Il documentario Home/Free mette in luce gli ostacoli al reinserimento degli ex detenuti

“Nessuno di noi è la cosa peggiore che abbiamo mai fatto. Meritiamo tutti di tornare liberi.” John Legend Fondatore di FREEAMERICA

Oggi Slack ha rilasciato il trailer della nuova serie di cortometraggi documentari Home/Free prodotta in collaborazione con Next Chapter, FREEAMERICA e Equal Justice Initiative. Narrata dal cantante, cantautore, produttore, attivista e fondatore di FREEAMERICA John Legend, la serie condivide le storie personali di diversi ex detenuti e le loro esperienze durante il reinserimento nella società.

Il potere di offrire una seconda chance e l’effetto profondo che questo può avere sugli ex detenuti e sulle nostre comunità è alla base del modello di Next Chapter. Next Chapter è stato fondato nel 2018 da Slack in collaborazione con The Last Mile, W. K. Kellogg Foundation e FREEAMERICA per creare percorsi per ex detenuti per ottenere lavori specializzati e ben retribuiti nel settore tecnologico. Next Chapter, un progetto di Tides Center, da allora si è espanso a 14 aziende partner di assunzione e ha inserito oltre 30 persone in ruoli di ingegneria software a tempo pieno in aziende tecnologiche leader del settore.

“Può essere facile temere, fraintendere o ignorare le persone che sono state detenute quando non le vedi come individui con le loro storie, punti di forza e sogni per il futuro”, ha affermato Kenyatta Leal, direttore esecutivo di Next Chapter, che ha precedentemente trascorso più di 20 anni nel sistema carcerario californiano e condivide la sua storia in Home/Free. “Il potere di una narrazione come questa è che consente alle persone di relazionarsi in modo da vedere realmente un’altra persona come unica, complessa e di valore, definita dal suo potenziale e non esclusivamente dal suo passato. Questo cambia tutto.”

Nel 2016, i dipendenti di Slack, incluso il CEO e cofondatore Stewart Butterfield, hanno visitato la prigione statale di San Quentin e interagito con The Last Mile, un’organizzazione no profit che prepara i detenuti a reinserirsi con successo nella comunità attraverso una rigorosa formazione aziendale e tecnologica. Durante questa visita, numerosi detenuti hanno evidenziato che l’esigenza primaria dopo l’incarcerazione era trovare impiego nel settore tecnologico, dove avrebbero potuto mettere in pratica le loro nuove competenze. Slack ha realizzato che era un’opportunità unica per aiutare. Grazie all’approfondita conoscenza di The Last Mile, Slack è riuscito a esplorare il sistema giudiziario penale, formare i dipendenti e trovare i partner giusti per supportare i tirocinanti di Next Chapter.

Una parte fondamentale della missione di Next Chapter è cambiare le percezioni sugli ex detenuti, sia all’interno delle aziende partecipanti che nella società, per generare un cambiamento duraturo su larga scala. A tale scopo, è essenziale avvicinarsi alle sfide affrontate dagli ex detenuti e capire ogni storia individuale, i loro sogni, i traguardi raggiunti e le difficoltà, e comprendere come le barriere sociali, percettive e talvolta legali impediscano loro di essere realmente liberi. Home/Free evidenzia i vari livelli di ostacoli che gli ex detenuti spesso affrontano quando si reinseriscono nella società, dal trovare lavoro e alloggio a superare gli stereotipi e i sospetti.

Gli ex detenuti affrontano un’ampia serie di ostacoli quando si reinseriscono nella società. La Prison Policy Initiative ha rilevato che avere dei precedenti riduce del 50% le possibilità di un potenziale dipendente di essere richiamato da un datore di lavoro. E anche quando ottengono un lavoro, si tratta spesso delle posizioni meno sicure e peggio retribuite disponibili. Il Brookings Institute stima che solo il 55% degli ex detenuti ha dichiarato un reddito nell’anno successivo al rilascio. Home/Free racconta le storie di resilienza di ex detenuti mentre affrontano le barriere per reinserirsi nella società.

La serie condivide le storie personali di diversi ex detenuti, tra cui Jess Bonanno, un software engineer di Slack che ha partecipato a Next Chapter, Marcus Bullock, il fondatore di Flikshop, una piattaforma che crea cartoline personalizzate per i detenuti in tutto il paese, e Anthony Ray Hinton, che è stato condannato ingiustamente e ha trascorso 30 anni in prigione. Ogni video della serie vuole accrescere la consapevolezza delle barriere che impediscono agli ex detenuti di essere realmente liberi e mostrare la perseveranza dimostrata da ogni individuo determinato a creare una vita migliore per se stesso e la sua comunità.

Il trailer del film verrà inoltre promosso da Rework Reentry, la nuova iniziativa congiunta tra Slack e Aspen Institute con la finalità di aiutare gli ex detenuti a costruirsi una carriera nel settore tecnologico. La serie completa verrà presentata verso la fine del 2022.

Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare per creare opportunità per gli ex detenuti, programmi come Next Chapter diffondono la consapevolezza e mettono in luce cosa potrebbe accadere se modifichiamo la nostra prospettiva e accogliamo coloro che sono stati in prigione a braccia aperte e con una vera libertà.

Per ulteriori informazioni, visita nextchapterproject.org. Puoi anche contattare il team all’indirizzo info@nextchapterproject.org o slackforgood@slack.com.