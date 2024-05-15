Slack은 전 세계 소기업들이 적은 리소스로 더 많은 성과를 낼 수 있도록 돕고 있습니다. 세계적인 수준의 고객 경험을 제공하는 것부터 내부 팀 및 외부 파트너와의 의사 소통을 중앙 집중화하는 것에 이르기까지, Slack은 모든 곳에 있는 팀들이 모든 리소스를 최대한 활용할 수 있도록 돕고 있습니다. 결과는 어떨까요?

소기업은 Slack을 이용해 운영을 강화하고 규모에 따라 비즈니스를 성장시키고 있습니다. 하지만 Slack의 주장만으로는 부족하죠. Megan, Renee 그리고 그들의 작지만 강력한 팀들이 Slack을 어떻게 최대한 활용하고 있는지 알아보세요.

“Slack은 소기업 내에서 강력한 협업 도구 역할을 합니다. 또, 프로젝트 협업의 판도를 완전히 바꾸어 대화를 재미있고 생산적으로 만들어 주었죠. 예전에 Slack 없이 어떻게 일을 했는지 모를 지경입니다!” Vicasso 제품 관리자 Megan Ardis 뉴저지주 체리힐 챕터 리더

소기업을 위한 새로운 커뮤니티

소기업은 특별한 사례를 전해 줍니다. 맨땅에서 비즈니스를 구축하는 건 쉬운 일이 아니며 이를 위해 물류를 관리하는 것은 성공에 필요한 수고를 증폭시킬 뿐입니다. 이는 이야기해 볼 가치가 있는 공동의 경험입니다.

그래서 이와 관련해 뭔가를 해야겠다고 마음 먹었습니다.

Slack의 소기업 커뮤니티를 만나 보세요. 이곳은 소기업이 사례를 공유하고 질문을 올리고 Slack이 기업을 어떻게 다음 수준으로 성장하도록 지원하는지를 소개하는 데 사용되는 전용 공간입니다.

“급성장하는 스타트업으로서 YellowBird 팀은 모든 시간대 전반에 걸쳐 항상 연결된 상태를 유지해야 했습니다. Slack을 통해 파트너와 연결되고 흥미로운 신제품 업데이트를 공유하고 다른 생산성 도구와 통합할 수 있죠.” YellowBird 제품 관리자 Renee Pierson Slack 커뮤니티 멤버

커뮤니티에 가입해 소기업을 더욱 잘 성장시킬 수 있는 방법을 알아보세요

이 커뮤니티에 가입하면 점점 확장되는 소기업 운영자, 직원, 사업가 네트워크에 액세스할 수 있습니다. 이들은 당신이 어떤 과정을 거치고 있는지, 비즈니스 성장에 무엇이 필요한지 알고 있으며 Slack을 성공적인 운영을 위한 핵심 동인 중 하나로 받아들인 사람들입니다.

커뮤니티에는 사례 연구 및 Slack 모범 사례를 비롯한 소기업용 리소스 라이브러리가 포함되며 Slack 팀 및 놀라운 커뮤니티 리더들과 함께 커뮤니티 이벤트에서 대화를 나눌 기회도 제공됩니다.

커뮤니티 가입 요청

지금 Slack은 특정 멤버십 매개 변수를 통해 이 새로운 커뮤니티의 특정 대상에 초점을 맞추고 있습니다. 따라서 직원 수가 200명 미만인 조직에 소속된 분들의 멤버 요청을 받고 있습니다.

가입 요청 우선 소기업 커뮤니티에 가입하려면 요청하셔야 합니다. 이는 공식 Slack 커뮤니티 워크스페이스에서 진행됩니다. 그 다음, #공지 채널로 이동해 창 상단의 북마크 바에서 채널의 고정된 포스트를 찾습니다. 요청 워크플로를 완료합니다. 제출이 완료되면 Slack 팀에서 요청을 검토하게 됩니다. 요청이 승인되면 현재 워크스페이스의 비공개 채널인 커뮤니티에 추가됩니다.

회신을 기다리겠습니다!