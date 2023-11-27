Los equipos de marketing de Salesforce utilizan la automatización para simplificar procesos y potenciar la productividad

Al igual que los fotógrafos profesionales, los equipos de marketing tienen la tarea de centrar la atención en el trabajo de alto impacto. Sin embargo, los desafíos cotidianos, como las tareas manuales repetitivas, el cambio de contexto entre sistemas y los equipos aislados, pueden hacer que el trabajo no sea perfecto. Estos obstáculos retrasan a los especialistas en marketing a la hora de lanzar campañas y conseguir nuevos clientes potenciales en el canal de ventas. No obstante, tener las herramientas y los sistemas adecuados puede hacer que el trabajo sea más rápido y productivo.

Imagina que la información sobre campañas y las solicitudes de aprobación se envían automáticamente a las personas adecuadas, agilizando los procesos desde una sola plataforma. Esta es una de las formas en que los equipos de marketing de Salesforce utilizan Slack como plataforma de productividad, lo que les ayuda a facilitar plazos de entrega más rápidos y relaciones más sólidas.

Esta es una instantánea de cómo los especialistas en marketing de Salesforce utilizan las herramientas de automatización de Slack para convertir las decisiones basadas en datos y la colaboración con otros organismos en obras maestras del marketing.

Impulsa la alineación de equipos y acelera las aprobaciones con los flujos de trabajo

En el entorno laboral vertiginoso e híbrido de hoy en día, mantener la alineación con los equipos es vital para que las campañas lleguen al mercado sin obstáculos ni impedimentos. Ahí es donde entran en juego los flujos de trabajo personalizables y sin código del Generador de flujos de trabajo.

«Puedes crear flujos de trabajo para ayudar a tu organización a trabajar más rápido y de forma más efectiva, y llevar cohesión a tus equipos», dice Vikram Mediratta, director sénior de marketing corporativo de Salesforce. «Puedes eliminar la búsqueda de información entre un sinfín de correos electrónicos y plataformas mediante la consolidación de todos los elementos esenciales en una única ubicación. Esta es la prioridad para los directivos, que quieren que sus equipos trabajen de forma efectiva al tiempo que maximizan la productividad».

Los flujos de trabajo de aprobación, por ejemplo, recopilan y envían automáticamente toda la información solicitada necesaria para que los grupos de interés puedan revisar rápidamente los resúmenes y aprobarlos en minutos. Los archivos y los documentos centralizados en los flujos de trabajo de Slack hacen que el trabajo avance. Como la búsqueda en la plataforma de Slack es muy sencilla, los flujos de trabajo también ayudan a informar a los equipos acerca de cómo replicar solicitudes similares. La información de los flujos de trabajo y sus hilos de conversaciones ofrecen información contextual sobre las solicitudes, lo que incluye a las personas que participan en la toma de decisiones y el tiempo de respuesta.

«Ya no me pierdo cuando busco información. Además, las aprobaciones ya no se retrasan como antes de adoptar Slack», dice Mediratta. «Es mucho más fácil estar en un sistema. Los resúmenes son claros, limpios y accionables, y los flujos de trabajo me permiten ser muy eficiente tanto si uso Slack en mi computadora portátil como en mi teléfono cuando estoy de viaje».

Los flujos de trabajo también son transformadores cuando se trata de conectar a las personas. Los flujos de trabajo de atención al cliente o participación pueden dirigir automáticamente las preguntas a grupos específicos de expertos que pueden proporcionar información, recursos y respuestas. Los gerentes que supervisan estos flujos de trabajo pueden rastrear tendencias y oportunidades de habilitación o contenido.

Antes de los flujos de trabajo, los equipos perdían tiempo buscando información en varias ubicaciones. «No encontrabas algo y finalmente tenías que preguntarle a alguien y después enviar un correo electrónico o entrar a una reunión para saber lo que estaba pasando», dice Mediratta. «O simplemente te rendías y esperabas que todo saliera bien».

Ahora los compañeros pueden utilizar los flujos de trabajo de Slack dedicados a ayudar en temas relacionados con ventas para hacer preguntas sobre ofertas directamente a los especialistas en marketing de productos. Esto ayuda a resolver preocupaciones inmediatas y ofrece un archivo en el que poder buscar información para que los nuevos empleados aprendan.

«Hay muchas formas en que la información se escapa del correo electrónico. Si un archivo adjunto se quedó fuera por error o no se incluyó en un reenvío, perderá tiempo buscando información. Con Slack, tenemos una forma mejor de trabajar que se centra en maximizar la productividad». Vikram Mediratta director sénior de marketing corporativo, Salesforce

Toma decisiones basadas en datos en conjunto

Cuando las personas, las aplicaciones y los procesos están conectados, los equipos de marketing tienen el contexto para tomar decisiones más inteligentes. La integración de Slack con las aplicaciones preferidas de los especialistas en marketing como Google Analytics, Asana, DocuSign, Quip y Concierge ayuda a alinear las ventas internas, la satisfacción del cliente y los equipos de administración de productos en canales especializados de Slack. Según las métricas de satisfacción de clientes y mercados de Salesforce desde agosto de 2023, el uso de Slack da como resultado respuestas un 36 % más rápidas a clientes, clientes potenciales, colegas y socios, y conduce a una toma de decisiones un 37 % más rápida en todos los equipos.

La integración de productos de Marketing Cloud de Salesforce como Tableau y la Interacción de la cuenta en Slack permite a las empresas obtener notificaciones instantáneas en el canal cuando los clientes envían consultas o problemas. Este permite que los equipos entienda mejor las necesidades de mercado y ajusten los esfuerzos de las campaña en consecuencia. Tableau ofrece acceso a datos valiosos, información y predicciones de IA para ayudar a que los equipos tomen decisiones informadas. Por su parte, la interacción de la cuenta utiliza IA para identificar cuentas críticas con más probabilidades de compra.

La integración de Marketing Cloud for Slack permite a los equipos planificar y ejecutar campañas en Slack y actualizar automáticamente sus datos de Marketing Cloud sobre la marcha. Las alertas sobre la participación de los clientes potenciales y los conocimientos de las campañas se canalizan a los canales de campaña relevantes a través de flujos de trabajo, lo que permite a los especialistas en marketing analizar e iterar las campañas en tiempo real, todo en un solo lugar.

Ofrece mejores resultados con una colaboración de agencia más cercana

Sin las herramientas adecuadas, puede resultar difícil para las empresas obtener el máximo valor de sus asociaciones de marketing. El tiempo de respuesta lento de los socios y las bandejas de entrada de correo electrónico abarrotadas a menudo provocan retrasos en la producción y el lanzamiento. Además, el cambio de contexto entre varias herramientas de colaboración y documentos puede hacer que detalles esenciales pasen desapercibidos.

Slack Connectacelera la comunicación con socios y proveedores externos al permitir que las empresas accedan a los mismos flujos de trabajo, integraciones de aplicaciones y herramientas dentro de Slack. Como única fuente de verdad, Slack elimina el tiempo de inactividad entre las actualizaciones de las reuniones y ayuda a los socios a convertirse sin problemas en parte del equipo para que todas las partes puedan tomar decisiones estratégicas rápidamente.

«Slack es una herramienta de ejecución en tiempo real que nos permite tomar decisiones informadas por datos», Erin Oles vicepresidenta sénior de eventos estratégicos, Salesforce

Slack Connect ayuda a los equipos de marketing de Salesforce a escalar la colaboración sin esfuerzo durante Dreamforce, el evento anual para clientes más grande de la empresa. Erin Oles, vicepresidenta senior de eventos estratégicos de Salesforce, supervisa la conferencia de varios días y dice que su equipo depende de los flujos de trabajo para gestionar las escaladas tecnológicas.

«En Dreamforce, el equipo de registro accede al análisis de datos en tiempo real desde las nubes de Salesforce de los canales de Slack», dice Oles. «Los proveedores y los no proveedores que están en el mismo canal utilizan flujos de trabajo para abordar cuestiones, resolver problemas y ofrecer actualizaciones. Slack es una herramienta de ejecución en tiempo real que nos sirve para tomar decisiones basadas en datos».

Todo se centra cuando los especialistas en marketing trabajan con las herramientas de automatización de Slack. Pronto las nuevas funciones de automatización capacitarán a los especialistas en marketing para crear flujos de trabajo incluso más avanzados que conectarán con sus herramientas favoritas sin esfuerzo. Con solo unos clics, los equipos de marketing pueden obtener una profundidad de campo completamente nueva. Para obtener más información, contacta a nuestro equipo de ventas hoy mismo.