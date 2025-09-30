평정심을 유지하고 자동화하기: 팀에서 바로 사용할 수 있는 3가지 Slack 워크플로

요청 처리부터 신규 직원의 업무 파악 지원에 이르기까지 일상의 업무는 수작업이지만 꼭 필요한 업무로 가득 차 있습니다. 워크플로 빌더는 회사의 모든 직원에게 Slack에서 업무를 간소화하고 자동화할 수 있는 도구를 제공합니다. Slack을 처음 사용하는 사용자도 쉽게 찾을 수 있는 마우스 클릭 방식의 인터페이스를 통해 트리거(예: 새 채널 참여), 메시지, 양식을 결합합니다. 1,000개의 칼날이 있는 스위스 군용 칼처럼 팀이 구축할 수 있는 도구는 무궁무진합니다.

당신의 상상력을 자극할 수 있도록 Slack 내부용으로 제작된 세 가지 창의적인 워크플로를 공유합니다. 워크스페이스에 해당 워크플로를 가져오기하거나 고객지원센터를 방문하여 처음부터 워크플로를 구축하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

초급: 실시간 사용자 Q&A 진행하기

워크플로 빌더의 첫 번째 테스트 사례 중 하나는 월간 전체 회의에서 직원들의 질문을 받는 것이었습니다. Slack은 전 세계적으로 12개의 사무소를 가진 수준으로 성장했을 뿐만 아니라 원격 근무 중인 직원들도 있어 질문을 받는 일이 현장에서 마이크를 주고받는 것보다는 좀 더 복잡합니다.

그 대신 저희는 질문하려는 직원들에게 #all-hands-and-events 에 참여하도록 요청합니다. 직원들은 채널 상단의 ⚡️ 작업 버튼을 클릭하여 질문이 있습니다라는 워크플로를 트리거할 수 있습니다. 이렇게 하면 위의 질문 제출 양식이 나타납니다.

이를 제출하면 비공개 채널에 포스트가 게시되고 내부 커뮤니케이션 팀이 우선순위를 정해 실시간으로 질문할 수 있도록 직원을 대신하여 팀원을 할당합니다. 그 결과 원격 사무소, 원격 팀원, 대면 시 내향적일 수 있는 직원 모두를 아우르는 공개 포럼이 탄생하였습니다.

직접 시도해 보기

조직 전체 회의 Q&A의 질문이 있습니다 양식 다운로드

또는 워크플로 구축: 채널 작업 → 양식 제출 → 비공개 채널에 게시 → 현장에서 질문에 대답하기

중급: 법적 검토 간소화하기

마케팅 자료 또는 기타 커뮤니케이션(본 블로그 포스트와 같은)을 게시하기 전에 Slack 법무 팀은 기업 및 보안법, 지적 재산권, 개인정보 보호, 보안 등과 관련하여 잠재적인 법적 문제를 사전에 파악하기 위해 콘텐츠를 검토합니다.

법무 팀은 워크플로 빌더를 사용하여 요청을 수집하고 표준화하며, 주요 리마인더를 전달하며 승인을 가속화하는 간단한 검토 프로세스를 만들었습니다.

위 양식은 전용 #content-legal-review 채널에서 작동되며 결과가 채널에 자동으로 게시되어 더 폭넓은 가시성을 제공합니다.

동시에 요청자는 콘텐츠에서 출시되지 않은 제품이나 기능(작성자가 공개 진술에 추가해야 하는 내용)을 다루는 경우 표준 법적 면책조항을 추가하도록 안내하는 중요한 다이렉트 메시지를 받게 됩니다.

법무 팀의 직원들은 해당 채널에서 메시지에 👀 이모티콘을 추가하여 ‘요청 수락'하고 요청자에게 검토가 진행 중임을 알립니다. 검토가 완료되면 승인자는 ✅ 이모티콘을 추가합니다. 그 동안 필요한 변경 사항은 스레드로 전달됩니다.

Slack의 다른 많은 팀들도 유사한 요청 워크플로를 활용합니다. 예를 들어, Slack의 소셜 미디어 팀은 콘텐츠 요청에, 디자인 팀은 개요 요청에 워크플로를 사용합니다.

직접 시도해 보기

콘텐츠 법적 검토 템플릿 다운로드

또는 워크플로 구축: 채널 작업 → 양식 제출 → 공개 채널에 게시 → 요청자에게 DM 전송 → 검토자가 이모티콘으로 제출 표시

고급: 각 분야 전문가에게 지원 문의 전달하기

Slack의 고객 경험(CE) 팀은 매일 수천 명의 Slack 사용자를 지원합니다. 해결책을 제시하기 전에 각 분야의 전문가에게 자문해야 하는 복잡한 문제도 있습니다.



고객이 가능한 한 빨리 문제를 해결해야 한다는 점을 감안한다면 이 분야에서 속도와 민첩성은 무엇보다 중요합니다. 따라서 CE 팀에서는 매우 구체적인 작업(로그인 시스템 또는 권한 모델 등)을 수행하는 엔지니어가 있는 전용 채널에 요청을 다시 전달하는 일련의 워크플로를 구축하였습니다. CE 팀 담당자가 더 많은 기술적 지원이 필요한 문제를 처리하는 경우, 각각 특정 전문가 팀의 이름이 지정된 6개의 워크플로 중 하나를 선택한 다음 요청의 세부 정보가 포함된 양식을 작성할 수 있습니다.

올바른 형식의 결과가 해당 그룹의 채널에 게시되고 전문가는 해당 채널에서 이를 분류합니다. 누군가가 버튼을 클릭하여 이를 ‘요청 수락'하면 해당 요청을 게시한 CE 팀 담당자는 즉시 누가 문제를 조사하고 있는지 알리는 DM을 받습니다.

직접 시도해 보기

각 분야 전문가에게 다시 전달 템플릿 다운로드(그리고 전문가가 질문을 받는 각 채널에 대해 이 흐름 반복됨)

또는 워크플로 구축: 특정 채널 작업 선택 → 양식 제출 → 특정 채널에 게시 → 다른 사람과 문제 논의 → 고객에게 해결책 전송

이 기본 기능을 사용하면 흥미로운 워크플로를 다양하게 구축하여 팀의 시간을 절약하고 작업 속도를 향상시킬 수 있습니다. 이 포스트에서 설명된 주문형 요청보다 뛰어난 워크플로를 만들 수 있습니다. 누군가 채널에 참여하거나 메시지를 특정 이모티콘으로 표시했을 때 작동되는 워크플로를 생성할 수 있습니다. Slack의 진화하는 워크플로 빌더 아이디어의 갤러리를 확인하고 워크스페이스에 좋은 아이디어가 떠올랐다면 @SlackHQ 계정으로 트윗해 주세요.