시간 외 근무와 생산성 저하 사이의 놀라운 연관성

핵심: 직장에서 시간을 어떻게 보내며 비용은 얼마나 들까요? 전 세계 만 명 이상의 사무직 직원들의 설문 응답을 기반으로 한 Slack의 인력 지수에서 생산성을 극대화하고 직원의 웰빙과 만족도를 극대화하기 위해 근무 시간을 구성하는 방법에 대한 새로운 결과를 알아보세요.

주요 내용은 다음과 같습니다.

근무 시간이 끝나고 퇴근한 직원은 근무 시간 이후에도 일해야 한다고 의무감을 느끼는 직원보다 20% 더 높은 생산성 점수를 기록합니다.

근무 시간 중 휴식 시간을 마련하는 것은 직원의 생산성과 복지를 향상할 수 있지만 전체 사무직 직원의 절반이 거의 또는 전혀 휴식을 취하지 않는다고 말합니다.

직장인들은 평균적으로 하루 4시간 정도가 집중하기에 이상적인 시간이며, 하루 2시간 이상의 회의는 대다수의 직장인들이 회의에 과중함을 느끼는 지점이라고 말합니다.

사무직 직원 4명 중 3명은 오후 3시에서 6시 사이에 근무한다고 보고했지만, 이들 4명 중 1명만이 이 시간을 매우 생산적이라고 생각합니다.

수십 년 동안 사무실에서 추가 근무를 하는 것은 많은 사람들에게 근면과 생산성의 표지로 여겨졌습니다. 심지어 명예로운 일로 여기기도 했죠. 그러나 Slack의 새로운 연구에 따르면 오랜 인식에도 불구하고 시간 외 근무는 낮은 생산성 수준과 관련이 더 높으며, 직원이 너무 많은 작업을 처리하고 있으니 시간의 우선순위를 정하고 균형을 맞추는 데 도움이 필요하다는 위험 신호가 될 수 있습니다.

만 명 이상의 사무직 근로자를 대상으로 한 Slack의 최신 조사 결과에서 생산성 격차는 근로자들이 밤 늦게까지(또는 이른 아침에) 일하는 데 원인이 있는 것으로 나타났습니다. 사무직 근로자 5명 중 2명(37%)은 최소 매주 회사의 근무 시간 외에도 일하고 있으며, 이들 중 절반 이상(54%)은 부담을 느껴서 때문이지 원해서는 아니라고 답하고 있습니다.

시간 외 근무에 대해 의무감을 느끼는 직원들은 표준 근무 시간이 끝난 후 퇴근하는 직원들보다 생산성 점수가 20% 더 낮습니다. 그들은 또한 다음과 같이 보고합니다.

2.1배 더 심한 업무 스트레스

전반적인 작업 환경에 대한 만족도 1.7배 감소

2배 더 심한 번아웃

두 그룹 모두 근무 시간의 70%가 생산적이라고 답했는데 이는 초과 근무를 하는 사람이 동료들만큼만 노력하고 있음을 의미합니다. 하지만 초과 근무를 한 사람들 중 우선순위를 정하느라 생산성이 저해받는다고 답한 비율은 정시 근무를 하는 사람들에 비해 50%나 높았습니다.

반대로, 자신의 일정에 맞추기 위해 또는 개인적인 야망을 추구하기 위해 선택적으로 표준 시간 외에 근무하는 직원들은 부정적인 영향이 없으며 건강 및 생산성 점수가 약간 상승한다고 보고합니다.

“저희는 오래전부터 시간을 사용하는 방식부터 생산성을 정의하는 방식에 이르기까지 다양한 면에서 질보다 양에 초점을 맞춰 왔습니다. 계속 무언가를 따라잡아야 할 것 같다고 느끼는 것은 직원과 기업에 피해를 주죠. 이는 직원들이 업무를 처리하기 위해 우선순위를 정하고 근무 시간에 적절하게 시간적 균형을 유지해야 한다고 목소리를 내도 안전하다고 느끼는 신뢰할 수 있는 문화를 구축하는 것이 중요합니다.” Slack, 리서치 및 분석 상무 겸 인력 연구소장 Christina Janzer Slack 인력 연구소 자세히 알아보기:

생산성이란 업무에 소요된 시간의 양이 아니라 질

인력 지수의 결과에 따르면 전 세계의 사무직 근로자 중 많은 사람들이 업무 시간의 균형을 맞추기 위해 고군분투하고 있으며, 다양한 업무 계층에서 다양한 방식으로 이 문제를 겪고 있습니다.

절반이 넘는 임원(55%)을 포함해 사무직 직원 4명 중 1명 이상(27%)이 회의에 너무 많은 시간을 보낸다고 답했습니다. 임원의 43%를 포함한 전체 사무직 직원의 비슷한 비율(25%)이 이메일로 너무 많은 시간을 보낸다고 답했습니다.

5명 중 1명(20%)은 동료와 교류할 시간이 부족하며, 이 문제는 더 많은 하급 직원들 사이에서 가장 두드러집니다.

놀랍게도, 이 자료에서는 모든 계층의 많은 근로자들이 휴식 시간 없이 일상 업무를 수행하고 있다고 나타났습니다. 설문에 응한 사무직 근로자의 절반(50%)은 근무 중에 휴식을 거의 취하지 않거나 아예 취하지 않는다고 답했습니다. 이 근로자들은 번아웃을 경험할 가능성이 1.7배나 높습니다.

반면 휴식을 취하는 근로자들은 일과 삶의 균형에서 62%, 스트레스와 불안을 관리하는 능력에서 43%, 전반적인 만족도에서 43%, 그리고 놀랍게도 생산성에서 13% 더 높은 점수를 보여줍니다.

“왜 우리 모두는 항상 일해야만 더 생산적이며 성공하기 위해 번아웃이 되어야 한다고 믿게 되었나요? 그것은 우리가 기계를 숭배하기 시작했던 1차 산업혁명 때로 거슬러 올라갑니다. 기계의 목표는 휴식 시간을 최소화하는 것입니다. 그러나 인간 운영 체제에 휴식은 버그가 아니라 기능입니다. 뛰어난 운동 선수들은 회복이 최고의 경기력을 보여줄 요소라는 것을 알고 있습니다. 휴식은 생산성을 몇 곱절로 높일 승수입니다.” Thrive Global 창업자 및 CEO. Arianna Huffington,

주요 생산성 시간: 아침형 인간이든 저녁형 인간이든 오후 슬럼프는 존재합니다

평균적으로, 사무직 근로자들은 직장에서 일하는 시간의 70%가 생산적이라고 말합니다. 생산성이 가장 높은 시간대에 대해 질문을 받았을 때, 어떤 사무직 직원들은 아침을 선호하고, 어떤 직원들은 저녁을 선호하는 등 답변이 매우 다양합니다. 그러나 선호도와 상관없이, 대다수의 사무직 근로자들(71%)은 생산성이 오후 3시에서 6시 사이에 급격히 떨어지면서, 늦은 오후 시간대가 업무에는 가장 안 좋은 시간이라는 데에 동의합니다.

사무직 직원 4명 중 3명은 오후 3시에서 6시 사이에 근무한다고 보고했지만, 4명 중 1명만이 이 시간대가 매우 생산적이라고 생각합니다.

“이는 생산성이 선형적이지 않다는 것을 보여줍니다. 생산성은 하루 동안 폭발적으로 증가하거나 감소할 수 있으며, 반드시 지정된 시간 동안만 발생하는 것은 아니며, 연속적으로 8시간 동안 발생하는 것도 아닙니다. '오후 슬럼프'를 나쁜 것으로 간주해서는 안 됩니다. 많은 근로자들에게 이 시기는 하루의 전반적인 생산성을 높일 수 있도록 휴식을 취할 수 있는 이상적인 시간이 될 수 있습니다.” Slack, 리서치 및 분석 상무 겸 인력 연구소장 Christina Janzer

가장 생산적인 사람들은 시간 관리 전략을 사용합니다. 특정 작업을 완료하기 위해 시간을 차단할 가능성이 1.6배, 정해진 시간에만 이메일을 확인할 가능성이 1.7배, 집중 타이머를 설정할 가능성이 2.2배 높습니다.

생산성을 최적화하기 위해 근무 시간의 균형을 맞추는 방법, 업무의 “골디락스 존”

모든 산업, 역할, 직무 수준에 맞출 수 있는 일정은 없지만, 데이터를 자세히 검토하면 직원들이 성공할 수 있도록 준비할 수 있는 공식이 나타납니다.

직군에 관계없이, 이 연구는 집중 업무 시간, 협업 시간, 사회적 연결, 휴식의 이상적인 균형을 위한 “골디락스 존”을 보여줍니다. 평균적으로, 사무직 직원들은 하루에 4시간 정도가 이상적인 집중 시간이라고 말합니다. 하루에 두 시간 이상 회의를 하는 것은 대다수의 근로자들이 회의에 “너무 많은 시간”을 보내고 있다고 말하는 한계점이며, 모든 직무 수준에서 비슷한 패턴이 나타나고 있습니다. 회의에 너무 많은 시간을 보낸다고 말하는 사람들은 업무에 집중할 시간이 부족하다고 말할 가능성이 두 배 이상 높습니다.

이와는 대조적으로, 회사에 입사한 지 1년 미만인 직원들과 30세 미만의 직원들 사이에서 가장 많은 약 10%의 사무직 직원들이 회의에 시간을 너무 적게 보낸다고 답하며, 이 역시 소속감과 생산성 저하와 연관이 있습니다.

“집중 업무 시간, 협업 시간, 연결, 휴식은 업무의 주요 영양소와 같습니다. 올바른 균형은 최선을 다하는 데 필요한 에너지를 제공합니다. 격리된 환경에서는 이런 중요한 구성 요소들을 고려할 수 없습니다. 가장 효과적으로 일하기 위해서는 협업 및 집중하여 작업할 수 있는 공간을 만들어야 합니다.” Slack 및 Salesforce , 직원 성공 수석 부사장, David Ard

사무직 직원들이 AI로부터 가장 원하는 것은 회의 부하를 조정하고 시간을 확보하기 위한 지원과 자동화입니다

사무직 직원들이 시간 관리에 어려움을 겪고 있는 동시에 많은 직원들이 AI 도구를 통해 시간의 균형을 맞추는 데 더 많은 도움을 받을 가능성을 기대하고 있습니다.

압도적으로 많은 경영진(94%)이 AI를 조직에 통합해야 한다는 절박함을 느끼고 있으며, 절반 정도의 경영진이 긴박함을 크게 느낀다고 답했습니다. 그럼에도 불구하고, 저희가 조사한 바에 따르면 사무직 종사자 5명 중 1명만이 업무에 AI 도구를 사용했다고 보고하는 등 AI 채택은 여전히 초기 단계입니다.

낮은 채택률을 감안할 때, 대부분의 사무직 직원(80% 이상)이 AI 도구가 업무의 생산성을 향상시키지 못하고 있다고 말하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 그들은 AI가 업무의 가장 큰 어려움 중 하나인 회의에 있어 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 직원들이 앞으로 AI가 가장 큰 가치를 제공할 것으로 기대하는 세 가지 활동은 첫째로 회의록 기록 및 요약, 둘째로는 쓰기 지원, 마지막 셋째로는 워크플로 자동화입니다.

“모든 직군의 사람들은 하루에 두 시간 이상 회의를 하면 생산성이 저하된다는 사실에 충격을 받을 수 있습니다. 오늘날 많은 팀장들은 목표 달성을 위해 노력하는 것을 비현실적으로 느낄 수 있습니다. 그러나 그것이 최신 세대의 AI 도구가 구원 투수가 될 수 있는 지점입니다. 회의록을 정확히 요약하고 공통 워크플로를 자동화할 수 있는 AI 지원은 시간을 자유롭게 하고 성공을 위해 우리 자신을 준비시키는 데 필요한 균형을 발견하도록 도와줄 핵심이 될 수 있습니다.” Slack, 리서치 및 분석 상무 겸 인력 연구소장 Christina Janzer

방법론

인력 지수는 2023년 8월 24일부터 9월 15일까지 미국, 호주, 프랑스, 독일, 일본, 영국의 근로자 10,333명을 조사하여 얻은 자료입니다. 설문 조사는 Qualtrics에서 수행했으며 Slack 또는 Salesforce 직원이나 고객을 대상으로 하지 않았습니다. 응답자는 모두 사무직으로 근무하는 직원으로, 정규직(주 30시간 이상)으로 정의되며, 아래 나열된 역할 중 하나를 가지고 있거나 “데이터를 활용하고, 정보를 분석하거나 창의적으로 사고한다.”고 답변했습니다. 역할: 경영진(예: 사장 및 파트너, CEO, CFO, C-suite), 고위 관리직(예: 경영 부사장, 수석 부사장), 중간 관리직(예: 부서 및 그룹 매니저, 부사장), 주니어 관리직(예: 매니저, 팀장), 고위 직원(예: 비경영진), 숙련된 사무직 근로자(예: 분석가, 그래픽 디자이너). 간략화를 위해 설문 조사 모집단을 “사무직 기반” 또는 “사무직 직원”이라고 명시합니다.