ Erin Oles SVP of Strategic Events, Salesforce

Slack Connect unterstützt Marketing-Teams bei Salesforce bei der mühelosen Zusammenarbeit während der Dreamforce, der größten jährlichen Kundenveranstaltung des Unternehmens. Erin Oles, Salesforce SVP of Strategic Events, koordiniert die mehrtägige Konferenz und sagt, dass sich ihr Team bei technischen Problemen auf Workflows verlässt.

„Auf der Dreamforce greift das Registrierungsteam in Slack-Channels auf Echtzeit-Analysen aus den Salesforce-Clouds zu“, sagt Erin Oles. „Anbieter:innen und andere Teilnehmende im selben Channel verwenden Workflows, um ihre Probleme zu bearbeiten, Probleme zu lösen und Updates bereitzustellen. Slack ist für uns ein Echtzeit-Tool, mit dem wir datengestützte Entscheidungen treffen können.“

Alles rückt in den Fokus, wenn Marketingfachleute mit den Automatisierungstools von Slack arbeiten. Bald werden Marketingfachleute dank neuer Automatisierungsfunktionen noch komplexere Workflows erstellen können, die ihre wichtigsten Tools mühelos miteinander verknüpfen. Mit nur wenigen Klicks erhalten Marketing-Teams eine ganz neue Dimension an Möglichkeiten. Erfahre mehr, indem du dich noch heute mit unserem Vertriebsteam in Verbindung setzt.