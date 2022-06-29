« Personne ne doit être défini par ses pires erreurs. Nous méritons tous de retrouver la liberté. » John Legend Fondateur de FREEAMERICA

Slack présente aujourd’hui la bande-annonce du nouveau documentaire « Home/Free », une série de courts métrages produite en partenariat avec Next Chapter, FREEAMERICA et l’Equal Justice Initiative. Dans ce documentaire raconté par le compositeur-interprète, producteur, activiste et fondateur de FREEAMERICA John Legend, d’anciens détenus évoquent leur parcours et expliquent comment ils ont vécu leur réinsertion dans la société.

Next Chapter a été créé dans le but d’offrir une deuxième chance aux ex-détenus, avec tout l’impact que cela peut avoir sur les individus et la collectivité. Next Chapter a été créé en 2018 par Slack, en partenariat avec The Last Mile, la fondation W.K. Kellogg et FREEAMERICA. Son but : aider les anciens détenus à trouver des emplois qualifiés et rémunérateurs dans le secteur des technologies. Projet initié par Tides Center, Next Chapter inclut désormais 14 partenaires recruteurs et a permis à plus de 30 personnes d’intégrer des entreprises technologiques réputées à des postes d’ingénieur logiciel à plein temps.

« C’est facile d’être méfiant vis-à-vis d’anciens détenus, de mal les comprendre, voire de les ignorer si on ne les considère pas comme des individus à part entière, avec leur histoire, leurs forces et leurs rêves pour l’avenir », explique Kenyatta Leal, directeur général de Next Chapter. Celui-ci a passé plus de 20 ans dans le système carcéral californien et partage son histoire dans « Home/Free ». « Toute la puissance de la narration réside dans le fait qu’elle permet de connecter les personnes entre elles, de les appréhender dans leur individualité, leur complexité et leur valeur, sans s’arrêter à leur passé. Et ça change tout. »

En 2016, plusieurs collaborateurs de Slack, dont le PDG et cofondateur Stewart Butterfield, ont visité la prison d’État de San Quentin (Californie) et échangé avec The Last Mile, une organisation à but non lucratif qui prépare les détenus à se réinsérer avec succès dans la société grâce à une formation commerciale et technologique rigoureuse. Au cours de cette visite, plusieurs détenus ont expliqué que leur principal besoin à leur sortie de prison était de trouver un emploi dans le secteur des technologies afin de mettre en application leurs compétences nouvellement acquises. Slack a compris qu’il y avait là une opportunité formidable d’aider son prochain. Grâce à la solide expertise de The Last Mile, Slack a pu fonctionner avec le système judiciaire pénal, éduquer ses collaborateurs et identifier les partenaires adéquats pour aider les apprentis de Next Chapter.

L’une des principales missions de Next Chapter est de faire évoluer la perception sur les citoyens en réinsertion, aussi bien du côté des entreprises que de la société dans son ensemble. L’objectif est d’impulser un changement durable et à grande échelle. Pour cela, il est essentiel d’identifier les difficultés auxquelles les anciens détenus font face. Il faut comprendre, d’une part, l’histoire de chaque individu (ses rêves, ses réussites et les épreuves qu’il a traversées) et, d’autre part, la façon dont les obstacles sociaux, juridiques et les a priori les empêchent d’être vraiment libres. « Home/Free » met en avant les nombreux obstacles auxquels les anciens détenus sont confrontés pour se réinsérer dans la société : difficulté à trouver un emploi ou un logement, stéréotypes et méfiance.

Les personnes en réinsertion sont confrontées à de nombreux obstacles tout au long de leur réinsertion. Selon la Prison Policy Initiative, avoir un casier judiciaire réduit de 50 % les chances d’un candidat de décrocher un entretien d’embauche. Et lorsqu’un ancien détenu parvient à trouver un emploi, le poste se trouve souvent tout en bas de l’échelle en termes de rémunération et de stabilité. Le Brookings Institute estime que seulement 55 % des anciens détenus touchent des revenus dans l’année qui suit leur sortie de prison. « Home/Free » souligne la résilience dont les ex-détenus font preuve face aux obstacles qui se dressent sur le chemin de la réinsertion.

Le documentaire présente le parcours de plusieurs anciens détenus, dont Jess Bonanno, ingénieur logiciel chez Slack qui a participé à Next Chapter, Marcus Bullock, le fondateur de Flikshop, une plateforme technologique de création de cartes postales personnalisées pour les personnes incarcérées à travers les États-Unis, et Anthony Ray Hinton, qui a été condamné à tort et a passé 30 ans en prison. Chaque vidéo de la sérievise à sensibiliser le public aux obstacles qui empêchent les anciens détenus de retrouver une vraie liberté et montre la persévérance dont ils ont dû faire preuve pour construire leur nouvelle vie, positive pour eux et pour leur communauté.

La bande-annonce du film sera également présentée par Rework Reentry, la nouvelle initiative conjointe de Slack et l’Aspen Institute. Celle-ci a pour but d’aider les anciens détenus à faire carrière dans le secteur des technologies. La série complète sera dévoilée fin 2022.

Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour offrir de réelles opportunités aux ex-détenus, des programmes tels que Next Chapter permettent de sensibiliser le public à cette question. Ils montrent ce qui changerait si nous abandonnions nos a priori et accueillions les anciens détenus pour qu’ils profitent enfin d’une vraie liberté.

Pour en savoir plus, consultez le site nextchapterproject.org. Vous pouvez également contacter l’équipe par e-mail à l’adresse info@nextchapterproject.org ou slackforgood@slack.com.