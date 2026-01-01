「我們都不代表所做過最壞的事。我們都值得回歸自由。」 FREEAMERICA 創辦人 John Legend

Slack 今天發佈了全新記錄短片系列《Home/Free》的預告片，與 Next Chapter、FREEAMERICA 和 Equal Justice Initiative 共同製作。此系列短片由創作歌手、製作人、社運人士暨 FREEAMERICA 創辦人 John Legend 擔任旁白，分享幾位更生人的個人故事，以及他們復歸社會的經驗。

提供第二次機會的力量，以及這種行動對更生人和我們社群帶來的深遠影響，正是 Next Chapter 模式的基石。Slack 在 2018 年與 The Last Mile、W.K.Kellogg Foundation 和 FREEAMERICA 合作創辦了 Next Chapter，開闢途徑，讓更生人在科技業獲得專業高薪工作。Tides Center 專案 Next Chapter 已拓展至 14 家雇用合作夥伴公司，並有超過 30 人畢業，進入頂尖科技公司擔任全職軟體工程的職位。

「當你沒有將更生人當成是個有自己故事、優點和未來夢想的人，很容易就會害怕、誤解或忽略他們。」Next Chapter 執行總監 Kenyatta Leal 表示，他曾在加州監獄系統中服刑超過 20 年，也在《Home/Free》中分享他的故事。「這種故事的力量讓人們彼此連結，真正將另一個人視為獨特、複雜且有價值的存在，而這取決於他們的潛力，而不只是過往。這會改變一切。」

2016 年，Slack 員工 (包括執行長暨共同創辦人 Stewart Butterfield) 造訪聖昆丁州立監獄 (San Quentin State Prison)，並參與非營利組織 The Last Mile，該組織透過紮實的商務和科技訓練，讓更生人準備好成功復歸社群。在造訪期間，幾位更生人分享了他們出獄後的最大需求，就是能在科技業找到工作，讓他們可發揮新技能。Slack 瞭解到這是個提供協助的難得機會。Slack 在 The Last Mile 的深度專業協助下，不僅能在刑事司法系統中周旋，同時也教育員工，並找到適合的合作夥伴來支持 Next Chapter 學徒。

在 Next Chapter 的使命裡，最重要的一環就是改變參與公司和整個社會對更生人的看法，藉此產生大規模而長遠的改變。為了實現這個目標，我們必須貼近更生人面臨的挑戰，瞭解每位更生人的故事，他們的夢想、成就和困難，以及瞭解社會、大眾觀感、有時甚至是法律障礙如何讓他們無法真正獲得自由。《Home/Free》突顯更生人在復歸社會時經常面臨的多重障礙，不論是找工作和住所，或是克服刻板印象和別人懷疑的態度。

更生人在復歸社會時會面臨多種障礙。Prison Policy Initiative 發現有犯罪記錄會讓應徵者獲得工作的機會減少 50%。而真的獲得工作時，通常是薪資最低和最不安全的職位。Brookings Institute 估計只有 55% 更生人在出獄後一年有呈報收入。《Home/Free》突顯更生人在經歷復歸社會障礙時展現韌性的故事。

這系列分享幾位更生人的個人故事，包括曾參加 Next Chapter 的 Slack 軟體工程師 Jess Bonanno、為美國更生人製作個人化明信片的科技平台 Flikshop 創辦人 Marcus Bullock，以及坐了 30 年冤獄的 Anthony Ray Hinton 先生。系列中每部影片都能讓大眾更關注更生人無法真正獲得自由的障礙，同時透過展現每位更生人對於為自己和社群創造更好生活的決心，刻畫出他們的毅力。

Slack 與 Aspen Institute 協助更生人在科技業發展職涯的新合作計劃 Rework Reentry 也會宣傳這部電影的預告片。完整系列將在 2022 年年底推出。

儘管為更生人創造機會還有很多工作要做，但是像 Next Chapter 這種計劃正努力傳播想法，並讓大眾瞭解，如果我們改變觀點，並張開雙臂歡迎更生人復歸社會，擁抱真正的自由，對大家可能會帶來的改變。

如需詳細資訊，請造訪 nextchapterproject.org。您也可以聯絡相關團隊：info@nextchapterproject.org 或 slackforgood@slack.com。