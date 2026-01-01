전문성 개발
파트너사가 14곳으로 확장된 Next Chapter
PayPal, Asana, Stash가 채용 파트너로 참여합니다.
새로운 Slack 커뮤니티 포럼으로 미래의 업무 설계
커뮤니티 대표 Elizabeth Kinsey가 Slack에서 사용자가 Slack을 더 잘 활용하도록 돕기 위한 공간을 만든 이유를 공유합니다.
Slack의 열렬한 팬이신가요? Slack 커뮤니티 챕터 리더가 되어 보세요
Slack에서는 해당 지역의 Slack 커뮤니티 챕터를 이끌 수 있는 적극적인 최종 사용자, 관리자, 개발자들을 초대합니다.
Slack을 통해 영업의 수준을 한 차원 높이세요
Slack Sales Elevate를 통해 리더가 더 나은 의사 결정을 내리고 더 많은 성공을 이끌어내는 방법을 알아보세요
전과자들이 기술 경력을 개발할 수 있도록 돕기 위해 협업하는 Slack과 Aspen Institute
새로운 이니셔티브인 Rework Reentry는 Next Chapter를 미국 전역의 더 많은 기업으로 확장하는 데 도움이 될 것입니다.
전과자의 사회 복귀 장벽을 조명하는 Home/Free 다큐멘터리
영향력 있는 새로운 다큐멘터리를 위해 Slack, Next Chapter, John Legend의 FREEAMERICA와 Equal Justice Initiative가 함께 힘을 모았습니다.
