“우리는 형편없는 최악의 사람들이 아닙니다. 우리 모두는 집으로 돌아가 자유를 누릴 자격이 있습니다.” FREEAMERICA 설립자 John Legend

Slack은 오늘 Home/Free라는 제목을 가진 새로운 다큐멘터리 단편 영화 시리즈의 예고편을 공개했습니다.이는 Next Chapter, FREEAMERICA, Equal Justice Initiative와 공동으로 제작한 다큐멘터리입니다. 싱어송라이터, 프로듀서, 사회 활동가이자 FREEAMERICA 설립자이기도 한 John Legend가 나레이션을 맡은 이 시리즈는 몇몇 전과자들의 개인 사례와 그들의 사회 복귀 경험을 소개합니다.

두 번째 기회 제공의 힘과 그 기회가 전과자와 지역 사회 모두에 미칠 수 있는 심오한 영향이 Next Chapter 모델의 토대입니다. 2018년에 Slack과 The Last Mile, W.K., Kellogg Foundation, FREEAMERICA가 함께 설립한 Next Chapter는 전과자들에게 고임금 전문직 일자리를 얻을 수 있는 기회를 마련하는 것을 목표로 합니다. Tides Center의 프로젝트인 Next Chapter는 현재 14곳의 채용 파트너 회사 규모로 성장했으며, 30명 넘는 사람들이 이 프로그램을 마치고 주요 기술 회사에서 정규직 소프트웨어 엔지니어로 근무하고 있습니다.

“전과자를 개인적인 상황이 있고, 강점, 미래에 대한 꿈을 가진 개인으로 보지 않는 상태에서는 그들을 두려워하거나 오해하거나, 또는 무시하기 쉽습니다.” 20년 이상을 캘리포니아 교도소에서 보냈으며, 그 경험을 Home/Free에서 공유해 준 Kenyatta Leal(Next Chapter 전무)가 말합니다. “이같은 스토리텔링의 힘은 사람들이 다른 사람을 단순히 과거만 가지고 바라보는 것이 아니라, 각자 잠재력을 가진 특별하고 소중한 존재로 바라볼 수 있도록 공감하게 만든다는 것입니다. 그러면 모든 것이 달라지게 되죠.”

2016년, Slack의 CEO이자 공동 설립자인 Stewart Butterfield를 포함한 임직원들이 샌 퀜틴 주립 교도소를 방문했고, 그 과정에서 엄격한 비즈니스 및 기술 교육을 통해 전과자가 지역 사회로 성공적으로 복귀할 수 있도록 준비시키는 비영리 단체인 The Last Mile과 교류하게 되었습니다. 방문하는 동안 몇몇 전과자로부터 출소 후 정말 필요한 것이 무엇인지 들을 수 있었는데, 그것은 바로 새롭게 얻은 기술을 활용할 수 있는 기술 부문 일자리를 찾는 것이었습니다. Slack은 도울 수 있는 특별한 기회가 있음을 깨달았습니다. The Last Mile의 깊이 있는 전문 지식을 바탕으로, Slack은 형사사법제도를 탐색하고 직원을 교육하고 Next Chapter 수습생을 지원해 줄 올바른 파트너를 찾을 수 있었습니다.

Next Chapter 사명의 핵심은 오래 지속될 수 있는 큰 변화를 이끌어내기 위해 참여하는 기업 내부와 사회 전반에서 사회 복귀자에 대한 인식을 변화시키는 것입니다. 이를 달성하기 위해서는 전과자가 직면하고 있는 문제를 면밀히 살피고, 그들의 꿈, 성취, 어려움 등 각자의 사정을 이해하고, 그들이 진정한 자유를 찾는 일을 사회적, 지각적, 법적 장벽이 어떻게 방해하는지 파악하는 것이 매우 중요합니다. Home/Free는 일자리나 주거지를 찾는 일부터 고정 관념과 의심을 극복하는 일까지, 전과자가 사회로 복귀하면서 종종 직면하게 되는 다양한 장애물을 강조하여 보여줍니다.

전과자는 사회에 복귀하면서 광범위한 장애물에 맞닥뜨리게 됩니다. Prison Policy Initiative는 전과 기록이 있을 경우 고용주로부터 면접 연락을 받는 잠재적 고용 기회가 50%나 줄어든다는 것을 발견했습니다. 그리고 일자리를 구한다고 하더라도 최저 임금을 받고 고용 안정성도 낮은 일자리인 경우가 많습니다. Brookings Institute에서는 전과자의 단 55%만 출소 다음 해에 소득을 신고하는 것으로 추정하고 있습니다. Home/Free는 사회 복귀 장벽을 다루면서 전과자의 회복력에 대한 이야기를 강조합니다.

이 영화 시리즈는 몇몇 전과자들의 개인 사례를 다룹니다. 여기에는 Next Chapter에 참여한 후 Slack에서 소프트웨어 엔지니어로 근무 중인 Jess Bonanno, 전국 수감자를 위해 맞춤형 엽서를 제작하는 기술 플랫폼 Flikshop의 설립자인 Marcus Bullock, 부당하게 유죄 판결을 받아 30년간 수감 생활을 했던 Anthony Ray Hinton 등의 이야기가 담겨 있습니다. 시리즈의 각 영상에는 전과자가 진정한 자유를 찾는 일을 막는 장벽에 대한 인지도를 높이고 본인과 지역 사회를 위해 더 나은 삶을 살기로 결심한 각 개인들의 노력을 보여줍니다.

전과자가 기술 부문에서 경력을 쌓아나갈 수 있도록 돕기 위한 Slack과 Aspen Institute 간의 새로운 공동 이니셔티브인 Rework Reentry에서도 이 영화의 예고편을 집중 조명할 것입니다. 전체 시리즈는 2022년 말에 공개됩니다.

사회 복귀자를 위한 기회 창출 측면에서 아직 해야 할 일이 많지만 Next Chapter와 같은 프로그램은 사람들이 전과자에 대한 인식을 바꾸고 양팔 벌려 그들의 복귀를 환영하며 진정한 자유를 줄 경우 어떤 일이 일어날 수 있을지를 조명하고 이에 대한 인지를 확대하고 있습니다.

자세한 내용은 nextchapterproject.org를 방문해 확인해 보세요. info@nextchapterproject.org 또는 slackforgood@slack.com을 통해 팀에 문의할 수도 있습니다.