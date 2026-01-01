전문성 개발

새 소식

파트너사가 14곳으로 확장된 Next Chapter

PayPal, Asana, Stash가 채용 파트너로 참여합니다.

개발자

새로운 Slack 커뮤니티 포럼으로 미래의 업무 설계

커뮤니티 대표 Elizabeth Kinsey가 Slack에서 사용자가 Slack을 더 잘 활용하도록 돕기 위한 공간을 만든 이유를 공유합니다.

협업

소기업에 커다란 영향을! 오직 여러분을 위해 제작된 커뮤니티에 가입하세요

협업

Slack의 열렬한 팬이신가요? Slack 커뮤니티 챕터 리더가 되어 보세요

Slack에서는 해당 지역의 Slack 커뮤니티 챕터를 이끌 수 있는 적극적인 최종 사용자, 관리자, 개발자들을 초대합니다.

새 소식

Slack을 통해 영업의 수준을 한 차원 높이세요

Slack Sales Elevate를 통해 리더가 더 나은 의사 결정을 내리고 더 많은 성공을 이끌어내는 방법을 알아보세요

새 소식

전과자들이 기술 경력을 개발할 수 있도록 돕기 위해 협업하는 Slack과 Aspen Institute

새로운 이니셔티브인 Rework Reentry는 Next Chapter를 미국 전역의 더 많은 기업으로 확장하는 데 도움이 될 것입니다.

새 소식

전과자의 사회 복귀 장벽을 조명하는 Home/Free 다큐멘터리

영향력 있는 새로운 다큐멘터리를 위해 Slack, Next Chapter, John Legend의 FREEAMERICA와 Equal Justice Initiative가 함께 힘을 모았습니다.

변환

Meet the flag-bearers: Insights and inspiration from Slack Community Leads

Building connection and community from the ground up

인기 태그