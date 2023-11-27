자동화를 사용하여 프로세스를 간소화하고 생산성을 높인 Salesforce 마케팅 팀

전문 사진작가와 마찬가지로 마케팅 팀도 영향력이 큰 작업에 집중해야 하는 과제를 안고 있습니다. 하지만 반복되는 수작업, 시스템을 오가며 수행해야 하는 작업들, 단절된 팀과 같은 일상 속 문제들로 업무가 완벽하지 않을 수 있습니다. 이런 장애물들은 마케터가 캠페인을 출시하고 새로운 리드를 영업 파이프라인으로 끌어오는 걸 지연시킵니다. 하지만 제대로 된 도구와 시스템을 갖추면 업무 속도와 생산성을 높일 수 있습니다.

캠페인 인사이트와 승인 요청이 올바른 담당자에게 자동으로 전달되어 하나의 플랫폼 안에서 신속히 조치를 취할 수 있다고 상상해 보세요. 이것이 바로 Salesforce 마케팅 팀이 업무를 더 빠르게 처리하고 더 견고한 관계를 구축하기 위해 Slack을 생산성 플랫폼으로 사용하는 방식입니다.

이제 Salesforce 마케터들이 Slack의 자동화 도구를 사용하여 데이터에 기반한 의사 결정과 대행사와의 협업을 어떻게 마케팅 작품으로 완성시키는지 살펴보겠습니다.

워크플로를 통해 팀을 원활히 조율하고 승인 가속화

오늘날처럼 빠르게 변화하는 하이브리드 업무 환경에서 병목 현상 없이 캠페인을 출시하려면 반드시 팀과 조율을 유지해야 합니다. 바로 여기서 워크플로 빌더의 맞춤 설정이 가능한 노코드(No-Code) 워크플로가 필요합니다.

“워크플로를 만들어 귀하의 조직이 더 빠르고 효과적으로 작업하며 팀 간의 결속력을 높이도록 지원할 수 있습니다.”라고 Salesforce의 기업 마케팅 담당 수석 이사인 Vikram Mediratta는 말합니다. “모든 필수 요소를 한 곳에 통합하면 끝없이 이메일과 플랫폼을 찾아다니는 수고를 없앨 수 있습니다. 이것이 바로 리더의 최우선 과제죠. 리더는 팀이 생산성을 극대화하면서 효과적으로 일하는 것을 목표로 하니까요.”

예를 들어, 승인 워크플로는 필요한 모든 요청 정보를 수집하여 자동으로 전송하므로 이해관계자들이 요약을 신속하게 검토하고 몇 분 만에 승인할 수 있습니다. Slack 워크플로에 모인 파일과 문서로 업무를 계속 진행해 나갈 수 있습니다. Slack 플랫폼은 쉽게 검색이 가능해 워크플로를 통해 팀이 비슷한 요청을 다시 반복하여 작업하는 방법을 알 수 있습니다. 워크플로와 스레드에 있는 정보는 의사 결정에 참여한 사람, 처리 시간을 포함하여 요청 건에 대한 배경 정보를 제공합니다.

“정보를 찾을 때 더 이상 헤매지 않아도 됩니다. 또 Slack을 도입하기 전처럼 결재가 더 이상 지연되지도 않죠.”라고 Mediratta는 말합니다. “하나의 시스템 안에 있으니 작업하기가 훨씬 쉬워졌습니다. 요약은 명확하고 깔끔하며 조치를 바로 취할 수 있습니다. 노트북으로 Slack을 사용하든 이동 중 휴대폰으로 사용하든, 워크플로는 매우 효율적으로 일할 수 있도록 도와줍니다.”

워크플로는 사람들을 연결하는 데도 혁신적입니다. 고객 지원이나 참여 워크플로는 정보, 리소스 및 답변을 제공할 수 있는 전문가 그룹에게 질문을 자동으로 분류할 수 있습니다. 이런 워크플로를 모니터링하는 관리자는 지원 사항이나 콘텐츠에 대한 트렌드와 기회를 추적할 수 있습니다.

워크플로를 사용하기 전에는 팀이 여러 위치에서 정보를 검색하느라 시간을 허비했습니다. “무언가를 찾지 못하게 되면 결국 누군가에게 물어봐야 했고 이메일을 보내거나 회의를 통해 무슨 일이 일어나고 있는지 파악해야 했죠.”라고 Mediratta는 말합니다. “아니면 그냥 포기하고 최선을 바라는 것밖에 없었습니다.”

이제 동료들은 Slack에서 영업 관련 지원 전용 워크플로를 통해 제품 마케터에게 직접 거래에 대해 질문할 수 있습니다. 이런 지원은 즉각적인 문제 해결에 도움이 되며, 신규 프로젝트 참여자가 상황을 파악할 수 있도록 검색 가능한 유용한 정보 아카이브를 제공합니다.

“이메일에서는 정보가 누락되는 경우가 매우 많습니다. 실수로 이메일 수신자 목록에서 누락되었거나 이메일을 전달하면서 첨부 파일이 포함되지 않은 경우 정보를 추적하는 데 시간을 허비하게 됩니다. 이제 Slack으로 생산성을 극대화할 수 있는 더 나은 업무 방식을 갖게 되었습니다.” Salesforce 기업 마케팅 담당 선임 이사 Vikram Mediratta

데이터에 기반하여 함께 의사 결정

사람, 앱, 프로세스가 연결되면 마케팅 팀은 더 현명한 결정을 내릴 수 있는 정보를 확보할 수 있습니다. Google Analytics, Asana, DocuSign, Quip, Concierge 등 마케터가 자주 사용하는 앱과 Slack의 통합은 전용 Slack 채널에서 내부 영업, 고객 성공 및 제품 관리 팀을 조율하도록 도와줍니다. 2023년 8월에 발표된 Salesforce의 고객 및 시장 성공 지표에 따르면 Slack을 사용하여 고객, 잠재 고객, 동료, 파트너에게 더 빠르게 응답했다는 비율이 36%이었으며, 팀 전반에서 더 빠르게 의사 결정을 내릴 수 있었다는 비율이 37%였습니다.

Tableau 및 Account Engagement와 같은 Salesforce Marketing Cloud 제품을 Slack에 통합하면 고객으로부터 문제나 요청이 발생할 때 채널 내에서 즉시 알림을 받을 수 있습니다. 이를 통해 팀은 시장의 요구 사항을 더 잘 이해하고 그에 따라 캠페인에 들이는 노력을 조정할 수 있습니다. Tableau는 팀이 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 유용한 데이터, 인사이트 및 AI 예측에 대한 액세스를 제공하며, Account Engagement는 AI를 사용하여 구매 가능성이 가장 높은 중요 계정을 식별해 냅니다.

Marketing Cloud for Slack 통합으로 팀은 Slack 내에서 캠페인을 계획하고 실행하며, 그 과정 중 Marketing Cloud 데이터가 자동으로 업데이트됩니다. 리드 참여에 대한 알림과 캠페인 인사이트는 워크플로를 통해 관련 캠페인 채널로 전달되므로 마케터는 한 곳에서 실시간으로 캠페인을 분석하고 반복할 수 있습니다.

긴밀한 대행사와의 협업을 통해 더 나은 결과 창출

올바른 도구가 없다면 엔터프라이즈 기업은 마케팅 파트너십을 통한 가치를 최대한으로 창출하기 어려울 수 있습니다. 파트너의 느린 응답 시간과 어수선한 이메일 수신함으로 인해 제작 및 출시가 지연되는 경우가 많습니다. 또 여러 협업 및 문서 도구들을 오가며 중요한 세부 정보를 놓칠 수 있습니다.

Slack Connect는 Slack 내에서 회사들이 동일한 워크플로, 앱 통합 및 도구에 액세스하므로 외부 파트너 및 공급업체와의 커뮤니케이션 속도가 빨라집니다. 단일 정보 소스인 Slack은 회의 업데이트 사이의 다운타임을 없애고 파트너가 팀의 일원이 되어 모든 당사자가 전략적으로 중요한 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있도록 지원합니다.

“Slack은 데이터에 기반해 의사 결정을 내릴 수 있는 실시간 실행 도구입니다.” Salesforce 전략 이벤트 부문 상무 Erin Oles

Slack Connect는 회사의 최대 연례 고객 이벤트인 Dreamforce 기간 동안 쉽게 협업을 확장할 수 있도록 Salesforce 마케팅 팀을 지원합니다. Salesforce 전략 이벤트 부문 상무인 Erin Oles는 며칠에 걸친 컨퍼런스를 감독하면서 자신이 이끄는 팀이 워크플로를 활용하여 기술 에스컬레이션을 관리한다고 말합니다.

“Dreamforce의 등록 팀은 Slack 채널에서 Salesforce 클라우드의 실시간 분석에 액세스합니다.”라고 Oles는 말합니다. “같은 채널에 있는 공급업체와 비공급업체는 워크플로를 사용하여 문제를 파악하고 해결하며 업데이트를 공유합니다. Slack은 데이터에 기반해 의사 결정을 내릴 수 있는 실시간 실행 도구입니다.”

마케터가 Slack의 자동화 도구로 작업하면 모든 것이 명확해집니다. 곧 새로운 자동화 기능을 통해 마케터는 자주 사용하는 도구를 쉽게 연결할 수 있는 고급 워크플로를 만들 수 있게 됩니다. 클릭 몇 번으로 마케팅 팀은 완전히 새로운 차원의 심도 있는 정보를 얻을 수 있습니다. 지금 바로 영업 팀에 문의하여 자세히 알아보세요.