Los equipos de marketing de Salesforce usan la automatización para simplificar los procesos y mejorar la productividad

Al igual que en el caso de los fotógrafos profesionales, la labor de los equipos de marketing consiste en poner de relieve el trabajo de alto impacto. Sin embargo, los desafíos cotidianos, como las tareas manuales repetitivas, los cambios entre sistemas y los equipos aislados pueden terminar empañando el trabajo realizado. Este tipo de obstáculos se convierten en un freno para los profesionales del marketing a la hora de lanzar sus campañas y atraer nuevos candidatos a la canalización de ventas. Sin embargo, disponer de las herramientas y los sistemas adecuados puede agilizar el trabajo y aumentar la productividad.

Imagina que las información sobre las campañas y las solicitudes de aprobación se enviaran automáticamente a las personas adecuadas para poder tomar decisiones rápidas desde una única plataforma. Esta es una de las formas en las que los equipos de marketing de Salesforce usan Slack como plataforma de productividad para contribuir a mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer las relaciones.

A continuación, compartiremos un resumen sobre cómo los profesionales del marketing de Salesforce usan las herramientas de automatización de Slack para convertir las decisiones basadas en datos y la colaboración con agencias en obras maestras del marketing.

Impulsa la coordinación de los equipos y agiliza las aprobaciones mediante flujos de trabajo

En el entorno de trabajo híbrido y rápido de hoy en día, mantener la coordinación con los equipos es vital para lanzar las campañas al mercado sin inconvenientes. Aquí es donde entran en escena los flujos de trabajo personalizables y sin código del creador de flujos de trabajo.

“Puedes crear flujos de trabajo para ayudar a tu organización a trabajar de forma más rápida y efectiva y fomentar la cohesión entre los equipos”, explica Vikram Mediratta, director sénior de Marketing Corporativo de Salesforce. “Ya no es necesario rebuscar entre correos electrónicos y plataformas, porque puedes consolidar todos los elementos esenciales en una única localización. Esta es la principal prioridad de los líderes. Su objetivo es lograr que sus equipos trabajen de forma eficaz y al mismo tiempo maximizar la productividad”.

Los flujos de trabajo de aprobación, por ejemplo, recopilan y envían automáticamente toda la información solicitada para que las partes involucradas puedan revisar rápidamente los resúmenes y dar su visto bueno en cuestión de minutos. Los archivos y los documentos centralizados en los flujos de trabajo de Slack hacen avanzar el trabajo. Dado que la plataforma permite realizar búsquedas fácilmente, los flujos de trabajo también orientan a los equipos sobre cómo replicar solicitudes similares. La información de los flujos de trabajo y sus hilos de conversaciones proporciona contexto sobre las solicitudes, incluidas las personas que han participado en la toma de decisiones y el tiempo de respuesta.

“Ya no me pierdo a la hora de buscar información. Además, las aprobaciones ya no se retrasan como sucedía antes de que adoptáramos Slack”, confirma Mediratta. “Es mucho más fácil reunir todo en un único sistema. Los resúmenes son claros, ordenados y prácticos, y los flujos de trabajo me permiten ser mucho más eficiente cuando uso Slack en mi portátil o mi teléfono sobre la marcha”.

Los flujos de trabajo también han transformado la forma de conectar con las personas. Por ejemplo, los flujos de trabajo de atención al cliente o fidelización pueden enviar automáticamente preguntas a grupos específicos de expertos que pueden proporcionar información, recursos y respuestas. Los gerentes que supervisan estos flujos de trabajo pueden realizar un seguimiento de las tendencias y las oportunidades para ofrecer formación o generar contenido.

Antes de los flujos de trabajo, los equipos perdían mucho tiempo buscando información en diferentes ubicaciones. “No podías encontrar nada y al final siempre tenías que preguntarle a otra persona y después enviar un correo electrónico o mantener una reunión para entender qué es lo que estaba pasando”, revela Mediratta. “Y algunas veces sencillamente te dabas por vencido y rezabas porque todo saliera bien”.

Ahora, los compañeros pueden usar flujos de trabajo de Slack dedicados a apoyar los temas relacionados con las ventas para plantear preguntas sobre las negociaciones directamente a los profesionales del marketing de productos. Este apoyo permite resolver las dudas inmediatas y proporciona un archivo consultable de información sumamente valiosa para formar a los recién llegados.

“El correo electrónico puede convertirse en un auténtico coladero de información. Si alguien excluye por error tu dirección de la lista de destinatarios u olvida incluir un archivo adjunto en un correo reenviado, tendrás que perder tiempo intentando localizar la información. Con Slack, disponemos de una forma mejor de trabajar centrada en maximizar la productividad”. Vikram Mediratta Director sénior de Marketing Corporativo, Salesforce

Toma decisiones basadas en datos con tu equipo

Cuando las personas, las aplicaciones y los procesos están conectados, los equipos de marketing disponen del contexto necesario para tomar decisiones más inteligentes. La integración de Slack con las aplicaciones de referencia de los profesionales del marketing, como Google Analytics, Asana, DocuSign, Quip y Concierge, permite coordinar los equipos de ventas internas, satisfacción del cliente y gestión de productos en canales de Slack dedicados. Según las Métricas de éxito del cliente y éxito del mercado de Salesforce publicadas en agosto de 2023, el uso de Slack contribuye a agilizar un 36 % las respuestas a los clientes, los posibles clientes, los compañeros y los socios, y acelera un 37 % la toma de decisiones en los equipos.

Integrar los productos de Salesforce Marketing Cloud, como Tableau y Account Engagement, en Slack permite a las empresas recibir notificaciones instantáneas en los canales si surgen problemas o solicitudes de los clientes. De esta forma, los equipos pueden entender mejor las necesidades del mercado y adaptar las campañas en consecuencia. Tableau proporciona acceso a datos, información y predicciones de IA muy valiosos para ayudar a los equipos a tomar decisiones informadas, y Account Engagement utiliza la IA para identificar las cuentas críticas con una mayor probabilidad de realizar una compra.

La integración Marketing Cloud for Slack facilita a los equipos la tarea de planificar y ejecutar campañas en Slack actualizando automáticamente los datos de Marketing Cloud durante el proceso. Las alertas sobre la interacción de los candidatos y la información sobre las campañas se envían a los canales de campaña relevantes mediante flujos de trabajo, lo que permite a los profesionales del marketing analizar e iterar en las campañas en tiempo real, todo en un solo lugar.

Ofrece mejores resultados gracias a una colaboración más estrecha con las agencias

Sin las herramientas adecuadas, muchas empresas tienen dificultades para obtener el máximo valor de sus asociaciones de marketing. La lentitud en los tiempos de respuesta de los socios y la desorganización en las bandejas de entrada suelen causar retrasos en la producción y el lanzamiento. Además, el cambio de contexto entre varias herramientas de colaboración y documentos puede provocar la pérdida de información esencial.

Slack Connect agiliza la comunicación con los socios y los proveedores externos permitiendo a las empresas acceder a los mismos flujos de trabajo, integraciones de aplicaciones y herramientas en Slack. Como única fuente de información, la plataforma elimina las interrupciones entre las actualizaciones de las reuniones y facilita a los socios la incorporación al equipo para que todas las partes involucradas puedan tomar decisiones estratégicas rápidamente.

“Slack es una herramienta de ejecución en tiempo real que nos ayuda a tomar decisiones informadas”. Erin Oles Vicepresidenta sénior de Eventos Estratégicos, Salesforce

Slack Connect permite a los equipos de marketing de Salesforce escalar fácilmente la colaboración durante Dreamforce, el mayor evento anual de clientes de la empresa. Erin Oles, vicepresidenta sénior de Eventos Estratégicos, supervisa esta conferencia de varios días de duración, y explica que su equipo utiliza los flujos de trabajo para gestionar los escalamientos tecnológicos.

“Durante Dreamforce, el equipo de registro accede al análisis de datos en tiempo real de las nubes de Salesforce desde los canales de Slack”, comenta Oles. “Proveedores y no proveedores del mismo canal usan flujos de trabajo para abordar y solucionar problemas y proporcionar actualizaciones. Slack es una herramienta de ejecución en tiempo real que nos ayuda a tomar decisiones informadas”.

Todo cobra sentido cuando los profesionales del marketing trabajan con las herramientas de automatización de Slack. En breve, las nuevas funciones de automatización permitirán a estos profesionales crear flujos de trabajo aún más avanzados que se conectarán fácilmente con sus herramientas de referencia. Con solo un par de clics, los equipos de marketing pueden obtener un enfoque completamente nuevo. Para obtener más información, contacta con nuestro equipo de ventas hoy mismo.